Какое аниме выйдет в 2025 году? Это мы смотрим!

Новый год — новое аниме! Долгожданные экранизации, тёмные лошадки, ведьминские колпаки, лавкрафтианская жуть, странная романтика и возвращение крутых авторов с новыми проектами. У многих сериалов русскоязычные названия предварительные и могут измениться к моменту выхода — пожалуйста, ориентируйтесь на букву оригинала.

Лето, когда погас свет / Лето, когда умер Хикару

Hikaru ga Shinda Natsu

Псевдоним Мокумокурэн отсылает к имени злого духа-ёкая, который живёт в обветшавших раздвижных перегородках-сёдзи

Что? Сельский хоррор с сильным подтекстом.

Когда и где? В июле 2025-го на Netflix.

О чём? О нечисти, притворяющейся человеком. Школьники Хикару и Ёсики — неразлучные друзья с самого детства. Однажды Хикару уходит в горы. Вернувшееся существо внешне, поведением и голосом — один в один Хикару. Но Ёсики знает: это не его друг.

Что это будет? Экранизация онгоинг-манги Мокумокурэн о потере и токсичных отношениях с глубоким погружением в чувства героев. Лже-Хикару пытается сохранить дружбу с Ёсики, а тот не может смириться, что его друга заменило потустороннее нечто. Первый том оказался таким успешным, что за первые три месяца его пришлось допечатывать аж шесть раз! Мангу даже номинировали на премии Айснера и Харви.

Режиссирует сериал Рёхэй Такэсита, который работал над «Ежемесячным сёдзё Нодзаки», «Эроманга-сэнсэем» и «Медуза не умеет плавать в ночи».

Ночь живых кошаков

Night of the Living Cat

Косплеерша и стримерша Иори Моэ описывает мангу так: «Это “Берсерк” с кошками и элементами комедии»

Что? Комедийный ужастик с котиками.

Когда? Когда-то в 2025-м.

О чём? Зомби-апокалипсис в духе «Ночи живых мертвецов» и других подобных историй. Только вместо нежити… котики. Кунаги, потерявшего сознание на улице, подбирает девушка Каори, заведующая вместе со своим братом котокафе. У Кунаги амнезия: герой не помнит, кто он такой, совсем не ориентируется в мире, зато отлично разбирается во всём, что касается кошек. И вдруг эти любители мурчащих зверей оказываются в центре настоящей КОТОстрофы!

Что это будет? На момент написания материала есть только анонс — ни режиссёра, ни студии, не говоря уж о полноценном анимационном трейлере. Так что ожидания можно строить исключительно на основе первоисточника.

Оригинальная манга Хоукмана (сценарий) и Меха-рутс (рисунок) выходит с 2020-го в ежемесячнике издательства Comic Garden — там же публиковали, например, «Девочку из Чужеземья» Нагабэ. При низкосортной завязке авторы вкладываются в комикс так, будто это важнейшее произведение в их жизни: классические сценарные хоррор-тропы вкупе с котопокалипсисом превращают историю в уморительное зрелище.

Журнал мононокэ, автор Тюдзэндзи-сэнсэй

Chuuzenji-sensei Mononoke Kougiroku

В «Ящике нечисти» персонажей дизайнили великие CLAMP. Теперь лица мягче

Что? Детектив с нотками мистики.

Когда? Когда-то в 2025-м.

О чём? О происшествиях в старшей школе. Школьница Канна Кусакабэ расследует истории о призраках и другие паранормальные явления. Ей помогает новый учитель японского языка Акихико Тюдзэндзи с вечно хмурым лицом. Он же, вероятно, выступит в роли наставника, а также расскажет о фольклоре, философии и религии.

Что это будет? Экранизация неофициального манга-приквела книжной серии Нацухико Кёгоку про детектива-экзорциста, начавшейся с «Лета злых духов Убумэ». По роману снимали лайв-экшен, а вот в аниме-формат обратился только второй том — «Ящик нечисти». Изголодавшиеся фанаты однозначно порадуются появлению знакомых героев: семейства Тюдзэндзи, полицейского Кибы, ещё не ставшего детективом Энокидзу и писателя Сэкигути.

Мангу создаёт Аки Симидзу, прежде адаптировавшая романы Кёгоку под формат комиксов, поэтому можно не беспокоиться за то, как сохранят образы героев. Разве что манга больше нацелена на молодую аудиторию, и сюжеты будут более легковесными. Такое же впечатление создают и мягкие дизайны персонажей, изображённых на постере.

