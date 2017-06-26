Заклинания Гарри Поттера: гримуар для начинающих магов

Основа любого фэнтезийного мира — магия. А какая магия без заклинаний, заклятий, волшебных палочек или колдовских книг-гримуаров? Вот и в мире Гарри Поттера — самого знаменитого (ну, или, по крайней мере, самого коммерчески успешного) мага в истории — атрибуты колдовского мастерства занимают важнейшее место. Почему бы нам не полистать зачитанный до дыр гримуар Гарри Поттера?

Я верю в магическую силу любви и в человеческое воображение. Я действительно очень бы хотела верить в магию, но… не могу! Джоан Роулинг

В мире Гарри Поттера работа магии связана с использованием заклинаний — обычно необходимо произнести несколько колдовских слов, взмахнув при этом волшебной палочкой или указав ею на объект применения чар. Однако заклинательство — не механическое действо: волшебник должен постичь суть магических манипуляций, знать их мелкие особенности, владеть колдовскими техниками. К примеру, при невербальных (беззвучных) заклинаниях магические слова в обязательном порядке произносятся про себя — иначе просто не подействуют.

Движения же палочки временами более напоминают жонглирование на грани с эквилибристикой. Использовать палочку по делу — это вам не дрова рубить! Незнайка или неумеха может махать палочкой до посинения — ничего не случится либо произойдёт нечто совершенно невообразимое, вроде «сделать хотел грозу, а получил козу». Именно поэтому магию годами изучают в специальных учебных заведениях вроде Хогвартса, ибо без теории нет практики. Тем более что большинство заклинаний основаны на мёртвых языках — латыни, древнегреческом, арамейском… Без знаний и солидной практики тут язык сломать можно, не говоря уж о других частях тела.

Невозможно с первого раза освоить все заклинания, но с наиболее распространёнными и могущественными мы сегодня ознакомимся. Учитывая разную направленность заклинаний, попробуем разделить их на несколько условных групп.

Универсальные заклинания и волшебные способности

Среди заклинаний есть несколько нейтральных, используемых либо в комплексе с другими (для их усиления), либо имеющих общий для всех видов магии характер. Например, Фините Инкантатем (Finite Incantatem) — универсальное контрзаклятие, которое прекращает действия всех заклинаний, наложенных ранее. Или Приори Инкантатем (Priori Incantatem), с помощью которого можно воспроизвести последнее магическое действие, совершённое волшебной палочкой. Используя Приори, сильный маг может «проиграть» целую серию заклинаний — как при обратной перемотке киноплёнки.

Понятное дело, любой первогодок Хогвартса такие заклинания не применит, даже если читал или слышал о них. В некоторых магических системах могущество волшебника определяется количеством накопленной им маны или другой колдовской энергии (от человеческих жертвоприношений, к примеру). «Роулинг-реальность» более похожа на мир магглов — сила зависит от знаний и опыта (хотя врождённый талант, безусловно, тоже играет свою роль).

Правда, некоторые наследственные волшебники полагают, что главное преимущество во владении магией даёт чистота крови. Теория крови резко разделила колдовское сообщество, даже привела к нескольким войнам. Но испытания практикой эта теория не выдерживает — слишком часто среди полукровок или даже магглорождённых появлялись выдающиеся волшебники, тогда как чистокровные колдуны запросто могут оказаться полными бездарями.

А вот волшебные способности, которыми наделены некоторые маги, часто бывают врождёнными, хотя некоторым можно и научиться. Это анимагия — искусство превращения в животных, метаморфмагия — способность изменять черты своего лица, серпентарго (Змееуст) — способность говорить на змеином языке, левитация (Полёт) — возможность летать без каких-либо магических приспособлений, прорицание — способность предсказать будущее, легилименция — возможность извлекать чувства и воспоминания из другого человека, окклюменция — защита от любого ментального воздействия извне, трансгрессия (аппарирование) — телепортация на неограниченное расстояние, очарование Вейлы — женские любовные чары.

