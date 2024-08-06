Фантастическое аниме лета 2024: что стоит смотреть?

Летний сезон аниме в Японии завершится лишь под занавес сентября.
Так что, надеемся, наши рекомендации помогут обратить на что-либо более пристальное внимание. Или не обратить.
В обзор попали совершенно новые аниме, не входящие в объёмные франшизы и не служащие прямым продолжением, потому тут не будет очередного «Кода Гиасса» и внезапно возрождённых «Историй о монстрах».
И, конечно, здесь только те аниме, где фантастика играет ключевую роль, а не служит лишь формальным элементом, как, например, в сериалах про влюблённость офисного лузера в робота, про бодипозитивных эльфиек, вампира-витубера и школьницу с оленьими рожками.По уже сложившейся традиции просмотренные аниме делятся на три раздела. Первый — чисто субъективный, предварительный топ сезона от Бориса Невского, чьё мнение вы вполне можете проигнорировать (или нет). Второй раздел — любопытные, но спорные аниме, просмотр которых под вопросом по разным причинам. Третий раздел — информация к размышлению, не более. Просмотр такого аниме — сугубо ваш выбор.
Первоисточник: манга Мацуи Юсэя
Сюжет: 1333 год. В результате подлого предательства сёгунат Камакура пал — и правящий клан Ходзё был уничтожен. Уцелел лишь наследник сёгуна, юный Токиюки, которому помог спастись жрец Сува Ёрисигэ. И теперь Токиюки, обладающий невероятным мастерством прятаться и ускользать от врагов, должен стать сильным, чтобы отомстить и победить…
Впечатления: на первый взгляд, перед нами очень качественное и отлично нарисованное историческое аниме, события и персонажи которого словно сошли со страниц древних хроник. Однако где-то с третьей серии становится понятно, что «Юный лорд» всё же историческое фэнтези. Один из героев оказывается ками — синтоистским божеством, в лесах средневековой Японии водятся демонические животные, а некоторые персонажи обладают сверхспособностями. Больше всего это аниме напоминает знаменитого «Бродягу Кэнсина», где реальная история тоже переплеталась с фантастикой.
А раз дело касается истории Японии, значит, будет много крови. Впрочем, авторы выбрали любопытный подход, когда реалистичный стиль визуала соседствует с условным, даже карикатурным, отчего аниме может показаться детским. Но это обманка, тем более что герои не слишком похожи на детей. Особенно Ходзё Токиюки — на первый взгляд типичный милый разгильдяй оказывается умным, стойким, мужественным и, когда надо, жестоким. Настоящий самурай!Вердикт: познавательное аниме на основе реальной истории японского Средневековья и одновременно сёнен про внутренний рост юного героя. А ещё фэнтезийные элементы дают надежду на хеппи-энд. Ведь в реальной жизни Ходзё Токиюки так и не сумел отомстить и победить.
Первоисточник: оригинальный сценарий Ханады Юкки на основе визуальной новеллы
Сюжет: изрядная часть Земли недалёкого будущего покрыта водой. В остатках небольшого города на острове живёт юноша Икаруга Нацуки, потерявший ногу во время катастрофы, отчего ему очень нужны деньги на более совершенный протез. В затопленном доме своей покойной бабушки Нацуки находит высококачественного андроида в виде девочки Атри, которую поначалу хочет продать. Вот только Атри слишком уж похожа на настоящего человека…
Впечатления: сценарий написал автор таких знаменитых аниме, как «Чобиты» и «Кей-Он», это чувствуется. Человечный робот, милая повседневность с уклоном в комедию, эмоциональные переживания... И всё это на фоне уютного постапокалипсиса с эффектными морскими пейзажами и красивой графикой. Правда, есть и тревожные нотки, что неудивительно, ведь Ханада-сэнсэй также сценарист «Врат Штейна» (и много чего ещё) — в будущем можно рассчитывать на нечто большее, чем просто кавайная драма? Из недостатков — непродуманный сеттинг и изрядно заторможенный главный герой.Вердикт: двойственное впечатление. Мило и красиво, со смыслом, с переживаниями, но как-то всё очень вторично.
