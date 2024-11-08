Пришельцы, духи и украденные гениталии — да кто такой этот ваш «Дандадан»?!

Старшеклассница-модница Момо Аясэ из семьи медиумов верит в призраков, но категорически не признаёт существования пришельцев, о которых талдычит ей паренёк в очках из соседнего класса. Маясь от скуки, Момо как-то спасла того от задир. И теперь герои всячески пытаются пошатнуть мировоззрение друг друга: пришельцы или призраки — кто же из них есть на самом деле? Оказывается, и те и другие! В парня вселяется злой дух Турбобабка (не спрашивайте), который «крадёт» его гениталии, а девушку похищают «миролюбивые» пришельцы… для продолжения рода. Конечно, Момо не оставит нового товарища в беде, ведь так бы не поступил её любимый актёр Кэн Такакура. Тем более её нового приятеля зовут Кэн Такакура… Нет-нет-нет, это имя ему не подходит! Не произносите его вслух! Он одержим конспирологией? Пусть тогда будет Конспируном! Рассказываем, откуда взялся новый хайповый сёнэн «Дандадана» — и про что он вообще.

Песню для интро «Дандадана» записали Creeepy Nuts, которые до этого сделали заедающий в голове опенинг аниме «Магия и мускулы»

В начале была манга

Юкинобу Тацу с детства любил мангу и рисовать, но никогда не думал становиться мангакой. Ему нравились «Берсерк» Кэнтаро Миуры, «Акира» Кацухиро Отомэ, «Спригган» Хироси Такасигэ и Рёдзи Минагавы, Arms Кёити Нанацуки, проиллюстрированная тем же Минагавой. Но больше всего на Тацу повлиял Lampo The Hypersonic Boy Тэцуро Уэямы, которого он срисовывал в младшей школе. И всё же Юкинобу считал свои работы каракулями.

О карьере мангаки Юкинобу задумался в 21 год. Он тогда подрабатывал в круглосуточном магазине и рисовал наброски на обратной стороне чеков. Однажды коллега увидел его рисунки и, будучи под впечатлением, спросил: «У тебя круто получается! Почему ты не рисуешь мангу?» Тогда-то Юкинобу решил стать профессиональным мангакой — вот так просто, да.

Сперва Тацу нарисовал шариковой ручкой 100-страничное додзинси во вселенной «Гандама» и отправил в журнал Gundam Ace. Ему позвонили и предложили должность ассистента. Так он познакомился с Ёсихиро Соно, художником манги по «Гандаму» и Votoms, который научил Юкинобу искусству комиксов.

Как и любой мангака, Тацу хотел сделать собственную серию, но его первые работы продержались недолго: Seigi no Rokugou — около года, а Fire Ball! — полтора. Зато мангака встретил редактора «Семьи шпиона» Сихэя Лина и стал ассистентом Тацуки Фудзимото, проработав с ним с начала «Огненного удара» до конца первой части «Человека-бензопилы».

Вот он, редактор «Семьи шпиона» Сихэй Лин

Сихэй Лин был уверен, что мангаки многому научатся друг у друга. Так под его чутким кураторством в одном месте собрались авторы популярных ныне серий: помимо Фудзимото и Тацу, среди них оказались Юдзи Каку («Адский рай») и Тацуя Эндо («Семья шпиона»). Все они выходят в сервисе Shonen Jump+, в котором Лин работает заместителем главного редактора. Вот и Юкинобу Тацу он решил взять под своё крыло.

Вместе они прорабатывали один ваншот за другим, но каждый питч отклоняли. Из-за череды неудач Тацу впал в творческий кризис и опустил было руки, но Сихэй порекомендовал мангаке рисовать всё, что нравится, не продумывая сюжет далеко вперёд. Отличный совет: той же схемы придерживалась, например, автор «Дорохэдоро» Кю Хаясида.

Так и появился «Дандадан» — очередная манга со странным названием, полная абсурда и невероятных идей, впечатляющая простором фантазии не меньше творения Хаясиды. Задумка для истории родилась из заметки Тацу о кроссовере двух японских хоррор-франшиз — «Звонка» и «Проклятия». Юкинобу фильм показался очень смешным. Однако делать мангу про одних только призраков ему не хотелось, потому что в основе кайданов — классических японских страшилок — обычно лежит трагическая история. Тацу же больше хотелось веселить людей.