Для применения волшебных способностей, как правило, не нужны ни палочки, ни заклинания, только талант и способность к концентрации. Хотя анимаги, чтобы сэкономить силы, для превращения в животное используют заклинание Империус Тоталус. При аппарировании обычно употребляется заклинание аппариции (Apparate или Disapparate) для более точного переноса. Иначе можно попасть, например, вместо Британии в Бретань.

Созидательные заклинания

В блок созидательных заклинаний входят магические манипуляции мирного (часто бытового) характера. Речь о воздействии на окружающие волшебника предметы или явления. Волшебники ведь люди (как правило) и живут обычной жизнью — едят, моют посуду, ходят на работу. И магия заменяет в волшебном сообществе науку и технику, которые используют магглы. К созидательной магии также можно отнести транспортирующие и медицинские заклинания.

Авис (Avis) — создаёт живых существ, как правило, пернатых. Доступно только опытным магам, ему обучают на шестом году пребывания в Хогвартсе.

Акваменти (Aguamenti) — создаёт чистую питьевую воду. Также может использоваться для тушения пожара, мытья посуды, влажной уборки и других хозяйственных целей.

Люмос (Lumos) — зажигает нематериальный источник света на конце палочки. Имеет несколько производных форм: Люмос Максима используется как мощный фонарь, Люмос Солем зажигает сильный луч солнечного света. Действие Люмос прекращается заклинанием Нокс (Nox).

Портус (Portus) — открытие портала для перемещения в пространстве. Фактически это магический вариант нуль-Т.

Внимание! Для использования заклинания Портус необходимо официальное разрешение Министерства магии.

Репаро (Reparo) — восстанавливает сломанные предметы. Не годится для починки одежды и обуви, для ремонта давно испорченных вещей необходимо уточняющее название предмета, есть ограничения по размеру объекта ремонта. При починке волшебной палочки восстанавливает только её физическую структуру, на магическое содержимое не действует (хотя бывают исключения).

Сложное заклинание Акцио (Accio) призывает вещи. Маг должен назвать призываемый предмет либо указать на него палочкой. Можно также призвать предмет, находящийся вне поля зрения волшебника, — но это под силу только опытному и сильному колдуну. Ещё одно непростое заклинание — Метеолоджикс Реканто (Meteolojix Recanto), с помощью которого можно остановить дождь и некоторые другие осадки.

Очень мощное заклятие Пиро (Pyro) зажигает огонь, причём настолько сильный, что заклинание отмены Протего против него не действует. Потому для разжигания камина лучше использовать более мягкое заклинание Инсендио (Incendio), а то, применив Пиро, можно спалить камин вместе с домом.

Заклинание Сонорус (Sonorus) увеличивает громкость голоса и используется вместо микрофона или громкоговорителя на собраниях, митингах, вечеринках, концертах. Заклинание Кветус (Quietus) отменяет действие Соноруса.

Для различных манипуляций с предметами используется целый комплекс заклинаний. Мобилиарбус (Mobiliarbus) передвигает вещи, а Мобиликорпус (Mobilicorpus) — людей, не способных двигаться самостоятельно. Вингардиум Левиоcа (Wingardium Leviosa) заставляет вещи парить над землёй, а Ап! (Up!) — перемещает небольшие предметы в руку колдуна.

Заклинание Энгоргио (Engorgio) увеличивает предметы, Редуцио (Reducio) — уменьшает их, Джеминио (Geminio) — дублирует. Тергео (Tergeo) очищает предмет от пыли, но для настоящей уборки лучше подходит Экскуро (Excuro).