Первоисточник: манга Фудзивары Кокоа
Сюжет: Повелитель Зла готовит захват планеты, но ему противостоят девочки-волшебницы. Однажды главный помощник Повелителя, генерал Мира, вступает в схватку с волшебницей Мимори и… влюбляется в неё по уши.
Впечатления: похоже на прошлогодний сериал «Любовь после мирового господства». Однако «Волшебница и Злой офицер» — не просто гибрид милой романтики и абсурдной комедии, здесь довольно много грустинки. Героиня — простодушная и кавайная сиротка-кудэрэ. Стать волшебницей её обманом заставил Ангел-фамильяр в виде кота — на самом деле способный менять тела мерзкий тип, который безжалостно эксплуатирует Мимори и даже имеет на неё виды. Мира — тоже фактический пленник: выходец из старинной злой семьи, он стал приспешником Повелителя, потому что с детства не имел другого выбора. И вот эти два человека, вынужденные играть навязанные роли, пытаются найти выход и друг друга. Удастся ли?
Вердикт: милая, временами забавная, а иногда грустная история. И особенно грустно оттого, что она не имеет финала: автор манги умерла совсем молодой, в 31 год, так и не завершив свой труд. Впрочем, возможно, что сценаристка Охаси Акиё всё же подарит героям и зрителям счастливый конец.
Первоисточник: манга Ноды Хироси
Сюжет: эра Сёва, 1940-е. Утративший вдохновение писатель из благородной семьи, известный как Сэнсэй, готовится совершить суицид вместе со своей любимой, Сач-чан. Однако влюблённых сбивает грузовик, и Сэнсэй переносится в фэнтезийный мир, куда его призвали, чтобы сражаться с Князем Тьмы. Вот только писатель не желает быть героем — он просто хочет умереть…
Впечатления: начало шикарное — не только из-за остроумного контраста между пафосным исекаем и равнодушным ко всему героем. Ведь в названии и сюжете заложены оригинальные отсылки к биографии писателя-аристократа Дадзая Осаму, автора знаменитого романа «Человек недостойный». Причём Осаму вместе со своей любовницей совершил суицид в 1948 году, бросившись в реку, как пытался сделать и Сэнсэй (в Японии так обычно называют людей интеллектуальных профессий).
Правда, уже со второго эпизода сериал становится похож на шаблонный исекай-квест — герой и примкнувшие к нему спутники (в основном девушки) странствуют в поисках Сач-чан, сражаясь по пути с монстрами и пришельцами из других миров. Есть забавные и трогательные моменты, есть драма, но в целом задумка кажется оригинальнее её воплощения.Вердикт: из этой истории могло получиться нечто большее, чем просто симпатичный исекай. Но на общем фоне и то, что имеем, уже неплохо…
Первоисточник: манга Омори Фудзино
Сюжет: Уилл Серфорт мечтает стать магом, для чего учится в прославленной академии волшебства Регарден. Проблема в том, что у Уилла полностью отсутствует талант к магии — он даже огонёк зажечь не в состоянии. Зато хорош в теории и, самое главное, блестяще владеет мечом. Ещё Уилл сообразителен, трудолюбив и настойчив. Но хватит ли этого, чтобы достичь цели?
Впечатления: похоже, автор внимательно читала «Гарри Поттера» — хотя много и клише из «школьного аниме с магией». Однако всё крепко сбито и ладно сшито. А вкупе с красочной графикой и множеством симпатичных мелочей аниме получается вполне смотрибельным.Вердикт: в принципе, середняк. Но зрелищный и качественно сделанный. Вполне достойное развлечение с некоторой перспективой на будущее.