Для Тихиро Кумано сериал станет полноценным режиссёрским дебютом: прежде она работала в качестве ассистентки над «Безымянной памятью» и отвечала за отдельные эпизоды разных аниме — от «Рейтинга королей» до «Кайдзю номер восемь». Тех зрителей, что не знакомы с творчеством Кёгоку, наверняка привлечёт школьный детектив, место и время действия: события разворачиваются в Японии 1948 года.

Гатиакута

Gachiakuta

В манге есть сегменты с граффити — их рисует Хидэёси Андо

Что? Сёнэн-боевик в сеттинге тёмного фэнтези.

Когда? Когда-то в 2025-м.

О чём? О мире победившего консьюмеризма. Мальчик Рудо живёт в трущобах. В его городе люди предпочитают не чинить предметы быта, а сразу покупать новые. Весь мусор сбрасывается в Бездну. Туда же отправляются и преступники. Однажды в районе происходит убийство, и все подозрения падают на Рудо — всё-таки его отец был убийцей. По несправедливому обвинению героя сбрасывают в Бездну, но он выживает.

В Бездне целый неизведанный мир. Там живут люди, которые ненавидят обитателей сверху, потому что сброшенный в Бездну мусор накапливает негативную энергию и преобразует её в злобных существ. Борются с этими тварями уборщики, черпающие силу из ценных вещей, о которых хорошо заботились: перчатки, зонт, ножницы — что угодно может стать оружием. У Рудо, оказывается, тоже есть талант к этому. Он вступает в организацию уборщиков, чтобы научиться пользоваться своей силой, вернуться наверх и отомстить.

Что это будет? Пожалуй, самый громкий сёнэн-боевик года. До своей сольной серии мангака Кэй Урана ассистировала Ацуси Окубо при работе над «Бригадой пылающего пламени» — и унаследовала лучшие черты наставника. За экранизацию отвечает студия Bones, подарившая нам «Стального алхимика», «Прозу бродячих псов» и «Мою геройскую академию». Видимо, пришла пора взяться за адаптацию нового актуального онгоинга. Благо сценарий пишет Хироси Сэко, который прежде занимался «Атакой титанов», «Сагой о Винланде» и «Магической битвой». Оригинальную мангу, кстати, уже вовсю издают на русском.

Ателье колдовских колпаков

Tongari Boushi no Atelier

Одежда в мире «Колдовских колпаков» крайне выразительная!

Что? Долгожданная экранизация популярного фэнтези-сэйнэна.

Когда и где? Когда-то в 2025-м.

О чём? О девочке Коко, которая живёт в деревне, помогает маме-портнихе и мечтает стать волшебницей. Однако магами не становятся, ими рождаются. По крайней мере, так считается в этом мире. Колдун, которого встретила Коко годами ранее, продал ей книгу о магии и подарил волшебную палочку — точнее, перо с чернилами. Так Коко узнала страшный секрет: магия рождается из нарисованных символов, а волшебству всё-таки можно научиться! Втайне героиня перерисовывает знаки из книги — и беда настигает её дом.

Что это будет? Судя по трейлеру, сериал столь же невероятно красивый, как оригинальная манга Камомэ Сирахамы. Адаптирует её Аюму Ватанабэ — опытный режиссёр с хорошим портфолио: «Загадочная девушка X», «Дети моря», «У Коми проблемы с общением», «Летнее время». А вот студия Bug Films — молодая, основанная в 2021 году, но уже заявившая о себе сериалом «Предсмертный список зомби», каждую серию которого растаскивали на красивые скриншоты. Предстоящее «Ателье колдовских колпаков» однозначно укрепит название студии в памяти зрителей.

Ведьмнадзор

Witch Watch

Магическая сила! Нико стала плоским персонажем!

Что? Комедия из еженедельника Shonen Jump.

Когда? Апрель 2025-го.

О чём? О любви и магии. Старшеклассник Морихито — они, то есть демон из японского фольклора. Его подруга детства Нико выучилась волшебству и теперь возвращается в родной город — и это не единственная новость. Во-первых, всякой ведьме полагается фамильяр: из зверей или демонов. Как вы могли догадаться, её приспешником суждено стать именно Морихито. Отказаться нельзя, иначе превратишься в химеру. Во-вторых, герои должны жить вместе. Так решили их родители. Нико нагадали некую ужасную судьбу, поэтому Морихито следует присматривать за подругой. Вот только она так и норовит помочь другим или упростить себе быт с помощью магии, что неизбежно приводит к комичным последствиям.

