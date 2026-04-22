Обзор Replaced. Великая белорусская игра

Когда Replaced только анонсировали, игру встретили волной скепсиса — а нужен ли нам клон ещё не вышедшей The Last Night, да к тому же от каких-то белорусских дебютантов? Прошли годы, и выяснилось, что ещё как нужен — ведь The Last Night пока находится в разработке, а Replaced — вот она, вышла, вполне играбельна, да и вдобавок красивее проекта Odd Tales!





Визуал белорусской игры не просто отвал башки — отрыв с мясом. Да, по скриншотам было понятно, что будет красиво и атмосферно, но в динамике всё оказалось просто невероятно хорошо. Мелкие пиксели стараниями художников создают мрачные, безысходные, но яркие и завораживающие диорамы, по которым прогуливается, сражается и паркурит наш главный герой.





