Сериал «Пингвин»: лицо со шрамом покоряет экраны

После смерти Кармайна Фальконе средний мафиози Освальд Кобб, также известный как Пингвин, использует образовавшийся в криминальном мире Готэма хаос, чтобы прибрать город к рукам. Но внезапно вышедшая из психлечебницы «Аркхэм» дочь Кармайна — София Фальконе — сильно осложняет дело.

В далёком уже 2014 году на экраны вышел дерзкий сериал «Готэм» о молодости героев и злодеев вселенной DC. Поначалу его достоинством был реалистичный подход. Многие знакомые персонажи, в том числе Пингвин, из гротескных комиксных образов превратились в обычных людей, что сразу же добавило им психологичности и привлекательности. К сожалению, заданный стиль не продержался даже до конца первого сезона.

Восемь лет спустя Мэтт Ривз снова приземлил Бэтмена в современный быт. Получилось стильно, необычно и свежо. Особенно поражал образ Пингвина, которого сыграл Колин Фаррелл. Узнать актёра можно было только из титров: трёхчасовое преображение от гуру пластического грима Майка Марино делало из Фаррелла другого человека. Но оставалось ощущение, что такого яркого персонажа в фильме преступно мало. Что ж — он получил собственный сериал, который продолжил изначальную идею «Готэма»: DC без какой-либо комиксовости.

Для всех, кто хотел рассмотреть Пингвина поближе, этот сентябрь стал праздником. А рассматривать есть что. Да, мы снова про грим, но он и правда так хорош, что заслуживает отдельного обсуждения. И дело не только в неузнаваемости Колина Фаррелла. Художники постарались, чтобы их работа говорила о персонаже не меньше самого актёра. Шрам на пол-лица свидетельствует о непростом прошлом Оза — нам не расскажут, откуда он, но сразу возникает ассоциация с героем Аль Пачино из «Лица со шрамом». Губа приподнята, чтобы то и дело обнажать несколько золотых зубов и хищный оскал. Сдвинутые брови придают герою задумчиво-сердитый вид. Ну и, ясное дело, клювовидный нос — Пингвин, как-никак.

В итоге это, по идее, отталкивающее и неприятное лицо можно заворожённо рассматривать часами. Величайшее достижение пластических гримёров «Пингвина» в том, что их работа не только выдерживает суперкрупные портреты, но и никак не стесняет мимику актёра, позволяя ему играть мельчайшими лицевыми мышцами. С этим сложный грим обычно не справляется. И тут уже в игру вступает талант Фаррелла: горящие глаза, нюансная игра, хриплый голос с ярким итальянским акцентом. Одна вступительная сцена, где Пингвин рассказывает про своего кумира детства, чего стоит.

Под пристальное изучение попадает не только внешность героя, но и его характер, его история. Здесь сценаристы попали в классическую ловушку рассказа об отрицательном персонаже. Все знают, что Пингвин — злодей. Значит, надо наделить его достаточным количеством харизмы, противоречий и бэкграунда, чтобы вызвать некую долю симпатии и заставить зрителя смотреть сериал. Но перебарщивать с этим тоже нельзя: важно не забывать, что перед нами убийца, монстр. Что бы с ним ни произошло в персональном сериале, в следующем фильме Бэтмен начистит Озу столь кропотливо созданную физиономию, и зритель должен быть этому рад.

Подобный путь тернист и часто приводит к зрительскому разочарованию. Не обошлось без этого и в «Пингвине». Логичность и необходимость некоторых сценарных решений (особенно в финале) никак не умаляют расстройства от самого факта их наличия. Не удались и некоторые второстепенные герои, которых явно создали для одной-двух ярких функциональных сцен, забыв нормально прописать весь остальной багаж. Таким оказался герой хорошего актёра Тео Росси (перебежчик из Marvel — Шейдз из «Люка Кейджа»), совершенно пустая роль психиатра Джулиана Раша.

Иногда кажется, что авторов больше интересовали образы героев, чем то, что с ними происходит. От этого сериал превращается в битву актёрских талантов и спорных сюжетных решений. Вся история «Пингвина» строится на противопоставлении и взаимодействии персонажей с похожими основами. Освальд намертво привязан к собственной матери, он буквально одержим идеей добиться успеха и финансового благополучия ради неё. Уличный воришка Виктор Агилар (в исполнении буквального Беглеца из Marvel Рензи Фелиза) крайне уважал своего отца и после его гибели ищет ему замену. София Фальконе (та самая «мама» Кристин Милиоти), наоборот, убегает от отцовского предательства. Да-да, во всём виноваты родители.

Путь Пингвина к власти тоже усеян чередой странных случайностей, нелогичных поступков и совпадений. На чём строится власть Софии, почему за ней следуют люди? Как можно было не почувствовать запах бензина? Почему весь план мести построен на психоаналитике? Если смотреть на широкие мазки и сосредотачиваться только на сюжете, сериал окажется слабой пародией на «Клан Сопрано» в стильных, но не очень разнообразных декорациях. Претендентом на лучший сериал 2024 года «Пингвина» делает одно.

Актёры! Любая неточность и нелогичность перекрывается первоклассной игрой абсолютно всех исполнителей. А главное, взаимодействием героев между собой. История с матерью Кобба могла бы быть невероятно банальной и отталкивающей, если бы не потрясающая химия между матерью и сыном, превращающая каждый их диалог в мини-шедевр. Да и вообще между ними не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Характер Освальда рядом с мамой и без неё отличается разительно. Отдельного восхищения достоин юный актёр Райдер Аллен, сыгравший маленького Освальда во флешбэках. Очень точная передача образа во всех нюансах, никаких сомнений в том, что он и герой Фаррелла — один и тот же человек.

Пара Оз — Виктор тоже на высоте. Авторы решили построить интересную параллель, подарив Пингвину своего Робина. По комиксам Джейсон Тодд попался Бэтмену, когда пытался снять колёса с «Бэтмобиля». Вик пришёл в жизнь Оза аналогичным образом. В пару к хромоте Пингвина Виктору было придумано заикание. При помощи него актёр очень чётко показывает свой уровень стресса и уверенности в себе, а в финальной сцене оно вообще играет очень важную символическую роль, к сожалению, понятную только при просмотре в оригинале. Милиоти прекрасно изобразила человека, разрушенного изнутри под влиянием психиатрической лечебницы. От Софии не знаешь чего ожидать в следующую секунду: чтобы выжить, она привыкла подмечать каждую мелочь, её отношения с окружением — натянутая струна. А с Пингвином у неё выстраивается эмоциональная арка всех оттенков дружбы и ненависти.

Сценаристам удалось рассказать историю Пингвина так, чтобы зритель полюбил его в начале и возненавидел в конце. Так уж нужно было идти именно этим путём? Хочется ответить, что нет, но и варианта, как было бы лучше, — тоже нет. Так или иначе, невероятного удовольствия от просмотра восьми серий приключений нелепого, но жуткого короля Готэма это не отменяет.

Гангстерский сериал, в котором важнее выстрелов, хитрых планов и неожиданных поворотов становятся модуляции голоса, ухмылки, шёпот, акцент и взгляды. Где то, что именно происходит, становится не так важно, чем то, как оно происходит. Где проникновенный диалог куда мощнее хорошо поставленной драки. И самые страшные ужасы спрятаны в головах героев, а не на экране.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.