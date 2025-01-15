Лучшие мультсериалы 2024 года: фантастика, фэнтези и супергерои

Нарисовать можно всё, на что вам хватит фантазии. Поэтому мультфильмы и мультсериалы всегда были близки к фантастике и фэнтези — и поэтому мы в последние годы уделяем им особую подборку. Тут и про спасение душ в аду, и про супергероев и роботов-убийц из нашего детства, и про сериал, который разочаровал, но всё равно оказался лучшим. И нет, мы не забыли про аниме. Наоборот, как всегда, оно заслужило отдельный топ-10.

Отель «Хазбин»

Продолжение пилотного эпизода, ставшего хитом YouTube в 2019-м, наконец-то вышло. Сериал рассказывает о Чарли Морнингстар, наследнице адского престола и основательнице отеля-рехаба «Хазбин», где, по мнению героини, грешные души смогут очиститься от зла — и тогда вознесутся в Рай. Как туда попасть — и можно ли вообще, — непонятно, и местные обитатели не в восторге от идеи Чарли. Но искупление для них — способ выжить. Ведь каждый год небесные инквизиторы спускаются в Преисподнюю для геноцида негодяев. Изменись или умри!

Сериал сохранил всё, за что полюбили пилот: пошлые шутки, мрачный сеттинг, музыкальные номера. Персонажи углубляются, появляются и сложные темы: посмотрите на персонажа Энджела Даста и критику индустрии взрослого кино! Однако кажется, будто создательнице Вивьен Медрано подрезали крылья.

Сериал вышел не таким ярким, как его ответвление «Адский босс»: в том и провокации больше, и персонажи глубже, и музыкальные номера эффектнее, и бои круче, а драма доводит до слёз. «Хазбин» же выглядит если не отцензуренным боссами-продюсерами, то как минимум… нормисовским. Зато он сразу предлагает последовательно развивающуюся историю. Возможно, сериал ещё наберёт обороты: Вивьен Медрано умеет впечатлять!

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Неуязвимый, 2-й сезон

Второй сезон экранизации супергеройского комикса Роберта Киркмана, создателя «Ходячих мертвецов», продолжает сагу о становлении Марка Грейсона, который принял роль Неуязвимого защитника Земли. Сериал всё так же балансирует между повседневностью, драмой и зрелищными битвами. У Марка всё ещё проблемы с отцом Ноланом, а заодно и с тем, чтобы совмещать обычную жизнь и супергеройскую деятельность.

Да и у других персонажей не всё хорошо. У кого-то рухнул казавшийся идеальным брак, а супруг оказался монстром. Чьё-то человеческое сознание воскресло в теле робота, вызвав тяжёлые вопросы самоидентификации. А кому-то, чтобы переосмыслить своё поведение, приходится буквально пораскинуть мозгами в брутальной схватке. Персонажей много, достаётся каждому. А тут ещё вилтрумиты, желающие покорить весь космос, маячат на горизонте, не говоря уже о многих других злодеях.

Сезон мощно кончается завершением арки одного из негодяев: трагичное сражение параллелится с финалом первого сезона. Продолжение скоро: «пожалуй, лучший супергеройский сериал во вселенной» вернётся уже шестого февраля — и теперь без перерывов в трансляции. Очень ждём!

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Терминатор Зеро

После череды неудачных сиквелов казалось, что легендарная франшиза про роботов-убийц из ядерного будущего обречена. Спасение пришло откуда не ждали. Японская аниме-студия Production I.G. и американский шоураннер Мэттсон Томлин вернули «Терминатора» к истокам. «Зеро» блестяще воссоздаёт хоррор-эстетику самого первого фильма. Добрую половину сезона жуткий, безжалостный, почти неубиваемый железный киллер выслеживает на улицах Токио 1990-х детей гениального учёного. Трупы множатся, кровь льётся рекой. Обязательный расстрел полицейского участка в комплекте.

Однако «Зеро» не только повторяет забытые хиты (с поправкой на экзотический сеттинг), но и выводит «Терминатора» к новым горизонтам. Оказывается, этот учёный разработал передовой искусственный интеллект и теперь пытается убедить его защитить человечество. Герои сходятся в живописно проиллюстрированных философских дебатах, размышляют о судьбе и свободе воли, насилии и даже любви между человеком и машиной.

«Зеро» возвращает «Терминатору» статус неглупой, страшной, а кое-где и поэтичной фантастики для взрослых. Удастся ли новым хозяевам франшизы развить успех? Как известно, будущее творим мы сами.

Но есть и другое мнение: «Терминатор Зеро»: мы посмотрели сериал, утекший в Сеть, чтобы вам не пришлось Данил Ряснянский 16.08.2024 7142 Робот, который не смог

Звёздные войны: Бракованная партия, 3-й сезон

«Бракованная партия» не сразу расположила к себе зрителей. Сиквел прославленного мультсериала «Войны клонов» поначалу развивал сюжетные линии других проектов, а не свою историю про команду клонов-спецназовцев, которые после установления Империи оказались по разные стороны фронта. Но во втором сезоне ситуация разительно изменилась. Сериал повзрослел, его собственные герои вышли на первый план. А весёлые приключения всё чаще сменялись размышлениями об ужасах диктатуры, неприкаянности ветеранов и отнятом детстве юных солдат.

