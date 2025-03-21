Празднуем юбилей Гарри Гаррисона в 167 выпуске «Фантастического подкаста»

🐀 В этом «Фантастическом подкасте» мы чествуем юбилей Гарри Гаррисона — действительно народного фантаста. Для этого собрались Роман Файницкий, Борис Блинохватов и Павел Касьянов, чтобы заново открыть любимые книги детства для себя — и раскрыть самого неизвестного Гаррисона для слушателей.
В этом выпуске:
- Стальные крысы и неукротимые планеты.
- Мрачные антиутопии и зелёный сойлент.
- Брутальные викинги и голливудские махинации.
- Непреклонный пацифизм и элегантное эсперанто.
- А также сокрушительная доза любви к автору, «сделавшему» наше коллективное детство.
Не мешкайте, услышав зов приключений — присоединяйтесь к прослушиванию!
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