За что любят и ненавидят «Хвост Феи»

Ровно пять лет назад после целого десятилетия в эфире закончился аниме-сериал «Хвост Феи» (или Fairy Tail в оригинале). Это было шоу про дружную, всюду хулиганящую гильдию волшебников, созданное по канонам классических сёнэнов и во многом вдохновлённое легендарным «Ван-Писом». А недавно стартовал «Хвост Феи: Столетний квест» — продолжение с теми же героями, экранизация одноимённой манги того же автора, Хиро Масимы. Зрителя-новичка «Столетний квест» запутает моментально — предыстории и контекста можно не ждать. А вот старого фаната — отправит назад во времени покруче DeLorean из «Назад в будущее», потому что «Хвост Феи» совсем не изменился.

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Гильдия номер один

Самая успешная из десятка работ Хиро Масимы, манга «Хвост Феи», стартовала в Weekly Shonen Magazine ещё в 2006 году. Мангака взялся за неё после своего первого многотомника «Рэйв-мастер», по которому тоже сделали сериал, но его закрыли после первого же сезона.

Изначально Масима хотел сделать историю про гильдию курьеров, доставляющих необычные заказы. Но, прорабатывая сюжет, он решил вернуться к фэнтези. За несколько лет до этого у него как раз вышел сборник ваншотов Mashima-en, в котором он представил вымышленный мир Fairy Tale (не путать с Fairy Tail), населённый демонами и феями. Позже Масима продолжил развивать тему хэллоуинских монстров в «Душе монстра» и «Урагане, охотнике на монстров». По отдельности эти работы особого интереса не представляют, но именно в них Масима испытал не только фирменный визуальный стиль, но и сюжетные тропы.

У этого парня страсть к похожим протагонистам: главный герой Нацу из «Хвоста Феи» всем похож на Аки, Шики и Хару из предыдущих работ, а в его спутнице Люси легко прослеживаются черты Эли из «Рэйв-мастера» и принцессы демонов Кокона… Но откровенный самоповтор не помешал «Хвосту Феи» выстрелить так, как не выстрелила одна работа Масимы до этого.

В королевстве Фиор бок о бок живут обычные люди и волшебники. Последние объединяются в гильдии и выполняют за достойное вознаграждение всевозможные заказы: от убийства монстров и работы телохранителем до поиска редких артефактов… Иногда заказы оказываются настолько сложными, что их не удаётся выполнить и за сотню лет. Отсюда название «Столетнего квеста», за который берутся члены гильдии «Хвост Феи».

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Нацу, Люси, Грей, Эрза и Венди — волшебники, чья дружба проверена годами и десятком схваток с монстрами, тёмными магами, другими гильдиями. Обо всём этом был первый «Хвост Феи», где арку за аркой автор подкидывал персонажам всё новые, более суровые испытания.

Лёгкий, дурашливый тон истории о волшебниках, которые творят добро и наводят справедливость, оставляя после себя нехилые разрушения, разбавлялся мрачными флешбэками из юности героев и тяжелейшими сражениями. Герои сталкивались с новыми противниками, чья магия становилась всё более забористой. «Хвост Феи» — как положено сёнэну, о дружбе. «Хвост Феи» — о росте над собой. «Хвост Феи» — о том, что всё заканчивается хорошо. Пожалуй, временами чересчур хорошо.

Оригинальный «Хвост Феи» был весёлым и увлекательным. Герои мешали интеллектуальный юмор с откровенно дворовым, ввязывались в переделки и вместо драматичного выяснения отношений предпочитали закатить пирушку, чтобы всё само собой как-нибудь утряслось. С тех пор как Нацу Драгнил спас Люси Хартфилию в первой серии, эта парочка и другие авантюристы, без которых сейчас невозможно представить гильдию «Хвост Феи», постоянно развивались как персонажи.

Каждый из них поначалу казался набором штампов. Вспомнить ту же Кану Альберону, чьё эфирное время отводилось под шутки об алкоголизме. Масима постоянно мусолил одни и те же шутки из главы в главу. Про эксбиционизм Грея, про проблемы с арендой у Люси, про Нацу, который вламывался к Люси исключительно через окно. Тысячи их! Однако каждому мангака дал шанс раскрыться. Так появились печальные сюжеты о сложных взаимоотношениях героев с родственниками, другими магами и миром в целом.

Гильдия «Хвост Феи» росла, принимала новых членов — туда даже некоторые враги главных героев переметнулись! Например, Железный Убийца Драконов и мисс Локсар. Вместе с тем раскрывались загадки об основании гильдии, тайны пропавших участников, укреплялась дружба и даже порой возникала романтика. Последнюю, впрочем, чаще всего вытеснял всеобъемлющий панцу-фансервис с демонстрацией женских прелестей по поводу и без. А уж в «Столетнем квесте» Масима на этом поприще пошёл вразнос — пруфов не будет, сами погуглите!

И хотя «Хвост Феи» постоянно критиковали за сходство с «Ван-Писом» и беззубость некоторых персонажей, это было незабываемое приключение. История не хватала звёзд с неба, юмор не отличался изобретательностью и зачастую был попросту похабным, но «Хвост Феи» и не претендовал на нечто большее, чем просто разудалое развлечение.

В «Хвосте Феи» много фансервиса. Очень. Много. Фансервиса

При всей масштабности событий — Нацу, Люси и их согильдийцы успели даже в параллельном мире побывать, встретить свои альтер эго и устроить переворот! — в центре внимания всегда оставалась большая компания друзей, и ей просто в кайф было устраивать вечеринки, драться и разносить всё вокруг.

