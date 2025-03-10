Обзор Monster Hunter Wilds. Идеальный набор для первой охоты

Monster Hunter Wilds вошла в зал релизов 2025 года по-королевски. Восемь миллионов проданных копий всего за три дня после выхода и абсолютный рекорд Capcom по одновременному онлайну в Steam стали лишь началом монструозного шествия новинки по миру. Мы не смогли остаться в стороне и тоже решили принять участие в охоте на гигантских чудовищ, которую обсуждает вся планета. А значит, пора оседлать верного сейкрета, выковать новую трёхметровую ковырялку у красотки Джеммы и отправиться на спасение шаткой экосистемы Запретных земель. И под спасением, конечно же, понимается уничтожение всего живого, что попадётся нам на глаза!

Первые 10–15 часов игры — огромный сюжетный пролог, который знакомит нас с героями, локациями, основными монстрами и обилием доступных механик. Пусть вас не пугают «финальные титры», показанные после его прохождения, — на этом игра не заканчивается, а наоборот, только начинается. Просто умельцы из Capcom решили упаковать в рамки основной истории всё самое важное для первого знакомства с проектом. И, к сожалению, самое нудное тоже.

Положение дел следующее: Гильдия Охотников отправляется изучать Запретные земли — далёкий регион, куда ни разу не ступала нога человека. И первым же, что находят исследователи, оказывается… вполне себе живой ребёнок! Выясняется, что мальчик по имени Ната принадлежит к племени Хранителей, которое с незапамятных времён сосуществует с местными монстрами. И наша основная задача на ближайшие десятки миссий — вернуть его к сородичам и поближе познакомиться с регионом.

Wilds можно с натяжкой назвать первой сюжетной частью Monster Hunter. Да, кинематографично срежиссированная история была и в World, и в Rise, но здесь разработчики из Capcom явно старались выйти на новый уровень. Диалогов стало в разы больше, многие механики и особенности игры (в том числе фишки местных экосистем и самих монстров) обвязаны нарративно, а львиную долю прохождения занимает взаимодействие с компаньонами. Среди них нашлось немало крайне колоритных персонажей: от во всех смыслах горячей Джеммы и нежной Альмы до экстравагантного Эрика и надёжной Оливии.

Знакомьтесь, Джемма. Талантливый кузнец, верный напарник и будущая королева Rule34

Такой подход поначалу производит приятное впечатление, но уже спустя пару часов прохождения начинает утомлять. Причина простая — классический игровой цикл серии Monster Hunter плохо ложится на рельсы полноценного сюжетного приключения. Когда нам хочется поскорее схватиться за меч и нарезать очередного монстра в рагу, нам показывают затянутую кат-сцену. Когда хочется скрафтить новое снаряжение — насильно вытаскивают в поле и заставляют почти 10 минут (!) ехать по прямой линии, слушая необязательные разговоры персонажей друг с другом. Когда хочется позвать друзей для кооперативного прохождения — просят объединяться с напарниками-NPC и проходить задания в духе «поговори с пятью персонажами в деревне». Всё это лишает фирменную формулу Monster Hunter многих элементов, благодаря которым она изначально так хорошо работала.

Добавьте сюда страсть японских разработчиков к графомании и разжёвыванию каждой мысли по миллиону раз, и получится очень затянутое и вымученное приключение, которое может справедливо отпугнуть многих игроков. А жаль, ведь в сюжете нередко мелькают интересные субистории и вполне себе философские темы. Например, какое право имеем мы — вооружённые наёмники из других земель — уничтожать местную фауну и лишать её представителей законной свободы?

Хорошая новость: откровенно раздражающий персонаж в игре всего один. Плохая: вокруг него выстроен весь сюжет

Я не зря сказал, что после «финальных титров» игра только начинается. Стоит перетерпеть затянутый начальный фрагмент, и вас ждёт совсем другая Wilds. Динамика происходящего резко возрастает, мы получаем долгожданную свободу, а сюжет продолжается. Но теперь куда более дозированно и не отвлекая от самого главного — охоты на монстров! И вот с этого момента игра по-настоящему расцветает.

Суммарно по пяти основным областям Запретных земель разбрелись 47 чудовищ: 29 больших (боссов) и 18 поменьше. Почти все они придуманы специально для Wilds, а процент заимствования из предыдущих частей минимален. Отдельно радует, что дизайнеры Capcom не боятся странных экспериментов и не пытаются пичкать нас однотипными динозаврами и драконами (хотя и они тоже есть). Смотрите сами, кого нам здесь завезли: неповоротливую каменную жабу, гигантского нефтяного комара, огнедышащего петуха, двух осьминогов и ледяную сколопендру — и это лишь малая часть необычных «новичков», мы не хотим заспойлерить вам самое интересное.

Многие монстры радуют экстравагантным набором приёмов. Например, этот товарищ умеет трансформировать свои рога в рельсотрон и убивать зазевавшихся охотников одним выстрелом

У каждого из монстров своя среда обитания, уникальный набор атак и особых привычек, а также личные тёрки с другими монстрами, обитающими в том же регионе. Не сказать, что искусственный интеллект противников особенно поумнел со времён World или Rise, но сражаться с огромной монстрятиной от этого не менее интересно. А дополнительной глубины в этот симулятор браконьера добавляет окружающий мир — кажется, самый насыщенный и разнообразный за всё время существования серии.

