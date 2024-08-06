Сериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще»: возвращение в анимационный нуар

1 августа на Amazon Prime вышел первый сезон «Бэтмена: Крестоносца в плаще». За его разработку отвечал продюсер Брюс Тимм, чей творческий гений подарил миру главный сериал о Бэтмене — Batman: The Animated Series 1990-х — и последующую анимационную вселенную DC. Годами поклонники культового BTAS ждали если не возвращения того самого Тёмного рыцаря, то хотя бы что-то с похожей стилистикой и атмосферой.
Но вместо повторения пройденного Тимм перенёс действие нового сериала в условные 1940-е годы, когда впервые и появились комиксы о Бэтмене. Разбираемся, насколько удачным получилось это переосмысление.
Продолжить классический мультсериал про Бэтмена предложило Брюсу Тимму руководство Warner Bros. Animation. Они рассчитывали привлечь за счёт этого аудиторию к новому стримингу HBO Max. Тимм отклонил предложение.
Однако возвращение к вселенной Бэтмена продолжало всплывать, когда он обсуждал следующие проекты со своим другом и продюсером Джеймсом Такером. Так родилась классическая для супергеройской мифологии DC идея перенести повествование в «Другой мир» (Elseworlds*), поближе к палповым корням персонажа. Тимм хотел сделать сериал с мрачной и густой атмосферой нуара, в духе приключенческих романов о Тени. Концепция очень понравилась Джей Джей Абрамсу и Мэтту Ривзу. Они поддержали её, став исполнительными продюсерами проекта. Чуть позже к создателям присоединился и известный комиксист Эд Брубейкер, занявший пост главного сценариста сериала.
Дальнейший путь «Крестоносца в плаще» до зрителя оказался весьма тернистым. В 2022 году, когда был только закончен сценарий для первого сезона, сериал вместе с другими анимационными проектами для HBO Max отменили из-за оптимизации активов. Однако создателям разрешили поискать новый дом для своего детища. В итоге «Крестоносец в плаще» оказался под крылом Amazon Prime весной 2023 года. Единственным плюсом этих перестановок стало то, что онлайн-кинотеатр заказал сразу два сезона.
У сериала интересный эффект: издалека он действительно похож на прародителя, но при ближайшем рассмотрении отличается во множестве деталей.
Конечно же, сразу в глаза бросается заявленная смена эпохи. Авторы старательно воссоздают её в одежде, архитектуре и речи персонажей. На этом фоне прекрасно смотрятся эпизоды, в которых сделана ставка на атмосферу нуара или ужасов студии Universal, а приглушённые цвета и склонность большинства сюжетов к трагическим завершениям прекрасно дополняют картину.
На атмосферу работают и идеи, которые создатели черпают из старых комиксов о Бэтмене, появившихся как раз в 1940-е, но по большей части это лишь отдельные элементы или просто источники вдохновения. В остальном авторы даже слишком свободно многое придумывают сами, смешивая героев и события из абсолютно разных временных периодов. Так, хотя Женщина-кошка и щеголяет в оригинальном костюме из 1940-х, одним из главных персонажей второго плана становится офицер полиции Рене Монтойя, которую придумали ещё для предыдущего сериала.
Претерпел значительные изменения даже характерный для Брюса Тимма визуальный стиль. Да, в нём есть знакомые черты, но в соответствии с новым духом мультсериала и времени он больше тяготеет к реализму. Особенно сильно это заметно по женским персонажам, которые всегда радовали глаз в лучших традициях любимого Тиммом Good Girl Art, тонко подчёркивавшего сексуальность без малейшего приближения к вульгарности. С учётом преобладания этого стиля в комиксах выбранной эпохи он смотрелся бы максимально уместно, но увы.
Ещё одним кардинальным отличием стало долгожданное избавление от детского рейтинга. Из-за него авторам раньше приходилось всячески ухищряться, чтобы никто в кадре ненароком не погиб, и избегать сложных тем вроде продажности полиции. Теперь второстепенные персонажи легко могут умереть, а местами творится настоящая жуть, пускай и уровня старых хорроров. В целом это пошло сериалу на пользу, позволив добавить больше детективных историй и драмы. Даже нашлось место мистической стороне комиксов DC, что, наряду с другими заботливо разложенными пасхалками, даёт надежду на дальнейшее развитие мифологии Бэтмена в разных направлениях.
К сожалению, в реализации некоторых хороших идей то и дело проскальзывают разные «но». Большая часть из них связана с духом времени уже нашего. Ради него нуар в мультсериале пришлось «переизобретать», избавляя его от социального и гендерного неравенства реальной истории. Поэтому на экране вроде как старательно воссоздают эпоху, игнорируя ряд её характерных особенностей, что смотрится поначалу непривычно.
И если чернокожего комиссара Гордона можно принять, то «правило 63» (что у каждого персонажа есть версия другого пола) к местному Пингвину применили уже в первой серии, похоже, просто ради хайпа. Впрочем, дальше разительные и спорные перемены в биографии есть только у Харли Квинн. Остальные версии злодеев вполне укладываются в канву придуманного мира и смотрятся органично.
Вообще, желание усидеть сразу на двух стульях сквозит во многих аспектах сериала и иногда играет злую шутку. Стремление взять более серьёзный тон порой сильно контрастирует с кэмповостью некоторых эпизодов, отдающих дань уважения классическим комиксам, и лёгкой небрежностью в логике. Поэтому Женщина-кошка может по щелчку сделать себе Кэт-мобиль, но потом для её поимки потребуются фото с места преступления. Даже в старом сериале к такому подходили более ответственно, соблюдая филигранный баланс между взрослой мифологией Тёмного рыцаря и детским рейтингом. Что помешало команде сценаристов пройтись напильником по таким местам, остаётся загадкой.
К чести создателей, самые спорные эпизоды — в первой половине сезона. Дальше сериал, пускай и не без некоторых вопросов, становится только лучше и завершается прекрасной трёхсерийной историей Харви Дента, привносящей в образ Бэтмена едва ли не больше, чем раскрывает самого Дента. Один этот сюжет уже вполне оправдывает существование сериала. И это команда ещё наперекор всему решила обойтись без Джокера, только подразнив им в самом финале.
«Крестоносец в плаще» мог бы стать новой иконой для поколения, выросшего на мультсериале 1990-х. Но пока способен предложить только любопытное переосмысление, в котором интересные творческие решения соседствуют со спорными. Потенциал у шоу явно есть, хотя ради глотка ностальгии придётся закрыть глаза на ряд недочётов.