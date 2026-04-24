Куда скатился «Звёздный путь»? Что происходит с франшизой в эпоху Алекса Курцмана

В 2026 году легендарная вселенная «Звёздного пути» стоит на большом перепутье. Десятилетняя эпоха безраздельного правления продюсера и сценариста Алекса Курцмана («Трансформеры») над франшизой, когда-то созданной оптимистом Джином Родденберри, подходит к концу. Многие фанаты «Пути» считают «забег» Курцмана самым мрачным периодом в истории, и на это есть целый ряд причин. О них мы и расскажем.

Как мы здесь оказались

История перехода власти над «Звёздным путём» к Курцману отходит ещё к «перезагрузке» Дж. Дж. Абрамса 2009 года. Курцман и его творческий партнер Роберто Орси отвечали за сценарий фильма, который увёл хронологию в так называемую «Линию Кельвина» .

Многим старым фанатам не понравилось такое развитие любимой вселенной: в версии Абрамса она стала подозрительно смахивать на «Звёздные войны». Картину ругали за вольное обращение с легендарными образами (Кирк, Спок, Боунс), отход от научности, упор на эмоции вопреки логике. Это всё большой летний блокбастер — то, чем «Звёздный путь» ранее не был.

Но треккеры разошлись во мнениях с новым поколением зрителей, которые знали предыдущие сериалы и фильмы франшизы по отрывкам, мемам и «Теории Большого взрыва». Поэтому свет вскоре увидело продолжение от тех же авторов и Деймона Линделофа — «Звёздный путь во тьму» (безжалостно превращённое локализаторами в «Стартрек: Возмездие»).

Лента работала по принципу «x2», невольно вызывая воспоминания о «Трансформерах» тех же Орси и Курцмана. И опять же, солидной части новых зрителей фильм показался удачным. Недаром на «Кинопоиске» у работ Абрамса до сих пор самый высокий пользовательский рейтинг среди всех полнометражек по «Звёздному пути». Одни оценили зрелищность, других заинтересовал негодяй в исполнении Бенедикта Камбербэтча, а третьих зацепил эмоциональный финал.

Но для множества старых фанатов во тьму опустилась не команда «Энтерпрайза», а любимая вселенная. Для них картина оказалась предельно странным зрелищем. Это был плохо загримированный ремейк «Гнева Хана» , где Спока и Кирка поменяли местами, оригинальный трагический финал удалили за ненадобностью, а рычаг эмоций всех героев выжали на 300%. И если на свежий взгляд орущий и избивающий Хана Спок мог показаться крутым, то для треккеров старой школы это было похоже на картину, написанную в горячечном бреду.

После «Тьмы» Курман, Орси и Абрамс разбежались в разные стороны. Триквел серии снимал уже постановщик «Форсажа» (невероятно, но он справился с задачей лучше). Абрамс ушёл на те же «Звёздные войны» (финал этой саги знают все), а Орси и Курцман из общей творческой сущности поделились на две сольные единицы.

Во тьму

Однако вскоре судьба сделала крутой поворот, и студия Paramount снова вспомнила про Курцмана. Сценарист понадобился, чтобы вернуть «Звёздный путь» туда, где он и родился, — на телевизионные экраны.

Почему автор, чьё видение мира Родденберри критиковали фанаты, снова взялся за эту вселенную — вопрос на миллион(ы) долларов. Тем не менее Курцман перехватил разработку первого сериала новой эпохи у Брайана Фуллера («Ганнибал»), который к тому моменту уже покинул мостик. Речь идёт о «Дискавери» .

Фуллер был истинным трекки, он начинал творческий путь на сценариях «Вояджера» . И с «Дискавери» он хотел вернуть любимый мир «на все деньги». Брайан придумал концепцию, в которой команда корабля каждый сезон путешествовала между разными эпохами. Это бы позволило не только привлечь «старую гвардию», но и заинтересовать новую (не понравилась одна эпоха, так в следующем сезоне будет другая).

