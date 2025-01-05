Лучшие мультфильмы 2024 года: фантастика, фэнтези и роботы (и одно аниме)

Почему «Мир фантастики» собирает мультфильмы в отдельную подборку, а не ставит их вместе с другими фильмами? А чтобы привлечь к ним внимание. Особенно к малоизвестным, независимым, не американским работам. Ведь именно здесь порой встречается и настоящая научная фантастика, и эпическое фэнтези, и необычные эксперименты. В список, конечно, вошли и лучшие работы крупных студий, но остальное — это наша рекомендация для тех, кто не успевает следить за всем ярким и интересным.

И нет, мы не забыли мультсериалы — им (а также аниме-сериалам) мы уделим свою подборку.

Белое пластиковое небо

Венгры Тибор Баноцки и Шаролта Сабо сняли свой первый мультфильм «Белое пластиковое небо» в технике ротоскопии, когда сцены сначала снимают с живыми актёрами, а потом покадрово перерисовывают. По сюжету супруги Стефан и Нора живут в постапокалиптическом мире, где люди вымерли почти, а растения и животные — совсем. Чтобы хоть как-то прокормить выживших, каждый по достижении пятидесяти лет должен пожертвовать своё тело учёным, которые превратят его в дерево. По личным причинам Нора решает провести эту процедуру раньше времени, а Стефан готов на всё, чтобы её не допустить.

С одной стороны, это поучительная экологическая притча о том, что станет с планетой, если люди не одумаются. С другой стороны, печальная история о трагедии одной семьи и размышление о том, как пережить страшную потерю. Эта небанальная научная фантастика пропитана меланхолией, а после просмотра оставляет горьковатое послевкусие и ощущение, что апокалипсис её герои действительно заслужили.

Наш обзор: «Белое пластиковое небо» — ты бы любил меня, если бы я была деревом? Олеся Климчук 03.04.2024 24574 Ротоскопическая антиутопия о выживании в постапокалиптической Венгрии

Властелин колец: Война рохиррим

Мультфильм перехайпили, подавая как возвращение «Властелина колец», и этим он разочаровал. Конечно, в кинотеатрах его крутили только ради сохранения прав на Средиземье. Это не блокбастер, а скорее OVA, пригодное для стриминга.

Но если судить «Рохиррим» не в сравнении с фильмами Джексона, это достойная работа. Не вымученный сиквел или ремейк, а фантазия на тему маленькой драматичной легенды, упомянутой у Толкина: истории короля Хельма Молоторукого и его детей. Сюжет про забытую дочь Хельма придумала сценаристка кинотрилогии Джексона Филиппа Бойенс, а закадровой рассказчицей стала Эовин, которую озвучила всё та же Миранда Отто.

Создателям удалось главное, что должно быть в экранизации Толкина: дух средневекового эпоса. Причём отчётливо германского: с девами-воительницами, трубящими рогами и королями, доблестно принимающими смерть. Пускай в основу легли считаные строчки Профессора, но именно так, из домысливания, рождались и настоящие легенды. Создатели отнеслись к миру Толкина не как к фэнтези, а как к древнему и общеизвестному мифу — как он сам, пожалуй, и хотел. Да, это неканоничный фанфик. Но легко поверить, что этот фанфик сочинила Эовин.

Наш обзор: «Война рохирримов»: и Рохан явился! Чем хорош, а чем плох эпичный мультфильм по Толкину Александр Гагинский 14.12.2024 8918 Как снять суровый германский эпос почти без крови.

Четыре души Койота

Хотя на родине этот венгерский мультфильм вышел в 2023 году, до мировых экранов он добрался лишь недавно. И удачно вписался: именно в 2024-м хороших экологических мультфильмов особенно много. «Дикая семейка», отчасти «Дикий робот» и «Другая форма»… Фантастика не верит, что люди выживут. Впрочем, у «Четырёх душ Койота» иной взгляд на проблему.

Экологический подтекст здесь второстепенный. На первом плане — миф о сотворении мира, каким видели его обобщённые североамериканские индейцы. Обычно неконкретность раздражает, но тут правда неважно, что именно это за племя, важно общее представление о шаманском подчинении мира общему порядку. Койот вносит в него убийства и разрушения, но и он неотъемлемая часть мироздания, хоть и отвратительная. «Четыре души Койота» порадуют зрителей с антропологическим образованием, а людям, с культурой коренных американцев незнакомым, даст о ней какое-то представление.

