Празднуем юбилей Гарри Гаррисона в 167 выпуске «Фантастического подкаста»

🐀 В этом «Фантастическом подкасте» мы чествуем юбилей Гарри Гаррисона — действительно народного фантаста. Для этого собрались Роман Файницкий, Борис Блинохватов и Павел Касьянов, чтобы заново открыть любимые книги детства для себя — и раскрыть самого неизвестного Гаррисона для слушателей. В этом выпуске: - Стальные крысы и неукротимые планеты. - Мрачные антиутопии и зелёный сойлент. - Брутальные викинги и голливудские махинации. - Непреклонный пацифизм и элегантное эсперанто. - А также сокрушительная доза любви к автору, «сделавшему» наше коллективное детство. Не мешкайте, услышав зов приключений — присоединяйтесь к прослушиванию!