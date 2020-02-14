Фантастическое аниме зимы-2020: что стоит смотреть?

Каждый сезон выходит множество разных аниме. Чаще всего уже по первым эпизодам можно понять, стоит ли смотреть дальше. Мы попросили нашего редактора Бориса Невского, давнего поклонника аниме, составить обзор фантастических новинок начала 2020 года. Речь пойдёт только о новых сериалах — мы не затрагивали продолжения существующих аниме и части объёмных франшиз.

1. Стоит посмотреть

Дорохедоро (Dorohedoro)

Первоисточник: манга Хаясиды Кю

Сюжет: Дыра — мрачное городское гетто, «карманная вселенная», куда маги отправляют жертв своих безумных экспериментов. Один из них Кайман — человек с головой ящера, который не помнит своего прошлого. Он не слишком умён, зато силён и ловок, на него даже не действует магия. А ещё внутри него кто-то живет… Пытаясь вернуть память и человеческую сущность, Кайман охотится на магов, допрашивает их, а затем убивает. Ему помогает крутая блондинка Никайдо, хозяйка ресторана «Голодный жук», которая скрывает то, что сама владеет магией.

Впечатления: бомба, шок, вынос мозга! Безумный, оригинальный, красочный мир. Напряжённый и динамичный сюжет. Разнообразные персонажи. Необычная атмосфера, сочетающая кровавую брутальность и комедийную лёгкость. Признаки чуть ли не шедеврального аниме налицо.

Но! Экспозиция очень куцая: Кайман и Никайдо убивают колдунов, магические чистильщики Эн и Ной охотятся за Кайманом и Никайдо, на заднем плане суетятся молодые маги Мацумура и Эбису. Мелких деталей, аллюзий и отсылок так много, что происходящее превращается в калейдоскоп, история утрачивает цельность и глубину. Сюжетная линия обрывочна, персонажи поданы поверхностно. Внешне всё круто и броско, но эмоциональной реакции не вызывает.

Вердикт: зрелищный, брутальный аттракцион чёрного юмора, пир для глаз. Смотрится на ура — сиюминутное удовольствие гарантировано, но послевкусия не оставляет.

Игра Дарвина (Darwin’s Game)

Первоисточник: манга Flipflops

Сюжет: старшекласснику Канамэ Судо приходит на смартфон приглашение присоединиться к бесплатной «Игре Дарвина». Бездумно приняв его, Судо оказывается вовлечён в фантастическую игру с дополненной реальностью. Участники получают суперспособности — сигил — и теперь должны убивать друг друга. Судо вовсе не хочется убивать, но умирать ему хочется ещё меньше. Возможно, если завести союзников, ему удастся не только выжить, но и победить?

Впечатления: японцы очень любят истории про игры на выживание вроде «Королевской битвы». Выделиться среди них можно за счёт проработанных героев с необычными способностями. Именно они — сильная сторона «Игры Дарвина». Канамэ Судо, обыкновенный японский школьник, быстро перестаёт тупить и мямлить. Его новая подруга Шука Карино — одновременно безжалостная убийца и непосредственная милашка. Остальные персонажи, хоть и шаблонны, выглядят неплохо. Сюжет, конечно, бредовый, но он таков практически во всех подобных аниме. Если не слишком к нему придираться, «Игра Дарвина» смотрится напряжённо и увлекательно.

Вердикт: «Ганц» на минималках. Если рассматривать аниме как развлечение с уклоном в лёгкий жесткач, оно выглядит очень даже достойно. Главное — не воспринимать события слишком серьёзно.

Небесные драконы (Kuutei Dragons)

Первоисточник: манга Кувабары Таку

Сюжет: бескрайнее небо бороздят не только драконы, но и воздушные корабли, с которых на драконов охотятся. Хищные властелины небес — серьёзные противники для людей, но охота на них безумно выгодна: мясо, жир, кожа и кости стоят кучу денег. Команда драконобойного судна «Королева Заза» часто рискует жизнью, так что у них довольно насыщенные дни…

Впечатления: японцы снимают отличные игровые сериалы про трудовые будни людей разных профессий. Выходит и похожее аниме — «Небесные драконы» как раз из таких. Несмотря на фантастичность профессии, она в сериале хорошо проработана, множество мелких деталей добавляют истории о жизни драконобоев достоверности.

