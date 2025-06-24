«Дандадан: Злой глаз»: ничего себе поездочка! Впечатления от продолжения

Сериал «Дандадан» оказался главной бомбой прошлого года в мире аниме. Сумасшедшая история про школьников, одновременно противостоящих инопланетянам и многочисленным духам, покорила сердца не только любителей жанра, но и тех, кто дожил до 2024 года, игнорируя современную японскую анимацию. Первый сезон сериала заслуженно стал
нашим «аниме года», а зрителей спустя 12 коротких серий оставили с мощнейшим клиффхэнгером. Им ничего не оставалось, как обновлять страницы браузера в ожидании анонса продолжения. И вот оно перед нами!