Поэтому он добавил в «Дандадан» вообще всё мистическое и фантастическое, что только пришло ему на ум: мстительных духов-онрё, криптидов, места с негативной энергетикой, пришельцев, тайны египетских пирамид и шумеров, городские легенды, крипипасты из интернета нулевых и — куда же без них! — кайдзю и огромных роботов. В манге, как в какой-нибудь супергеройской вселенной, сошлись магия и наука, смешалось несочетаемое. О, и раз уж мы вспомнили про супергероев: Тацу неиронично хотелось надеть на Садако костюм Железного человека!

Точно так же Юкинобу смешал и жанры: повседневная романтика сменяется экшеном, а комедия — ужасами. Что интересно, мангака отчасти вдохновлялся работами мастера ужасов Дзюндзи Ито:

Юкинобу Тацу Почему у него такие жуткие работы? Его рисунки невероятно детализированные. В них необычно много штрихов. Причём у него есть сцены, которые вызывают смех. Они заставляют меня задаваться вопросом: «Разве это не шутка?».

Отсюда Тацу сделал логичный вывод: «юмор и хоррор идут рука об руку».

На самом деле завязку про «украденные» гениталии придумал редактор Сихэй Лин во время одной из попоек. Но Юкинобу так понравилась его шутка, что он решил всерьёз использовать её в сюжете. Однако это далеко не самое безумное, что есть в «Дандадане».

Юкинобу Тацу умеет удивлять. Его манга — фановая! Лишь первые три главы он рисовал без задела на конкретное продолжение, а после перешёл к планированию. Каждую идею Тацу выкручивает на максимум. Каждый новый враг ужасает. Бои с ними — динамичные, стремительные и полностью сфокусированные на экшене, никакой лишней болтовни. А между делом — потешная повседневность школьников, быт которых разрастается до немыслимых масштабов.

Изначально Юкинобу хотел сделать сёнэн-боевик, но Сюхэй Лин предложил ему добавить романтику. И заодно прислал Тацу сотню томов сёдзё-манги для вдохновения. Поэтому мангака уделил образам героев отдельное внимание.

Гяру — индивидуалистки-модницы, бунтующие против образа идеальной девушки, который навязывает консервативное японское общество. Термин происходит от искажённого английского слова girl. Среди подруг Момо есть гангуро — радикальный подтип гяру. Искусственный загар, яркий макияж — его характерные признаки. Сама Момо одевается как когяру (гяру-школьница): оверсайз-кардиган, укороченная юбка, высокие носки. Комфорт и стиль превыше всего! Поэтому героиня даже отказывается от традиционного наряда, защищающего от злых духов, лишь бы скорее вернуться к привычной одежде. Момо и выражается как гяру: говорит прямо, порой даже агрессивно.

Но этот образ частично разрушается в первой же сцене. Гяру 1990-х и 2000-х прослыли как сексуально раскрепощённые тусовщицы, которые ходят с парнями на свидания за деньги. Здесь же деньги клянчит… хулиганского вида бойфренд Момо — иначе он не пойдёт с ней на свидание. Не хочет платить? Тогда можно уединиться с ним в отеле… Героиню такой расклад не устраивает, поэтому она ставит (пытается, по крайней мере) гопника на место ударом ноги с разворота. Тот же приём потом пойдёт в ход и против инопланетян!

Противоречие усиливается, когда выясняется, что Аясэ вовсе не фанатка современных поп-идолов. Ей больше по душе актёр Кэн Такакура, известный по классическим фильмам про якудза. Такакура для японцев — всё равно что для американцев Клинт Иствуд или Сергей Бодров для нас. Такакура часто предстаёт в образе татэяку, архетипа из театра кабуки, перешедшего в кино: скупого на эмоции воина-самурая, который знать не знает, что такое чувственность. Как нетрудно догадаться, Конспирун совсем не такой. Но именно ему уготовано стать Кэном Такакурой — фигурально выражаясь.