Аниме очень красивое, с реалистичной графикой и грамотным использованием 3D-технологий. Правда, сюжету не хватает остроты — перед нами просто жизнь экипажа, показанная со стороны нескольких персонажей. Среди них выделяются рыжеволосая милашка Такита и безбашенный любитель покушать Мика.

Внимание: смотреть аниме без мясных вкусняшек под рукой категорически не рекомендуется. В каждой серии герои много готовят и едят, а драконятина в разных видах выглядит безумно аппетитно!

Вердикт: отличный сериал для любителей фантастической повседневности с упором на романтику воздушных странствий и проработанный быт. Напомнило шикарных «Странников» — правда, там более интересный сквозной сюжет.

2. Можно посмотреть

ID: Вторжение (ID: Invaded)

Первоисточник: оригинальный сценарий Майдзё Отаро

Сюжет: в недалёком будущем для поимки серийных убийц японская полиция использует технологию, с помощью которой можно собирать на месте преступления осколки ментальной энергии. На их основе моделируется виртуальная реальность подсознания убийцы (ID или Колодец), куда детектив «вторгается» в поисках полезной информации. Не каждый способен стать «вторженцем» — у спецгруппы, к примеру, такой человек только один, гениальный детектив Сакайдо. И у него есть свои причины участвовать в этой программе…

Впечатления: историй о технологиях для проникновения в человеческое сознание много, у одних японцев с десяток наберётся. Главное отличие от них «ID» — в личности героя. Сакайдо — бывший полицейский, у которого убили семью. Ожесточившись, он, психологически терроризируя преступников, довёл некоторых из них до самоубийства. Теперь Сакайдо ловит серийных убийц, будучи осуждённым убийцей сам. В аниме есть сквозной сюжет, связанный с поисками загадочного Джона Уокера, который воспитывает «серийников». А попутно команда полицейских, создавая Колодцы, раскрывает другие дела.

Сделано аниме толково, в нём есть и неплохая графика, и увлекательный сюжет, и психологические загадки. К тому же Сакайдо довольно интересный тип — не Ганнибал Лектер, но и не пасхальный зайчик…

Вердикт: неплохо закрученный фантастический детектив с типичным для японцев вниманием к психологии и морали. Конечно, не ново, где-то напоминает «Психопаспорт», где-то — «Призрака в доспехах», но сделано задорно.

Питомец (Pet)

Первоисточник: манга Миякэ Рандзё

Сюжет: криминальная организация, известная как Компания, использует эмпатов — людей, которые способны проникать в чужой разум и переписывать воспоминания. Они могут заставить человека кого-то полюбить, возненавидеть или даже захотеть убить. Но если эмпат активно использует дар, это пагубно влияет на его организм. Чтобы сохранить здоровье, им нужен постоянный контакт с Питомцами — совсем юными эмпатами, которых инициируют старшие коллеги. Так между ними появляется сильная эмоциональная связь. Так Цукаса привязал к себе Хироки…

Впечатления: у этого аниме две серьёзные проблемы. Во-первых, очень высокий порог вхождения — в начале, на протяжении несколько серий сложно понять, что происходит. Какие-то люди творят непонятные, но явно тёмные делишки — почему, зачем? Только после третьего эпизода что-то начинает проясняться. Во-вторых, здесь просто некому сочувствовать. На нормального человек похож разве что юный Хироки, остальные — откровенные подонки. Хотя, наверное, это проблема любого гангстерского фильма — приходится выбирать между разными видами человеческого мусора.

В остальном аниме увлекательное. Запутанный сюжет с детективными загадками и нетривиальными ходами, кровавый экшен «для взрослых», брутальные персонажи со скелетами в шкафу, реалистичная графика — получается нечто среднее между «Нуаром», «Фантомом» и «Гангрейвом».

Вердикт: запутанный, но потенциально интересный криминальный триллер с упором на психологические переживания и драму. Вещь взрослая и довольно нишевая.

Ложные выводы (Kyokou Suiri)

Первоисточник: манга Сиродайры Кё

Сюжет: Иванагу Котоко в детстве похитили ёкаи (сверхъестественные существа из японской мифологии) и сделали её своей богиней мудрости. Девочке пришлось отдать за это правый глаз и левую ногу. Повзрослев, Котоко успешно играет роль третейского судьи в спорах между ёкаями. Помогает ей, хоть и неохотно, студент Сакурагава Куро — загадочный тип, которого боятся самые страшные ёкаи.

