Аниме по западным франшизам: Бэтмен, киберпанк и Винчестеры

Что считать аниме, а что нет? Японская анимация часто переплетается с западной. Даже «Утиные истории» когда-то анимировала японская студия! А есть немало сериалов и мультфильмов, которые несомненно относятся к аниме и по происхождению, и по стилю, но при этом рассказывают про героев и миры из американских франшиз. О нескольких подобных мы сегодня вспомним: от супергероев Marvel и DC до киберпанка и борцов с нечистью.

Аниматрица

Первая « Матрица » принесла многомиллионные кассовые сборы. Это развязало режиссёрскому тандему Вачовски руки в плане экспериментов, и они смогли вернуться к корням. Не секрет — сама «Матрица» во многом вдохновлена и аниме, в частности « Призраком в доспехах ». Поэтому идея сделать анимационную антологию, раскрывающую мир фильма, лежала на поверхности.

Для создания «Аниматрицы» Вачовски обратились к любимым режиссёрам, среди которых был даже Синъитиро Ватанабэ (« Ковбой Бибоп », «Самурай Чамплу»), и посулили им творческую свободу. Не всё прошло гладко: обещанной свободы по факту не получилось, а главный идейный вдохновитель — Мамору Осии — вообще ответил отказом. Тем не менее летом 2003 года, сразу после премьеры второй «Матрицы», на DVD вышло и аниме.

Парадоксально, но на момент выхода всем пытались продать антологию через историю «Последнего полёта Осириса», выполненную вообще не японской студией в модном на тот момент 3D. Хотя остальная часть антологии даже по современным меркам сделана в намного более экспериментальном ключе с точки зрения анимации. Она же и лучше всего сохранилась, за исключением опять-таки финальной короткометражки от американцев. Из-за этого, кстати, отнести к аниме можно лишь семь из девяти историй.

Часть коротких историй заполняют лакуны в мироздании трилогии — здесь за сценарии отвечали лично Вачовски. Остальные — играют с миром «Матрицы» на разные лады, показывая, как тонка грань между «реальным» и «виртуальным». Не все сюжеты фанаты и обычные зрители приняли одинаково хорошо, но общее впечатление «Аниматрица» до сих пор оставляет очень приятное. Главное — понимать, что это бонус к фильмам, а не самостоятельное произведение.

Бэтмен: Рыцарь Готэма

Первый раз Тёмный рыцарь посетил японских аниматоров под влиянием трёх отчасти независимых событий. В 2005-м триумфально вышел первый фильм трилогии Кристофера Нолана . Через год после этого Warner Bros. завершила показ мультсериала о «Лиге справедливости», и продюсеры решили развивать анимационную вселенную DC в формате одиночных фильмов.

Скорее всего, под влиянием тогда ещё недавней «Аниматрицы» одним из таких проектов и стал «Рыцарь Готэма». Уж очень много его роднит с аниме дополнением фильмов Вачовски: от формата до выбора студий анимации (Madhouse и Studio 4°C).

События фильма формально происходят между сюжетами «Бэтмена: Начало» и «Тёмного рыцаря». Бэтмен ввязывается в разборки между криминальными группировками в Готэме и вершит справедливость на свой лад. Повествование поделено на шесть историй, созданных по большей части разными студиями, как и в «Аниматрице». Но если там японцы отвечали ещё и за сюжет, то здесь истории придумывали известные западные сценаристы и авторы комиксов.

Результат получился любопытный, хотя не все эпизоды равноценны, а магистральный сюжет вообще условный. Но необычный подход японцев к визуальному стилю Тёмного рыцаря и его окружению освежил истории. Эта лента уже много лет вполне заслуженно занимает различные места во всевозможных топах анимационных фильмов о Бэтмене.

Читайте также Мультфильмы — самые точные экранизации DC Дмитрий Злотницкий 13.11.2017 63383 Если вам не нравится, что творят с Бэтменом и Суперменом в кино, обратите внимание на анимационную вселенную DC. Её мультфильмы снимают точно по комиксам.

