Недавно мы рассказали о неснятых фильмах и сериалах по «Звёздным войнам». Но в истории саги ещё больше отменённых проектов приходится на книги и комиксы. В отличие от кино, съёмки которого требуют больших вложений, их легко начать делать — и так же легко отменить. И если отменённые фильмы и сериалы чаще всего существовали только в качестве идей, то писатели порой успевали закончить книгу, прежде чем оказывалось, что их работа больше не нужна…

Первая часть «Звёздные войны»: неснятые фильмы и сериалы 12 эпизодов от Лукаса, сольник про Бобу Фетта, неснятый сериал о криминальном мире и десятки недоделанных серий «Войн клонов». А также целый готовый сериал, который сняли, но никому не показали.

Книга, которая разрушила карьеру

В 1992 году на волне успеха «Наследника Империи» Тимоти Зана компания Lucasfilm заказала издательству Bantam Spectra новую трилогию, действие которой начиналось сразу после уничтожения второй Звезды смерти. Первую книгу поручили Кеннету Флинту, известному своим фэнтези по мотивам ирландской мифологии.

Ярый фанат «Звёздных войн», Флинт с готовностью взялся за дело и к концу года отправил рукопись романа «Сердце джедая» в издательство. Автору прислали список правок, посетовали, что сроки сдачи проекта сдвигаются, а затем связь оборвалась.

Спустя несколько месяцев писатель почуял неладное и попросил своего агента разобраться. Агент выяснил, что в Bantam Spectra внезапно сочли «Сердце джедая» неформатом для серии и заказали другому автору. Редактор Bantam попросту пообещала эту работу своей подруге и «продинамила» Флинта, плюнув на договорённости.

Хотя Bantam великодушно разрешило ему оставить себе уже выплаченный аванс, отношения с издательством были испорчены. Флинт впал в депрессию, бросил писать и, чтобы прокормить семью, сменил профессию. Только двадцать лет спустя, уже на пенсии, Кеннет снова вернулся к писательскому ремеслу.

В 2015 году владелец сайта Star Wars Expanded Universe Timeline Джозеф Бонджорно связался с Флинтом и получил разрешение опубликовать слегка отредактированный текст романа в интернете. Публикация «Сердца джедая» уникальна: обычно авторы отменённых книг по «Звёздным войнам» не могут распоряжаться своими произведениями, поскольку права на них принадлежат Lucasfilm.

Другие жертвы издательской политики

Похожая участь постигла и вторую часть трилогии «Наследие судьбы». Её должна была писать Маргарет Уэйс, соавтор знаменитой «Саги о копье», но вскоре и эта книга исчезла из планов.

Двадцать лет спустя Бонджорно выяснил у писательницы обстоятельства отмены проекта. Уэйс сдала рукопись вовремя, но редакторы Lucasfilm никак не могли определиться, что они хотят увидеть. Маргарет раз за разом переписывала текст и после очередной порции правок не выдержала и разорвала контракт. Бонджорно попросил у Уэйс разрешения выложить «Наследие» на сайте, но автор ответила, что давно уже удалила текст с жёсткого диска.

Впрочем, не всегда об отмене книги стоит жалеть. В начале 1990-х в издательстве Bantam выходила серия детских книг, написанная супругами Полом и Уоллис Дэвидсами. Официального именования у серии не было, среди фанатов её называют «Принц-джедай». В России серия почти неизвестна, и слава Силе. «Принца-джедая» считают одной из худших книг по «Звёздным войнам» — с глупым сюжетом, доведённой до предела политкорректностью, излишней нравоучительностью и искажёнными характерами героев.

Пол Дэвидс отбивался от критиков, заявляя, что серия популярна у школьников и продалась миллионными тиражами. Но в Bantam, видимо, разделяли мнение фанатов и прекратили выпуск серии, не закончив её. Дэвидс говорит, что, если бы серию продолжили, седьмая книга началась бы со свадьбы Хана и Леи, которую сорвала бы внезапная атака имперцев.

Самая необычная книга вселенной

В 1994 году в издательстве Ace Books появилась идея написать книги по мотивам только что вышедшего сборника концепт-артов «Монстры и инопланетяне от Джорджа Лукаса». Действие трилогии должно было развернуться в далёком прошлом галактики и связать вселенную «Звёздных войн» с Землёй.

В каждой книге планировались две сюжетные линии. Одна рассказывала бы о восстании рабов, сражающихся против могущественной Варлианской империи. Вторая повествовала бы о группе колонистов, бежавших в начале XXV века с Земли в поисках лучшей жизни.