Впечатления: на первый взгляд, очередное городское фэнтези на основе японского фольклора. В таких историях многое зависит от главных героев. И стоит признать, в «Ложных выводах» они хороши — особенно, конечно, Котоко. Она не просто мила, иронична, непосредственна, но и очень умна. Именно ум героини больше всего помогает ей в работе. Решая вопросы ёкаев, Котоко делает упор на логику, апеллирует к разуму своих сверхъестественных подопечных. Иногда, чтобы успокоить их, она даже виртуозно врёт, стараясь сделать выдумку неотличимой от реальности.

Аниме может оттолкнуть тех, кто предпочитает экшен — его здесь мало. Главное в «Ложных выводах» — разговоры, однако они совсем не скучные. Ещё интересно следить за взаимоотношениями персонажей.

Вердикт: напоминает «За гранью» (Kyoukai no Kanata), но с более симпатичными, проработанными и вменяемыми героями, так что за них действительно получается переживать.

Туалетный мальчик Ханако-кун (Jibaku Shounen Hanako-kun)

Первоисточник: манга Айда Иро

Сюжет: старшеклассница-первогодка Ясиро Нэнэ узнаёт школьную легенду о призраке Ханако, который живёт в третьей кабинке женского туалета и исполняет желания. Нэнэ вызывает его, чтобы получить помощь в любовных делах. Правда, ждала она призрака-девочку, а явился язвительный и временами страшноватый мальчик… И как-то так вышло, что Нэнэ стала помощницей Ханако в разных сверхъестественных делах.

Впечатления: школьные страшилки очень популярны в Японии — практически у каждого учебного заведения есть собственный фольклор. «Ханако» — своеобразный сборник таких страшилок. Девочка Нэнэ постоянно оказывается в центре мистических историй, и каждая из них берёт начало в реальной жизни.

Чаще всего события выливаются в комедию, впрочем, некоторые истории довольно драматичны. Хоррор тоже есть, но нестрашный. Страшненькая здесь только графика с переизбытком статики. Зато главные герои хороши. Нэнэ очень забавная и миленькая, а Ханако — тот ещё перец, к тому же за его ироничной ухмылкой иногда проглядывает что-то по-настоящему жуткое.

Вердикт: приличный образец мистических городских легенд с уклоном в юмор, но ещё с элементами драмы и хоррора. По общей интонации смахивает на мрачноватый вариант «Бездомного бога». Разве что графика специфическая, но она вроде близка стилю оригинальной манги.

Сомали и лесной дух (Somali to Mori no Kamisama)

Первоисточник: манга Гурэйси Яко

Сюжет: големы живут тысячу лет, охраняя леса. Один такой хранитель уже под конец жизни находит в лесу маленькую девочку из человеческого народа. Зная, что ему осталось недолго, голем отправляется в полный опасностей путь, чтобы отыскать людей, которые бы приютили маленькую Сомали…

Впечатления: практически каждый сезон появляются аниме, суть которых хорошо передаётся японским словом «кавай» — милота. История путешествия бесстрастного голема и его приёмной дочери-человека именно такова. Этому способствует красочная графика и множество очаровательных деталей.

Однако мир и его обитатели опасны. Люди здесь, проиграв конкурентам-монстрам, превратились в объект травли. Милашка Сомали вынуждена притворяться детёнышем минотавра, ведь мясо человеческих детей считается деликатесом. Добавляет тревожности и состояние голема — тот скоро может рассыпаться в прах, и обожающая «папочку» Сомали об этом пока не подозревает.

Вердикт: очень миленькая «дорожная» история с тревожными нотками. По интонации напоминает облегчённый вариант знаменитых «Путешествий Кино».

Межвидовые рецензенты (Ishuzoku Reviewers)

Первоисточник: манга Амахара

Сюжет: в фэнтезийном мире живёт множество рас — люди, эльфы, гномы, хоббиты, орки, демоны…. кого здесь только нет! Они очень разные, но есть нечто, что всех объединяет. Это городские бордели и их обитатели — суккубы.

Суккубов можно найти на любой вкус, цвет, нюх, тиск и писк, но не все они одинаково, скажем так, полезны. Те, кто не желает попасть впросак, читают мнения знатоков — человека Станка и эльфа Зела. Эти легендарные авантюристы вместо охоты на монстров зарабатывают кучу денег, строча подробные рецензии на бордельных суккубов. Хочешь отдохнуть душой и телом — прочти сначала рецензию и только потом сделай выбор!