Заклинание Импервиус (Impervius) делает объект водонепроницаемым, его можно также исполь- зовать для защиты любой вещи от внешнего (немагического) воздействия. Заклинание Пак (Pack) незаменимо для нерях или путешественников: оно позволяет быстро расставить вещи по местам или упаковать багаж. А вот любителям туризма не обойтись без знания заклинания Воздвигнись (Erecto), которое можно использовать для быстрой расстановки палатки или шатра. Там, где неуклюжему магглу понадобится добрый час утомительной возни, эрудированный волшебник справится за несколько секунд!

Среди медицинских заклинаний наиболее известны Эпискеи (Episkey), которое прекращает кровотечение и сращивает сломанные кости, Энервате (Enervate, «Ожи- ви»), возвращающее сознание, и Ферула (Ferula), налагающее шины и бинты. Заклинание Чиринг (Cheering) используется вместо транквилизатора, помогая человеку взбодриться. Довольно сложное заклинание Вульнера Санентур (Vulnera Sanentur), предназначенное для быстрого заживления ран, подвластно только очень сильным и опытным колдунам.

Есть и довольно экзотические заклинания, которые, с некоторой натяжкой, тоже можно отнести к созидательным. Так, головной пузырь (Bubble-Head) окружает голову находящегося под водой волшебника воздушным пузырём и позволяет дышать, а волшебный огонь (Bluebell Flames) зажигает под водой маленький огонёк синего света. С помощью же заклинания Орхидеус (Orchideous) магу не нужно мучиться в день восьмого марта — одно слово, и букет шикарнейших цветов у него в руках. Объект воздыханий наверняка будет в экстазе!

Боевые заклинания

Если окинуть взглядом историю Земли, становится ясно, что любимое занятие магглов — война. Скрепя сердце приходится признать, что колдовское сообщество в этом отношении от магглов ничем не отличается — тоже ведь люди. Волшебники даже хуже.

Сил и возможностей у них гораздо больше, потому способы уничтожения ближнего у колдунов разнообразнее и изощрённее. Наверное, магия выворачивает мозги наизнанку… Большинство боевых заклинаний носят характер проклятий (порчи) и относятся к тёмным искусствам. Вот некоторые из них — самые действенные и гнусные.

Внимание! Не пытайтесь использовать боевую магию самостоятельно! За несанкционированное применение заклятий тёмных искусств виновный может получить срок в колдовской тюрьме Азкабан!

Очень сильная тёмная магия Адеско Файр (Adesco Fire, «Адский огонь») призывает разумное пламя, которое целенаправленно преследует конкретную цель, указанную заклинателем. Причём остановить пламя почти невозможно — оно сжигает любое препятствие. Даже применивший заклятие может пострадать от него, потому Адеско Файр используют крайне редко — от безысход- ности или по глупости.

Коньюктивитус (Conjunctivitus) используется для ослепления противника. Относится к необратимой порче, ибо выжигает роговицу глаза.

С помощью невербального заклятия Левикорпус (Levicorpus) можно подвесить противника в воздухе вниз головой. Чаще всего это заклинание используется в виде жестокой шалости, но применимо оно и в бою. Ещё одна как бы шутка Риктусемпра (Rictusempra, заклинание щекотки) заставляет противника безостановочно смеяться. Забавно это только на первый взгляд — от щекотки ведь можно и умереть (попробуйте прохохотать 24 часа кряду).

Легилименс (Legilimens) незаменимо для шпионажа и проведения допросов, ибо позволяет покопаться в памяти человека. Причём можно не только прочесть чужие мысли, но и запрограммировать жертву на определённые действия помимо его воли. Сходное воздействие имеет заклятие забвения Обливиейт (Obliviate), которое изменяет человеку память, стирая его воспоминания или извращая их по воле заклинателя. Предварительно можно применить Силенцио (Silencio), которое парализует горло противника, лишая его возможности подать голос. Оно годится также для снятия часовых, захвата «языка» или во время пытки (пусть страдает, мерзавец, но молча!).

Реласио (Relashio) имеет несколько областей применения. В бою позволяет ошпарить противника кипятком. С помощью Реласио также отпугивают водяных, можно и просто вскипятить воду.