Бэтмен-ниндзя

А что получится, если японцам отдать персонажа с потрохами, фанаты Бэтмена узнали ровно через 10 лет, в 2018 году. Режиссёром нового аниме стал Дзюмпэй Мидзусаки, а за дизайн персонажей отвечал создатель «Афросамурая» Такаси Окадзаки. Хотя Warner Bros. также продюсировала картину, в производстве она практически не участвовала, и это, судя по всему, сыграло решающую роль.

На первый взгляд, сделать из Бэтмена ниндзя не кажется революционной идеей: уж больно похожие методы они используют. Да и альтернативными мирами любителей комиксов уже давно не удивишь… Но тут даже повидавшие многое фанаты потеряли дар речи.

Начинается аниме с попытки Бэтмена сорвать коварный план Гориллы Гродда. В результате он вместе со всей Бэт-семьёй и галереей злодеев перемещается в феодальную Японию. Поначалу кроме специфического стиля анимации всё остаётся в пределах нормы. Но когда Бэтмен на 20-й минуте пытается штурмовать замок Джокера, который он с помощью устройства Гродда переделал в гигантского меха, становится ясно: японцы оттянулись по полной. Остаётся только принять заявленный градус безумия и наслаждаться прекрасными дизайнами персонажей и абсолютно отбитыми сюжетными поворотами. Апофеозом становится битва собранного из разных замков меха с гигантской фигурой оригинального Бэтмена 1940-х, составленной из орды летучих мышей и обезьян.

Как будто вакханалии на экране мало, мультфильм сводит зрителя с ума ещё и озвучкой. Чтобы сделать картину хоть как-то понятной американской аудитории, команде западных сценаристов пришлось, по их заверениям, на 90% переработать диалоги. Такой подход не нов для проката в Штатах, но в этом случае получилось на грани комичного. Иногда герои продолжают разговаривать и объяснять что-то, даже когда у них закончилась лицевая анимация.

Неудивительно, что мультфильм получил смешанные отзывы. Но благодаря безумной концептуальной переработке множества каноничных образов своего зрителя он всё же нашёл. В октябре 2024 года было даже объявлено о работе над продолжением.

Люди Икс (Marvel Anime)

После выхода в 2011 году мини-сериалов про Железного человека, Росомаху и Блэйда студия Marvel Anime решила замахнуться на аниме про своих самых популярных персонажей. В партнёры взяли студию Madhouse, которая подарила миру уже ставшую классикой «Тетрадь смерти».

Руководитель проекта Уоррен Эллис дал японским коллегам карт-бланш. Возможно, поэтому линейка вышла спорной. Многие западные фанаты считают, что о проектах никто не просил и что в этих сериалах японцы поиздевались и над Marvel, и над западной фанбазой: «гайдзины получат своё аниме». Но «Людей Икс» стали самой удачной адаптацией из четырёх.

Да, там много аниме-условностей, которые кажутся немного чужеродными, к тому же японцы взбили в блендере оригинальные комиксы и киновселенную от Fox, но это получился интересный взгляд. В сюжете Циклопа поставили в центр, а Росомаху убрали на второй план — задолго до недавних «Людей Икс ' 97». Добавили Эмму Фрост, которая была постоянным членом команды в отдельных линейках комиксов, и камео целой горсти героев Marvel. Химия между персонажами оказалась очень каноничной. Действия, ожидаемо, происходят в Японии, и девочка-мутант Хисако, проводник для японской аудитории, кавайна и драматична, как и положено в аниме. Рисунок, несмотря на порой заметную дешевизну, завораживает, особенно в крупных планах. А финал японцы сделали такой, какой вряд ли бы западный сценарист представил для «Людей Икс».

Это проект — как интересная восточная еда из, казалось бы, привычных продуктов. Её определённо стоит попробовать. Даже если блюдо не понравится вам целиком, то отдельные его ингредиенты и сочетания точно запомнятся.