Впечатления: совершенно уникальное аниме для взрослых, которое сложно с чем-либо сравнить. Конечно, не хентай, а комедийное этти. Сквозного сюжета нет, аниме — просто коллекция забавных (временами совершенно уморительных) скетчей про похабников, которые шляются по борделям. Кроме человека и эльфа к нелёгкому труду межвидовых рецензентов иногда подключаются их друзья — зверолюд, хоббит, ламий и двуполый ангелочек. Большинство шуток, конечно, «про это», но периодически достаётся разным сторонам жизни современного общества — от политики до масс-медиа.

Вердикт: неплохая комедия на скользкую (с учётом слайм-девушек — очень скользкую) тему. Принцип толерантности тоже соблюдается, так что моралистам, пуристам и кондовым скрепоносцам лучше не смотреть.

Добро пожаловать в частную академию Сэтон! (Murenase! Seton Gakuen)

Первоисточник: манга Ямаситы Бунго

Сюжет: в академии Сэтон обучаются всевозможные представители фауны, от безобидных грызунов до зубастых хищников. Есть среди учеников и люди, правда, всего двое — Мадзама Дзин и Хино Хитоми. В Сэтоне не приветствуются межвидовые контакты, и довольствоваться бы этой парочке обществом друг друга, если бы не волчица Ранка, которая вознамерилась сделать Дзина членом своей стаи…

Впечатления: школьная комедия — очень распространённый подвид аниме, они бывают и милые романтические, и совершенно отвязные. «Сэтон» относится скорее к последним, хоть и не полностью. С одной стороны, здесь действительно много шуток самого разного толка, от остроумных до сомнительных. С другой, темы в аниме затрагиваются типичные для назидательных школьных историй — о важности истинной дружбы, преодолении одиночества и неуверенности, стремлении к цели, самоидентификации и просто о всяких жизненных штуках. Между делом сообщается масса любопытных фактов о повадках животных.

Вердикт: вроде простенькая школьная комедия, но сделанная с выдумкой. Хорошая вещица для отдыха, смотрится легко и с удовольствием.

3. Смотреть можно, но зачем?

Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить всё в защиту (Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu)

Первоисточник: ранобэ Юмикан

Сюжет: школьница Каэдэ играет в VRMMO (игру в виртуальной реальности) New World Online. Девочка ненавидит боль, потому при создании персонажа Мэйпл вкладывает все очки навыков в защиту и во время игры прокачивает только её. Тактика даёт неожиданные результаты: Мэйпл становится легендарной личностью в NWO…

Впечатления: фантастики как таковой в сериале мало — лишь VR-игра с полным погружением, когда геймер испытывает боль, усталость, ощущает вкус и запахи. В остальном же аниме напоминает летсплей-ролики на YouTube — видео того, как другой человек проходит игру. Мы наблюдаем, как Каэдэ-Мэйпл сперва одна, а затем с друзьями часами зависает в мире фэнтезийной игры. Поначалу это затягивает: красивая графика, много приключений, — но быстро надоедает, ведь всё происходит не всерьёз, играющим ничего не угрожает. Возможно, было бы интереснее, если бы события игры соотносились с обычной жизнью. Например, если бы у Каэдэ появлялись проблемы в семье и школе, но с помощью игровых навыков она бы их успешно решала. Ничего подобного здесь нет.

Вердикт: закос под «Кей-он», только про VR-игры. Мило, красиво и бессмысленно — пустячок, чтобы убить время.

Бесконечный Дендрограм (Infinite Dendrogram)

Первоисточник: ранобэ Кайдо Сакона

Сюжет: в 2043 году выходит первая VRMMO с полным погружением Infinite Dendrogram (Бесконечное древо мира). Перед поступлением в университет Мукудори Рэйдзи решает немного расслабиться и начинает играть в ID. Вместе со старшим братом Сю и своим «эмбрионом» — это особый тип игрового спутника, милая девушка-меч — Рэйдзи погружается в невероятные приключения на просторах мира, который выглядит совсем как настоящий…

Впечатления: почти близнец «Не люблю боль…», но с парнями вместо девочек. Так как целевая аудитория другая, есть разница в атмосфере и общей подаче. В «девичьем» варианте больше комедии, здесь же упор на экшен. Но главное отличие — обилие пафоса. Всё-таки Каэдэ просто развлекается в игре, а Рэйдзи борется и спасает, словно забыв, что вокруг него не настоящий мир, а набор пикселей. Оттого аниме надоедает быстрее — хотя, возможно, фанатам фэнтезийных MMO и понравится.

