Сериал «Основание»: 3 сезон — это «Последние джедаи» с императором Лебовски

Третий сезон взял из романа Азимова «Основание и Империя» идею завязки. Галактическая Империя в упадке, организация Основание превратилась в сравнимую с ней державу. Но на заштатной планете появляется третья сила: мутант Мул, способный управлять людьми силой мысли и рвущийся к мировой власти. Пока правители решают, что делать с опасным выскочкой, он наносит удар за ударом. Это и есть Третий кризис, предсказанный великим Хари Сэлдоном.
Жанр: космическая опера
Шоураннер: Дэвид Гойер
В ролях: Лу Льобелл, Ли Пейс, Пилу Асбек
Премьерный показ: 11 июля — 12 сентября 2025, 10 серий
Ещё с первого сезона мы знаем: сериал «Основание» — никакая не экранизация классических книг Айзека Азимова. Это собственная фантазия шоураннера Дэвида Гойера (одного из сценаристов «Тёмного рыцаря») и его коллег. Из книг они взяли только имена, названия да основную идею: учёный Сэлдон спрогнозировал гибель Империи и основал организацию, которая спустя века восстановит порядок.
В остальном в сериале творится лихая отсебятина: про гениальную учёную Гааль Дорник, династию императоров-клонов и почти всемогущий кибердух Сэлдона. Размеренная история цивилизации превратилась в зрелищный и несколько хаотичный телеблокбастер.
Линия клонов-императоров — полностью выдумка сценаристов, но при этом одна из самых удачных их идей
Поклонники Азимова предали «фанфик» анафеме и дальше не смотрели. Но сериал нашёл своих зрителей — как самостоятельная история. Сюжет в нём затягивал, поскольку строился на постоянных клиффхэнгерах — любой ценой, порой даже вопреки логике, он обрывался на неожиданном повороте. Приходилось глотать серию за серией, лишь бы узнать: что же там дальше-то? К тому же в «Основании» отличная актёрская игра, особенно хороши Ли Пейс в роли среднего императора Клеона и Джаред Харрис в роли Сэлдона. Да и богатые спецэффекты и декорации одного из самых дорогих сериалов радуют глаз.
Третьему сезону урезали бюджет, отчего расстроенный Дэвид Гойер объявил, что после съёмок уйдёт с поста шоураннера. Несмотря на это, сезон поначалу кажется чуть ли не лучшим в сериале. Он не выглядит дешёвым (разве что битвы в космосе стали реже), он привносит что-то свежее, а главное, чего уже и не ждали — он снова обращается к книгам об Основании. Гойер даже выпросил у конкурентов права на упоминание деталей из других книг Азимова, хотя они и не играют особой роли в сюжете.
В диалогах пару раз всплывают имя персонажа из «Стальных пещер» и три закона робототехники — вот и весь «кроссовер» с «Роботами» Азимова
Но старые проблемы не исчезли. Поведение героев и реалии мира всё ещё подчинены не внутренней логике, а эффекту неожиданности. А то, что взято из «Основания и Империи», мешает оценивать сезон как отдельное произведение. Всё равно придётся волей-неволей сравнивать с книгой. И, чаще всего, не в пользу сериала.
Вот если сравнивать сезон с предыдущим, прогресс сразу чувствуется. Впервые сценаристы обошлись без столетних скачков с анабиозом и плотно уложили события в несколько недель. Все сюжетные ветки переплетаются, а не торчат по разным углам галактики. Лучшая линия, как обычно, у императоров и Демерзели. У братьев в кои-то веки действительно свои личности, они больше не кажутся одной и той же троицей бессмертных. Брат Рассвет не робкий юноша, а прирождённый лидер, которому не терпится править. Брат Закат прячет за добродушием черты жестокого социопата.
Что уж говорить про Брата Дня! Ли Пейс и раньше тащил полсериала на своей харизме и делал линию Клеонов самой яркой. А тут ему ещё и прописали что-то новое: он теперь не строгий тиран, а расслабленный хипповый гедонист, эдакий Чувак Лебовски на троне (между собой мы с женой прозвали его «Брат Дюдя»).
«Этот ковёр задавал тон всей Империи!» Брат Дюдя на стиле
И чем живее герой, тем интересней его история. Конфликт Дня с роботессой Демерзелью, бессмертной и самоотверженной матерью Империи, — это борьба двух самых трагических героев сезона. Мы попеременно сопереживаем то одной, то другому, предчувствуя, что ничем хорошим это не кончится.
Линия Клеонов — полностью фантазия сценаристов, и в основном фантазия удачная. Но она лишь одна из многих, и подлинный символ третьего сезона — конечно, Мул.
Это как раз азимовский персонаж, антагонист книги «Основание и Империя» — амбициозный мутант, намеренный подчинить себе галактику. Впрочем, от книжного Мула, трагического и скрытного, в нём немного. Здесь это совсем иной человек — полубезумный маньяк, хохочущий космический пират, чем-то напоминающий нового Весельчака У в исполнении Петрова.
Мула с явным удовольствием играет Пилу Асбек, известный по похожей роли — Эурона Грейджоя. Кажется, персонажа переписали специально под актёра: у нас есть пират из «Игры престолов», пусть и нам сыграет то же самое. Но даже при этой вторичности образа, злодей получился колоритный; Асбек отрабатывает свой коронный номер всё так же очаровательно жутко.