Редакторы предложили написать трилогию Роберту Сойеру, известному по роману «Вспомни, что будет» и снятому по его мотивам сериалу. Сойер успел сочинить краткий синопсис и две главы, когда проект неожиданно закрыли. В издательстве решили убрать из книг отсылки к «Звёздным войнам».

Сойер тут же утратил интерес к проекту, и его перепоручили Деборе Честер. Та довела проект до конца. Книги трилогии Alien Chronicles, получившие названия The Golden One, The Crimson Claw и The Crystal Eye, вышли в 1997, 1998 и 1999 годах.

В 2003 году Сойер выложил наброски и две черновые главы у себя на сайте. В синопсисе прослеживаются параллели с хронологией «Звёздных войн» и есть интересные трактовки происхождения некоторых имён и титулов. В частности, именем «Скайуокер» («идущий по небу») освобождённые рабы посмертно наградили одного из своих спасителей.

Издержки планирования

В 1999 году лицензия на книги по «Звёздным войнам» перешла от Bantam Spectra к Del Rey. Смена издательства похоронила как минимум один проект — писатель Чарльз Грант должен был написать роман-приквел к мультимедийному проекту Lucasfilm «Тени Империи», вышедшему в 1996 году.

Получив лицензию, Del Rey запустили масштабный проект «Новый Орден джедаев». Четыре года коллектив из полутора десятков авторов на страницах девятнадцати книг рассказывал трагическую историю о борьбе героев саги с захватчиками йуужань-вонгами. Основная сюжетная линия цикла была подробно расписана ещё до начала работы, но в процессе всё равно не обошлось без изменений.

Первой жертвой стал роман Майкла Стэкпола «Тёмный прилив: Осада». Стэкпол ещё легко отделался: вместо запланированной трилогии он написал дилогию, а ключевые события «Осады» перетекли в две уцелевшие книги — «Натиск» и «Руины». Освободившееся место в плане заняла вторая часть романа Джеймса Лусено «Посланники хаоса».

Ветерану «Звёздного пути» Майклу Яну Фридману повезло меньше. Анонсированная в 2000 году трилогия «Падение рыцаря» должна была стать первой работой автора по «Звёздным войнам». События трилогии разворачивались в крайне драматичный период войны с йуужань-вонгами — их лидер пообещал пощадить галактику, если ему выдадут всех джедаев. На членов Ордена началась охота, в центре которой оказалась учёная Данни Куи и загадочный джедай Джораллен. Герои должны были расстроить планы йуужань-вонгов, спасти джедаев и раскрыть тайны прошлого Джораллена.

Фридман успел закончить текст первой книги, когда планы изменились. В выходящем после «Падения» романе «Звезда за звездой» должен был погибнуть Энакин Соло, сын Хана и Леи. Для пущего драматизма редакторы Del Rey решили лучше раскрыть образ юноши в предшествующих книгах и заказали австралийцу Грегу Кизу дилогию о младшем Соло. А на трилогии Фридмана поставили крест.

Редактор Del Rey Шелли Шапиро настаивала, что причина отмены исключительно в этом, но художница Тереза Нильсен, рисовавшая обложки и эскизы ко всем трём книгам «Падения», вспоминала, что в Lucasfilm в принципе были недовольны рукописью Фридмана. Сам автор в беседе с «Миром фантастики» предположил, что виной всему желание Lucasfilm сократить выпуск дешёвых книг в мягкой обложке и заставить фанатов покупать более дорогие в твёрдой.

После выхода «Атаки клонов» Del Rey запустили новую серию, посвящённую Войне клонов. Как и «Новый Орден джедаев», она отличалась мрачностью и серьёзностью. Издательство основательно подошло к выбору авторов: у нескольких за плечами был опыт службы в армии, ещё двое занимались боевыми искусствами. В этот список идеально вписался Уильям Дитц: прежде чем сделать себе имя в военной фантастике, он служил в морской пехоте.

Действие его романа «Побег с Дагу» разворачивалось на болотистой планете, где сепаратисты держали военнопленных в жутких условиях. Узники запланировали побег, и на помощь им отправилась рыцарь-джедай Шаак Ти. Но тёмный джедай Артель Дарк задумал помешать республиканцам и выведать у пленных военные тайны.

Когда книга была уже написана, в Del Rey вдруг решили, что Шаак Ти — недостаточно известный персонаж. «Побег с Дагу» вычеркнули из планов, а взамен игровой сценарист Шон Стюарт срочно написал роман «Йода: Свидание с тьмой».

