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#аниме#обзор фильма

«Дандадан: Злой глаз»: ничего себе поездочка! Впечатления от продолжения

Денис Старостин
24 июня 12:00
849
2 минуты на чтение
Сериал «Дандадан» оказался главной бомбой прошлого года в мире аниме. Сумасшедшая история про школьников, одновременно противостоящих инопланетянам и многочисленным духам, покорила сердца не только любителей жанра, но и тех, кто дожил до 2024 года, игнорируя современную японскую анимацию. Первый сезон сериала заслуженно стал нашим «аниме года», а зрителей спустя 12 коротких серий оставили с мощнейшим клиффхэнгером. Им ничего не оставалось, как обновлять страницы браузера в ожидании анонса продолжения. И вот оно перед нами! 
«Дандадан: Злой глаз» — скорее, глобальный аниме-ивент, чем настоящее полнометражное кино, каким будет, например, «Человек-бензопила: История Рэдзэ», пришествие которого мы ждём в сентябре. «Злой глаз» — это краткое ревью заключительного эпизода первого сезона сериала, затем три первых эпизода второго, а в конце — короткое интервью двух режиссёров — Фуги Ямасиро и Абеля Гонгора. Всё вместе должно служить аперитивом перед основным блюдом, которое появится на стримингах в июле.
Сила «Дандадана» — в мгновенной смене жанров, резких переходах от романтической комедии к ужасам, от повседневности к классическому сёнэн-экшену. «Злой глаз» не изменяет себе. В финале первого сезона Момо и Конспирун поехали с Дзином в его семейный дом, где, по его словам, завелись духи. Дзин живёт в деревне у вулкана, который спал несколько сотен лет. Конспирун и Момо, разумеется, обнаружат, что тайна дома их друга связана и с самой деревней, и с внезапно потухшим вулканом. Мы увидим дом, словно пришедший из классических японских фильмов ужасов, а затем нас снова развеселит Турбо-бабка и пара новых персонажей, глядя на одного из которых, вы вспомните Дженнифер Лопес… всё, без спойлеров!
В самых последних сценах первого сезона Момо оказалась окружена толпой подозрительного вида мужчин — семьёй Кито, — что не предвещало ничего хорошего. Однако уже через пару мгновений баланс сил сильно изменится благодаря одному вредному духу, запертому в маленьком милом тельце. «Дандадан» продолжает прыгать от ужаса к комедии, идеально управляя интересом зрителей, — во многом это и есть секрет его успеха во всём мире. 
Пантеон криптидов и ёкаев в «Злом глазе» вновь пополнится — и, как вы понимаете, в этом примет активное участие друг Момо Дзин. Одной из самых эмоциональных серий первого сезона был эпизод с Пляшущим шёлком — ёкаем-акробатом, чья трагическая предыстория добавляла глубины и объема простому «монстру недели». В «Злом глазе» вы найдёте новую эмоциональную приманку, которая, впрочем, осознаёт свою поверхностность, и потому на смену ей быстро придёт классический «дандадановский» взрывной экшен.
Трёх показанных серий не хватает, чтобы полностью охватить сюжетную арку. Так что приготовьтесь — вас снова оставят в неведении о том, что же будет дальше. Впрочем, это не так уж обидно, учитывая, что продолжение появится всего через пару недель. За последнее время мы привыкли ждать от студии Science Saru новых неожиданных решений, и ожидания от второго сезона высоки как никогда. Хочется, чтобы создатели запомнили, за что первый сезон полюбили зрители, и развили этот импульс в грядущем возвращении. 

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Денис Старостин

Журналист, писатель. Исследую странные новые миры внутри фильмов, сериалов и книг.

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