Именно с таким лицом каждый автор и редактор «Мира фантастики» слушает вопрос: «Они ещё живы?»

Локации теперь полностью открытые и бесшовные, а значит, перемещаться по ним можно без дополнительных загрузок и траты времени, что значительно ускоряет процесс охоты. Вам больше не нужно ждать, пока герой доберётся до монстра из своей хаб-локации: вы теперь всегда находитесь на одной местности и можете столкнуться совершенно случайно даже тогда, когда меньше всего этого ожидаете. Благодаря этому окружающий мир ощущается по-настоящему живым и самобытным, словно и без вашего участия в нём творится своя уникальная история. Особых красок добавляет динамическая смена погодных условий, которая влияет на поведение чудовищ и может сильно усложнить (или облегчить) охоту.

Среди классических биомов (лес, пустыня, морозные горы) нашлось место и нестандартным. Например, эта локация словно переносит нас в мир Hollow Knight

А для того, чтобы вам не приходилось бегать по Запретным землям на своих двоих, местные жители выдали каждому охотнику по сейкрету — ездовой ящероптице, которая выполняет роль личного такси. Фактически это всё тот же паламут из Rise, но с возможностью летать (только в специальных заскриптованных областях) и вести бой верхом. Сейкреты почти всегда движутся на автопилоте до ближайшей цели, поэтому в дороге вы сможете отдохнуть, наточить клинок или подробнее изучить карту местности. Главное, не полагаться на своего пернатого друга слишком сильно: искусственный интеллект сейкретов стабильно сбоит и частенько заводит вообще не туда, куда вы планировали ехать изначально.

Любителей кастомизации не обделили. Можно разукрасить, переодеть своего сейкрета и выбрать ему имя

Боевая система тоже претерпела изменения. Схватки стали куда динамичнее, чем в World, но не такими скоростными, как в Rise с её прыжками на прутожуках. А арсенал каждого из доступных 14 оружий пополнился новыми смертоносными приёмами, которые ощутимо повлияли на баланс и привычную расстановку сил во франшизе. По ощущениям от первого прохождения, сильнее всего от этих изменений выиграло оружие дальнего боя — например, лёгкое лукорудие (которое всегда считалось скорее инструментом поддержки) теперь наносит колоссальный урон за считаные секунды. Всё благодаря двум режимам стрельбы, наличию сверхмощных особых снарядов и новым комбо, которые позволяют быстро миксовать типы патронов на разной дистанции. Поздравляю, стрелки, настал праздник и на нашей улице!

Кат-сцены на движке всегда очень плавно перетекают в реальный бой с монстром. Ощущения каждый раз непередаваемые!

Главным же нововведением Wilds стал «Режим фокусировки». Теперь после нанесения ударов уязвимые части монстров будут подсвечиваться ярким красным светом. Если провести по такой светящейся точке особую прицельную атаку, то персонаж покажет зрелищное комбо (уникальное для каждого вида оружия), автоматически повалит монстра на землю и следом нашпигует его килотонной урона. Проворачивать этот фокус можно практически бесконечно — до тех пор, пока вам удаётся разрушать части монстра и накладывать на них красное свечение. А если вы играете на луке, то сможете одним выстрелом разрушить вообще все светящиеся точки разом! Каждый раз, когда я проворачивал такое, хотелось только посочувствовать бедным чудовищам и оплатить им поход к психотерапевту.

Собственно, благодаря подобным фишкам и изменениям в балансе, Wilds пока что ощущается как самая простая и доступная часть Monster Hunter. Персонаж стабильно наносит много урона, режим фокусировки помогает безнаказанно унижать монстров по несколько раз за схватку, а новые приёмы выжимают максимум даже из, казалось бы, изначально слабых видов оружия. Вполне вероятно, что за время основного сюжета вам вообще не удастся ни разу погибнуть, а первые сложности возникнут только ближе к эндгейму на архизакалённых разновидностях самых сильных чудовищ. И это не говоря о том, что теперь вообще всю игру можно преспокойно пройти в компании из целого отряда NPC-охотников, которые и урон нанесут, и вовремя полечат, и монстра в ловушку загонят. Лепота!

В Сети любят поругать новинку за плохую оптимизацию и обилие багов. Однако за всё моё прохождение баг был только один, когда босс просто застрял головой в камне

Wilds я бы рекомендовал в первую очередь игрокам, не знакомым с франшизой, но жаждущим попробовать. Ведь у Capcom получилась эталонная точка входа в серию: красивая, большая и куда более доступная, чем её предыдущие итерации. Добавьте сюда полную русскоязычную озвучку (на минуточку, впервые в истории Monster Hunter!), возможность кроссплатформенной игры с друзьями и подробно разжёванный сюжет — вот и готов идеальный набор для первой охоты. Ветеранов же серии явно порадуют новые монстры и обновлённый мувсет оружия, но может разочаровать уровень челленджа и пока что скудное разнообразие эндгейм-контента. Поэтому я бы советовал рассматривать Wilds не как новую ультимативную замену World и Rise, а как интересное дополнение к ним. икогда. НИКОГДА! Не играйте в Wilds на голодный желудок. От этих кат-сцен возникает резкое желание заказать хачапури

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