Вердикт: мечта о будущем любителей видеоигр. С ностальгией вспоминается многими обруганный SAO — там герои рисковали жизнью, здесь же просто дурака валяют.

Ода «Корица» Нобунага (Oda Shinamon Nobunaga)

Первоисточник: манга Мэгурогавы Уны

Сюжет: легендарный герой Ода Нобунага, погибший в 1582 году, переродился в современной Японии в теле миленькой собачки по кличке Корица. Тщетно борясь с собачьими инстинктами, Корица-Нобунага вскоре узнаёт, что сходная участь постигла и других великих деятелей того же периода. Неужто Японию вновь ожидает Сэнгоку Дзидай — кровавая Эпоха Воюющих провинций?

Впечатления: очередной представитель анимешного кавая с совершенно дурацкой, хоть и очень забавной завязкой. Правда, приём противопоставления личностей воителей прошлого и их нынешних собачьих ипостасей быстро надоедает. К тому же аниме слишком «японское» — чтобы понять некоторые шутки, нужно знать побольше о событиях Сэнгоку Дзидай. К примеру, если нечто подобное сделать с Петром Великим и его соратниками, многое бы поняли иностранцы?

Вердикт: чисто японская комедия — есть забавные и милые моменты, но первоначальная оригинальность быстро вырождается в клише. Хотя завзятым собачникам может быть интересно.

4. Лучше не смотреть

Грабитель (Plunderer)

Первоисточник: манга Минадзуки Суу

Сюжет: в этом мире у каждого человека есть счётчик, который отражает уровень жизненной силы и социальный статус. Если счётчик обнуляется, человек отправляется в загадочную Бездну. Мать девочки Хины перед тем, как попасть в Бездну, оставила ей непонятный шар — Голос — и наказала найти легендарного Аса, героя великой войны. Спустя пять лет странствий Хина отыскала Аса, вот только этот блондин с огромным мечом оказался очень странным типом с замашками похотливого козла. И началась свистопляска — Хина гоняется за Асом, Ас гоняется за Хиной, армия и всякие сомнительные личности гоняются за ними обоими…

Впечатления: совершенно упоротое непонятно что, завёрнутое в фантик фэнтезийного приключения в стиле «Стального Алхимика». Безумный мир, где озвученные правила могут в любой момент измениться. Сюжет выделывает странные кренделя. Герои периодически ведут себя как идиоты. Временами проклёвывается что-то вменяемое, но затем опять начинается бредятина. В аниме 24 серии — есть вероятность, что к концу и выходит что-либо путное, но ждать просто мочи нет.

Вердикт: то ли автор манги сочинял всё это под веществами, то ли авторы аниме бухали сакэ не просыхая. Может, для лучшего понимания тоже нужно принять на грудь, да побольше?

Волшебник-воин Орфен (Majutsushi Orphen)

Первоисточник: ранобэ Акиты Ёсинобу

Сюжет: Орфен когда-то считался самым талантливым учеником колдовской Башни Клыка. Теперь, покинув её, вынужден заниматься мелкими аферами. Однажды прошлое настигает Орфена: он сталкивается с бывшими товарищами, которые преследуют жуткого дракона. Орфен пытается дракона защитить — ведь это Азалия, его подруга, ставшая монстром после неудачного эксперимента…

Впечатления: новая попытка экранизации очень популярного ранобэ, на основе которого два десятка лет назад уже выходило неплохое аниме. Увы, попытка неудачная. Многие моменты откровенно скомканы — вся история с Азалией, которая в ранней экранизации была стержнем первого сезона, здесь занимает всего три эпизода. При этом слишком много флэшбеков, где без конца пережёвывается одно и то же. Аниме 1998 года отличалось вниманием к развитию персонажей, в новой же версии герои поданы поверхностно. Ритм тоже хромает, сюжет разваливается на куски, и даже графика двадцать лет назад была поинтереснее.

Вердикт: посредственное авантюрное фэнтези, которое в самом лучшем случае может сыграть роль приманки для знакомства с первоисточником или классической экранизацией. Хотя разве настоящая приманка может быть такой скучной?

* * *

Стоит отметить, что это всё предварительные оценки, они даны после просмотра трёх-четырёх первых эпизодов. Назвать их окончательными нельзя, ведь не раз уже бывало, что аниме с отличным началом постепенно сдувается. Или наоборот: первые эпизоды не впечатляют, но в середине происходит нечто такое, что полностью меняет восприятие сериала.