Первоисточник: цикл романов Убукаты То
Сюжет: Белль Лаблак живёт в мире антропоморфных животных, а потому чувствует себя изгоем. Впрочем, она владеет огромным магическим мечом Рундинг, которым очень умело пользуется. И вот однажды Белль решает отправиться в путешествие, чтобы отыскать других людей…
Впечатления: интересный сюжет, оригинальный мир, неплохо прописанные герои и множество мелких деталей, придающих аниме атмосферу и объём. И в то же время перебор со странностями. Конечно, оригинал — цикл романов, даже не ранобэ, а потому, вероятно, постепенно все странности разъяснятся… или нет? Ведь когда смотришь на имя автора, становится тревожно — Убуката То сочинил «Мэрдок Скрэмбл» и третий сезон «Психопаспорта», где яркие находки сочетались с совершенно бредовыми моментами.Вердикт: вроде как стоит смотреть — красиво, элегантно, временами трогательно. Но где грань между буйством фантазии и упоротостью? Пожалуй, тут всё зависит от конкретного зрителя — одним очень понравится, другие, скорее всего, будут плеваться.
Первоисточник: манга Сато Масамити
Сюжет: паренёк Хага становится бета-тестером первой в истории видеоигры с полным погружением в VR «Королевские искатели Онлайн». Но выясняется, что вся игра — сплошной баг: из-за масштабного сбоя тестеры не могут разлогиниться и торчат в виртуале уже целый год. Естественно, у многих едет крыша, и они начинают творить всякую дичь — с неписями и друг другом. Но Хага пытается всё исправить…
Впечатления: на ум сразу приходит SAO. Но правила здесь другие… Точнее, есть ли в этой игре и аниме вообще какие-то правила? Те, что заявлены изначально, периодически меняются — в события то и дело вмешивается ИскИн игры, неписи ведут себя странно, ну а тестировщики вообще только что из дурдома сбежали. Кажется, что аниме предназначено исключительно для матёрых компьютерных гиков — они на подобных играх собаку съели. Способствует этому и обилие геймерского жаргона, и ситуаций, типичных для забагованных игр. Ну и стоит отметить странноватую графику, которая, впрочем, соответствует той, что была в оригинальной манге.Вердикт: аниме довольно увлекательное, с неожиданными поворотами сюжета, но… Визуал очень специфический, главный герой заторможенный и много элементов не для всех.
Первоисточник: пьеса Суэмицу Кэнъити
Сюжет: миром, напоминающим Европу XVIII века, управляют аристократические кланы вампиров. Причём они, скорее, похожие на людей дампиры — долгожители, но не бессмертны; сильные, но не слишком; кровь не пьют, солнца не боятся. Однако существует легенда об истинном вампире, прародителе всех остальных. Его называют ТРАМП (True Vampire), и вот он как раз похож на настоящего Дракулу. Однажды в столице происходит серия убийств вампиров, причём преступники оставляют визитки, где сообщают, что ищут «Трампа» (поехали бы в США, дурачки). Остановить убийц должен блистательный Дали Делико, вот только у него есть гораздо более важное занятие…Впечатления: «ТРАМП» — серия сценических пьес и манги о готическом мире благородных вампиров. Сюжеты там разные — авантюрные, детективные, комические. Для экранизации выбрали гибрид детектива и комедии, где главный герой готов бросить спасение мира ради воспитания маленьких детей. По паре вышедших серий пока сложно составить цельное впечатление: стильная графика, любопытный, хоть и вторичный сеттинг, контраст между кровавыми и милыми эпизодами… Потенциал у сериала есть, но что в итоге выйдет, пока сказать сложно.
