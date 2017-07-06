Внимание! Этот текст полон беспардонного восхваления, неприкрытого восхищения, возмутительного восторга и лютого сексизма. В нём подчёркиваются достоинства, выпячиваются идеалы и замалчиваются недостатки. В нём будет много непристойного, масса неприличного и чуть-чуть про актёрское мастерство. Просто это текст о Еве Грин. А о ней иначе нельзя.

Еве тридцать семь, и она сыграла восемнадцать ролей в кино (с учётом тех, которые выйдут в этом году) и две в сериалах. Для сравнения: у Хлои Морец к девятнадцати уже полсотни ролей. Но Еве это не нужно, потому что она феномен, практически не имеющий аналогов. Еву Грин хвалят и высоколобые критики, и поклонники, простите, третьих «Трансформеров».

В чём этот феномен? Почему о Грин все говорят с придыханием в голосе — и мужчины, и женщины? Из-за красоты? Да пол-Голливуда прекрасны, красота в кино — дело обыденное. Может, из-за игры? Безусловно, она замечательная актриса, но многие ли зрители отличат плохую игру от хорошей? Возможно, ей просто повезло. Сошлось множество факторов, расставились точки над «i», внешность совпала с мировосприятием режиссёров, и родилась легенда.

Хотя нет. Она просто из женщин с лазерами вместо глаз. Её все боятся и потому приносят ей жертвы. Будем считать так.

Весь мир — театр

Ева родилась 6 июля 1980 года в Париже в семье актрисы Марлен Жобер и дантиста Вальтера Грина. Точнее, родились две девочки — есть ещё Джой Грин, совсем не похожая на Еву сестра-двойняшка, младше на две минуты. Хотя они и родились одновременно, они не близнецы, и у них разный набор генов.

Марлен Жобер играла у Годара, Раппно, Форлани, с Ришаром и Бельмондо, в общем, находилась на вершине французского кинематографа. Она много ездила на съёмки и брала с собой дочерей. Ева курсировала между Лондоном и Дублином, Парижем и Рамсгитом, а в четырнадцать лет, по её словам, решила, что станет актрисой, как мать. Она была обычной, не слишком красивой девочкой и, кстати, натуральной блондинкой. Знайте: она уже двадцать лет красится, потому что чёрный ей нравится больше. А в фильмах, где вы видите светлые волосы Евы Грин, это настоящий цвет, нанесённый краской поверх чёрного, ненастоящего.

Ева сперва училась в театральной школе Святого Павла в Париже, затем в Академии драматического искусства Уэббера Дугласа в Лондоне, потом играла в любительском парижском театре. В общем, делала рядовую карьеру, которая могла закончиться какой-нибудь ролью второго плана в классической пьесе Мольера. Но Еве повезло.

В 2001 году она очень успешно сыграла в пьесе Эстер Вилар «Ревность в трёх факсах» (кстати, ныне она ставится как «Ревность в трёх е-мейлах»). По сюжету на трёх этажах одного здания живут три не знакомые друг с другом женщины — Элен, Яна и Ирис. Муж Элен уходит сперва к Яне, затем к Ирис, а они посылают друг другу факсы, не общаясь лично, но имея возможность обсуждать ситуацию. Звучит глупо, но сыграть в пьесе, где ты постоянно находишься на сцене в основном в ночной рубашке, не так-то просто. Постановка получила четыре номинации на престижнейшую театральную премию «Мольер», и Ева номинировалась в категории «Лучшее женское откровение в театре». Это была её дебютная роль на большой сцене. На одном из представлений в зале сидел великий Бернардо Бертолуччи, автор «Последнего танго в Париже» и «Маленького Будды». Так Ева попала в его предпоследний фильм.

«Мечтатели» — трагикомедия о трёх молодых людях, исследующих свою сексуальную энергию в парижской квартире 1968 года. Двадцатитрёхлетняя Ева Грин «делает» весь фильм, переигрывая обоих своих партнёров, причём как собственно мастерством, так и открытой, лишённой всяких комплексов сексуальностью.

Да и сам фильм отличался откровенным, практически революционным подходом к вопросам личных отношений в молодёжной среде. И это не говоря о его чудовищной артхаусности: например, чуть ли не половина всех сцен — компиляция любимых фрагментов Бертолуччи из других фильмов, переигранных в рамках нового сценария. Так или иначе, фильм «выстрелил».

