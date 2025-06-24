«Дандадан: Злой глаз»: ничего себе поездочка! Впечатления от продолжения

«Дандадан: Злой глаз» — скорее, глобальный аниме-ивент, чем настоящее полнометражное кино, каким будет, например, «Человек-бензопила: История Рэдзэ», пришествие которого мы ждём в сентябре. «Злой глаз» — это краткое ревью заключительного эпизода первого сезона сериала, затем три первых эпизода второго, а в конце — короткое интервью двух режиссёров — Фуги Ямасиро и Абеля Гонгора. Всё вместе должно служить аперитивом перед основным блюдом, которое появится на стримингах в июле.

«Дандадан: Злой глаз» — скорее, глобальный аниме-ивент, чем настоящее полнометражное кино, каким будет, например, «Человек-бензопила: История Рэдзэ», пришествие которого мы ждём в сентябре. «Злой глаз» — это краткое ревью заключительного эпизода первого сезона сериала, затем три первых эпизода второго, а в конце — короткое интервью двух режиссёров — Фуги Ямасиро и Абеля Гонгора. Всё вместе должно служить аперитивом перед основным блюдом, которое появится на стримингах в июле.