Мула все называют космическим пиратом, хотя он никакие корабли не грабит. Но вы просто поглядите на него!
Мул-то другой, но параллелей с книгой слишком много, чтобы не сравнивать. Сериал не уходит полностью в новую историю, но и Азимова не экранизирует, а проваливается в «зловещую долину» — ни то, ни это. Тут даже будто специально пытаются обломать знатоков книг.
Читатели ведь в курсе, что у Азимова с Мулом связан неожиданный сюжетный поворот. В сериале похожий твист тоже есть — но после жирных намёков, что уж тут-то всё будет по книге, сценаристы вдруг подменяют его на другой. Если без спойлеров, примерно так делали в «Турецком гамбите» — но там всё-таки подправили сюжет, заранее намекнув на нового злодея. А в «Основании» его достают как кролика из шляпы, без подводки, лишь бы всех удивить и обломать «книжников», считавших, что знают концовку. Самое обидное, что сюрприз в итоге ни на что не влияет — без него сюжет кончился бы так же.
Магнифико тут тоже совсем другой персонаж. И не шут, а менестрель
Непредсказуемость, удивление, обман ожиданий — вот, похоже, самоцель создателей «Основания». Кажется, они ходили в ту же сценарную школу, что и авторы «Последних джедаев» и финала «Игры престолов». Давайте внезапно убьём этого. Давайте вон тот вдруг предаст, а этот сойдёт с ума. Давайте толсто намекать на событие, чтобы в последний момент оно НЕ произошло. Снова и снова поменяем правила сеттинга, чтобы ошалевший зритель то и дело орал в экран: «А что, так можно было?!»
Герои скачут с планеты на планету как в соседний дом. Чудесно спасаются. Резко меняют манеру поведения. Брата Дюдю линчует толпа фанатиков; сценой позже он бросается в ту же толпу — и ему ничего не делают. Во дворце нет охраны и запертых дверей даже в стратегическом инкубаторе клонов. Демерзель то ли может причинить вред императору, то ли нет. Мул то ли подчиняет любого, кто услышал музыку, то ли нет.
Возможно всё, когда события происходят так, как сценаристам кажется наиболее непредсказуемым. Из этого получается история, которая шокирует постоянными твистами, но не приносит удовлетворения, а лишь вырабатывает безразличие к неожиданностям. За это в своё время критиковали и «Последних джедаев».
Сэлдона стало явно меньше. Если так дальше пойдёт, Джаред Харрис будет появляться чисто в камео, полностью отдав Дорник линию Основания
И, конечно, в «Последних джедаях» была Рэй. Это там милую Гаечку окончательно превратили в имбовую избранную супергероиню. А в «Основании» роль штатной Мэри Сью играет Гааль Дорник. Ещё в первом сезоне она была всегда права, гениальнее самого Сэлдона, и вселенский план зависел лично от неё. Во втором Гааль получила пачку магических способностей, за которые впору брать в Хогвартс — сразу профессором (что-что, научная фантастика? Забудьте!). В третьем — она коммандо круче Рэмбо, владеет заклинаниями «Иллюзорный двойник» и «Смена облика», вырубает охрану заклинанием «Сон», может затащить врага в «чертоги разума» и там банально зарезать воображаемым ножом.
Похоже, создателям нравится Дорник или, скорее, вполне талантливо играющая её красавица Лу Льобелл. Но кого как, а меня такие герои чаще раздражают. Особенно когда они отрывают от линий, где персонажи куда более живые и трагические — Демерзель, Мул, новый Рассвет и, конечно, мой любимец — Брат Дюдя.
Тут, кстати, творится сразу два «заклинания», хотя без спойлеров и не объяснишь
Финал сезона оставляет задел на продолжение, которое уже анонсировано. И всё же это конец — причём резко оборванный конец — для многих интригующих подсюжетов и полюбившихся персонажей. Возможно, из сериала пытались вывести побольше дорогостоящих актёров. А может, лично Гойер решил перед уходом из шоураннеров громко жахнуть напоследок и удивить на всю катушку. Как после этого снимать четвёртый сезон — будет проблемой других людей.
Дэвид, вы даже в этом повторяете «Последних джедаев»?
Третий сезон — воплощение лучшего и худшего в «Основании». Актёры отлично играют трагических персонажей. Сюжет делает непредсказуемые повороты. Даже зрелищность почти не пострадала от урезания бюджета. Но при этом сценаристы не уходят до конца от Азимова, а специально обламывают тех, кто его читал и ждёт чего-то знакомого. Во имя неожиданности логика выходит покурить, а заманчивые подсюжеты обрываются.
Да, «Основание» Apple TV — самостоятельная история, а не экранизация. Но её главное отличие от книг не в деталях лора и сюжета. Может, книги Азимова не так лихо закручены и более предсказуемы. Но их автору было что сказать. Он предлагал читателю поразмыслить об истории будущего, о роли науки, торговли и религии. Потому-то его, такого устаревшего, и читают три четверти века спустя.
Сериал «Основание» же стремится удивить, шокировать, эффектно обмануть, подменяет науку магией, а сагу о развитии цивилизации — американскими горками сюрпризов. Горки отлично развлекают, и ради одного этого их стоит смотреть. Но после них не остаётся истории на века.