Девушка Бонда

После «Мечтателей» Грин снялась в роли возлюбленной главного героя в провальном «Арсене Люпене», и это не принесло ей никаких дивидендов. Но «Мечтатели» потянули за собой ещё одно приглашение — от самого Ридли Скотта в его новый блокбастер «Царство небесное». В историческом эпосе со 135-миллионным бюджетом Ева сыграла Сибиллу Иерусалимскую, королеву Иерусалима и супругу Вильгельма Длинного Меча. Этот фильм благодаря яркой внешности Евы, её загадочным глазам и томным движениям стал для актрисы пропуском в Голливуд. Эпоха артхаусного французского кино закончилась для неё, почти не начавшись. Впрочем, Ева ещё вернётся к истокам.

С ролью девушки Бонда Еве опять же повезло. Потому что на это место претендовали три прекрасные женщины с куда более обширным послужным списком — Анджелина Джоли, Шарлиз Терон и Одри Тоту. Но в последний момент кастинг выиграла Ева. Фильм стал для неё путёвкой в большое кино, потянул за собой «Золотой компас», но ей самой эта роль не нравилась. Потому что Ева хотела играть. Точнее, Играть, с большой буквы. А в «Казино», как и «Компасе», нужно было исполнять механические действия, предписанные сценарием. Да к тому же некоторым съёмкам сильно мешало то, что Ева Грин боялась (и продолжает бояться) высоты.

Голливуд — это мечта любого актёра. Ты хочешь выйти на уровень блокбастера, хочешь зарабатывать огромные деньги, хочешь, чтобы тебя узнавал весь мир. Но Ева Грин в первую очередь была актрисой. Поэтому роли очередной девушки очередного Бонда и ведьмы Серафины Пеккалы из «Золотого компаса» хоть и сделали Еву сверхизвестной — при том что это были её фильмы №4 и №5 в жизни, — но не удовлетворили её саму. Это было легко для профессионала, слишком просто для её тяжёлого взгляда и грациозной походки. Ей нужно было обратно в нетленку, в европейский артхаус, в ненормальное и неправильное. Если бы не это желание, карьера Евы Грин была бы столь обыденно счастливой, что на этом статью можно было бы закончить фразой «А дальше она снималась долго и счастливо». Собственно, так и было, только с некоторыми «но».

Еву не привлекали простые роли. Простые в смысле актёрского мастерства. Легко сыграть красавицу? Красавице — элементарно! Демонический взгляд, доставшийся от природы, всё делал за неё. Но она вернулась в Европу, чтобы утонуть в авторском кинематографе не для всех. Тут-то её и поймал странный человек по имени Джеральд Морроу, бывший клипмейкер и ТВ-режиссёр, наконец-то выбивший из продюсеров деньги под большое кино по собственному сценарию. Забегая вперёд, скажем, что Морроу не повезло — его потрясающей красоты стимпанковый шедевр «Франклин» провалился в прокате, получив свою дозу культовости в эстетской среде, и больше с Морроу никто не связывался. Это было первое и последнее появление его в большом кино. Сейчас он снимает рекламные ролики собачьего корма — и это не шутка.

Но тот фильм позволил Грин снова раскрыть настоящие актёрские способности. Она изобразила сразу двух героинь: склонную к суициду арт-кинематографистку и прекрасную рыжеволосую девушку из прошлой жизни героя. Сыграла эти две роли, тёмную и светлую, совершенно по-разному — и белая роль явно далась ей сложнее, чем чёрная. И да, тут она снова раскрыла тему потёков туши и печально опущенных уголков рта.

А затем последовало «Чрево» (2010) — чудовищный фильм на грани психического отклонения, инцест-муви, нарушение всех законов в исполнении венгерского артхаусного режиссёра Бенедека Флигауфа. Женщина, которая выращивает в себе клона своего погибшего возлюбленного (его играет Мэтт Смит, одиннадцатый Доктор Кто), — это, конечно, сильно. И страшно. Обычно после подобных ролей актрисы «отходят» по полгода, как Моника Белуччи, которая ходила к психологу после сцены изнасилования в «Необратимости». После такого фильма актриса должна поменяться — но Ева Грин не поменялась. Она и до того была именно такой. Умеющей сыграть тёмную сторону самой себя.