Но Фуллер разошёлся в своём видении с руководством Paramount (есть подозрение, что он был слишком большим фанатом вселенной), и на замену ему выписали Курцмана. Многие любители оригинальных сериалов «Звёздного пути» сразу занервничали, опасаясь за будущее. И страхи их оправдались.

Противоречие основам

Одна из сложностей с «Дискавери» в том, что это приквел, действие которого происходит до событий «Оригинального сериала» 1960-х — в период войны Федерации с жестокой расой клингонов. Шоу (в теории) должно было отвечать ряду условий, которые поставили его предшественники. И речь не о визуальных элементах (пусть те же клингоны пережили скандальный редизайн), а о сохранении принципов мечты Родденберри. Ничего из этого у «Дискавери» не оказалось.

Ключевые проблемы сериала — тон и подход к решению конфликтов, которые противоречили «космической базе» предыдущих историй. Главная героиня, офицер Майкл Бёрнем (Соникуа Мартин-Грин), уже в первой паре эпизодов вступила в открытое противостояние с клингонами, сыграв ключевую роль в разжигании грядущей войны. Бёрнем игнорировала приказы начальства, принимала эмоциональные решения и вообще вела себя так, будто попала на мостик корабля Звёздного флота случайно.

Но остальные почему-то продолжали её слушать даже в самых странных случаях. Среди фанатов даже возникла шутка, что у вселенной появилась своя версия Рей. Кстати, такой акцент на одном персонаже тоже совсем не характерен для мира Родденберри. В каждом из предыдущих сюжетов большую роль играла целая команда (разные эпизоды переключались между разными героями).

Что важнее, принципы многих историй «Пути» строились на ненасильственном решении конфликтов. Огромную роль играла дипломатия (недаром часть серий создавали по принципу «судебной драмы»), попытки понять и принять чужие культуры, поиск креативных решений. Сражения не обходили героев стороной, но это был последний рубеж.

А в «Дискавери» основные конфликты раскрывали так, будто они из местной зеркальной вселенной. С криками, истериками, насилием, перестрелками и даже матом, который клингонским бат`летом резал уши фанатов.

Вольное обращение с наследием

Ещё одна проблема эпохи Курцмана связана с привязкой к большому канону остального «Звёздного пути». Это началось ещё в фильмах Абрамса (формально лента 2009-го продолжает события картины «Звёздный путь: Возмездие» ), однако в сериалах болезнь стала прогрессировать стремительно.

К примеру, Майкл из «Дискавери» внезапно оказалась приёмной сестрой Спока (Итан Пек). Причём сам Спок (в сериале показали уже третью его версию) написан так, будто мудрость жизни ему досталась именно от Майкл. Позже в шоу затащили новую версию Кирка (Пол Уэсли), его наставника капитана Пайка (Энсон Маунт) и пачку других «старых знакомых».

Не все эти образы были неудачными. Тот же Энсон Маунт оказался настолько хорош в своей роли, что возглавил собственный спин-офф ( «Странные новые миры» ). Однако чаще всего эти герои совсем не соответствовали прошлым итерациям, а в чём-то напрямую противоречили им. Самый яркий пример этого подхода проявился в сольном сериале про легендарного Жан-Люка Пикара, которого сыграл всё тот же Патрик Стюарт.

В том шоу наизнанку вывернули очень многое из прошлого, в том числе и отношения Пикара с бывшими коллегами, и образ, пожалуй, самых известных антагонистов вселенной, коллектива боргов. Не говоря уже про миллиард других спорных вещей — от сомнительного бана синтетиков до образа самой Федерации, которая смахивала на военную диктатуру.

Все эти вещи (начиная с проблем тона и заканчивая вольным обращением с мифологией) ещё хуже проявили себя в полнометражной «Секции 31» (спин-офф «Дискавери» с Мишель Йео) и «Академии Звёздного флота» .

