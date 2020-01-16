На днях в разделе «Реддита» r/StarWarsLeaks появилось подробное описание альтернативного сценария к IX эпизоду. Предположительно, это забракованная версия за авторством Колина Треворроу и Дерека Коннолли. Судя по приведённой в описании дате, эта версия сценария была сдана 16 декабря 2016 года, за неделю до смерти Кэрри Фишер. Вряд ли она была финальной, поскольку Треворроу уволили с поста режиссёра аж в сентябре 2017-го. По слухам, в последние месяцы он безуспешно пытался создать версию без принцессы Леи. Поскольку за r/StarWarsLeaks закрепилась репутация надежного поставщика сливов и инсайдов (подробный пересказ итогового сюжета «Скайуокера» появился там едва ли не за полгода до премьеры!), эта версия сценария как минимум заслуживает внимания. Тем более что издания /Film и The AV Club со ссылкой на собственные источники подтвердили правдивость сценария.

Краткий пересказ: Палпатин в фильме появляется только в виде голограммы. Никакой связи между ним и Рей нет.

Родители Рей действительно никто, а убил их Кайло Рен по приказу Сноука.

Роуз Тико играет важную роль в сюжете.

Кайло проходит обучение у наставника Палпатина Тора Валума. Это древнее существо, похожее на лавкрафтианских монстров.

Рей пытается переманить Бена обратно к свету, но даже при помощи призраков Люка, Йоды и Оби-Вана ничего не получается. Кайло приходится убить.

Дуэль судеб

В версии Треворроу и Коннолли девятый эпизод называется «Дуэль судеб», а его уползающий вдаль текст звучит так:

Железная хватка Первого Ордена дотянулась до самых отдалённых уголков галактики. Лишь горстка рассеянных планет избежала оккупации. Предательские деяния караются смертью. Намереваясь задушить растущие протесты, верховный лидер Кайло Рен обрубает все связи между соседними системами. Возглавляемое генералом Леей Органой Сопротивление планирует отчаянную миссию, которая отсрочит гибель Сопротивления и проложит путь к свободе.

Акт I. Бегство с Куата

В начале фильма Финн, По, Роуз Тико и BB-8 пытаются устроить диверсию на верфях Первого Ордена на планете Куат. Однако план катится ко всем чертям, и героям Сопротивления приходится спасаться бегством, прихватив с собой целый звёздный разрушитель типа «Затмение».

Рей, притворяясь тускенским разбойником, собирает себе новый двухклинковый световой меч из деталей собственного посоха и сломанного меча Люка.

На Корусканте члены военного совета Первого Ордена мучают канцлера Хакса и коммандера Селлека вопросами в стиле: «Где, мать его, Верховный Лидер?» Перед встречей с союзниками Хакс и Селлек казнят предателя, с чьей подачи Финн, По и остальные удрали на звёздном разрушителе. Казнят с помощью… лазерной гильотины!

Тем временем Кайло Рен безуспешно шляется по Мустафару в компании дроида, который выглядит как Дарт Мол, и призрака Люка Скайуокера, который с удовольствием издевается над бывшим учеником, выдавая фразочки типа: «Так вот куда приводит Тёмная сторона — к пустой гробнице».

Добравшись до замка Вейдера, Кайло находит голокрон, который оставил тут император на случай, если Люк вдруг убьёт его, а Вейдеру будут нужны инструкции. На записи Палпатин велит Вейдеру отвезти Люка в систему Реминкор, где их будет ждать Тор Валум — учитель самого Сидиуса. Когда запись заканчивается, голокрон сканирует лицо Кайло и взрывается, обжигая Рена.

Акт II. Левиафаны во мраке

Рей признаётся Финну, что сомневается, способна ли стать джедаем. Она готова сдаться и говорит, что ей снятся кошмары. Но когда Финн спрашивает, появляется ли в них Рен, и просит Рей разорвать связь с Кайло, Рей отказывается: она верит, что Бена ещё можно спасти.

