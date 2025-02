Аниме по западным франшизам: Бэтмен, киберпанк и Винчестеры

Поначалу Edgerunners нарочно притворяется типичным сёнэном, но с каждой серией краски сгущаются. Дэвид одного за другим теряет новых друзей, к которым мы успели привязаться (они погибают порой чересчур нелепо-жестоким образом), а вместе с ними — и самого себя. Всякую надежду авторы хладнокровно душат, чтобы после титров ты ещё полчаса бесцельно пялился в потемневший экран. Словом, настоящие эмоциональные американские горки. Такой была Cyberpunk 2077, и именно таким должно быть аниме. После аниме невозможно спокойно слушать песню I Really Want to Stay at Your House Розы Уолтон, которая звучит как в Cyberpunk 2077, так и в Edgerunners. Хочется закурить, даже если ты никогда не курил.