Реласкио (Relaskio) отбрасывает назад предметы или отталкивает людей. К боевой магии относится весьма условно, скорее это бытовое заклятие (полезное, к примеру, в городе магглов, в час пик). Более приспособлено к войне сногсшибательное заклятие Остолбеней (Stupefy), которое сбивает жертву с ног. Если вложить в заклинание максимум усердия, можно на некоторое время отключить сознание противника.

Эффективное заклинание Экспеллиармус (Expelliarmus) широко применяется членами магического сообщества и не относится к тёмной магии. С его помощью колдун обезоруживает противника, как правило, выбивая волшебную палочку во время магических дуэлей. Заклинание также можно использовать для перехвата любого небольшого неодушевлённого предмета, находящегося в чужих руках (очень удобно для воришек, тырящих бумажники в толпе). Если заклинание попадает в человека, то производит толкающий эффект.

Бытовое заклинание Заговор обмена (Switching Spell) можно использовать и как элемент боевой магии. Оно меняет предметы местами — так, в бою разъярённого великана с дубиной колдун может заменить белым пушистым кроликом. Если успеет, конечно, прежде чем его размажут по стенке.

Боевых заклинаний очень много. Тут Сектумсемпра (Sectumsempra), вызывающее появление на теле противника кровоточащих ран, приводящих к практически неминуемой смерти. Или Instant Scalping, мгновенно скальпирующее жертву (просто образчик добродушия волшебников). Инкарцерус (Incarcerous) создаёт из воздуха верёвочную петлю, которая душит противника. Харлинг Хекс (Hurling Hex) заставляет магические средства передвижения (мётлы, ковры-самолеты) сбрасывать своих седоков.

Импедимента (Impedimenta, Помехова порча) останавливает или замедляет жертву на некоторое время. Схоже по воздействию, только более эффективно и опасно Локомотор Мортис (Locomotor Mortis, кандальное проклятие), которое заплетает ноги объекта, не давая ему возможности двигаться — вообще. Петрифициус Тоталус (Petrifi cus Totalus) вводит человека в состояние полного окаменения. Редукто (Reducto, разбрасывающее проклятие) сносит стены или другие массивные препятствия. Серпенсортиа (Serpensortia) вызывает из кончика волшебной палочки большую ядовитую змею, которая нападает на противника. Ваддивази (Waddiwasi) швыряет во врага различные предметы.

Бывают и весьма экзотичные заклинания. Так, Хорн Тонг (Horn Tongue) приводит к появлению на языке жертвы… рога (интересно, какой психопат до этого додумался?). Фурункулюс (Furunculus) покрывает жертву волдырями по всему телу. Таранталлегра (Tarantallegra) заставляет ноги противника бешено дёргаться, как будто бедняга пляшет тарантеллу (итальянский танец, напоминающий пляску святого Витта).

Некоторые заклятия скорее предназначены для издевательств, нежели для войны. К примеру, Слагулус Эрукто («Ешь слизней»), которое образовывает внутри рта неприятеля гигантских слизней. Или Хоритус Ипорио, превращающее человека в хорька, Пуллюс — в курицу, Верминкулюс — в червя, Даклифорс — в резиновую утку. Нет, среди волшебников всё же полным- полно извращенцев…