Что это будет? Ну очень смешная комедия для тех, кому бы хотелось «Сабрину, маленькую ведьму» в формате аниме. Автор манги Кэнта Синохара — создатель культового сёнэна Sket Dance и «Астры, затерянной в космосе». Сюжет «Ведьмнадзора» начинается с бытовых мелочей и лёгких шуток, а затем разрастается до катастрофы, где все развешанные ружья выстреливают разом.

Режиссирует сериал Хироси Икэхата. Среди его работ «Красавица: Унеси меня на Луну», «Магические крушители», а также уморительнейший ремейк «Волшебного круга Гуру-Гуру». Это мы ждём!

Пуля/Пуля

Bullet/Bullet

С автомобильным экшеном помогает Син Мисава («Инициал Ди»)

Что? Ураганный экшен на авто от именитого режиссёра.

Когда и где? В июле 2025-го на Disney+.

О чём? О сюжете практически ничего не известно. Это будут гонки в постапокалиптическом сеттинге… А ещё автор работал над сценарием аниме аж десять лет.

Что это будет? Блокбастер от Пака Сон Ху, режиссёра «Бога старшей школы», «Магической битвы» и «Ниндзя Камуи». Насколько шоу окажется успешным — покажет время. Уж красивым-то точно должно быть.

Лазарь

Lazarus

Саундтрек пишут американец Камаси Вашингтон, а также британцы Bonobo и Floating Points

Что? Научно-фантастический боевик от звёздной команды.

Когда и где? В 2025-м на [adult swim].

О чём? О неожиданном побочном эффекте лекарства. В 2052 году светлые умы человечества изобрели таблетку, которая лечит все болезни. Её наскоро пустили в производство, и жизнь всего мира вроде бы улучшилась. Только создатель таблетки внезапно пропал. А затем снова объявился, чтобы сообщить расчудесную новость: принявшие препарат умрут через три года. Особое подразделение «Лазарь» призвано спасти человечество: найти фармацевта и заставить его создать противоядие.

Что это будет? Сериал, который посмотрят все. Режиссирует его современный классик японской анимации Синъитиро Ватанабэ, автор «Ковбоя Бибопа» и «Самурая Чамплу». За экшен-сцены отвечает Чад Стахелски, постановщик «Джона Уика». Анимация создаётся на базе студии MAPPA («Магическая битва», «Адский рай», «Дорохэдоро»). Одного Ватанабэ хватило бы, чтобы шоу оказалось в свете прожекторов, но с остальными деталями о творческом составе — как говорится, полный фарш!

Невинный панк

Virgin Punk

Узнаваемый дизайн, напоминающий о «Кайт» и «Красотках головорезах», тоже придумал Умэцу

Что? Боевик с потрясающей постановкой.

Когда и где? Летом 2025-го в японских кинотеатрах.

О чём? Об охотнице за головами, имеющей искусственное тело.

Что это будет? Триумфальное возвращение режиссёра Ясуоми Умэцу, славящегося потрясающей анимацией и постановкой. Его прошлые личные проекты известны во всём мире: «Кайт — девочка убийца» и «Красотки-головорезы» (Mezzo Forte). А уж в качестве аниматора где он только не работал: от «Акиры» до «Могилы светлячков». Новое аниме делали в студии Shaft («Истории монстров») десять лет — с учётом того, что Умэцу время от времени отвлекался на смежные проекты.

Возвращается, впрочем, он с трёхмерной анимацией, но трейлер аниме обещает то, за что мы любим этого режиссёра: несравненный стиль, узнаваемый и завораживающий.

Обычный роман в Цзюлуне

Kowloon Generic Romance

Цзюлун (или Коулун) — некогда плотно населённый город-крепость в Гонконге. Его снесли в 1993–1994-м

Что? Повседневная романтика для взрослых в лёгкой антиутопии.

Когда? Когда-то в 2025-м.