Первоисточник: манга Футами Суи
Сюжет: авантюристка-вор Клэй, идя по стопам пропавшего три года назад отца, исследует знаменитое подземелье. И, дойдя почти до самого конца, совершает открытие — оказывается, подземелье работает как гильдия, и её босс предлагает Клэй место помощницы. Теперь Клэй занимается организационной работой, попутно узнавая всё больше тайн подземелья.Впечатления: сначала в глаза бросается примитивная графика. Но подача довольно симпатичная — милашка-босс Бэлл, забавные монстрики, сюжет в стиле офисной повседневности. И всё это в сопровождении внутреннего монолога героини, флегматичной особы, которая временами тоже ударяется в милоту. В то же время как-то всё очень по-детски…
Первоисточник: ранобэ Амагиси Хисаи
Сюжет: офисная работница умирает от переутомления и перерождается в фэнтезийном мире как Далия, дочь магического ремесленника. Со временем она начинает помогать отцу, а после его смерти должна выйти замуж по сговору, однако жених бросает Далию. Но она не унывает и хочет добиться успеха в жизни.Впечатления: напоминает «Власть книжного червя», но балансирует между романтикой и феминистской драмой с элементами производственного исекая. Всё какое-то излишне размеренное, хотя… если это сёдзё, то, может, так и надо.
Первоисточник: ранобэ Кисимы Кираку
Сюжет: Рик с детства мечтал стать авантюристом, но из-за слабых навыков лишь работал в гильдии приключенцев администратором. И тренировался с помощью самых крутых авантюристов континента, которые его гоняли до полусмерти. Вот Рик наконец решает сдать экзамен и стать полноправным авантюристом…Впечатления: а ещё я в неё ем… Аниме, герои которых, обладая огромной силой, настолько простодушны (или тупы), что даже не подозревают об этом, немало. Японцы почему-то считают это смешным. Вот и Рик просто эталон могучего героя с одной извилиной. Поначалу это забавно, потом начинает напрягать — сложно сопереживать персонажу с интеллектом бильярдного шара.
Первоисточник: ранобэ Кайто
Сюжет: 13 лет назад на Земле появились врата в подземелья, где живут монстры. Убив их, можно получить магическое ядро или ценный артефакт. Множество людей становятся охотниками и зарабатывают в подземельях деньги и славу. Обычный школьник Такаги Кайто — один из таких людей, но он, слабый и трусоватый, убивает только слаймов. Однажды, победив уникального золотого слайма, Такаги получает карту магического слуги — валькирии Сильфи. Так начинается его восхождение к статусу героя…Впечатления: туповатый и нерешительный ОЯШ, помогающие ему магические лоли, школьные будни, приключения в подземельях, бесконечный гринд… спокойненько и скучненько. Плюс очень дешёвая графика.
Первоисточник: оригинальный сценарий Нагацуки Таппэя и Умэхары Эйдзи
Сюжет: Готэм. Учёные агентства «Аргус» открыли портал в фэнтезийный мир, и их шеф Аманда Уоллер отправляет туда с особой миссией опасных преступников, которым за это обещано помилование. Во главе команды из пяти суперзлодеев — отвязная психопатка Харли Квинн. Угодив в ловушку, злодеи вынуждены ввязаться в войну между враждебными королевствами…Впечатления: идея попадания знаменитых персонажей мира DC в фэнтезийное средневековье неплоха. Графика и стиль тоже на уровне. Проблемы с сюжетом и атмосферой. Это уже не первая попытка скрестить аниме с американским супергероическим комиксом, и пока успехов здесь не было. Вот и сейчас знаменитые антигерои DC выглядят чужеродным элементом в исекае. Всё-таки гармонично совместить американское и японское мировосприятие не получается — даже в рамках анимационного комикса.
Первоисточник: ранобэ Садзанэ Кэя
Сюжет: в великой войне пяти племён люди победили фэнтезийных существ — случилось это 100 лет назад. Солдат Кай бредит великим прошлым и однажды переносится в альтернативный мир, где люди войну проиграли. И теперь именно Каю предстоит сыграть роль спасителя человечества Сида, в прошлом победившего монстров. Поможет ему в этом загадочная девушка нечеловеческой природы Риннэ, которую Кай спас из заточения…Впечатления: начало многообещающее, но… уже со второго эпизода возникают логические нестыковки, да и поведение персонажей, мягко говоря, далеко от разумного.