В трюмах угнанного Финном и По звёздного разрушителя — целая прорва оружия, не хватает лишь бойцов, готовых им воспользоваться. Рей находит в старых джедайских текстах упоминание, что под старым храмом джедаев на Корусканте находится особое устройство — «маяк Силы», который способен переслать сигнал на 50 планет. Сопротивленцы решают воспользоваться этим устройством. Им очень нужны союзники, а в прошлый раз этот призыв так хорошо сработал, верно?

Кайло возвращается на Корускант и закрывает ожоги пластиной из расплавленной мандалорской стали.

Призрак Люка является к Рей и мотивирует её усерднее тренироваться, чтобы восстановить равновесие в Силе. «О каком равновесии может идти речь, если Тьма всегда душит Свет, а Свет — Тьму? Какое же это равновесие?» — спрашивает Рей. Она повторяет, что она всего лишь никто, и пытается отказаться быть джедаем.

Сопротивление делится на две команды: Роуз, Финн, R2-D2 и C-3PO собираются на Корускант, а Рей, По и Чубакка летят на какую-то планету, чтобы найти кого-то, чтобы этот кто-то помог Рей разобраться в себе. Перед отлётом Рей говорит, что верит, что в Кайло ещё есть добро, но Лея настроена скептически.

Кайло решает, что Вейдер позволил любви затуманить своё восприятие, и в этом была причина всех его бед. Рен выкидывает маску Вейдера с балкона и улетает на встречу с Тором Валумом.

Акт III. Твою историю не напишет никто, кроме тебя

Финн, Роуз и дроиды успешно посылают сигнал по галактике и сбегают на нижние уровни планеты.

Кайло добирается до Реминкора и встречает Тора Валума — гигантское и очень древнее существо (ему около 7000 лет), явившееся словно из бестиария Лавкрафта.

Тор начинает учить Кайло. Он насылает на него видение и заставляет драться с призраком Вейдера. Вейдер побеждает.

Где-то между делом Рей шинкует рыцарей Рен. В этой версии сценария они тоже бесполезны.

Рей и Кайло прилетают на Мортис и начинают сражаться при помощи Силы, которую они выкачивают друг из друга. В какой-то момент раскрывается, что именно Кайло убил родителей Рей по приказу Сноука.

Финн и дроиды поднимают на Корусканте восстание. Туда прибывают Лея с армией Сопротивления, Лэндо с флотом контрабандистов и силы свободной галактики. Чубакка летает на крестокрыле.

Призраки Люка, Йоды и Оби-Вана являются Рей и пытаются помочь ей вытащить Бена с Тёмной стороны (где-то за кадром матерится призрак Энакина Скайуокера, которого в очередной раз забыли). Но все попытки вернуть Бена к Свету проваливаются, и его приходится придушить.

Сопротивление выиграло, Первый Орден — нет.

Финал.

* * *

Disney и Колин Треворроу никак не прокомментировали достоверность сценария, да это и не важно. Даже если эта версия была рабочей, то вряд ли дольше недели. После смерти Кэрри Фишер Треворроу и Коннолли пришлось начинать с нуля.

В итоге в производство пошла версия Джей Джей Абрамса, и сейчас с этим уже ничего не поделаешь. Конечно, хотелось бы ознакомиться с полной версией сценария, так как пересказ на reddit ближе к финалу фильма становится слишком уж схематичным. Вся линия с полетом Рей не пойми куда не пойми зачем в таком описании не имеет смысла, как и их встреча с Кайло на Мортисе. А вы что думаете об этом варианте?

А что вы думаете о сценарии Треворроу? Он был лучше «Скайуокера: Восход»

Он был хуже «Скайуокера: Восход»

Что то плохо, что это плохо. Вот эти два сценария такие плохие, что я предпочитаю не выбирать ГолосоватьСмотреть результаты