Одна из главных сериальных новинок этой осени — шоу «Сверхлюди» (они же «Нелюди», Inhumans) от канала ABC, которое основано на комиксах Marvel. Первые два эпизода «Сверхлюдей» вышли в IMAX-кинотеатрах в начале сентября, а в конце месяца оставшиеся серии покажут на канале ABC.

Портал Renew Cancel TV обратил внимание на рекламную кампанию сериала. Создатели обещают «завершённую историю», которая выйдет 29 сентября.

Слух: сериал «Нелюди» отменили ещё до показа? 1

Похоже, что вся история уляжется в первый сезон, после которого мы не увидим второго. Не исключено, что так и было задумано, ведь первоначально «Сверхлюди» должны были стать фильмом, а затем их отправили на ТВ. Эта мысль косвенно подтверждается низкими оценками первой серии и сдержанными отзывами зрителей.

Сериал «Сверхлюди» рассказывает о народе сверхлюдей из комиксов Marvel. В центре сюжета — история семьи Чёрного грома, короля сверхлюдей. Его голос способен уничтожать целые города, поэтому ему приходится молчать.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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