Да, наивный финал выдаёт, что снимали мультфильм европейцы. Но у него всё равно великолепный стиль. Это не попытка стилизации под анималистические узоры, а своё, очень характерное понимание угловатости, квадратности, мощи общих представлений о визуальной культуре коренных американцев. Нигде более вы такого не увидите.

Течение

В наши времена сложно не думать о постапокалипсисе. Этот интерес ярко подтверждается триумфом латвийского мультфильма: по обилию премий «Течение» может поспорить с легендарным «Клаусом».

В мире «Течения» люди исчезли. Умерли? Неизвестно: трупов нет. Остались только заброшенные дома и вещи, которые животные приспосабливают для своих нужд. По загадочности «Течение» похоже на игру Journey. Что произошло? Со временем становится понятно, но это знание только дополняет общую картину. Основная же история — выживание милого котика в условиях, которых не пережили люди. А он, несмотря на слабость, пережил. Это долгое молчаливое путешествие и погружение (шутку поймёте после просмотра) в мир, который вернулся почти к первобытному состоянию и обрёл то, что утратили люди. Магию.

Заворожённый видами зритель действительно течёт сквозь фильм. В «Течении» не самые впечатляющие персонажи, зато, пожалуй, лучшая в истории цифровой анимации вода, прекрасный свет и умопомрачительная камера. Свой небольшой бюджет создатели потратили с умом и на нужное. Зачем реалистичный рендер шерсти, когда главное — плыть куда-то, где будет хорошо? Просто… по-особенному. Не так, как прежде.

Сирокко из страны ветров

Почему-то в последние годы практически не было полнометражных анимационных притч, не замешанных на чувстве утраты. То ли так проще и понятнее придать глубину проблемам героев, то ли времена такие. Волшебная сказка европейского аниматора и режиссёра Бенуа Шьё исключением не стала. Это замечательный с точки зрения визуальных находок мультфильм про приключения юных сестёр в мире, созданном воображением грустной детской писательницы. В нём сильно видно влияние Миядзаки и других японских сказочников, но самобытности, присущей французской анимационной школе, тоже хватает.

«Сирокко» сложновато отнести к безусловно «детской» или безусловно «семейной» анимации. Простое повествование, яркий сумбурный мир и дети-герои понравятся малышам, а вот всякие философские аллегории о смерти и утрате поймут скорее взрослые.

Кот-призрак Андзу

Находка, чуть не затерявшаяся в релизах Каннского фестиваля. Мультфильм Йоко Куно и Нобухиро Ямаситы основан на не очень популярной комедийной манге Такаши Имаширо. В ней бакэнэко, бессмертный кот-оборотень Андзу, живёт в японской деревне при храме, трудится там разнорабочим, дружит с деревенскими ребятишками и местными духами и демонами. Андзу толстый, флегматичный, немного ленивый и хитрый, любит перекусить — практически японский Гарфилд! В мультфильме на голову Андзу сваливается 11-летняя внучка смотрителя храма. Девочка почти сирота — её мама умерла, а папаша задолжал якудза и свалил ребёнка на деда. Андзу берёт девочку под крыло, и между ними постепенно крепнет дружба.

Мультфильм здорово сочетает неспешный, добрый «срез жизни» в первой половине с ураганным экшеном в самом Аду во второй. Здесь правдоподобно изображены буддистские представления о загробном мире, что редкость для таких «детских» аниме. Если вам нравится аниме в жанре магический реализм и вы были в восторге от «Письма для Момо» и «Отеля Окко», «Андзу» надо непременно смотреть.

Мечты робота

Каждый год на «Оскар» номинируют какой-нибудь европейский инди-мультфильм, чтобы показать, какие судьи насмотренные. Но именно «Мечты робота» по содержанию и настроению идеально подпадают под «Оскар». В лучшем мире они претендовали бы и на победу… но, конечно, не в одном списке с последней работой Миядзаки.