Это странно, но у персонажей «Хвоста Феи» будто бы… никогда не было конечной цели. Ни постоянной угрозы миру, о которой нужно помнить от завязки до развязки, ни затерянных сокровищ, которые обязательно надо найти в финале. У всех героев было нечто связанное с основной сюжетной линией (к примеру, Нацу искал приёмного отца), но ничто из этого не задерживалось в истории надолго. Из раза в раз всё возвращалось к тому, что магам из «Хвоста Феи» попросту нечем заняться — и потому нас ждут новые приключения!

Но к финалу хотелось большего. И, казалось, Хиро Масима готов нам это дать. Войны гильдий, божественные силы, драконы, темнейшая магия, пытки, увечья, бои на пределе сил — и даже смерти важных персонажей! В том же «Рэйв-мастере» мангака не побоялся довести дело до конца — разбить одну из самых красивых пар через трагическую смерть, заставить главных героев потерять друг друга, а потом вновь обрести, когда эмоции достигнут пика. Уничтожить антагониста и повернуть это так, что приходилось доставать носовые платки.

«Рэйв-мастер» по тону походил на «Хвост Феи»: порой было очень весело, а порой — очень грустно. Но концовка манги, несмотря на все потери, по-настоящему вознаградила читателя. За прошедшие главы главные герои здорово выросли. Их путешествие закончилось — без слома настроения или смены тона. Просто история повзрослела, как и её персонажи.

После такого все ждали, что Масима выдаст нечто подобное в финале «Хвоста Феи»… Но нет. Было несколько «смертей», которые — спойлер! — оказались фейковыми. Мангака хотел сделать так, чтобы никто из фанатов расстроился. И добился ровно противоположного результата. Заканчивать главу за главой красивым самопожертвованием (Редфокс, Локсар, Фуллбастер, Макаров, как ваше ничего?), а потом показывать тех же персонажей целёхонькими… Некрасиво, что ли. У фанатов это вызвало лишь недоумение. Торжественно воскреснуть удосужился даже экс-антагонист, ведь он такой симпатичный, такой грустный, а ещё у него есть фея, которой, кстати, тоже дали второй шанс прожить жизнь счастливо. Когда «Хвост Феи» закончился, статус-кво остался статусом-кво. Персонажи застряли в одной точке. Разве что саму гильдию распустили…

Но подождите: в «Столетнем квесте» маги «Хвоста Феи» снова вместе!

И снова вместе

«Столетний квест» — что манга, что аниме — с первых же минут кричит в лицо: мы — тот самый «Хвост Феи». С теми же шутками, с теми же магами, с тем самым культовым костюмом Эрзы. Узнаёте нас? Ещё как! С лёту вспоминаются имена даже эпизодических персонажей. Почему-то улыбаешься, когда снова видишь Кану с её бочкой и слышишь иконичное: «Грей, оденься!».

Даже визуально аниме словно не изменилось: как было в конце десятых, так и осталось! Естественно, в сравнении с мангой в аниме по-прежнему меньше наготы. И это пошло на пользу сериалу, потому что лютый фансервис «Столетнего квеста» скорее мешает. Сэйю, бодрый опенинг, красивый саундрек — всё на месте. Даже немного странно, что мир вокруг изменился, а «Хвост Феи» законсервировался.

Хорошо это или плохо? Сложно сказать.

Автору этого материала, ещё когда подходили к концу оригинальные манга и аниме, мечталось о большем, об уклоне в настоящий трагизм, о финале со смыслом. Будь всеобъемлющий хеппи-энд потолком Масимы, к нему не было бы вопросов. Написал, мол, в меру своих возможностей. И грех пенять на аниме за то, что оно таким получилось. Но мы-то знаем, что мангака может делать по-другому. Поэтому финал скорее разочаровал: жертвы и усилия героев обесценились, а с годами и вовсе подзабылись. Настолько не впечатлила развязка.

И эта же стабильность (признак мастерства!) внезапно становится плюсом «Столетнего квеста». Прошибла ностальгия, как ни крути. Окунула в атмосферу почти бредовых перебранок, шуток ради шуток, встреч с нелепыми, но милыми монстрами, а также антагонистов, из которых Нацу скоро наверняка выбьет всё их высокомерие.

Какая разница, каким был финал? «Хвост Феи» всегда был про приключения, а их в «Столетнем квесте» хоть отбавляй! Авторы сразу попытались задрать ставки: столетний квест, очень страшный, не справился даже сильнейший маг сильнейшей гильдии, божественные драконы, у-у-у… Как будто это помешает Нацу дурачиться, Люси — ругаться, а Грею — раздеваться! В этом прелесть «Хвоста Феи». Несмотря на все проблемы с концовкой оригинала, фанаты успели соскучиться.

Вот парадокс: кажется, будто ты вырос из «Хвоста Феи». А он вдруг возвращается и качает головой. Никуда ты не вырос. Радуйся дальше. Как ребёнок.

Порекомендовать «Столетний квест» новым зрителям невозможно: аниме не объясняет, кто все эти люди и какие приключения они пережили. Поэтому новичкам, если захочется, придётся нагнать 328 эпизодов оригинального аниме. А вот если вы уже знакомы с «Хвостом Феи», то вас ждёт всё то же самое! Никаких разворотов франшизы в другом направлении и экспериментов с подачей. И это хорошо.

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