Сверхъестественное: Анимация

В 2009 и 2010 годы студия Madhouse была нарасхват у американских студий. Параллельно с Marvel к создателям «Тригана» и «Тетради смерти» обратилась ещё и Warner Bros. Один из её самых рейтинговых сериалов, «Сверхъестественное», стал проседать после смены руководства. Тем не менее у проекта всё ещё была очень крепкая и активная фанбаза в Европе и Америке, готовая поглощать любой контент по вселенной. Студийные боссы, видимо, решили, что этому очарованию поддадутся и японцы.

Создателем проекта стал основатель шоу Эрик Крипке, отошедший от съёмок сериала после пятого сезона. Вместе со студией Madhouse они разработали 22 эпизода. Половина из них была переработкой некоторых серий 1-го и 2-го сезонов телешоу, а остальные — совершенно новыми историями.

Что сказать о результате? Талантливейший создатель оригинала работал вместе с одной из самых известных японских анимационных студий. Партнёры не слепо скопировали сюжет первоисточника, а расширили лор и добавили щепотку другой культуры. Да ещё и привлекли актёров сериала: Джаред Падалеки озвучивал своего героя всё шоу, а Дженсен Эклс — два финальных эпизода.

Вышла весьма добротная адаптация. Шок от лицезрения любимых братьев в формате 2D проходит очень быстро (это было ещё до коллаба со «Скуби-Ду», который восприняли на ура). Атмосфера, концепция, отлично переданные отношения между братьями затягивают. Видно, как японцам нравилось рассказывать историю о братьях, типичную для аниме (достаточно вспомнить «Стального алхимика» или «Кулинарные битвы Сомы»).

Сериал есть за что пожурить. В некоторых моментах — в оригинальном шоу они были хоть и напряжёнными, но почти интимными — японцы выкрутили пафос и драму на максимум, нарушив атмосферу. Ещё они гипертрофировали характеры, сделав Сэма совсем уж стоиком, а Дина — куда более эмоциональным. Но для новичков это не проблема, а ярых поклонников всё равно захватит чувство ностальгии, которое потребует тут же бежать пересматривать едва ли не все 15 сезонов.

Киберпанк: Бегущие по краю

Игра Cyberpunk 2077 показала, что у вселенной настольной ролевой игры Cyberpunk безграничный потенциал для потрясающих историй. Мультсериал Cyberpunk: Edgerunners подтвердил это. У студии Trigger получился не просто хороший продукт по лицензии, а одно из лучших аниме 2022 года. Если не лучшее.

Визуально сериал влюбляет в себя с первых кадров, как девушка Люси завораживает главного героя Дэвида при первой встрече. Особенно радует внимание Trigger к деталям. Студия бережно перенесла Найт-Сити на экраны: всюду виднеются знакомые по Cyberpunk 2077 элементы интерфейса, баннеры и даже локации. В то же время авторы дополнили город мечты: улицы стали оживлённее, жители разнообразнее, а протагонист рассекает по городу на метро, которое разработчики когда-то обещали реализовать в игре.

В Trigger знают, как делать аниме круто . Вспомните «Убей или умри» — абсолютно хаотичный, безумный, сексуальный и зрелищный сериал с чертовски харизматичными персонажами, от которого невозможно оторваться. То же можно сказать про Cyberpunk: Edgerunners — с поправкой на мрачность истории. Если прошлые работы Trigger были про развесёлые приключения, где добро побеждает зло, то в Найт-Сити хеппи-энду места нет — даже в аниме.

Поначалу Edgerunners нарочно притворяется типичным сёнэном, но с каждой серией краски сгущаются. Дэвид одного за другим теряет новых друзей, к которым мы успели привязаться (они погибают порой чересчур нелепо-жестоким образом), а вместе с ними — и самого себя. Всякую надежду авторы хладнокровно душат, чтобы после титров ты ещё полчаса бесцельно пялился в потемневший экран. Словом, настоящие эмоциональные американские горки. Такой была Cyberpunk 2077, и именно таким должно быть аниме. После аниме невозможно спокойно слушать песню I Really Want to Stay at Your House Розы Уолтон, которая звучит как в Cyberpunk 2077, так и в Edgerunners. Хочется закурить, даже если ты никогда не курил.

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