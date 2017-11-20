Выведенная инопланетянами раса людей со сверхспособностями, известных как сверхлюди (или нелюди), скрывается от обычных людей на Луне в городе Аттилане. Общество нелюдей построено на системе каст: чем могущественнее сила, полученная при террагенезисе (процессе, раскрывающем способности сверхчеловека), тем выше положение. Брат короля Максимус, ставший после террагенезиса обычным человеком, мечтает сломать унизительную систему и захватить трон.

Marvel’s Inhumans Жанр: супергероика

Шоураннер: Скотт Бак

В ролях: Энсон Маунт, Иван Реон, Серинда Свон, Кен Люн

Первоисточник: одноименная серия комиксов Marvel

Продолжительность: 8 серий по 52 минуты

Премьерный показ: сентябрь 2017 — ноябрь 2017, ABC

Похоже на: «Одаренные» (2017), «Герои» (2006), фильмы серии «Люди Икс»

«Сверхлюдей» планировали и пиарили как грандиозный проект. Специально отделили их от «Агентов Щ.И.Т.», чтобы не ограничивать себя пусть верной, но не очень большой аудиторией хорошего сериала. Взяли интересную и свежую основу: комиксная серия про Сверхлюдей достаточно молода в сравнении, например, с теми же «Людьми Икс».

Но главное — беспрецедентное партнерство канала ABC с IMAX. Сериал снимался на их камеры, а первые два эпизода показывали в IMAX-кинотеатрах за месяц до старта на ТВ. Такого ещё никогда не было. И, к сожалению, в ближайшее время больше не будет. Уже по трейлерам было видно, что в цель авторы не попадут. Так и вышло: «Сверхлюдям» оказалось нечего предложить зрителям IMAX.

Первое, что бросается в глаза, — перед нами сериал про людей, которые не пользуются своими суперспособностями. По объективным и необъективным причинам. Это особенно заметно на фоне запущенного в то же время сериала по вселенной «Людей Икс» «Одаренные», где с гораздо меньшим бюджетом показали сообщество мутантов, которые используют свои возможности на все лады.

А еще в «Сверхлюдях» все ведут себя как в фантастических сериалах 1990-х или на сцене второсортного театра. Сцена, где Медузе сбривают волосы, гипертрофирована настолько, что от задуманной драматичности не остается и следа. Только ощущаешь облегченный вздох продюсеров: не придется до конца сезона тратить деньги на сложную анимацию волос.

Как ни странно, эта придурковатая театральщина несколько серий спасает положение. Приключения королевской семьи и их приближенных на Земле очень забавны. Особенно взаимодействие с персонажами-людьми. Незнакомая обстановка и новый взгляд на самих себя создают много комичных ситуаций и даже сулят интересные темы. Но, увы, все эти линии обрываются на полуслове и забываются до финала сезона.

Примечательно, что отношение людей к сверхлюдям противоположно тому, которое мы видели в «Агентах Щ.И.Т.». В изначальном сериале хорошие парни из правительственных организаций спасали угнетенных сверхлюдей, ошарашенных новыми способностями, от гнева общества, которое преследует не таких, как все. Но социально-политическая обстановка в Штатах изменилась, и подход перевернулся с ног на голову. В «Сверхлюдях» злобное правительство стремится поймать или уничтожить сверхлюдей, зато практически все обыватели реагируют примерно так: «О, ты из этих? Круто!»

Если вдуматься, то все логично. Сериал вписан в общую вселенную фильмов Marvel, где люди уже пережили много всякого, от Читаури до Альтрона, да и о существовании сверхлюдей как таковых тоже в курсе. На этом этапе любопытство должно быть сильнее страха.

Но попытки играть на политическом поле оборачиваются для авторов провалом. Зациклившись на борьбе с несправедливой кастовой системой и продвижении демократии на Луне, сюжет упускает все личные арки персонажей. Интересного и правдоподобного антагониста Максимуса, которому поначалу даже сочувствуешь, в конце превращают в эгоистичного властолюбивого маньяка. При этом сами дворцовые интриги прописаны слабо и рвано, в поступках героев много просчетов и откровенных глупостей. Так что напряжение создать не удается.

Визуальная часть тоже удручает. Совершенно неживой Аттилан с пустыми коридорами, одинаковыми залами, без проработанной инфраструктуры и жизненных деталей. Есть королевская семья, генетический совет и бедняки в шахтах. Вот тебе и весь город. Экшен также поставлен из рук вон плохо. Быстрая нарезка в драках скрывает слабую хореографию. При этом драки постоянно сопровождаются криво подобранными песнями со словами. В итоге происходящее напоминает плохой клип на MTV.

Сериал поспешно закрыли, IMAX сделал неутешительный вывод не связываться с непроверенным материалом, а все интересные заделы на продолжение канули в Лету. В принципе, если авторы захотят, любого персонажа можно вернуть в рамках все тех же «Агентов». Было бы интересно посмотреть на героев «Сверхлюдей» в сериале с хорошим сценарием.

Сериал вышел пшиком. Ни масштаба, ни истории, ни интересных связей с основной вселенной. Если героев «Сверхлюдей» не пристроят куда-нибудь еще, то эти восемь серий можно будет игнорировать даже верным фанатам Marvel.

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