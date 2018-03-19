Джессика Джонс продолжает свое бренное существование, полное выпивки, беспорядочного секса и неприятной работы частного сыщика. После убийства гипнотизёра Килгрейва её жизнь должна была стать лучше, но не стала. А тут еще Триш начинает ворошить прошлое Джессики, что оборачивается раскрытием старых семейных тайн и массой неприятностей для всех.

Marvel’s Jessica Jones

Жанр: супергеройская драма
Создатель: Мелисса Розенберг
В ролях: Кристен Риттер, Рэйчел Тейлор, Эка Дарвилл, Кэрри-Энн Мосс, Ребекка Де Морней
Премьерный показ: 8 марта, Netflix
Продолжительность: 13 серий по 60 минут
Похоже на: «Супергёрл»«Сверхспособности»

Послевкусием великолепного «Карателя» мы наслаждались недолго. Увы, второй сезон «Джессики Джонс» стал жертвой актуальных тенденций в американском обществе, где порой важнее громко сказать, чем хорошо подумать. Первый сезон цеплял во многом потому, что темы феминизма и харрасмента подавались между строк — в сюжетных линиях и образах персонажей, зачастую вообще через подтекст и символику. Во втором же авторы проговаривают эти идеи вслух, как с трибуны, и по многу раз. В худшие моменты «Джессика» начинает в этом напоминать «Супергерл».

Качество сериала вообще упало во всем. Диалоги безжизненны и ходят по кругу. О символизме речи уже не идет. Персонажи поступают нелогично, много истерят и постоянно меняют свои решения. Один герой совершает добрые поступки, ломает образ циничного ученого и вообще вызывает симпатию, но остальные его гнобят. Большую часть действий Джессики никто не одобряет, все с ней спорят, и не всегда понятно: это люди вокруг тупые или все-таки героиня не права? Конечно, при желании можно истрактовать эти ситуации как попытку сыграть в неоднозначность и оставить зрителю право решать, на чьей он стороне. Однако ненавидеть сценаристов все равно будут все, так как никто не получит того, чего хотел бы от развития истории.

«Джессика Джонс» уже не та. Разгромный обзор 2 сезона 1

Совсем без Киллгрейва создателям обойтись не удалось

С динамикой и напряжением тоже туго. Режиссура откровенно хромает. Напряжение пытаются создать одним и тем же приемом, повторяющимся по несколько раз за серию: герои медленно ходят по пустым помещениям. Но от того, что героиня две минуты входит в дверь, становится не страшно, а скучно. Усугубляет скуку почти полное отсутствие экшена. Одна сцена драки Триш и Джессики с Симпсоном из первого сезона заткнет за пояс все, что происходит за все 13 серий второго. Поначалу кажется, что история стала более детективной, но разработка одной улики за серию с вечными перерывами на побочные линии способна убить любую интригу.

Персональные линии героев очень слабо связаны друг с другом. В первом сезоне все линии переплетались, все герои влияли на ход сюжета. Во втором же каждый занимается своими проблемами: Хогарт болеет, Триш строит карьеру и личную жизнь, а Малькольм пытается впечатлить Джессику профессиональными навыками. Добавим ещё роман Джессики и мексиканца-управдома — и куда тут впихивать основной сюжет? Только в середине сезона герои пару серий занимаются чем-то вместе. Даже динамика и драйв появляются в какой-то момент, но понимают, что ошиблись адресом, и по-английски уходят.

«Джессика Джонс» уже не та. Разгромный обзор 2 сезона

В линию Хогарт сценаристы добавили щепотку типично российской чернухи, замешанную на гиковской теме

Бесспорно хороша Хогарт. Ее линия сильнее всего оторвана от основного сюжета, но её вытягивают харизма самой героини и любопытный сюжетный поворот. Центральный твист чуть улучшает эмоциональный фон сериала. Взаимоотношения Джессики с центральной антагонисткой интересны в деталях, но в целом разочаровывают. Как и финал сезона, который трудно смотреть иначе как с чувством глубокого стыда за сценаристов.

Ну а приз «Ненависть года» достается Триш Уокер. Так испортить отличного персонажа из первого сезона надо было постараться. Для начала ей придумали травматическую предысторию только ради того, чтобы вставить сцену, посвященную харрасменту в Голливуде. А дальше из Триш сделали маниакальную психопатку-праведницу, которая настойчиво ломает планы всем, включая себя. Убери ее из сюжета на любом этапе — и все могло кончиться неплохо, а то и вовсе не начаться. Если вдуматься, именно она и есть главная злодейка сериала. Скорее всего, это вышло случайно, но если так и задумывалось, можно считать это одним из немногих плюсов сезона.

«Джессика Джонс» уже не та. Разгромный обзор 2 сезона 3

Иронично, что Триш по основной мотивации схожа с другой героиней по фамилии Уокер — Кристианой из «Сверхспособностей» (сценарист которых, кстати — Брайан Майкл Бендис, создатель Джессики)

Второй сезон «Джессики Джонс» — как неубранная с вечера в холодильник еда: то же самое, что вчера, только невкусно. Отсутствие динамики, пресность, топорное раскрытие идей. Да, драматургия тут все равно лучше, чем в супергеройских сериалах The CW, но по меркам Netflix это полный провал.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

«Джессика Джонс» уже не та. Разгромный обзор 2 сезона
Удачно:
  • линия Хогарт
  • центральный поворот сюжета
  • отдельные сцены
Неудачно:
  • общая унылость
  • почти нет экшена
  • плакатный феминизм
5СРЕДНЕ
comments powered by HyperComments
Юлий Ким младший
Юлий Ким младший
Гик, киноман, эскапист в хорошем смысле слова. Старается не делить кино на попсу и артхаус, а лишь на хорошее и не очень. Обожает то, чем занимается.


Показать комментарии

А ещё у нас есть