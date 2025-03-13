Перепроходим любимые эксклюзивы Nintendo Switch в 166 выпуске «Фантастического подкаста»

Данил Ряснянский, Сергей Серебрянский, а также специальный гость, бывший главный редактор «Страны игр» и бывший руководитель PR-службы «Нинтендо Россия» Константин Говорун делятся воспоминаниями о самой популярной игровой консоли последних лет — Nintendo Switch.
В выпуске:
— Байки из жизни пиар-службы «Нинтендо Россия»: кто придумал ролик про прыжок из самолёта, какой блогер сделал два рекламных ролика по цене одного, какой конфуз случился у Константина на презентации Switch и многое другое.
— Просьбы вернуть консоль (трижды).
— Любимый Nintendo-эксклюзив каждого участника подкаста (нет, не «Зельда»!) и просто достойные игры.
— Как Данил не оскуфел на самоизоляции.
— Зачем покупать Nintendo Switch 2, когда есть Steamdeck?
Список упомянутых игр
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