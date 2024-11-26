«Аркейн»: как закончился один из главных сериалов 2020-х

На совет города Пилтовера совершено вероломное нападение. Половина советников мертвы, а Виктор смертельно ранен. Чтобы спасти напарника, Джейс вынужден нарушить данное ему обещание. Офицер Кейтлин жаждет мести и просит Вай помочь ей раз и навсегда разобраться с Джинкс. Вооружённая психопатка наконец обретает ясность мысли и берётся воплотить план, который шокирует верхних жителей. Пока оба города остаются без правителей, Амбесса начинает подминать власть под себя. И никто из них ещё не знает, что глубоко под землёй растёт нечто страшное.

Первый сезон мультсериала «Аркейн» по вселенной игры League of Legends был почти что шедевром от первого до последнего кадра. Он не только установил новые стандарты качества мультипликации, но и рассказал невероятно интересную историю, которая мастерски сплетала трагедии глубоких персонажей и интриговала множеством деталей мира Рунтерры. Успех был настолько ошеломительным, что база игроков в LoL возросла на 35 миллионов после выхода сериала.

Три года понадобилось команде из студии Fortiche, чтобы порадовать зрителей продолжением истории во втором сезоне, который стал для «Аркейна» последним. Главный вопрос — смогли ли авторы не уронить ту высочайшую планку, которую сами же поставили, и достойно завершить историю? Ответ будет непростым.

Для начала отвлечёмся и поговорим о технической стороне. После премьеры «Аркейна» мы видели сиквелы «Спайдерверса» и «Кота в сапогах», которые похожим образом скрещивали 3D- и 2D-анимацию. Нас избаловали несколькими сезонами «Любви, смерти и роботов». В общем, наши глаза уже стали немного искушёнными в этом плане.

И всё равно «Аркейн» красив как ничто другое. Даже больше — у Fortiche явно было время на оттачивание стиля, и потому второй сезон выглядит ещё лучше первого: освещение и плавность анимации в некоторых сценах просто заставляют свесить челюсть в изумлении. Никуда не делась и потрясающе находчивая режиссура сериала — речь и про уникальные в своих образах сцены вроде похорон, нарисованных углём, и про постановку кадра, улавливающую тревогу, сомнения и другие чувства персонажей. Микромимика и язык тела героев «Аркейна» — отдельный вид искусства, который в анимации сегодня практически нигде не встретишь.

Сцены Варвика наполнены чистой яростью и кровожадностью под адский ритм будто из под руки Мика Гордона

Осталась и любовь Riot Games к музыке, потому всё так же в каждом эпизоде мы встречаем по своей сути музыкальные клипы, встроенные в сюжет, — всего 18 композиций, в два раза больше, чем раньше. В первом сезоне хотелось придраться к малость неуклюжему камео Imagine Dragons, во втором, как мне кажется, авторы прогадали в уже упомянутой сцене похорон — I Can’t Hear It Now от Freya Ridings безусловно красива, но пытается вызывать эмоции, которые ты ожидаешь скорее в кульминации арки или эпизода, а не в начале сразу после драйвового опенинга. В остальном же музыка гармонично сочетается с событиями или с настроением персонажа, а видеоряд к ней часто даже выступает экспозицией, высказанной без слов.

Сцену третьего эпизода можно пересматривать бесконечно не в последнюю очередь благодаря великолепной «To Ashes and Blood» от Woodkid. Часть с хором спета на языке древней империи Шурима — это молитва богине ветра Жанне

Куда спешим?

Второй сезон начинается там же, где закончился первый, — ракета Джинкс взрывает зал совета. Конфликт Зауна и Пилтовера обостряется, в обоих городах назревает проблема отсутствия лидеров, способных сплотить население.

Сюжет продолжает линии всех основных персонажей, давая им новый виток развития. Наиболее ярко это выражено у двух главных сестёр сериала. Вай растеряла ту уверенность, с которой носилась по Зауну в первом сезоне, и пытается разобраться в себе, а Джинкс, наоборот, приняла свою натуру и поняла, куда ей двигаться дальше. Все три акта акцентируют внимание на отношениях сестёр и метаморфозы, через которые они проходят, вырастая над собой. Пятый и шестой эпизоды по эмоциональному накалу не уступают первому акту предшественника. Герой, судьбу которого ты легко предсказываешь, всё равно оставляет шрам на сердце, настолько умело сериал привязывает тебя к нему. Джинкс после финала и вовсе хочется поставить в палату мер и весов как эталон прописанного персонажа.

Остальных героев сценаристы также с любовью прорабатывают, но если в первом сезоне они справлялись почти идеально, то во втором тут и там осталось по ложке дёгтя. Всё-таки сезон стал для сериала последним, а идей у авторов много, и видно, что они хотели втиснуть в девять сорокаминутных эпизодов всё. Связь Джейса и Виктора, их путь к прогрессу и стремление «делать добро» — такой же главный сюжет всего сериала, как и у сестёр, и завершается он впечатляюще. Но чувствуется, будто нескольких сцен и диалогов не хватает для полного удовлетворения. А мотивация, полученная из «плохой» концовки, — всё-таки не самое красивое клише.

То же самое с Экко — несмотря на малый хронометраж, он внёс самый большой вклад в развитие истории, оправдал своё звание «мальчика-спасителя» — но как же ему не хватает сцен. Да, седьмой эпизод восхитителен, а связь Экко с Джинкс нам показали ещё не то что в первом сезоне — в прологовом клипе Enemy , но всё равно хочется, чтобы меньше вещей оставалось за кадром. В конце темп сериала местами доходит до смешного, и полный драмы диалог почти тут же прыгает в интимную сцену, которая смотрится как-то неуместно на фоне происходящего и тянется неприлично долго. Я понимаю, что шипперы ждали этого двенадцать лет, но всё же.

