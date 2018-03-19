«Джессика Джонс» уже не та. Разгромный обзор 2 сезона

Джессика Джонс продолжает свое бренное существование, полное выпивки, беспорядочного секса и неприятной работы частного сыщика. После убийства гипнотизёра Килгрейва её жизнь должна была стать лучше, но не стала. А тут еще Триш начинает ворошить прошлое Джессики, что оборачивается раскрытием старых семейных тайн и массой неприятностей для всех.

Marvel’s Jessica Jones Жанр: супергеройская драма

Создатель: Мелисса Розенберг

В ролях: Кристен Риттер, Рэйчел Тейлор, Эка Дарвилл, Кэрри-Энн Мосс, Ребекка Де Морней

Премьерный показ: 8 марта, Netflix

Продолжительность: 13 серий по 60 минут

Похоже на: «Супергёрл», «Сверхспособности»

Послевкусием великолепного «Карателя» мы наслаждались недолго. Увы, второй сезон «Джессики Джонс» стал жертвой актуальных тенденций в американском обществе, где порой важнее громко сказать, чем хорошо подумать. Первый сезон цеплял во многом потому, что темы феминизма и харрасмента подавались между строк — в сюжетных линиях и образах персонажей, зачастую вообще через подтекст и символику. Во втором же авторы проговаривают эти идеи вслух, как с трибуны, и по многу раз. В худшие моменты «Джессика» начинает в этом напоминать «Супергерл».

Качество сериала вообще упало во всем. Диалоги безжизненны и ходят по кругу. О символизме речи уже не идет. Персонажи поступают нелогично, много истерят и постоянно меняют свои решения. Один герой совершает добрые поступки, ломает образ циничного ученого и вообще вызывает симпатию, но остальные его гнобят. Большую часть действий Джессики никто не одобряет, все с ней спорят, и не всегда понятно: это люди вокруг тупые или все-таки героиня не права? Конечно, при желании можно истрактовать эти ситуации как попытку сыграть в неоднозначность и оставить зрителю право решать, на чьей он стороне. Однако ненавидеть сценаристов все равно будут все, так как никто не получит того, чего хотел бы от развития истории.

С динамикой и напряжением тоже туго. Режиссура откровенно хромает. Напряжение пытаются создать одним и тем же приемом, повторяющимся по несколько раз за серию: герои медленно ходят по пустым помещениям. Но от того, что героиня две минуты входит в дверь, становится не страшно, а скучно. Усугубляет скуку почти полное отсутствие экшена. Одна сцена драки Триш и Джессики с Симпсоном из первого сезона заткнет за пояс все, что происходит за все 13 серий второго. Поначалу кажется, что история стала более детективной, но разработка одной улики за серию с вечными перерывами на побочные линии способна убить любую интригу.

Персональные линии героев очень слабо связаны друг с другом. В первом сезоне все линии переплетались, все герои влияли на ход сюжета. Во втором же каждый занимается своими проблемами: Хогарт болеет, Триш строит карьеру и личную жизнь, а Малькольм пытается впечатлить Джессику профессиональными навыками. Добавим ещё роман Джессики и мексиканца-управдома — и куда тут впихивать основной сюжет? Только в середине сезона герои пару серий занимаются чем-то вместе. Даже динамика и драйв появляются в какой-то момент, но понимают, что ошиблись адресом, и по-английски уходят.

Бесспорно хороша Хогарт. Ее линия сильнее всего оторвана от основного сюжета, но её вытягивают харизма самой героини и любопытный сюжетный поворот. Центральный твист чуть улучшает эмоциональный фон сериала. Взаимоотношения Джессики с центральной антагонисткой интересны в деталях, но в целом разочаровывают. Как и финал сезона, который трудно смотреть иначе как с чувством глубокого стыда за сценаристов.

Ну а приз «Ненависть года» достается Триш Уокер. Так испортить отличного персонажа из первого сезона надо было постараться. Для начала ей придумали травматическую предысторию только ради того, чтобы вставить сцену, посвященную харрасменту в Голливуде. А дальше из Триш сделали маниакальную психопатку-праведницу, которая настойчиво ломает планы всем, включая себя. Убери ее из сюжета на любом этапе — и все могло кончиться неплохо, а то и вовсе не начаться. Если вдуматься, именно она и есть главная злодейка сериала. Скорее всего, это вышло случайно, но если так и задумывалось, можно считать это одним из немногих плюсов сезона.

Второй сезон «Джессики Джонс» — как неубранная с вечера в холодильник еда: то же самое, что вчера, только невкусно. Отсутствие динамики, пресность, топорное раскрытие идей. Да, драматургия тут все равно лучше, чем в супергеройских сериалах The CW, но по меркам Netflix это полный провал.