Хотя «Мечты робота» и испанского происхождения, они очень американские. Такое могли снять в 1980-е: так много маркеров эпохи мало где увидишь (во всяком случае, в европейском кино). Даже дизайн робота отдаёт ретро: именно в 1980-е они уже были человекоподобными, но ещё не лишились очаровательной угловатости. При этом «Мечты робота» — лирическое философское кино, прекрасная грустная картина о неизбежном расставании и о том, что оно естественно и даже хорошо, даже если отношения не были токсичными. Просто… иногда вещи случаются. Это грустно, но нормально.

«Мечты робота» вполне доступны детям. В них есть лишь парочка пугающих сцен, лёгких, держащих в напряжении, но не ужасающих. Это очень красивый, очень неожиданный, но важный урок, к которым, слава богу, даже мейнстримная анимация приходит всё чаще и чаще.

Наш обзор: «Мечты робота». Неизвестный мультфильм, номинированный на «Оскар» Марина Беляева 31.01.2024 43434 Мечтают ли андроиды об электроовцах? Или о большой крепкой дружбе?

Головоломка 2

Студия Pixar порадовала второй частью одной из самых своих успешных и прорывных работ. Несмотря на десятилетний перерыв, «Головоломка 2» получилась такой же интересной, яркой, изобретательной и трогательной, хоть и самую малость вторичной. Старые эмоции познакомились с новыми и помогли зрителям всех возрастов порефлексировать и сделать важные выводы.

Мир внутри человеческой головы воистину бездонный, поэтому дико хочется посмотреть на «Головоломку 3» про сильно повзрослевшую Райли (кто сказал «эмоция horny»?). Увы, непонятно пока, может ли Pixar в принципе такое снять.

Дикий робот

Робот — холодный, бездушный железный чурбан, противоположность живой природе? Только не в новом мультфильме от создателя «Как приручить дракона». Смешная и милая роботесса Роз, попав на лесной остров, полный зверей, учится их языку и берётся опекать осиротевшего гусёнка. «Дикий робот» — то забавная, то щемяще трогательная история о матери и сыне, о поисках себя, о взрослении и неизбежном расставании.

Слово «красивый» обязательно есть в каждом обзоре на «Дикого робота». Творением Dreamworks можно любоваться и просто как картинкой. Но главное, что мультфильм красив не только внешностью, но и сущностью. Если душа может быть у робота, то у фильма — тем более.

Наш обзор: «Дикий робот»: мультфильм про квадробера*, заставляющий любить маму Александр Гагинский 22.10.2024 6864 Приключения Розы Робота и голого Ника Уайлда.

Во многих других изданиях именно «Дикого робота» назовут мультфильмом года. И он этого вполне заслуживает. Но мы в «Мире фантастики» часто отдаём предпочтение не самому громкому и массовому мультфильму от студии-гиганта, а самому удивительному и уникальному. Так вышло и на этот раз: победителем становится…

Марс Экспресс

🏆 Мультфильм года

Красивых и добрых семейных мультфильмов выходит много. А вот настоящую, взрослую научную фантастику в анимации мы получаем не каждый год. Чаще таким радуют японцы, реже — американцы, но ещё приятнее получить такой подарок от французских аниматоров.

«Марс Экспресс» впечатляет и пёстрым, удивительным миром, и закрученным, но на редкость стройным и понятным детективным сюжетом. В здешнем необычном будущем разумы умерших людей поселяют в андроидов. Самые ушлые роботы с помощью хакеров обходят программные ограничения, чтобы жить в своё удовольствие. А живые люди, чтобы подзаработать, продают мощности своих мозгов вычислительным центрам. Среди всего этого частный детектив Алин и её робот-напарник Карлос пытаются раскрыть похищение и убийство, что выведет их на самые зловещие тайны техномагнатов.

Мультфильм Жереми Перена — это киберпанк, не застрявший в 1980-х, а развивающий идеи жанра в новую эпоху. Вместо «киберспейса» с зелёными цифрами здесь мгновенный интернет, подключённый к мозгу, и «телепатическая» связь без слов, а на смену электронным машинам вот-вот придут «биологические помощники». В общем, пока снимают такое, как «Марс Экспресс», мы можем быть спокойны, что не вся фантастика превратилась в ретрофутуризм и неубиваемые франшизы. Кое-кто ещё пытается создавать интересные образы будущего.

Наш обзор: Мультфильм «Марс Экспресс»: боятся ли андроиды восстания людей? Игорь Хованский 06.05.2024 37341 Стильный фантастический нуар, обходящийся без киберпанковских клише.

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