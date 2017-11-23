Фрэнк Касл отомстил за смерть семьи и закончил свою войну. Для всего мира Каратель мёртв. Но жалкое подобие покоя длилось недолго. Выясняется, что трагедия в парке вовсе не была случайностью и напрямую связана с тёмным прошлым Фрэнка. Кому-то придётся ответить за всё сполна.

The Punisher Жанр: шпионский триллер, драма

Шоураннер: Стив Лайтфут

В ролях: Джон Бернтал, Эбон Мосс-Бакрак, Бен Барнс, Эмбер Роуз Рева

Премьерный показ: 17 ноября 2017, Netflix

Продолжительность: 13 серий по 50 минут

Похоже на: «Родина» (с 2011), «Заложница» (2007), «Сорвиголова» (с 2015)

Каратель — один из самых неоднозначных персонажей не только в комиксах Marvel, но и в массовой культуре вообще. При всей своей популярности он, по сути, был и остаётся ходячей пропагандой самосуда. Одно дело — типичные герои боевиков, которые убивают врагов по принципу «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет». И совсем другое — линчеватель с чёткой философией, в основе которой лежит радикальная нетерпимость к преступникам всех мастей.

В современных комиксах Карателя принято изображать как эдакую помесь терминатора с Джейсоном Вурхизом. В нём не осталось ничего человеческого, только ледяная ярость и желание отправить на тот свет как можно больше подонков. К примеру, в одном сюжете Касл защищал от бандитов беременную супругу мафиози, а когда та родила, пустил ей пулю в голову и отнёс ребёнка в приют. И как про такого снимать кино? Можно болеть за монстра, но сопереживать ему не получится.

Именно поэтому провалились предыдущие экранизации. Версии с Дольфом Лундгреном и Томасом Джейном сильно дистанцировались от первоисточника и стали ничем не примечательными боевиками, а максимально близкий к комиксам «Каратель: Территория войны» 2008 года — это просто кровавый трэш, который никто, кроме ярых фанатов персонажа, смотреть не станет. Так что Netflix попали в непростую ситуацию, когда решились выделить антигерою персональный сериал. Но вышли из неё с блеском.

В этой версии Касл не машина для убийства, а человек. Морально искалеченный, запутавшийся, но живой. Джон Бернтал ещё в «Сорвиголове» показал, что его Каратель гораздо выразительнее, эмоциональнее и глубже комиксного прототипа. В сольном же сериале драматический талант актёра раскрывается на полную. Фрэнк Касл похож на мечущегося зверя, которого каждый день терзает неизбывная боль, а каждую ночь — непрекращающиеся кошмары. И нет от этого спасения. Лишь война — не так уж важно, с кем, — на время заглушает голоса жены и детей.

Перед нами по-настоящему трагический образ человека, которого окружает и поглощает беспросветный мрак. Но он продолжает сопротивляться. Фрэнк ещё не разучился страдать, переживать за близких, дружить и даже улыбаться, пусть и очень редко.

Одним из людей, не позволяющих Каслу переступить последнюю черту, становится Микро, талантливейший хакер, который вначале хочет использовать Карателя в своих интересах. Его жизнь тоже полна боли, ведь из-за интриг ЦРУ ему пришлось инсценировать собственную смерть и отказаться от семьи. Экранная химия между Джоном Бернталом и Эбоном Моссом-Бакраком — одна из самых сильных сторон сериала. За тринадцать эпизодов их отношения развиваются от взаимной неприязни до крепкой дружбы, а прекрасно написанные диалоги компенсируют нехватку экшена.

Не менее хорош и Бен Барнс в роли Билли Руссо, армейского приятеля Фрэнка. Знатокам комиксов это имя хорошо знакомо, так что дальнейшая судьба персонажа не станет большим открытием. Да и рядовой зритель быстро раскусит, что к чему. Но это не делает образ хуже. Руссо обаятелен, харизматичен и при этом опасен. Да и видеть Барнса крутым бойцом довольно непривычно — обычно он предстает красавчиком-соблазнителем.

«Каратель» — это не совсем боевик, а скорее шпионский триллер с изрядной долей военной драмы. На протяжении всего сезона Фрэнк, Микро и ещё пара героев пытаются распутать заговор, в котором замешаны ЦРУ и АНБ. Есть и подковёрные интриги, и подставы, и сюжетные твисты.

Параллельно с этим развивается история молодого парня с «афганским синдромом». Как и Касл, он прошёл через ад, но не смог найти себе место в мирной жизни. Ночные кошмары и ощущение собственной ненужности медленно, но верно толкают его на грань безумия. Проблему современных войн, с которых солдаты возвращаются не героями, а калеками, сериал препарирует очень тщательно, что добавляет «Карателю» значимости и глубины.

Как уже было сказано, экшена в сериале не так уж много, но к этому поклонникам тандема Marvel-Netflix не привыкать. Однако те сцены, что есть, производят яркое впечатление. В лучшие моменты «Каратель» напоминает «Джона Уика». Перестрелки быстрые, яростные и кровавые, а рукопашные схватки ощущаются гораздо круче, чем, например, в «Железном кулаке». Насилия здесь больше, чем во всех предыдущих шоу Netflix вместе взятых. Пытки, открытые переломы, выдавливания глаз — слабонервным «Каратель» противопоказан, зато поклонники комикса-первоисточника будут довольны.

Сериал про самого брутального антигероя вселенной Marvel оказался совсем не таким, каким мы ожидали его увидеть. Это гораздо более цельное и взрослое шоу по сравнению с недавними «Защитниками». От бессмертных ниндзя и древней магии Netflix хотя бы на время вернулись к мрачности и суровому реализму времён первого сезона «Сорвиголовы». И мы этому чертовски рады.

Эффектная и эмоциональная драма с вкраплениями триллера и зубодробительного боевика.

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