Фантастическое аниме лета 2024: что стоит смотреть?

Летний сезон аниме в Японии завершится лишь под занавес сентября.

Так что, надеемся, наши рекомендации помогут обратить на что-либо более пристальное внимание. Или не обратить.

В обзор попали совершенно новые аниме, не входящие в объёмные франшизы и не служащие прямым продолжением, потому тут не будет очередного «Кода Гиасса» и внезапно возрождённых «Историй о монстрах».

И, конечно, здесь только те аниме, где фантастика играет ключевую роль, а не служит лишь формальным элементом, как, например, в сериалах про влюблённость офисного лузера в робота, про бодипозитивных эльфиек, вампира-витубера и школьницу с оленьими рожками.

По уже сложившейся традиции просмотренные аниме делятся наПервый — чисто субъективный, предварительный топ сезона от Бориса Невского, чьё мнение вы вполне можете проигнорировать (или нет). Второй раздел — любопытные, но спорные аниме, просмотр которых под вопросом по разным причинам. Третий раздел — информация к размышлению, не более. Просмотр такого аниме — сугубо ваш выбор.