Причём в последнем шоу авторы умудрились залезть в такие дебри, что разозлили даже фанатов «Глубокого космоса 9». Этот сериал менее популярен среди большой аудитории «Пути», но и его события тут попытались обыграть в сомнительном ключе. В частности, авторы затронули загадку финала всего сериала с исчезновением ключевого персонажа, которая будоражит умы знатоков и по сей день. Но вряд ли фанаты рассчитывали на возвращение этой темы под танцы, крики и полную придурь одного из новых персонажей.

Всё по кругу

Дополнительным минусом эпохи Курцмана стали повторы в структуре самих сюжетов. Какой бы ни была история и её герои, обязательно появлялась вселенская угроза чудовищных масштабов, технологии на грани магии и одни и те же конфликты персонажей. Авторы пытались через призму «Звёздного пути» говорить о современных проблемах Штатов (мигранты, политика, равноправие полов), но делали это так грубо и прямолинейно, что отталкивали фанатов всё больше.

Когда-то сюжеты «Пути» писали серьёзные фантасты вроде Харлана Эллисона, да и у самого Родденберри было полно яркого жизненного опыта. Как бы иронично ни звучало, но 60 лет спустя современным сценаристам попросту нечего им противопоставить.

Сюжеты последних сериалов вроде бы говорили о тех же социальных и культурологических вещах, но делали это через призму нравоучительной лекции, а не увлекательной истории со сложными конфликтами. Так, во втором сезоне «Пикара» всемогущая сущность по «имени» Q (Джон де Ланси) прямым текстом заявляет герою, что устала от его неспособности меняться в лучшую сторону… И тут же залепляет Жан-Люку пощёчину (нет, это не шутка).

На всё это сверху накладывался высокомерный тон, который попросту выводил всех из себя. К примеру, в «Академии» один из второстепенных персонажей на мостике в сцене после уничтожения вражеского корабля заявляет, что это был поучительный момент. Как можно серьёзно воспринимать уроки морали от людей, которые сами не уважают чужие миры?

Ещё одной постоянной чертой были бесконечные попытки создать некие «софт-софт-ребуты» в рамках одних и тех же проектов. «Дискавери» в середине шоу прыгал на 900+ лет вперёд, а «Пикар» во втором и третьем сезонах попросту терял за кадром некоторых персонажей.

«Академия Звёздного флота», в свою очередь, попыталась представить портрет «новой» Федерации — с блэкджеком, простите, с ректором-хиппи и кучей романов в стиле классических мыльных опер.

Но все эти попытки смены идей, тона и стиля по большому счёту не спасали ситуацию, так как сюжеты и стереотипы каждый раз прибывали примерно в одни те же доки.

Космическая угроза, отсылки к «Гневу Хана», выпотрошенное наследие… И так без конца.

Свет в конце космического тоннеля

Не всё в эпохе Курцмана было плохо. За счёт подхода старого фаната вселенной Терри Маталаса старичков порадовал третий сезон «Пикара». Многие зрители позитивно оценили «Странные новые миры». Немало звучит и позитивных слов про мультсериалы во вселенной («Протозвезда», «Нижние палубы»).

Однако за счёт основных историй Курцман и его сценаристы сделали намного больше плохого, чем хорошего. Именно поэтому зрители сегодня практически не уделяют внимания «Звёздному пути», а статистику просмотров новых сериалов на студии предпочитают не упоминать вслух.

Контракт Курцмана должен подойти к финалу в 2027 году, и многие полагают, что на этом его история будет закончена. Студия Paramount недавно пережила большие перестановки, а в разработку уже запущена новая лента автора «Подземелий и драконов». Возможно, нас действительно ждёт другая эпоха.

В конце концов, «Звёздный путь» учит оптимизму, поэтому хочется сохранять веру в светлое будущее.

