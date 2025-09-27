Сериал «Основание»: 3 сезон — это «Последние джедаи» с императором Лебовски

Третий сезон взял из романа Азимова «Основание и Империя» идею завязки. Галактическая Империя в упадке, организация Основание превратилась в сравнимую с ней державу. Но на заштатной планете появляется третья сила: мутант Мул, способный управлять людьми силой мысли и рвущийся к мировой власти. Пока правители решают, что делать с опасным выскочкой, он наносит удар за ударом. Это и есть Третий кризис, предсказанный великим Хари Сэлдоном.

Жанр : космическая опера Шоураннер : Дэвид Гойер В ролях : Лу Льобелл, Ли Пейс, Пилу Асбек Премьерный показ : 11 июля — 12 сентября 2025, 10 серий Похоже на «Звёздные войны. Эпизод VIII. Последние джедаи» Ещё с первого сезона мы знаем: сериал «Основание» — никакая не экранизация классических книг Айзека Азимова. Это собственная фантазия шоураннера Дэвида Гойера (одного из сценаристов «Тёмного рыцаря») и его коллег. Из книг они взяли только имена, названия да основную идею: учёный Сэлдон спрогнозировал гибель Империи и основал организацию, которая спустя века восстановит порядок.

В остальном в сериале творится лихая отсебятина: про гениальную учёную Гааль Дорник, династию императоров-клонов и почти всемогущий кибердух Сэлдона. Размеренная история цивилизации превратилась в зрелищный и несколько хаотичный телеблокбастер.

Линия клонов-императоров — полностью выдумка сценаристов, но при этом одна из самых удачных их идей

Поклонники Азимова предали «фанфик» анафеме и дальше не смотрели. Но сериал нашёл своих зрителей — как самостоятельная история. Сюжет в нём затягивал, поскольку строился на постоянных клиффхэнгерах — любой ценой, порой даже вопреки логике, он обрывался на неожиданном повороте. Приходилось глотать серию за серией, лишь бы узнать: что же там дальше-то? К тому же в «Основании» отличная актёрская игра, особенно хороши Ли Пейс в роли среднего императора Клеона и Джаред Харрис в роли Сэлдона. Да и богатые спецэффекты и декорации одного из самых дорогих сериалов радуют глаз.

других книг Азимова, хотя они и не играют особой роли в сюжете. Третьему сезону урезали бюджет, отчего расстроенный Дэвид Гойер объявил , что после съёмок уйдёт с поста шоураннера. Несмотря на это, сезон поначалу кажется чуть ли не лучшим в сериале. Он не выглядит дешёвым (разве что битвы в космосе стали реже), он привносит что-то свежее, а главное, чего уже и не ждали — он снова обращается к книгам об Основании. Гойер даже выпросил у конкурентов права на упоминание деталей изкниг Азимова, хотя они и не играют особой роли в сюжете.

В диалогах пару раз всплывают имя персонажа из «Стальных пещер» и три закона робототехники — вот и весь «кроссовер» с «Роботами» Азимова

Но старые проблемы не исчезли. Поведение героев и реалии мира всё ещё подчинены не внутренней логике, а эффекту неожиданности. А то, что взято из «Основания и Империи», мешает оценивать сезон как отдельное произведение. Всё равно придётся волей-неволей сравнивать с книгой. И, чаще всего, не в пользу сериала.

Вот если сравнивать сезон с предыдущим, прогресс сразу чувствуется. Впервые сценаристы обошлись без столетних скачков с анабиозом и плотно уложили события в несколько недель. Все сюжетные ветки переплетаются, а не торчат по разным углам галактики. Лучшая линия, как обычно, у императоров и Демерзели. У братьев в кои-то веки действительно свои личности, они больше не кажутся одной и той же троицей бессмертных. Брат Рассвет не робкий юноша, а прирождённый лидер, которому не терпится править. Брат Закат прячет за добродушием черты жестокого социопата.

Что уж говорить про Брата Дня! Ли Пейс и раньше тащил полсериала на своей харизме и делал линию Клеонов самой яркой. А тут ему ещё и прописали что-то новое: он теперь не строгий тиран, а расслабленный хипповый гедонист, эдакий Чувак Лебовски на троне (между собой мы с женой прозвали его «Брат Дюдя»).

«Этот ковёр задавал тон всей Империи!» Брат Дюдя на стиле

И чем живее герой, тем интересней его история. Конфликт Дня с роботессой Демерзелью, бессмертной и самоотверженной матерью Империи, — это борьба двух самых трагических героев сезона. Мы попеременно сопереживаем то одной, то другому, предчувствуя, что ничем хорошим это не кончится.

Линия Клеонов — полностью фантазия сценаристов, и в основном фантазия удачная. Но она лишь одна из многих, и подлинный символ третьего сезона — конечно, Мул.

Это как раз азимовский персонаж, антагонист книги «Основание и Империя» — амбициозный мутант, намеренный подчинить себе галактику. Впрочем, от книжного Мула, трагического и скрытного, в нём немного. Здесь это совсем иной человек — полубезумный маньяк, хохочущий космический пират, чем-то напоминающий нового Весельчака У в исполнении Петрова

Пилу Асбек, известный по похожей роли — Эурона Грейджоя. Кажется, персонажа переписали специально под актёра: у нас есть пират из « Мула с явным удовольствием играет, известный по похожей роли — Эурона Грейджоя. Кажется, персонажа переписали специально под актёра: у нас есть пират из « Игры престолов », пусть и нам сыграет то же самое. Но даже при этой вторичности образа, злодей получился колоритный; Асбек отрабатывает свой коронный номер всё так же очаровательно жутко.