Третий и последний сезон кажется не столько шагом назад, сколько разумным компромиссом. Интрига закручена до предела, и времени на рефлексию мало: лишь иногда авторы позволяют себе исследовать моральные терзания слуг Империи. Главное достоинство финала «Бракованной партии», помимо потрясающей анимации и актёрских талантов Ди Брэдли Бейкера (он озвучивает свыше десяти разных персонажей-клонов!), — беспрестанный саспенс. Планы героев то и дело идут прахом, злодеи действуют разумно и обрушивают на мятежников всю мощь имперской машины. Но тем сильнее сопереживаешь боевому братству клонов и радуешься лучику надежды в тёмные времена.

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Секретный уровень

Тим Миллер, снявший три сезона великолепного мультсериала «Любовь, смерть и роботы», вернулся с новой телеантологией, где каждая серия основана на той или иной игре. Геймерские чепчики взлетели в воздух — и ожидания оказались не напрасны. Хотя и не обошлось без нюансов.

Конечно, выбор первоисточников для экранизации кажется странным, особенно для отечественных зрителей. Тут уж на что создателям удалось добыть права. Какие-то игры известны и любимы, а в иных сериях невозможно понять без подсказки, о какой игре идёт речь. Кого-то может смутить и неоднородность сериала, особенно во второй половине. Перед нами то непрерывный экшен, то пьяный Киану Ривз за штурвалом меха-робота, то неспешная игра в го и пятнадцать минут диалогов. Но это можно назвать и плюсом: никогда не знаешь, что покажет следующая серия.

«Секретный уровень» запомнился первоклассной графикой, на которой явно не экономили: некоторые эпизоды напоминают большое фантастическое кино. Визуальный дизайн и приглашенные актёры — если смотреть в оригинальной озвучке — тоже вызывают уважение. Геймерам смотреть обязательно.

Читайте также «Секретный уровень»: обзор первой части. Серии про Warhammer, PAC-MAN и не только Алексей Корсаков 17.12.2024 14485 А ещё ураганный экшен про наёмников и пьющий, матерящийся и управляющий большим мехом Киану Ривз.

Легенда о Vox Machina, 3-й сезон

В третьем сезоне сериала, основанного на D&D-кампании из передачи «Critical Role», завершается эпическая битва с Конклавом Хрома — группой могущественных драконов, стремящихся к мировому господству. Герои, преодолевая невероятные испытания, одерживают победу и сталкиваются не только с врагами, но и с собственными внутренними демонами. Сезон получился насыщенным: здесь переплетаются романтика и утраты, кризисы веры и драматичные отношения между родителями и детьми. Каждая из этих тем добавляет глубины персонажам, так что их история становится ещё более захватывающей.

Герои путешествуют через удивительные миры, полные невероятных красот, участвуют в эпических битвах, каждая из которых — визуальный и эмоциональный шедевр. Особенно запоминается путешествие в Залы Деспата — местную версию ада, где герои сражаются не только за ценный артефакт, но и за самих себя, преодолевая ужасы и искушения.

После победы группа разделяется, но ненадолго: над Эксандрией нависла новая угроза. Путь к спасению мира только начинается, и ставки высоки как никогда.

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Бэтмен: Крестоносец в плаще

В 1992 году Брюс Тимм и Пол Дини создали знаменитый мультсериал «Бэтмен». Спустя 30 лет они вернулись, чтобы рассказать ещё одну историю о Тёмном рыцаре. Взяв за основу комиксы о Бэтмене 1940-х, они изменили образы персонажей, сохранив при этом атмосферу нуара и фильмов о мафии.

«Крестоносец» разгоняется от эпизода к эпизоду. Первый — про мадам Пингвин — ещё можно назвать глуповатым и фриковатым, но чем дальше, тем мрачнее становится история. Последние эпизоды — это жестокая история о человеческих поступках и их последствиях, о невозможности абсолютного добра, о человеческой слабости и порочности, о том, что такое высшее благо. Такое мы привыкли видеть в «серьёзном» кино, а не мультфильме о Бэтмене.

Крики о повестке и извращении «классических» персонажей исходили по большей части от людей, которые бросили смотреть на второй-третьей серии — скорее всего, увидев, что доктор Харлин Квинзель похожа на реального человека, а не на секс-бомбу в обтягивающем костюме шута. Пропустят ли они что-то важное, бросив сериал? В анимационных Бэтменах нет недостатка, но «Крестоносец в плаще» — жемчужина, которую не так-то просто достать из ракушки, и потому она попадает в наш топ.

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Сумерки богов

Король Лейф решил взять в жены Сигрид, женщину из рода великанов. Но свадебное торжество окрасилось кровью, попав под молот безумного бога. Выжившие смертные поклялись: бог умрёт от их рук. Так начинается мультсериал Джея Оливы и Зака Снайдера, где в смертельной схватке смешались Асгард и Хель, боги и герои, мечи и короны, порывы и расчёты, проклятья и пророчества, всепоглощающая любовь — и леденящая душу месть.

