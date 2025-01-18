Лучшее аниме 2024 года

Какие же итоги года без японской анимации? 2024-й порадовал нас уймой потрясающих тайтлов: от вернувшейся спустя 15 лет «Волчицы и пряностей» и третьего сезона лучшего пародийного исэкая до фэнтези про готовку монстров и экранизации безумной работы бывшего ассистента создателя «Человека-бензопилы».

Дандадан

Аниме-сериал года

Увидев одну лишь первую серию, понимаешь, что история про одержимого злым духом скромного парня-конспиролога и грубоватую девушку-медиума, которые сражаются с концептуально чудаковатыми призраками и инопланетянами, станет главным аниме 2024 года.

В сериале есть всё, за что мы так любим японскую анимацию: безумный сюжет с романтическим налетом, сумасшедший экшен, выкрученные на максимум эмоции и потрясающий визуал.

Кажется, у сериала вообще не было шанса на провал. С одной стороны, крутой первоисточник за авторством Юкинобу Тацу, помогавшего Тацуки Фудзимото с «Огненным ударом» и первой частью «Человека-бензопилы». С другой — студия Science SARU («Человек-дьявол: Плакса» и «Ину-о»), которая умеет снимать действительно необычные и красивые работы.

Причём аниме «Дандадан» не просто следует букве оригинала, а кинематографически дополняет его: где-то авторы сделали сцену более зрелищной, где-то провели визуальные параллели, где-то поиграли с цветовой палитрой.

Получилось, что называется, «абсолют синема».

Подземелье вкусностей

Развесёлое приключение DnD-группы в огромном подземелье с готовкой всевозможных монстров стало одним из самых громких сериалов года не только из-за шикарной анимации от студии Trigger. Подземелье здесь — не статичный фон для путешествия героев, а живой мир с продуманными взаимосвязями его обитателей и полноценной пищевой цепочкой. С каждой серией ты всё больше погружаешься в лор этого мира, который становится мрачнее и трагичнее. И подаёт это сериал не через словесную экспозицию, а с помощью маленьких, порой едва заметных деталей окружения.

Герои «Подземелья вкусностей» моментально располагают к себе своей простотой, за которой скрываются глубокие травмы. Их оригинальные характеры противопоставляются не только анимешным утрированным архетипам, но и ролевым шаблонам. Особенно интересно следить за этими обалдуями, когда сериал замедляет темп и даёт героям шанс по-новому раскрыться в очередной передряге.

«Подземелье вкусностей», сохраняя в ядре кулинарное шоу, превращается в крепкое и взрослое фэнтези, которому позавидовали бы многие коллеги по цеху.

Кайдзю №8

Это первоклассный сёнэн со всеми плюсами и минусами жанра, только не про могучих магов и истребителей демонов, а про кайдзю.

32-летний уборщик мечтал вступить в элитный отряд по устранению гигантских монстров, но, провалив несколько тестов, смирился и стал утилизатором останков чудовищ. Судьба даёт герою ещё один шанс: он получает способность превращаться в могучего человекоподобного кайдзю и оказывается под прицелом того самого отряда.

Звучит знакомо, да? Нечто похожее мы уже видели в «Атаке титанов», протагонист которой тоже превращался в монстра и вступил в элитный отряд, чтобы сражаться с себе подобными гигантами. Чего уж там, в «Кайдзю №8» даже своя вариация Леви есть!

Однако оригинальных идей в сериале хватает. К примеру, одна из главных сюжетных интриг — кайдзю, который научился обращаться в человека. А главный герой побеждает монстров не только за счёт новой силы, но и благодаря своим знаниям анатомии кайдзю.

Волчица и пряности

Чтобы объяснить, почему «Волчица и пряности» — одна из самых уникальных и любимых историй в аниме и с ней обязательно стоит ознакомиться, у нас недавно ушла целая статья. Главный вопрос, который волновал фанатов: а есть ли смысл в ремейке аниме 15 лет спустя? И сможет ли он так же аккуратно передать атмосферу путешествия Лоуренса и Холо? Так вот, первый сезон справляется с этим на отлично.

Вернувшийся к тайтлу режиссёр Такэо Такахаси бережно сохраняет размеренный темп повествования и торговые хитросплетения. Анимации Мудрой волчицы уделили особое внимание, что позволило лучше передавать её настроение и немного углубило острословные диалоги главной парочки. Герои и звучат куда выразительнее, поскольку вернувшиеся сэйю за прошедшие годы набрались опыта.

Судя по всему, ранобэ экранизируют полностью. Это большой подарок как для старых фанатов, так и для новых зрителей, которые теперь могут ознакомиться с классикой в её самой лучшей форме.

Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире

На экраны вернулся один из королей жанра исэкай — Re:Zero. И сделал он это воистину ярко. Во втором сезоне великолепно показано развитие главных героев, но его критиковали за излишнюю камерность и просевшее качество анимации. Зато его продолжение со старта прыгает с головой в омут: сюжет наконец-то возвращается в большой мир, где претендентки в королевы вовсю готовятся к выборам, а культ ведьм строит козни. В первой же серии (на 90 минут!) авторы развешивают ружья на весь сезон, превращая город Пристеллу в смертельную головоломку для главного героя.

Радуют не только сочная картинка и постановка, но и действительно повзрослевшие персонажи. Субару и Эмилия прошли большой путь, стали увереннее в себе и научились доверять другим, а потому стали иначе взаимодействовать с окружающими людьми.

