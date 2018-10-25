Как «Сорвиголова» в 3 сезоне спасал Netflix

Адвокат Мэтт Мёрдок, он же супергерой Сорвиголова, уже полгода как признан погибшим. Его друзья почти смирились с этим. Фогги Нельсон уверенно движется по карьерной лестнице, а Карен стала самым обсуждаемым журналистом Нью-Йорка.

Хрупкое равновесие, воцарившееся в городе после победы над организацией «Рука», готовится разрушить мафиози Уилсон Фиск. Манипулируя полицией и общественным мнением, он постепенно возвращает себе утраченное влияние. Сорвиголове придётся снова выступить против Фиска — и против таинственного самозванца в красном костюме, убивающего невинных.

Daredevil Жанр: супергероика, криминальная драма

Шоураннер: Эрик Ольсон

В ролях: Чарли Кокс, Винсент д’Онофрио, Дебора Энн Уолл, Уилсон Бетел

Премьерный показ: октябрь 2018, Netflix

Продолжительность: 13 серий по 55 минут

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После невнятных «Защитников» и неоднозначных вторых сезонов «Джессики Джонс», «Люка Кейджа» и « Железного кулака» (последних двух так и вовсе закрыли) будущее линейки Marvel-Netflix казалось совсем безрадостным, особенно на фоне новости о сервисе потокового видео от Disney. Не оправдавшие себя проекты владельцам вселенной Marvel проще закрыть, а новые — выпускать на собственной платформе. Если бы третий сезон “Сорвиголовы” провалился, наверное, так бы и случилось. Но недаром героя Адской кухни называют дьяволом: он прочёл наши мысли и показал свой, пожалуй, лучший сезон.

Скучные и неправдоподобные ниндзя остались в прошлом. Противником Мэтта вновь выступает Уилсон Фиск. Преступный гений надевает белый пиджак и наконец получает прозвище Кингпин. Винсент д’Онофрио превзошёл сам себя: его герой внушает страх и трепет. Казалось бы, он в уязвимом положении, под наблюдением десятка камер и под охраной целой армии агентов ФБР. Однако он медленно и осторожно дёргает за ниточки, и уже к середине сезона город снова пляшет под его дудку. Фиск предпочитает действовать чужими руками, но ему не раз придётся столкнуться с Мэттом лицом к лицу и пустить в ход кулаки. В боевых сценах д’Онофрио так же прекрасен, как и в диалогах.

В начале сезона искалеченный Мэтт оправляется от ран в ночлежке при церкви, но бич всего Marvel-Netflix, бесконечная рефлексия, обошла сезон стороной. Слепой адвокат постонет серию-другую, побьёт боксёрскую грушу и нанятого гопника — и сразу отправится геройствовать. Некогда плакать — Фиск узнал, кто скрывается под маской с рожками, и перешёл от угроз к действиям. К тому же теперь под его началом работает двойник Сорвиголовы. Самозванец ловок, стреляет без промаха и старается не оставлять свидетелей в живых. Интриги Кингпина ставят вне закона и Мёрдока, и его альтер-эго.

Но наш мститель не одинок. Герои второго плана — Фогги, Карен и агент Надим — вовсе не статисты. Их роль не сводится к тому, чтобы вытирать Мёрдоку слёзы. Фогги пытается наказать Фиска законным путём, используя связи и поддержку среди простых полицейских. Карен готова рискнуть жизнью, лишь бы раскрыть городу глаза на самозванца. Индусу из ФБР тяжелее всего: его семья в долгах, а коллеги — сплошь коррумпированы. Как тут удержаться от соблазна?

Линии этих героев не уводят в сторону, они работают на одну историю. Помните, как в прошлом сезоне Мэтт днём сидел в суде, а вечером прыгал с Электрой по крышам в поисках злых ниндзя? Забудьте об этом как о страшном сне.

Даже флешбэки вписаны в контекст донельзя аккуратно. Немного выбивается из темпа история Карен, но она гармонично дополняет образ девушки. Бесконечные метания журналистки между трусостью и героизмом и навязчивую, прямо-таки нездоровую тягу к справедливости объясняет семейная трагедия. Другой флешбэк, посвящённый Бену Поинтдекстеру, ставшему заклятым врагом Сорвиголовы, снят ещё восхитительнее. Заполучив медицинскую карту неустойчивого агента ФБР, Уилсон Фиск просматривает всю его жизнь, словно старый плёночный фильм: детство, игра в бейсбол, лечение у психотерапевта. Десять минут — и зрители знают о Меченом всё самое главное и даже начинают ему сопереживать.

Из Уилсона Бетела получился отличный злодей. Против ожидания, он не бандит или наёмник, а страж порядка. Но пограничное расстройство личности и психологическое давление Фиска подталкивают его к аморальным поступкам. Он не злодей, а больной, несчастный человек. Работа спецагентом привнесла в его жизнь чёткий порядок и спокойствие, но психика его всё так же неустойчива, как и в детстве.

Когда вместо заслуженной награды Бен получает отстранение, его внутренний демон выходит наружу — и вот уже бывший охранник Фиска устраивает погромы в костюме Сорвиголовы. Удержать Меченого от ошибок могла только его психотерапевт, но она давно умерла, оставив пациенту кассеты с успокаивающими мантрами. Благодаря ним он и держится — до поры до времени.

Сцены драк и погонь в «Сорвиголове» сняты прекрасно, как и всегда. Красный костюм Чарли Коксу откровенно мешал — пусть его носит Меченый! В старой чёрной водолазке герой двигается куда эффектнее. В первых сериях мы видим супергероя, потерявшего контроль над своими чувствами, но всё ещё превосходящего обычного человека, и актёр убедительно показал все грани такого состояния. Сорвиголове доведётся в одиночку вырубить несколько патрулей полицейских, устроить драку в тюрьме и даже в церкви. Не обошлось и без традиционной коридорной драки, снятой одним дублем, — к третьему сезону выросло и мастерство оператора, и физическая подготовка Кокса (и его дублёра).

Но что действительно запоминается, так это схватки с Меченым. Феноменальную меткость злодея перенесли из комиксов идеально: он способен поразить цель бейсбольным мячом, ножницами и «розочкой», используя рикошет. А потом закрыть глаза, отвернуться, метнуть ещё один предмет и попасть в ту же точку. Меченый — превосходный снайпер, и с любым огнестрельным оружием он становится в разы опаснее. Даже Сорвиголове приходится уходить в глухую оборону и искать пути к отступлению, чего уж говорить о рядовых полицейских.