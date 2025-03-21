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#подкаст#писатели-фантасты

Празднуем юбилей Гарри Гаррисона в 167 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
21 марта 14:00
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🐀 В этом «Фантастическом подкасте» мы чествуем юбилей Гарри Гаррисона — действительно народного фантаста. Для этого собрались Роман Файницкий, Борис Блинохватов и Павел Касьянов, чтобы заново открыть любимые книги детства для себя — и раскрыть самого неизвестного Гаррисона для слушателей. В этом выпуске: - Стальные крысы и неукротимые планеты. - Мрачные антиутопии и зелёный сойлент. - Брутальные викинги и голливудские махинации. - Непреклонный пацифизм и элегантное эсперанто. - А также сокрушительная доза любви к автору, «сделавшему» наше коллективное детство. Не мешкайте, услышав зов приключений — присоединяйтесь к прослушиванию!

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#писатели-фантасты
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