Запретные (непростительные) заклинания

Есть немало отвратительных заклятий. Но лишь три из них считаются Непростительными и запрещены министерством магии. Использование их применительно к человеку (неважно, волшебнику или магглу) карается пожизненным заключением в Азкабане. Авада Кедавра (Avada Kedavra) — убийственное проклятие. При его применении из палочки заклинателя вылетает зелёный луч, убивающий любого, в кого попадёт, на месте. Очень немногие способны применить убийственное проклятие — для этого требуется особая колдовская сила и безудержная злоба. Контрзаклинаний против Авада Кедавра нет, известен лишь один случай, когда человек выжил после его применения, — когда Лили Поттер добровольно пожертвовала собой ради защиты своего сына Гарри. На арамейском языке Авада означает «я убиваю», Кедавра — «как я сказал», вместе: «Я убиваю словом». Круциатус (Cruciatus) — пыточное проклятие. Требует не только немалого опыта и колдовской силы, но и особого склада души. Для применения Проклятия надо направить палочку на жертву и произнести сокращённый вариант заклинания Круцио! (Crucio, на латыни «я мучаю»). При этом полный эффект возможен, только если заклинатель искренне ловит кайф от мучений жертвы, которая испытывает невыносимую боль. Империус (Imperious) — проклятие подвластия. Позволяет полностью подчинить человека своей воле, превратив его в безвольную марионетку. Применяется путём нацеливания палочки на жертву и произнесения команды Империо (Imperio, на латыни «я управляю»). Проклятие обладает наркотическим эффектом. Путём особой тренировки можно выработать к Империусу частичное сопротивление.

Защитные заклинания

Если есть меч, неизбежно появится щит. Так что почти на любое агрессивное заклинание есть контрверсия. Причём многие уважающие себя колдуны изобретают сразу оба заклятия — так сказать, яд и противоядие в одном флаконе и по единой цене.

Самое известное и распространённое защитное заклинание — Протего (Protego), которое отражает магический удар противника. Правда, действие Протего ограничено — не все заклятия ему подвластны. Протего создаёт невидимый щит — от него слабое заклинание может быть отброшено в нападающего. Сильный колдун с помощью Протего способен сотворить целую непроницаемую для материальных предметов магическую стену, дабы защитить не только себя, любимого, но и целую группу людей (Протего Шильд, Shield).

Существуют и вспомогательные заклинания: Протего Тоталум. защищает местность (иногда довольно большое пространство — зависит от силы заклинателя), Протего Хоррибилис защищает местность от проникновения людей (как магглов, так и волшебников). Впрочем, понастоящему могущественные маги способны преодолеть все разновидности Протего.

Очень специфическое заклинание Экспекто Патронум (Expecto Patronum) создаёт призрачное существо — патронуса, которое выполняет сразу несколько функций. В основном оно направлено против высасывающих жизненные силы дементоров, также его можно использовать как средство связи и проводника. Вызов патронуса довольно проблематичен и зависит не столько от заклинания, сколько от особого психологического настроя колдуна, которому надо почувствовать прилив истинного счастья. По заказу такое выходит далеко не у всех.

Чрезвычайно сложное заклинание Фиделиус (Fidelius, Заклинание доверия) используется для защиты объекта, как правило, дома. Двое или несколько волшебников применяют заклинание, после чего один из них становится хранителем тайны. Только он может раскрыть секрет посторонним, остальные связаны обетом молчания. Даже просто увидеть попавший под действие Фиделиуса объект могут только участники обряда, все остальные его не замечают и никак не способны обнаружить.

Есть немало более простых защитных чар. Красные искры (Red Sparks) посылают сноп красных искр в качества призыва о помощи. Аскендио (Аscendio) выталкивает человека из воды. Хоменум Ревелио (Homenum Revelio) позволяет обнаружить присутствие постороннего. Дуро (Duro) превращает ткань в каменную стену. Вайпера-Эванеско (Vipera-Evanesco) отгоняет змей (к примеру, вызванных магическим путём). Аресто Моментум (Aresto momentum) помогает спасти человека от падения с высоты. Заклинание Ридикулус (Riddikulus) направлено против мерзких боггартов, а Хомолюпус (Homorphus) заставляет оборотня принять человеческий облик.

Магия в мире Гарри Поттера довольно разнообразна. Кроме заклинаний, в нём есть солидное количество волшебных предметов, о которых стоит поведать более подробно. Да и волшебные способности явно заслуживают отдельного рассказа. Оставим их на будущее.

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