Хуже всего сценаристы обошлись с Мэл — замечательной героиней первого сезона, которому во втором выдали сайд-квест, не особо-то сюжету и нужный. Приятно, что сериал полноценно представил одну из самых влиятельных и опасных организаций в мире «Лиги», которая воздействует на ту же Амбессу. Но это свело роль Мэл к функции, позволившей лишь показать пару дополнительных спецэффектов в последнем эпизоде. Будем надеяться, «Аркейн» станет для неё трамплином в собственный спин-офф, но конкретно тут она кажется попросту лишней.

Звание самого успешного героя «Аркейна» заслужил Синджед. Алхимик все два сезона шёл к своей цели и добился её!

И мастерство создателей «Аркейна» в подходе «покажи, а не расскажи» здесь срабатывает как обоюдоострый меч. Их умение рассказывать о своих героях и событиях через одну лишь постановку и музыкальные клипы всё ещё вызывает чистый восторг, но авторы настолько не считают зрителей за дураков, что перебарщивают с тем, насколько мелкими мазками рисуют. Скажем, некоторые поступки персонажей лучше понимаешь лишь при повторном просмотре, когда знаешь, куда смотреть. Как пример — кто-нибудь понял, почему именно в этой вселенной у Джейса получилось остановить Виктора ? А сериал это объясняет. Но без понимания начинает казаться, что герои ведут себя неестественно и становятся ведомы сюжетом.

И при этом обязательно надо держать в голове первый сезон — добрые две трети сцен отзеркаливают или закольцовывают те, что нам показали три года назад. Вдобавок когда сильный, нагнетающий атмосферу клиффхэнгер первого акта с точки зрения глобального конфликта развивается только через один музыкальный клип, чувствуешь себя обманутым.

В прицеле Кейтлин на мгновение над головой Джинкс пролетает лепесток фиалки, с английского — Violet. Метафоричность!

Любителям построения мира спешность сезона тоже может подпортить впечатление. Раньше мы отчётливо понимали, как работает хекстек и мерцание, чего от них можно ожидать. Здесь же сплетение двух сущностей породило такой вид магии, который, кажется, может практически всё. Это не так, и сериал подкидывает достаточно деталей для понимания, но их надо выискивать чуть ли не с лупой, а на это просто не хватает времени (что иронично в контексте одного из героев).

Многим не понравится и недосказанность в развитии конфликта двух городов. Правда, он всегда был скорее фоном для личных историй персонажей и только мотивировал их к определённым действиям, так что я не вижу больших изменений относительно первого сезона. Да, конфликт «завершается» самым стандартным способом, который вы только можете придумать, но ведь это действительно работает.

Последняя претензия: слишком уж явно Riot Games пытается заработать на скинах к персонажам «Аркейна». Именно такие мысли возникают, когда у каждого героя, который есть в «Лиге», во втором сезоне обязательно происходит смена имиджа. В то же время игровые способности персонажей всё так же переносятся в сериал с материнской заботой. Так Джинкс наконец обрела Zap-Zap пистолет, Кейтлин — свою узнаваемую винтовку с множеством окуляров и сетью, а Экко — тот самый Z-drive. Эти вещи не остаются простым фансервисом, но играют значительную роль в сюжете.

И это всё?

Всё это не делает второй сезон плохим. История не разваливается. Отдельные моменты, сцены, целые эпизоды не просто на уровне первого — они его превосходят. По каждой арке хоть отдельное эссе пиши, столько тут продуманных мелочей на эмоциональном и повествовательном уровне даже в боевых сценах. Возьмите хотя бы принципы, высказанные Амбессой в начале шестого эпизода, и спроецируйте на героев в его финале.

Да, при взгляде на полную картину трудно не заметить белые нити, связывающие сюжет воедино. Но при этом сценаристы не теряются в ворохе событий и успешно завершают историю о человечности, о нашей способности меняться даже в самых невыносимых условиях, о двойственности человеческой натуры, которая может привести как к свету, так и во тьму. И делают это на искренней позитивной ноте.

Концовка же, за которую мы переживали три года назад, на удивление хорошо справляется со своей задачей и подводит персонажей в правильные для них точки. Особенно порадовало, что авторы в этом вопросе получили полную свободу действий и не стали подгонять героев под их игровые версии. Может быть, они и стали ближе к игре с точки зрения образов, но не с точки зрения личностей и состояния. Я и представить не мог, что в сериале убьют игрового персонажа, и даже не одного! Учитывая, что события «Аркейна» — официальный канон вселенной League of Legends, а не её параллельная ветвь, это как минимум интересно.

В Riot Games после окончания сериала объявили о работе над новым похожим проектом в мире Рунтерры, который расскажет уже о другом регионе и персонажах. Будет ли он так же хорош? Кто знает. Но «Аркейн» уникален, и повторить его попросту невозможно. Он уже прочно вписан в историю как один из лучших мультсериалов (а то и вовсе сериалов). И мелкие придирки этого не изменят.

Спойлер по лучшей девочке для невнимательных

Второй сезон «Аркейна» оказался более неоднозначным, чем первый. Слишком уж многое авторы хотели рассказать всего за девять серий, а тут ещё и всю историю надо заканчивать. Возможно, пара дополнительных эпизодов позволила бы ему выглядеть столь же опрятно. А возможно, мы сами выстроили свои ожидания от сюжета, которые не оправдались.

Но и проигрывает этот сезон только в сравнении со своим эталонным предшественником, и то далеко не во всём. Те вещи, за которые мы полюбили «Аркейн», на своих местах и никуда не делись. Вместе оба сезона всё ещё составляют замечательный сериал, который так неожиданно ворвался в нашу жизнь и подарил незабываемые впечатления.

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