Первоисточник: ранобэ Минадзуки Сидзуру
Сюжет: юноша Каяно Такуми погибает из-за ошибки бога, а затем перерождается в магическом мире с бонусами в качестве сверхъестественного извинения. Встретив близнецов Алена и Елену, Такуми начинает о них заботиться, хотя они вовсе не слабаки. Герой решает стать авантюристом и вместе с детишками отправляется навстречу приключениям.Впечатления: исекай с передозом сахарной милоты. Герою всё достается на халяву, детишки неимоверно круты, остальные лишь статисты.
Первоисточник: оригинальный сценарий Ханады Юкки на основе видеоигры
Сюжет: капризную дочь богов Сакуну в целях перевоспитания ссылают на отдалённый остров Хиноэ, где полно монстров и демонов. Ради выживания Сакуне придётся использовать магические силы, но для этого нужно выращивать рис, который служит источником её могущества как дочери богини урожая. К счастью, рядом с Сакурой есть её хранитель Тама и несколько людей-помощников…Впечатления: второй в этом сезоне сериал знаменитого сценариста Ханады Юкки, и вновь на основе игры. Симпатичная, хоть и старомодная графика, да и вся история олдскульная — спокойная и уютная, здесь даже монстры не пугают. Просто всё очень детское…
Первоисточник: ранобэ Хаты Рёсукэ
Сюжет: могущественный маг и лучший генерал армии демонов Айк, скрывающий своё лицо за маской в виде черепа, на самом деле человек. Его учитель, маг-демон, вырастил Айка, передав тому все свои знания. И теперь Айк, скрывая свою природу, пытается выжить среди демонов и надеется примирить их с людьми.Впечатления: герой без конца строит хитрые планы, но постоянно прокалывается на мелочах. Поступки остальных персонажей непоследовательны, а мотивация бессмысленна. Если авторам вообще знакомо такое понятие — мотивация…
Первоисточник: манга Миякавы Тайги
Сюжет: группа школьников из пригорода Токио вынуждена участвовать в игре на выживание, которую организовал таинственный Император, непонятным образом убивший большую часть населения. Правила игры бредовые, смертность велика, зато прошедшие в очередной тур получают сверхспособности. Паренёк Сунацу Нарита решает сопротивляться Императору…Впечатления: где-то с середины уже начального эпизода логика и здравый смысл уходят в отпуск, возможно, навсегда. И остаётся только один вопрос — WTF?
Первоисточник: ранобэ Набэсики
Сюжет: Нур с детства мечтает стать авантюристом, но у него нет талантов, кроме невероятного упорства. После 10 лет адских тренировок Нур доводит парирование мечом до совершенства, что делает его очень сильным. Однако Нур всё ещё считает себя слабаком, даже когда убивает грозных монстров…Впечатления: а ещё я в неё ем, часть вторая… За небольшими исключениями, близнец «Невероятного новичка». Опять суперсильный и супертупой герой, считающий себя слабаком, и всякие связанные с этим недоразумения.
Первоисточник: ранобэ Синодзаки Каору
Сюжет: Мимори Тока пострадал от насилия в детстве и потому старается жить незаметно. Однажды его вместе с одноклассниками переносит в фэнтезийный мир тамошняя богиня Вишис, чтобы они сражались с королем демонов. Все попаданцы при переносе получают особые навыки, и Мимори достаётся самый никчёмный. Потому надменная богиня ссылает его в подземелье, где полно монстров. Однако у навыка Мимори есть уникальная особенность, и он жаждет стать сильнее, чтобы выжить и отомстить.Впечатления: очень похоже на «Арифурэту» и «Восхождение героя щита». Изгой, которого предали, становится невероятно сильным, убивает монстров, мстит обидчикам и собирает гарем. Однако, если в похожих аниме герои были жестокими под влиянием обстоятельств, Тока изначально страдает чем-то вроде раздвоения личности: в нём одновременно уживаются добрый парень и хладнокровный убийца. А ещё здесь паршивое 3D и очень много пафосной болтовни.