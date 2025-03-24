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Аниме
#лучшее аниме#экранизация

Необычные аниме по мотивам европейской классики

Мара Руднева
24 марта 15:00
500
5 минут на чтение
«Запад есть запад, восток есть восток»… но что, если они всё-таки сойдутся? Аниме — воплощение японской культуры, но многие его создатели вдохновлялись европейской литературой и историей. Вспомним несколько таких произведений: как точных экранизаций, так и вольных фантазий, превративших Шекспира в технофэнтези, а Дюма — в космооперу.

Ромео и Джульетта 

Историю обречённой любви Ромео и Джульетты Вильям Шекспир позаимствовал у итальянца Маттео Банделло и сделал бессмертной, а после сюжет подхватили и развили в бесконечном цикле интерпретаций. В 2007 году свою версию представила студия Gonzo. Режиссёром стал Оизаки Фумитоши, режиссёр проходных сёдзё-аниме. «Ромео и Джульетта» до сих пор считается лучшей его работой. Gonzo славится смелыми экспериментами и трактовками классики, поэтому ждать дословной экранизации не стоило. Однако получилось драматично и очаровательно, в лучших традициях Шекспира с щепоткой японской драмы и вот-это-поворотов.
Действие 24-серийного аниме разворачивается в Нео-Вероне — на острове, парящем в Небесах. Основной источник энергии в нём — Великое дерево Эскал (у Шекспира так звали герцога Вероны). Подробностей о мироустройстве, как всегда у Gonzo, почти нет. Мир здесь — декорация, а приставка «Нео» даёт понять, что дело происходит давным-давно, в далёкой-далёкой галактике… 
Однако проблемы персонажей вполне соответствуют оригиналу, а драматизма даже больше. Здесь Монтекки и Капулетти не равные по силам уважаемые семьи, которые никак не поделят территорию. Герцог Монтекки в прошлом уничтожил Капулетти и получил Верону в своё полное распоряжение. Но не все Капулетти погибли! Уцелела девочка Джульетта, наследница. А ещё — целый клан заговорщиков, мечтающих отомстить, скинуть Монтекки с трона и вернуть своё доброе имя. 
Джульетта до совершеннолетия жила, притворяясь мальчиком, и работала местным Зорро — в облике Алого рыцаря в маске несла добро и справедливость. А юного Ромео Монтекки пытались выгодно женить. Но герои встретились на балу, и что-то пошло не так… И Ромео, конечно, проникся идеями Капулетти. А крутой поворот в конце в корне изменил ситуацию, когда казалось, что хеппи-энд неизбежен, и ещё раз напомнил, что нет повести печальнее на свете.

Ганкуцо: Граф Монте-Кристо

 Ещё один эксперимент студии Gonzo над классической литературой, и действительно удачный. Проект стартовал в 2004 году, режиссёром выступил Махиро Маэда, приложивший руку к миядзаковским «Лапуте» и «Порко Россо». Особое отличие этого аниме — гипнотическая стилистика, полная странных, инопланетных текстур. 
Действие «Ганкуцо» происходит в будущем, где полёты в космос — обычный отдых, и Замок Иф не остров недалеко от Марселя, а огромная космическая тюрьма. Загадочный Ганкуцо — дух, живущий в этой тюрьме. Вместо Аббата Фариа он даёт несправедливо осуждённому Эдмону Дантесу отомстить обидчикам, но при этом… убивает его. 
Однако в центре истории не сам Эдмон, а те, кто больше всех пострадал от его мести, хотя был ни в чём не виноват. Главный герой — юный и наивный Альбер Морсер. Его глазами мы смотрим на таинственного графа и возмездие, которое он сеет в Париже. Видим, как страдают близкие тех, кому мстит Монте-Кристо, не думая о последствиях. Как рикошетом его поступков накрывает Валентину Вильфор, Эжени Данглар, друга Альбера Франса… Знакомый сюжет разыгран как по нотам, поднимаются важные темы — любви, верности, памяти и неравенства. 
Здесь, как и в других работах Gonzo, нет подробного мироустройства. Мы видим ровно столько, сколько надо. Огромные рыцарские доспехи нужны, чтобы показать драматичный поединок между тем, кто готов защищать ценой жизни самое важное, и тем, для кого уже нет любви А как они работают, на какой энергии — так ли важно? И не важно, почему Париж обнесён неприступной стеной, за которую не выйти без разрешения. Но благодаря этому Альбер вынужден понять, в какой антиутопии живут люди вне того островка богачей, к которым относится он. 
Граф Монте-Кристо не только хочет уничтожить тех, кто уничтожил Эдмона. Он очищает общество и помогает ему очнуться от иллюзий. Благородная задача для слуги тьмы. Удивительным образом аниме про синего космического графа — одна из самых точных по духу экранизаций романа Дюма.

Шевалье д'Эон

Это не экранизация классического романа Валентина Пикуля, как можно было подумать, но «Пером и шпагой», похоже, всё-таки повлиял на писателя То Убукату. Убуката написал роман о реальном историческом шевалье д’Эоне, французском шпионе, который полжизни провёл под видом женщины. А студия Production I.G («Волейбол», «Триплексоголик», «Патриотизм Мориарти») сняла 24-серийный аниме-сериал в 2006 году.
Здесь история альтернативная, а в мире существует магия. Дело происходит во Франции XVIII века. Лию де Бомон, верную прислужницу короля Людовика Пятнадцатого, убили. Её труп нашли в Сене. Несчастную умертвили так жестоко, что её дух не может найти покоя и будет вечно скитаться по земле. Впрочем, Лия была девушкой очень деятельной, поэтому пристанище её дух всё же нашёл — в теле родного брата. Теперь д’Эон де Бомон, как собирался, отомстит убийцам Лии. Только Лия предпочтёт решать проблемы сама. Д’Эон буквально превращается в Лию и обратно, что создаёт определённые проблемы персонажу и окружающим.
История драматичная, она полна неожиданных поворотов и интересных трактовок исторических событий. А отлично анимированные дуэли радуют любителей плаща и шпаги. Тут много исторических персонажей, самый интересный из которых — Максимиллиан Робеспьер, вождь Французской революции. Хотя к То Убукате, конечно, возникает много вопросов. Например, почему у юноши вместо имени — фамилия д’Эон? Японцы, что с них взять...

Отверженные: Козетта 

 В 2007 году студия Nippon Animation создала аниме про приключения очаровательной малышки Козетты — и случайно сняла полноценную экранизацию романа Виктора Гюго. В 52 сериях рассказывается вся трагическая история Жана Вальжана, Жавьера, Фантины и других персонажей «Отверженных». Здесь нет магических допущений или альтернативной истории — режиссёр Хироаки Сакурай, приложивший в своё время руку к «Юной революционерке Утэне», бережно отнёсся к переложению оригинала. 
Аниме старались сделать понятным для детей, поэтому за историей мы наблюдаем глазами юной Козетты. Через её наивность и чистоту мы видим и настоящих людей, таких как Жан Вальжан, и чудовищных преступников, например «заботящегося» о ней Тенардье, и всю тяжесть жизни Франции той эпохи. 
Сериал довольно старомоден и по качеству анимации, и по построению сюжета, он больше напоминает аниме 1990-х, чем вышедшие в те же годы «Гуррен-Лаганн» и «Пять сантиметров в секунду». Но в этом его особенная прелесть. Особенно для тех, кто устал от экспериментов над классикой и хочет просто посмотреть подробную достойную экранизацию.

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Мара Руднева

Писатель, редактор «Эксмо»

#лучшее аниме#экранизация
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