Плюс сериал лихо переплетает множество параллельных сюжетов и раскрывает уже знакомых персонажей. Без смачных и жутких сцен смерти главного героя дело, конечно, не обошлось. Некоторые из них ошеломляют!

Звёздное дитя

В 2023 году аниме об изнанке шоу-бизнеса произвело фурор, став одним из самых популярных сериалов на родине. Второй сезон не сбавляет обороты: он экранизирует, пожалуй, лучшую сюжетную арку манги. 2.5D-постановка под завязку наполнена закулисными интригами, скандалами и — главное! — противостоянием героинь Аканэ и Каны как в любви, так и в творчестве.

Работа с цветом и постановкой кадра выполнена на феноменальном уровне — кульминационные сцены сезона впечатываются в память. Сериал успевает и поговорить о трудовых буднях музыкальной группы эпохи видеоблогов, и перевернуть всю историю с ног на голову.

Именно во втором сезоне сливаются воедино едкие уколы автора оригинала Ака Акасаки в сторону индустрии развлечений, его восторг от творчества, триллерный сюжет и густая драма, которые не отпускают до самого финала.

Мёртвые-мёртвые демоны

Над Токио тревожно навис инопланетный корабль, но подруг-старшеклассниц Оран Накагаву и Кадодэ Кояму это не особо заботит, как и сопутствующие политическая возня с военными действиями. Они всё так же ходят в школу, играют в игры, сдают экзамены. Героини изо всех сил цепляются за прежнюю реальность и очень-очень стараются не замечать слона в комнате.

Автор оригинальной манги с выразительным названием Dead Dead Demons Dededede Destruction Инио Асано — выдающийся классик современности. Его рисунок и повествование уникальны и узнаваемы. Асано постоянно пробует разные жанры: бытовая романтика «Соланин», эротические самокопания в «Девушке у моря», сюрреалистичный триллер «Голограф на Радужном поле», депрессивный роман взросления «Спокойной ночи, Пунпун». Но всякий раз мангака изображает повседневность откровенно провокационных героев, и «Мёртвые-мёртвые демоны» не стали исключением.

Сериал идеально передаёт дух произведений Асано, а накаляющийся, как во «Вратах Штейна», сюжет бьёт точно в нерв. Единственная проблема — странные изменения в структуре повествования.

Магия и мускулы

В 2023-м в рамках итогов года мы уже рассказывали про аниме «Магия и мускулы», в котором невозмутимый главный герой по имени Мэш без намёка на способности к магии косит под волшебника с помощью своей феноменальной физической силы и даже поступает в элитную академию вроде Хогвартса из Гарри Поттера.

Во втором сезоне всё то же самое: идеальный баланс между изобретательными баталиями с магами, ярчайшими персонажами и комичными ситуациями. Разве что продолжение создатели посвятили традиционной для сёнэн-аниме турнирной арке, ближе к финалу добавив больше сквозного сюжета и немного пролив свет на происхождение главного героя.

Ждём теперь третий сезон, который наверняка снова войдёт в итоги года!

Коносуба

Четверо придурков из иного мира вернулись к нам спустя пять лет, но кажется, будто не прошло и дня! Третий сезон одного из самых любимых исэкаев не только удержал планку тотального абсурда, но и будто стал ещё краше. Динамичные ракурсы, темпоритм гэгов и тонна фирменных для «Коносубы» гримас, пускай они уже не такие уморительно кривые, как во времена студии Deen.

Режиссёр сериала Такаоми Канасаки не боится экспериментировать с новыми приёмами, усиливая юмористический эффект. Чего только стоят чрезмерно длинные неловкие паузы, когда даже кажется, что картинка попросту зависла. Да и сэйю уже настолько породнились со всем этим безумием, что отрываются на полную катушку, особенно Дзюн Фукусима, исполнитель роли Кадзумы. Его злодейский «FREEZE» и игра интонациями блистают ярче всего.

Даже с точки зрения сюжета третий сезон заявляет о своей значимости. Впервые за долгое время Кадзума получает возможность показать нам, насколько он может быть крут и опасен, когда не дурачится (и когда ему не мешает трио взбалмошных девиц), а вторая половина сезона вышла эдакой большой кульминацией сюжетной линии, тянущейся с самого начала сериала.

После просмотра хочется ещё! Надеемся, продолжение не заставит снова ждать пять лет.

Перевоплотился в седьмого принца, так что я буду совершенствовать свою магию как захочу

Как можно было догадаться по длиннющему названию, речь идёт об исэкае. Ну, почти. Главный герой аниме Ллойд, некогда бывший простолюдином, переродился в королевской семье, чтобы на полную катушку изучать и практиковать магию, которую он безумно любит. Естественно, его реинкарнации способностей не занимать, поэтому вскоре он становится настолько сильным, что может случайно проделать дыру в реальности.

Концептуально сериал очень похож на аниме «Восхождение в тени». Но если его протагонист превращал каждое сражение в пафосную театральную постановку, то для Ллойда любая стычка даже с могущественным демоном — всего лишь весёлая игра и возможность увидеть чужую магию. И тот, и другой неизменно становятся победителями, так что никакой интриги нет. Но она сериалу и не нужна. Вся прелесть в процессе, герой искусственно делает сражения зрелищными — как для себя самого, так и для зрителей.

Надо отдать авторам «Перевоплотился в седьмого принца» должное, в аниме настолько красивые магические дуэли, что даже «Провожающая в последний путь Фрирен» может немного позавидовать! И всё это с добротным фансервисом без перегибов и захватывающими сюжетными моментами.

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