Обзор Little Nightmares III: Сказка о потерянной индивидуальности

После выхода Little Nightmares 2 в 2021 году разработчики из студии Tarsier неожиданно оборвали все отношения с Bandai Namco и ушли в свободное плавание. Сейчас креативные шведы трудятся над кооперативным хоррором Reanimal, своим новым Magnum Opus, а в их отсутствие работу над триквелом LN доверили британцам из Supermassive Games. Команде, известной по добротным интерактивным ужастикам Until Dawn и The Quarry, а также амбициозной, но откровенно посредственной антологии The Dark Pictures. Перед новыми разработчиками стояла практически невыполнимая задача: сохранить неповторимый визуальный стиль и тревожную атмосферу оригинала, дополнить всё это собственным видением и достойно продолжить безумный сюжет, лихо закрученный авторами оригинала. При таких вводных надежды на ошеломляющий успех не было, и релиз «Маленьких кошмаров 3» ожидаемо обернулся, уж простите за каламбур, самым настоящим кошмаром: с негативными отзывами на всех доступных платформах, сдержанными рецензиями критиков и жгучей ненавистью преданного сообщества. Как опытным разработчикам с огромным портфолио хоррор-игр удалось так проштрафиться, и действительно ли Little Nightmares 3 настолько плоха, как все говорят, — рассказывает большой фанат первых двух частей.

Триквел от нейросети

Главная проблема новых «кошмариков» заключается в беззубости и абсолютной вторичности. То, что их разрабатывала совсем другая команда, очевидно уже с первых секунд, даже если вы не ценитель франшизы и не просто придирчивый геймер. Ведь если две прошлые части представляли собой очень концентрированный игровой опыт — выверенный, цепляющий, с безупречным чувством ритма и чутким пониманием человеческой психологии, — то триквел ощущается… разбавленным. Как алкогольный напиток в дешёвом баре: вкус угадывается, но консистенция другая, да и не пьянит совсем.

Как и любая подделка «по мотивам», Little Nightmares поначалу создаёт обманчивое ощущение, что ничего не изменилось: вот узнаваемый визуальный стиль с мрачными локациями и гротескными монстрами, вот привычный платформинг с хватанием за уступы, вот несчастные дети, вынужденные преодолевать свои страхи и бороться за жизнь. Чисто технически формула сохранена, но каждый знакомый элемент словно прогнали через нейросеть с запросом « сделай точно так же, и чтобы никто не увидел разницы ». Что ж, не получилось. Разницу видно за километр.

Режиссура стала проще и заметно беднее, а некогда живой мир превратился в статичную декорацию. Исчезла и обычная для Tarsier Games изобретательная жестокость — душераздирающие эпизоды, которые на бумаге должны шокировать, вызывают лишь ленивые зевки. Даже звук, по-прежнему плотный и объёмный, уже не заставляет сердце замирать от каждого шороха — просто создаёт подходящий фон. Пропало ощущение того, что игра цепляет тебя на свой кошмарный крючок и не желает отпускать. Теперь это просто среднестатистический платформер, созданный в попытке скопировать чужой авторский стиль. Без понимания, в чём этот стиль вообще заключался.

Продолжение без продолжения

Сюжетно же Little Nightmares III тоже удивляет совсем не тем, чем хотелось бы. Забудьте про Моно и Шестую, забудьте про локации, события и теории, которые мы строили годами. Вместо развития сложных тем, заложенных в первых двух частях, мы получаем своего рода адаптацию подкаста The Sound of Nightmares — аудиокниги, которую Bandai Namco выпустила перед релизом триквела. Оттуда пришли и места, и отдельные персонажи, и крайне прямолинейные попытки объяснить устройство этого причудливого макабрического мира. Да и сама вселенная «кошмаров» больше не пугает и не завораживает, как минимум потому, что теперь мы точно знаем — из неё можно выбраться.

С одной стороны, такой подход развивает глобальный лор франшизы и позволяет взглянуть на мир Little Nightmares с новых углов. Но с другой — будто окончательно закрывает перед фанатами ту дверь, которую Tarsier миллиметр за миллиметром открывала в первых двух частях. Мы не получаем ответов на старые вопросы, а вместо этого наблюдаем довольно примитивную историю новых героев с пробиваемыми сюжетными поворотами. Ни в коем случае не ужасную — просто блеклую и вторичную на фоне того, что происходило с Шестой на протяжении дилогии. А после финальных титров вообще остаётся ощущение, что Little Nightmares III должна была стать либо DLC ко второй части, либо спин-оффом без номера в названии.

Просят же за это «почти продолжение» вполне взрослые 40 евро. За игру, которая длится от силы пять часов и при этом игнорирует всё то, что так долго выстраивали прошлые разработчики.

Вместе — веселей (страшней?)

Самое обидное во всей этой ситуации — из Little Nightmares III вполне могла получиться достойная игра. Положительных сторон у новинки хватает, просто они надёжно спрятаны за ценником, неправильным маркетингом и попытками разработчиков из Supermassive Games бездумно списать формулу оригинала. Ведь если хорошенько приглядеться, то под слоем вторичности угадывается неплохой хоррор с большим потенциалом.