Кэн Такакура, которого так обожает Момо

Но «Дандадан» хорош не только деконструкцией образов. Куда важнее то, что Юкинобу Тацу — великолепный художник и рассказчик. Его персонажи находятся в движении, они постоянно дурачатся и корчат друг другу рожи — причём не только на панелях, но и в облачках диалогов! Это помогает ему поддерживать лёгкое комедийное настроение и даёт простор для композиции кадров. А экшен-сцены изображены максимально понятно: всегда легко разобрать, что именно делают персонажи на страницах, — для манги это редкость.

Несмотря на стремительное повествование, Юкинобу отлично работает с темпом: несколько фреймов нагнетается атмосфера, а затем страница переворачивается, и нас встречает детализированный кадр во всю страницу или целый разворот. И таких может быть несколько на главу, что при еженедельном графике выхода особенно впечатляет! Конечно, сейчас Тацу с мангой помогают пять ассистентов, но и сам он рисует чуть ли не по 20 часов в день.

Экшен-сцена на развороте. Красота!

Аниме как продолжение идей

Экранизировать популярную мангу поручили Фуге Ямасиро и студии Science SARU («Человек-дьявол: Плакса» и «Хэйкэ: Повесть о доме Тайра»), которую основал живой классик Масааки Юаса («Сказ о четырёх с половиной татами», «Кайба»). Для Ямасиро «Дандадан» стал первым проектом, где он выступает главным режиссёром. Прежде он работал ассистентом режиссёра над «Руки прочь от кинокружка» Юасы и «Блюзом машины времени о четырёх с половиной татами» Синго Нацумэ.

Ямасиро не из тех режиссёров, что пришли из анимации, но своими навыками он впечатлил даже ветеранов аниме-индустрии. Коллеги описывают его как гика и ходячую энциклопедию киноприёмов, которые он почерпнул у мастеров кино и анимации. Он с детства любил фильмы и всегда старался разобраться, как работает та или иная сцена, даже пробовал снимать короткометражки. Однако называть себя художником он категорически отказывается, хотя каждую сцену продумывает до мелочей. Ямасиро считает, что режиссёр не обязан скрупулёзно объяснять свои задумки зрителям — важно, чтобы он сам понимал, почему кадр выглядит так, как выглядит.

Одержимый духом Конспирун выглядит... весьма круто

Взять хотя бы цветовую палитру, которую Ямасиро выбрал для монстров «Дандадана». Инопланетяне, прибывшие из бесконечно ледяного космоса, захватывают экран холодными цветами. А нечисть, обитающая на Земле бок о бок с людьми, окрашена в тёплые цвета. У бросающегося в глаза доминирования цветов тоже есть объяснение: герои сталкиваются со сверхъестественным, которое существует по собственным законам.

Или вот ещё: Ямасиро знал, что Тацу создавал дизайн пришельцев-серпониан под вдохновением работ скульптора и мастера по практических эффектам Тору Нариты («Ультрамен»). Поэтому режиссёр оформил столкновение героев с Флэтвудским монстром во втором эпизоде в духе классической японской супергероики-токусацу 1960-х годов.

Коронный удар Момо, никакие пришельцы не устоят!

Наконец, Ямасиро расширяет некоторые сцены, когда это позволяет манга (пример — последняя погоня Турбобаки за главными героями), и изредка меняет их. Так, эффектного взрыва, который кинематографично развевает волосы Момо в финале первого эпизода, в оригинале нет. Но выглядит это намного круче, чем дуновение ветра, пусть даже там оно на двухстраничном развороте.

При адаптации «Дандадана» Ямасиро старался сохранить динамичность оригинальной манги и насытить каждый кадр, равняясь на Стивена Спилберга и Роберта Земекиса. Он немного ускоряет повествование в комедийных и экшен-сценах, но замедляет темп, когда это важно для повествования, — как во время прощания Момо и Конспируна в конце четвёртой серии.

В конце будет еда

Юкинобу Тацу хочет, чтобы «Дандадан» дарил надежду людям в эти мрачные времена. Его манга в противовес нигилизму «Человека-бензопилы» превозносит эмпатию и доброту. Каждая арка кончается пиршеством, а к столу приглашают всё новых персонажей. На это мангаку вдохновили произведения Хаяо Миядзаки, герои которых собирались вместе поесть после тяжёлой работы. Автор «Дандадана» напоминает: какими бы тяжёлыми ни были жизненные испытания, вместе их можно преодолеть. И в конце всех обязательно ждёт награда: вкусная еда и приятная компания.

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