Мула все называют космическим пиратом, хотя он никакие корабли не грабит. Но вы просто поглядите на него!

Мул-то другой, но параллелей с книгой слишком много, чтобы не сравнивать. Сериал не уходит полностью в новую историю, но и Азимова не экранизирует, а проваливается в «зловещую долину» — ни то, ни это. Тут даже будто специально пытаются обломать знатоков книг.

Читатели ведь в курсе, что у Азимова с Мулом связан неожиданный сюжетный поворот. В сериале похожий твист тоже есть — но после жирных намёков, что уж тут-то всё будет по книге, сценаристы вдруг подменяют его на другой. Если без спойлеров, примерно так делали в «Турецком гамбите» — но там всё-таки подправили сюжет, заранее намекнув на нового злодея. А в «Основании» его достают как кролика из шляпы, без подводки, лишь бы всех удивить и обломать «книжников», считавших, что знают концовку. Самое обидное, что сюрприз в итоге ни на что не влияет — без него сюжет кончился бы так же.

Магнифико тут тоже совсем другой персонаж. И не шут, а менестрель

Непредсказуемость, удивление, обман ожиданий — вот, похоже, самоцель создателей «Основания». Кажется, они ходили в ту же сценарную школу, что и авторы «Последних джедаев» и финала «Игры престолов» . Давайте внезапно убьём этого. Давайте вон тот вдруг предаст, а этот сойдёт с ума. Давайте толсто намекать на событие, чтобы в последний момент оно НЕ произошло. Снова и снова поменяем правила сеттинга, чтобы ошалевший зритель то и дело орал в экран: «А что, так можно было?!»

Герои скачут с планеты на планету как в соседний дом. Чудесно спасаются. Резко меняют манеру поведения. Брата Дюдю линчует толпа фанатиков; сценой позже он бросается в ту же толпу — и ему ничего не делают. Во дворце нет охраны и запертых дверей даже в стратегическом инкубаторе клонов. Демерзель то ли может причинить вред императору, то ли нет. Мул то ли подчиняет любого , кто услышал музыку, то ли нет.

Возможно всё, когда события происходят так, как сценаристам кажется наиболее непредсказуемым. Из этого получается история, которая шокирует постоянными твистами, но не приносит удовлетворения, а лишь вырабатывает безразличие к неожиданностям. За это в своё время критиковали и «Последних джедаев».

Сэлдона стало явно меньше. Если так дальше пойдёт, Джаред Харрис будет появляться чисто в камео, полностью отдав Дорник линию Основания

И, конечно, в «Последних джедаях» была Рэй. Это там милую Гаечку окончательно превратили в имбовую избранную супергероиню. А в «Основании» роль штатной Мэри Сью играет Гааль Дорник. Ещё в первом сезоне она была всегда права, гениальнее самого Сэлдона, и вселенский план зависел лично от неё. Во втором Гааль получила пачку магических способностей, за которые впору брать в Хогвартс — сразу профессором (что-что, научная фантастика? Забудьте!). В третьем — она коммандо круче Рэмбо, владеет заклинаниями «Иллюзорный двойник» и «Смена облика», вырубает охрану заклинанием «Сон», может затащить врага в «чертоги разума» и там банально зарезать воображаемым ножом.

Похоже, создателям нравится Дорник или, скорее, вполне талантливо играющая её красавица Лу Льобелл. Но кого как, а меня такие герои чаще раздражают. Особенно когда они отрывают от линий, где персонажи куда более живые и трагические — Демерзель, Мул, новый Рассвет и, конечно, мой любимец — Брат Дюдя.

Тут, кстати, творится сразу два «заклинания», хотя без спойлеров и не объяснишь

Финал сезона оставляет задел на продолжение, которое уже анонсировано. И всё же это конец — причём резко оборванный конец — для многих интригующих подсюжетов и полюбившихся персонажей. Возможно, из сериала пытались вывести побольше дорогостоящих актёров. А может, лично Гойер решил перед уходом из шоураннеров громко жахнуть напоследок и удивить на всю катушку. Как после этого снимать четвёртый сезон — будет проблемой других людей.

Дэвид, вы даже в этом повторяете «Последних джедаев»?

Третий сезон — воплощение лучшего и худшего в «Основании». Актёры отлично играют трагических персонажей. Сюжет делает непредсказуемые повороты. Даже зрелищность почти не пострадала от урезания бюджета. Но при этом сценаристы не уходят до конца от Азимова, а специально обламывают тех, кто его читал и ждёт чего-то знакомого. Во имя неожиданности логика выходит покурить, а заманчивые подсюжеты обрываются. Да, «Основание» Apple TV — самостоятельная история, а не экранизация. Но её главное отличие от книг не в деталях лора и сюжета. Может, книги Азимова не так лихо закручены и более предсказуемы. Но их автору было что сказать. Он предлагал читателю поразмыслить об истории будущего, о роли науки, торговли и религии. Потому-то его, такого устаревшего, и читают три четверти века спустя. Сериал «Основание» же стремится удивить, шокировать, эффектно обмануть, подменяет науку магией, а сагу о развитии цивилизации — американскими горками сюрпризов. Горки отлично развлекают, и ради одного этого их стоит смотреть. Но после них не остаётся истории на века.

Кстати: все спойлеры. интервью Гойера о финале сезона , кто точно не вернётся и как меняли финал, чтобы удивить аудиторию. Осторожно, тамспойлеры.

