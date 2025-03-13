Перепроходим любимые эксклюзивы Nintendo Switch в 166 выпуске «Фантастического подкаста»

Данил Ряснянский, Сергей Серебрянский, а также специальный гость, бывший главный редактор «Страны игр» и бывший руководитель PR-службы «Нинтендо Россия» Константин Говорун делятся воспоминаниями о самой популярной игровой консоли последних лет — Nintendo Switch. В выпуске: — Байки из жизни пиар-службы «Нинтендо Россия»: кто придумал ролик про прыжок из самолёта, какой блогер сделал два рекламных ролика по цене одного, какой конфуз случился у Константина на презентации Switch и многое другое. — Просьбы вернуть консоль (трижды). — Любимый Nintendo-эксклюзив каждого участника подкаста (нет, не «Зельда»!) и просто достойные игры. — Как Данил не оскуфел на самоизоляции. — Зачем покупать Nintendo Switch 2, когда есть Steamdeck?