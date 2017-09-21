Одна из главных сериальных новинок этой осени — шоу «Сверхлюди» (они же «Нелюди», Inhumans) от канала ABC, которое основано на комиксах Marvel. Первые два эпизода «Сверхлюдей» вышли в IMAX-кинотеатрах в начале сентября, а в конце месяца оставшиеся серии покажут на канале ABC.

Портал Renew Cancel TV обратил внимание на рекламную кампанию сериала. Создатели обещают «завершённую историю», которая выйдет 29 сентября.

Похоже, что вся история уляжется в первый сезон, после которого мы не увидим второго. Не исключено, что так и было задумано, ведь первоначально «Сверхлюди» должны были стать фильмом, а затем их отправили на ТВ. Эта мысль косвенно подтверждается низкими оценками первой серии и сдержанными отзывами зрителей.

Сериал «Сверхлюди» рассказывает о народе сверхлюдей из комиксов Marvel. В центре сюжета — история семьи Чёрного грома, короля сверхлюдей. Его голос способен уничтожать целые города, поэтому ему приходится молчать.

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