О чём? О тридцатилетних риэлторах, которые постепенно сближаются. Рэйко Кудзираи и Хадзимэ Кудо работают вместе, обедают, решают проблемы жильцов в Цзюлуне и будто бы не особо ладят. Вкусы у них разные: Рэйко любит сочетание арбуза и табака, новые места и едва открывшиеся заведения. Хадзимэ — сторонник консервативного подхода. Он предпочитает посещать знакомые кафе, ностальгировать об ушедших временах и поддевать коллегу. Та, в свою очередь, постепенно влюбляется в Хадзимэ.

Что это будет? Меланхоличная романтика со странностями, которые накапливаются постепенно и незаметно: сперва новости по телику о строительстве некоей «исходной Земли», затем парящий в небе октаэдр, на который герои не реагируют, и недавно посещённое заведение вдруг пропадает…

В основу ляжет манга Дзюн Маюдзуки («Любовь похожа на прошедший дождь»), Рэйко озвучит сэйю Харука Сираиси (Асирпа из «Золотой камуи»), а Хадзимэ будет бубнить голосом Томокадзу Сугиты (Кён из «Меланхолии Харухи Судзумии»). И это всё, что известно об адаптации. Ни студию, ни режиссёра пока не раскрывают. Зато есть сдвоенный трейлер — сразу для аниме и лайв-экшена.

Мир мусора

Junk world

Презентация мариган: в этот раз они без хвостов, но не менее очаровательны

Что? Авторская полнометражная стоп-моушен-анимация.

Когда и где? Когда-то в 2025-м. Возможно, даже в российских кинотеатрах.

О чём? О путешествии в постапокалиптичном мире, населённом странными существами. Люди смогли приблизиться к бессмертию при помощи генной инженерии, но потеряли репродуктивные способности. Спустя полторы тысячи лет после войны с созданными людьми существами-мариганами доброволец отправляется исследовать уходящую бесконечно вниз мегаструктуру, чтобы раздобыть генетический материал уникального маригана — потенциальный ключ к спасению человечества.

Что это будет? Продолжение культового фильма «Голова-утиль» — снова в полнометражном формате. Такахидэ Хори создавал «Голову-утиль» сначала в формате 30-минутной короткометражки, на которую у него ушло четыре года. Вдохновлённый опытом Макото Синкая («Пять сантиметров в секунду», «Твоё имя»), тоже начинавшего как одиночка, Хори сам написал сценарий, создал кукол и декорации, отснял, смонтировал, озвучил персонажей и написал музыку. Ещё три года ушло на расширение до полнометражного фильма — теперь уже силами пяти человек, включая самого Хори, на основанной им студии Yamiken.

Получилась потрясающая дистопия, тепло принятая критиками, собравшая награды на фестивалях и получившая похвалу от Гильермо дель Торо. Для тех, кто пропустил «Голову-утиль», обозначим ближайшие ориентиры: это манга «Блэйм!» Цутому Нихэя и «Безумный бог» Фила Типпетта.

Ещё семь лет спустя выходит вторая часть из запланированной трилогии. «Голову-утиль» лицензировала компания «Русский репортаж», поэтому будем надеяться, что и новый фильм доберётся до нас.

Продолжения

Помимо этого, в 2025 году будет много продолжений. После трёх полнометражных фильмов «Негодник, которому не снилась девушка-кролик» вернётся в формате телесериала. Самый научный сёнэн «Доктор Стоун» и самый стильный боевик «Бригада пылающего пламени» выходят на финишную прямую: у первого ожидается три части с перерывами (начнётся в январе 2025-го), у второго — две (в апреле 2025-го и январе 2026-го). Закончится и сверхпопулярная «Моя геройская академия» — уходит целая эпоха. Может быть, к концу подойдёт и «Девочка-волшебница Мадока» : четвёртый фильм обещали выпустить в 2024-м, но потом перенесли на «зиму» — какую именно, впрочем, пока не понятно.

Также ожидаются ещё одна полнометражка по «Магической битве» и новый фильм «Мононокэ» — дата есть только у второго: 14 марта 2025-го. Запад снова аниме: японские студии работают над третьим сезоном альманаха « Звёздные войны: Видения» , а герой, который нужен этому городу, возвращается в безумном «Бэтмен-ниндзя против лиги якудза» .

Напоследок неожиданное воскрешение: в марте выйдет спешл Aldnoah.Zero — дополнение к меха-сериалу, созданному в 2010-х сценаристом Гэном Уробути («Судьба/Истоки»).

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