Примерно в это же время Энн Криспин, написавшая в середине 1990-х трилогию о молодости Хана Соло, предложила Lucasfilm аналогичную серию о юных годах принцессы Леи, но получила отказ. Причиной стали планы Лукаса снять сериал — роман мог вступить в противоречие с его сюжетом. В итоге сериал, как известно, отменили.

Форс-мажоры

В 1977 году на волне успеха «Звёздных войн» издательство Del Rey решило выпустить книги о героях тогда ещё единственного фильма. Джеку Чалкеру поручили трилогию про Хана Соло, а известная писательница и одна из сценаристов пятого эпизода Ли Брэкетт должна была написать книгу о принцессе Лее.

Но затем Чалкер предпочёл закончить свою собственную серию и отклонил выгодное предложение. Книги о Соло достались Брайану Дейли. А 18 марта 1978 года Брэкетт умерла. Про книгу о Лее все забыли, а сценарий «Империи» поручили доработать Лоуренсу Кэздану.

Когда в конце 1980-х в Lucasfilm решили возобновить выпуск книг по «Звёздным войнам», лицензию сперва предложили всё тем же Del Rey. Те подумывали снова позвать Дейли, который предложил цикл книг о новом Ордене джедаев под руководством Люка. Но затем редакционная политика Del Rey сменилась, лицензия отошла к Bantam, и первую книгу новой серии написал Тимоти Зан.

В 2008 году был анонсирован роман «Клятва на крови» от Элейн Каннингем, известной книгами по «Забытым королевствам». Книга должна была стать «мостиком» между двумя крупными сериями, «Наследием Силы» и «Судьбой джедая», и поведать историю джедая Зекка Тинна. Зекк годами соперничал с Джаггедом Фелом за сердце Джейны Соло, дочери Хана и Леи, но в финале «Наследия Силы» пропал без вести. «Клятва на крови» должна была рассказать, где его носило. Нас ждала бы приключенческая история с интригами, романтической линией и юмором.

Но сразу после анонса дата выхода книги стала переезжать. Поскольку события «Клятвы» должны были служить предысторией «Судьбы джедая», книги которой выходили по расписанию, необходимость в этом романе отпала, и «Клятву» отменили. Ни редакторы, ни Каннингем так и не рассказали, что случилось. В издательстве лишь заявили, что автор не смогла сдать рукопись в срок по не зависящим от неё причинам.

Хотя «Клятва на крови» так и не увидела свет, герои книги появились на страницах «Судьбы джедаев» и ссылались на события «Клятвы». Так что её сюжет считался каноном до отмены Расширенной вселенной

Во второй половине 2000-х одним из самых популярных авторов «Звёздных войн» стала Карен Трэвисс. В середине 2009 года поклонники ждали от неё три книги: очередную часть приключений республиканских клонов-коммандос, сольный роман о Бобе Фетте и путеводитель по военному делу The Essential Guide to Star Wars Military. Но в августе Трэвисс ошарашила всех (включая редакторов Del Rey и Lucasfilm) известием, что покидает франшизу.

Причиной ухода Трэвисс стал сериал «Войны клонов». В стартовавшем осенью 2009 года втором сезоне зрителям показали Мандалор, и он кардинально отличался от описанного в книгах Трэвисс. В «Республиканских коммандос» мандалорцы оставались суровыми, закованными в броню воинами и жили по законам предков. В сериале же планета превратилась в выжженную пустыню, а мандалорцы стали пацифистами.

По словам писательницы, она узнала о грядущих изменениях ещё в январе и поняла, что сюжет её новой книги полностью этому противоречит. Тогда Трэвисс договорилась с редакторами, что вторая часть «Имперских коммандос» станет последней.

Но и вторым «Коммандос» не суждено было добраться до магазинов.

В декабре 2009 года Трэвисс ещё раз поставила фанатов на уши, заявив, что не будет дописывать книгу. На этот раз причиной демарша стали контрактные разногласия. В издательстве хотели поручить книгу другому автору, но не нашли подходящей кандидатуры и отменили «Коммандос» совсем. Трэвисс выложила у себя на сайте описание того, как должна была закончиться книга.

Не вышел и роман о Бобе Фетте, но по другим причинам. Книгу отменили по инициативе Lucasfilm ещё до того, как появился хотя бы синопсис. Бобе Фетту тоже помешал планируемый сериал.