Немного о личном Самое удивительное в Еве Грин — то, что в прессу почти не просачивается информация о её личной жизни. Она такая открытая на экране, а в реальности никто и никогда не видел её в обществе противоположного пола. Она холодна в общении — по крайней мере, с первого взгляда. Она одинока, и она — домосед. Грин не ходит по клубам и тусовкам, она любит огонь в камине и вино. Корни этого — в её театральном прошлом, в её изначальной подготовке, далёкой от голливудских площадок, в её любви к чтению и вообще в образе интеллектуалки, вполне соответствующем реальности. У папарацци нет никаких шансов — она не появляется на публике без трусов, не целуется с красавчиками на балконах. Да и сфотографировать голую Грин через бликующее окно — невеликое достижение, чего мы там не видели. Самый надёжный способ обесценить компромат — опубликовать его самостоятельно. И ещё она, как настоящий нерд, интересуется таксидермией и энтомологией, собирая засушенных насекомых и черепа животных.

От артхауса к блокбастерам

Из восемнадцати фильмов Евы Грин примерно половина, восемь штук, — блокбастеры широкого проката, остальные десять — узкопрофессиональное кино не для всех, обретающее культовость среди определённых кругов. При этом Грин играет роль связки — блокбастерам она придаёт артхаусную камерность, а авторскому кино — относительно широкую популярность. Чётко видна граница: здесь она сыграла ради денег, а здесь — по любви.

С 2012 года Грин снялась в пяти фильмах, и четыре из них стали для неё шагами назад в плане актёрского мастерства и развития карьеры. Единственная стоящая роль — в странной «Белой птице в метели» независимого режиссёра Грегга Араки (к слову, простом и предсказуемом фильме, где Грин во второстепенной роли сделала всё, что могла, при минимуме пространства для актёрского искусства). А вот вторые «300», второй «Город грехов», «Мрачные тени» и линейно-банальный, пусть и красиво снятый датский вестерн «Спасение» — это не совсем «то».

Для простых, как веник, «Мрачных теней» не нужны были актёры уровня Грин и Деппа. Зато их имена «продали» фильм, который без них, скорее всего, не собрал бы и половины своей кассы. Ну и, конечно, «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», который провалился и в прокате, и с творческой точки зрения. Грин там даже играть не пришлось — делала высокомерное лицо и в который раз демонстрировала обнажённое тело, виденное поклонниками уже сто раз.

В «300 спартанцев» Грин со своей внешностью просто напрашивалась. Женщина-воин, любовница-смерть, амазонка Артемизия с ядерным взглядом могла бы отодвинуть на второй план даже своего начальника — харизматичного, увешанного нелепыми украшениями Ксеркса в исполнении Родриго Санторо. Но почему-то не вышло. Даже сцена сексуальной драки с Салливаном Степлтоном казалась крутой ровно до выхода «Гордости и предубеждения и зомби», где Элизабет с Дарси на порядок веселее объясняются друг другу в любви, параллельно превращая комнату в груду обломков. Иначе говоря, заявление «Ева Грин в главной роли» не добавило новым «Спартанцам» очков. И Еве — тоже.

Помимо кино, Ева Грин снялась и в двух сериалах. Первый, фэнтезийный «Камелот», оказался не слишком удачным. Фея Моргана стала второй из трёх «ведьмовских» ролей Грин — после Серафины Пеккалы из «Золотого компаса» и перед Анжеликой Бушар из «Мрачных теней». Но сериал, не оправдав себя, стух после первого же сезона.

Второй, «Страшные сказки», оказался удачнее — вышло три сезона, тепло принятых критиками и зрителями. И да, Грин опять в роли почти ведьмы, психанутой и контактирующей с потусторонним миром девушки Ванессы Айвз. Сериал получился больше смешной, чем страшный, потому что создатели умудрились смешать в нём почти всех персонажей готической литературы — от вампиров до монстра Франкенштейна.

* * *

Каким будет следующий фильм с Евой Грин? Мы не знаем. Фильм с Евой Грин может быть равно прекрасным и никаким, но сама Грин прекрасна неизменно. Недаром все издания с завидной регулярностью включают её в рейтинги самых красивых женщин на экране и вне его.

И мы присоединяемся к их мнению, потому что мы обещали статью, полную беспардонного восхваления, бесстыдного восхищения, возмутительного восторга и лютого сексизма. Просто забыли упомянуть, что даже если бы Ева Грин была страшна как смертный грех, она бы всё равно была прекрасна. Потому что она действительно очень хорошая актриса.

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