«Сумерки богов» рассказывают самостоятельную историю, но вторят духу древности, переплетая сюжет с классическими мифами (в том числе — о Рагнарёке). Герои аутентичны своей культуре — они не следуют современной логике, но говорят и поступают так, как принято в древних текстах. И в то же время их образы полны деталей и нюансов. Берсерк в шкуре волка может оказаться мудрее древнего старца, а всемогущий бог — стать игрушкой в руках чужих пророчеств.

Кажется, в «Сумерки богов» Снайдер вложил всю любовь к скандинавским сагам и мифологическому эпосу — но в отличие от своих последних работ, смог дать зрелищу достойную глубину. Вышла мрачная, возвышенная и в то же время живая история, где что-то найдёт и случайный зритель, и вовлечённый поклонник скандинавских легенд.



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Люди Икс ‘97

После ностальгии по 1980-м пришла пора вспомнить старые добрые 1990-е. Спустя 27 лет неожиданно для всех на экраны вернулся один из знаковых мультсериалов того времени. Зрители постарше немедленно почувствовали, как у них сводит олдскулы, а зрители помладше получили возможность узнать, кто же такие эти ваши Радиоактивные люди.

Мультсериал стартует с места в карьер, как будто не было никакого перерыва. Но чтобы понять, что происходит, не нужно срочно пересматривать все предыдущие сезоны. Достаточно хотя бы примерно знать основных персонажей. Освежить память поможет легендарная заставка, которая постоянно дополняется и меняется в течение сезона.

Создателям удалось невероятное: воспроизвести узнаваемый стиль и в то же время осовременить его во всём, начиная от качества анимации и заканчивая сторителлингом. Кто бы мог подумать, что перенесённый на машине времени реликт давно минувшей эпохи окажется одним из самых злободневных сериалов 2024 года.

Аркейн, 2-й сезон

🏆 Мультсериал года

Второй сезон главного мультсериала последних лет ожидаемо разочаровал аудиторию. За три года ожиданий мы успели нафантазировать себе всякого, но сценаристы пошли своим путём. Вместо конфликта сестёр Вайолет и Джинкс и городов Пилтовера и Зауна на первый план выходит иной — магический. Изобретатель Виктор превратился в мессию, а потом — в настоящее божество, а Джейса магия забрасывает в такие дебри, что возвращается он совершенно другим. То, что было фоном, стало ключевой темой. Изменения, назревшие в мире Рунтерры, так стремительны и глобальны, что на их фоне вражда Пилтовера и Зауна — словно война муравьёв за яблоко в горящем саду.

Переход от историй людей к истории сил не мог не вызвать разочарование, но и авторов понять можно. После камерного и личного первого сезона нарастание ставок и размаха ощущается вдвойне остро. Сезон состоит из феерически красивых, врезающихся в память сцен — да, порой он на них рассыпается, но не восторгаться каждой из них нельзя. «Аркейн» стал ещё красивее, ещё экспериментальнее — такого зрелища мультипликация нам доселе не дарила. Можно до хрипоты ругать его за оборванные и недосказанные линии, за резкие перемены в персонажах, за обманутые ожидания (как же мастерски сценаристы наставили обманок, в последний момент развернув вроде бы понятную историю на 90 градусов!). Но невозможно не впечатлиться масштабом и красотой визуальных образов, разнообразием идей, богатством тем.

«Аркейн» получился не таким, каким его хотели видеть, — ведь эта магия не желает подчиняться ничьим ожиданиям. Но он вышел ярким, дерзким и уникальным, а перерывы между просмотрами серий тянулись мучительно долго — это ли не признаки мультсериала года?

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А судьи кто? В выборах главных фильмов и сериалов участвовали: Александр Анохин, Марина Беляева, Андрей Быков, Денис Варков, Александр Гагинский, Илья Глазков, Евгения Деревская, Егор Ермоченок, Александра Злотницкая, Дмитрий Злотницкий, Павел Ильин, Алексей Ионов, Инар Искендирова, Андрей Квасков, Дмитрий Кинский, Александр Киселев, Олеся Климчук, Алексей Корсаков, Дарья и Юрий Кулагины, Мария Лебеденко, Рона Михайлова, Леонид Мойжес, Денис Недыпич, Наталия Осояну, Евгений Пекло, Олег Поторокин, Кирилл Размыслович, Данил Ряснянский, Евгения Сафонова, Сергей Серебрянский, Денис Старостин, Александр Стрепетилов, Роман Файницкий, Игорь Хованский, Илья Цуканов, Кирилл Шайдуров, Евгений Шеянов, Мария Шмидт

Мультсериал года по версии читателей В нашей группе «ВКонтакте» мы провели голосование в два этапа. И вот как распределились голоса во втором туре — проголосовали 1596 человек (выбирать можно было только один вариант): Аркейн, 2-й сезон (950 голосов, 59,52%) Vox Machina, 3-й сезон (233 голоса, 14,6%) Люди Икс ‘97 (179 голосов, 11,22%)

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