В 2008 году в анонсах Del Rey появился роман Алекса Ирвина «Мандорла». Действие книги разворачивалось во времена Мандалорских войн, а сюжет строился вокруг отношений Номи и Вимы Санрайдер. Дату релиза несколько раз переносили, а в феврале 2012-го «Мандорла» исчезла из плана из-за «смены издательской концепции».

Незадолго до продажи Lucasfilm Del Rey анонсировали трилогию «Меч джедаев» Кристи Голден. В центре сюжета были Джейна Соло и Джаггед Фел, а на вторых ролях — Тахири Вейла, Бен Скайуокер и Аллана Соло. После анонса новых фильмов, которые стёрли этих персонажей из канона, трилогию отменили.

Та же судьба постигла дилогию Пола Кемпа. Впервые о ней стало известно в 2010 году, но после смены владельца Lucasfilm Кемп сообщил, что работа над дилогией заморожена, а потом книгу и вовсе решили не издавать. Впрочем, оба автора в накладе не остались и уже отметились в новом каноне. Кемп написал роман «Повелители ситхов», а Голден новеллизировала несколько неснятых сюжетов «Войн клонов» и игру Star Wars Battlefront II.

После покупки Lucasfilm компанией Disney Тимоти Зан высказал желание написать «трилогию Маэстро». Первая книга была бы посвя-щена Трауну, во второй действовала бы Мара Джейд, а третья завершала бы сюжетные линии, начатые в других книгах Зана, — «Деле чести» и «Игре вслепую». Но Lucasfilm перенесли всю Расширенную вселенную в разряд «Легенд», обнулив все планы на продолжение прежних сюжетов, и разговоры о трилогии стихли.

Но Зан, как и Кемп с Голден, без работы не остался — в 2017 году он вернулся в «Звёздные войны» с романом «Траун», предысторией своего самого известного персонажа, перебравшегося в новый канон. Летом этого года вышло продолжение «Трауна», где синекожий стратег поработал с Дартом Вейдером.

Ненарисованные комиксы

Одной из лучших серий комиксов по «Звёздным войнам» была выходившая в 1990-х X-Wing Rogue Squadron. Серия рассказывала о приключениях пилотов во главе с Веджем Антиллесом. Её автор Майкл Стэкпол писал и книги о похождениях «Разбойной эскадрильи». Но одну из задумок ему не удалось реализовать. Со своим другом Тимоти Заном он планировал серию из шести выпусков The Reenlistment of Baron Fel.

Её герой барон Фел — бывший имперский ас, который после битвы при Эндоре воевал на стороне Новой Республики. Серия должна была рассказать, как Фел покинул её ряды, но не увидела свет. Вместо комикса Зан и Стэкпол написали четыре рассказа о возвращении Фела в Империю, но и они остались неопубликованными.

Ещё один несостоявшийся комикс Стэкпола и Зана носил название Specter of Thrawn и должен был стать приквелом к дилогии «Рука Трауна». Сюжет развернулся бы на университетской планете, охваченной студенческими беспорядками. В комиксе появились бы многие важные персонажи Расширенной вселенной вроде Коррана Хорна.

Самый же амбициозный нереализованный комикс по «Звёздным войнам» — серия о вторжении в далёкую галактику неизвестных доселе инопланетян, которую Dark Horse планировали в конце 1990-х. Проект должен был состоять из цикла мини-серий, описывающих конфликт с разных сторон. Увы, никакие подробности о нём не известны.

Проект отменили из-за того, что он слишком походил на книжную серию «Новый Орден джедаев» от издательства Del Rey, где в галактику вторгались йуужань-вонги. Отношения издательств после этого стали натянутыми, и Dark Horse практически игнорировали события «Нового Ордена джедаев». В частности, они так и не выпустили мини-серию The Hatred Vector, которая должна была рассказать о подготовке нашествия йуужань-вонгов.

История отменённых книг и комиксов по «Звёздным войнам» показывает, как часто в творчество вмешиваются совсем не творческие факторы. Множество фантастов считает, что писать про «Звёздные войны» — это сбывшаяся мечта, но каждый, кто берётся за такой масштабный проект, должен быть готов к тому, что его труд так и не увидит свет. Слишком уж многое тут зависит от изменчивой политики издательств, авторских прав и непостоянного канона. Сейчас, когда фильмы саги выходят каждый год, заново перепахивая историю «Звёздных войн», это особенно актуально.

Окончание следует: в третьей части статьи мы расскажем о неизданных играх по Star Wars