Например, новым разработчикам удались главные герои. Если в сиквеле второй персонаж всегда управляется компьютером, а его действия строго заскриптованы, то здесь у нас два полностью самостоятельных протагониста — мальчик Low (Малой) и девочка Alone (Одна). Из этого дуэта получились чуть ли не самые обаятельные персонажи всей серии: приятные, трогательные, визуально выразительные, но не теряющие той самой безмолвной загадочности, что всегда была визитной карточкой франшизы.

Они не только по-разному выглядят, но и по-разному играются. Так, Low умеет стрелять из лука — подбивать летящие цели, перерезать верёвки и открывать скрытые проходы. Alone же орудует увесистым гаечным ключом — им можно разбивать стёкла, поворачивать особые механизмы и с хрустом раскалывать головы врагам. На этих простых механиках строится львиная доля кооперативного взаимодействия — его совсем немного, но оно даёт приятное разнообразие на фоне уже приевшихся действий: бесконечного бега, прыжков и пряток.

Например, в одном из эпизодов Low должен подстреливать огромных летающих жуков, а Alone — жестоко добивать их на земле. Иногда комбинация усилий помогает решать несложные головоломки. Ну а финальный босс — настоящая квинтэссенция всей идеи: бой с ним целиком основан на скорости реакции и идеальной слаженности обоих героев. В такие моменты видно, что Supermassive всё же умеет работать с механиками. И когда всё срастается, совместное прохождение приносит немалое удовольствие.

К слову, это первая часть Little Nightmares на моей памяти, которую хочется перепройти сразу же после финальных титров. Во-первых, чтобы взглянуть на геймплей под другим углом — поиграть за второго персонажа (переключаться между ними во время прохождения нельзя). А во-вторых — чтобы опробовать игру с разными друзьями. Ведь кооперативная составляющая здесь неожиданно живая: в зависимости от того, кто ваш напарник, меняется не только уровень сложности, но и общее восприятие происходящего на экране. С нерасторопным другом Little Nightmares 3 превращается в один из самых нервных хорроров года, а с опытным игроком — в лёгкое, практически казуальное приключение. Единственное, чего делать точно не стоит, так это играть в одиночку: компьютерный напарник получился уж слишком умным и шустрым, что полностью обесценивает большинство напряжённых эпизодов.

Другие грани кошмара

В целом не подвели и новые локации с боссами. Жуткий карнавал с мерзким Чревовещателем (Кином) — один из лучших уровней во франшизе, способный встать в один ряд с самыми запоминающимися моментами первых частей. Песчаный Некрополь и заброшенный Институт — менее эффектные, но тоже вполне атмосферные эпизоды со своими фишками. А вот конфетная фабрика лично у меня вызвала смешанные чувства: её серо-индустриальные декорации уж слишком сильно напоминают аналогичные уровни из прошлых частей, особенно бесконечные подсобные помещения Чрева. Зато именно там вас ждёт один из самых изобретательных и раздражающе-пугающих боссов всей франшизы, многорукая Начальница.

И, что особенно непривычно для серии Little Nightmares, игра оставляет светлое послевкусие. В прошлых частях концовки вгоняли в уныние и шок, здесь же эмоциональная развязка получилась куда мягче и человечнее. Во многом благодаря искренним отношениям между героями: их взаимодействие не только оживляет геймплейные элементы, но и добавляет истории неожиданного тепла. Это уже не столько гнетущий хоррор про всепожирающее одиночество, сколько мрачная сказка о настоящей (никаких спойлеров!) дружбе — о том, как даже в самом страшном месте на планете можно найти того, кто протянет руку.

Ненастоящая Little Nightmares 3

Если бы Bandai Namco честно назвала игру чем-то вроде Little Nightmares: Stories, позиционировала бы её как необязательный кооперативный спин-офф и продавала бы за половину от нынешнего ценника — это был бы успех. У триквела действительно немало положительных качеств: интересные герои, удачные локации, крепкий кооператив и робкие попытки привнести в серию что-то своё. Но все достоинства уж слишком легко перечёркивает одно но — это не «те самые» Little Nightmares, которых мы ждали. Это, скорее, неудачная жертва бездумного копирования, которая так сильно старается быть похожей на оригинал, что окончательно теряет собственное лицо.

В финале истории разработчики довольно толсто намекают на продолжение — очевидно, нас ждут сюжетные DLC. Возможно, именно тогда и стоит выносить игре окончательный вердикт. Но если говорить об оценке текущего состояния проекта, то это неуверенные 6,5 из 10. Не ужасный провал, но и совсем не то, что хотелось получить. Триквел слишком похож на типичную разработку от Supermassive Games — аккуратную, предсказуемую, безопасную. Хочется, чтобы студия наконец рискнула и попробовала сделать нечто действительно своё, а не очередной аттракцион ужасов по выверенному шаблону.

Тем временем Tarsier Games вовсю работает над Reanimal — игрой, которая, судя по недавно вышедшему демо, куда ближе к истинному духу Little Nightmares. Она жуткая, эмоциональная, бескомпромиссная и, что куда важнее, довольно экспериментальная. Возможно, именно там стоит искать настоящие «кошмары» — те самые, по которым мы так соскучились.

