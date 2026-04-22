Обзор Replaced. Великая белорусская игра

Из-за несчастного случая искусственный интеллект R.E.A.C.H., созданный для подбора донорских органов, оказывается в голове своего создателя. Теперь ему надо вернуться в лабораторию и рассоединиться с человеком-носителем. Вот только корпорация, на которую они работали и которая управляет Америкой, отчего-то объявила их вне закона и пытается убить…
Жанр: платформер с видом сбоку
Разработчик: Sad Cat Studios
Издатель: Thunderful Publishing
Возрастной рейтинг: 16+
Перевод: полный (текст)
Платформы: PC и XSXS
Играли на: PC
Похоже на: Flashback, любой пиксельный киберпанк, I Have No Mouth, and I Must Scream
Когда Replaced только анонсировали, игру встретили волной скепсиса — а нужен ли нам клон ещё не вышедшей The Last Night, да к тому же от каких-то белорусских дебютантов? Прошли годы, и выяснилось, что ещё как нужен — ведь The Last Night пока находится в разработке, а Replaced — вот она, вышла, вполне играбельна, да и вдобавок красивее проекта Odd Tales!
Визуал белорусской игры не просто отвал башки — отрыв с мясом. Да, по скриншотам было понятно, что будет красиво и атмосферно, но в динамике всё оказалось просто невероятно хорошо. Мелкие пиксели стараниями художников создают мрачные, безысходные, но яркие и завораживающие диорамы, по которым прогуливается, сражается и паркурит наш главный герой.
Как принято в хороших играх, блестящий визуал дополняет приятная и атмосферная музыка — по большей части синтвейв, отлично подходящий сеттингу альтернативных 1980-х.
Здешняя Америка после испытания водородной бомбы погрузилась в тотальный ядерный постапокалипсис, а на пепелище возникла корпорация «Феникс», постепенно захватившая власть в стране. Из-за радиации отказ органов стал массовой проблемой, поэтому трансплантология развивалась с огромной скоростью.
В итоге к 1984 году мы получили классический букет high tech, low life — с огромным социальным расслоением, обесцениванием жизни и проблемами трансгуманизма. Не контролируемая никем корпорация построила огромную стену вокруг города и стала тайком изымать органы у бедных для удовлетворения богатых, выкидывая отработанных и неугодных в жестокий внешний мир — умирать. Отдельные винтики системы не видят общей картины, что позволяет безжалостной машине работать эффективно и безнаказанно. И наш герой в ходе своего путешествия отнюдь не решает проблемы — он лишь открывает их масштаб для себя и ужасается.
Проработка мира в Replaced просто великолепная: нам постепенно раскрывают его неприглядную суть через десятки подслушанных диалогов, прочитанных документов да и просто через дизайн локаций. Не так часто в современных играх интересно читать раскиданные по углам записки — тут их даже не ленишься искать, заставляя героя обшаривать каждый закоулок. История разворачивается неспешно, но благодаря прекрасно прописанным персонажам и неплохим диалогам даже самые избитые сюжетные повороты умудряются подкидывать сюрпризы. Как киберпанк-антиутопия Replaced получилась просто эталонной — хотя геймплей, увы, не всегда к этому располагает.
В игре есть четыре основных деятельности: медленное хождение, позволяющее созерцать редкой красоты задники, платформенные элементы, сражения с врагами и выполнение квестов в мирных локациях. Хождения тут очень много — порой нужно преодолевать полтора десятка экранов без сколько-нибудь примечательных геймплейных элементов. Лично мне такие моменты совершенно не мешали, но кое-кто из знакомых геймеров на это жаловался.
А вот на паркурные секции жаловались уже все. Процентов девяносто из них работает как надо: просто продумываешь действия и ловко продвигаешься вперёд. Но в остальных 10% что-то недоделали, и такие моменты причиняют невероятную боль. То персонаж не может выполнить вроде бы стандартный прыжок, то в самом ответственном месте что-то загораживает обзор, не давая действовать выверенно, то вдруг длиннющий сегмент надо пройти без единой ошибки — и даже если вам это удастся, могут сработать слишком длинные анимации действий, и вы проиграете, не успев вовремя. Точки автосохранения то натыканы через каждые пять метров, то почему-то не обрамляют сложный сегмент.
Да, выходят патчи, и через пару недель наверняка станет лучше, но пока из-за этого сложность неоправданно скачет и жёстко фрустрирует. Особенно на пятой главе, где и бои становятся заметно сложнее, и паркур безжалостнее.
Бои не то чтобы плохие, но малоудовлетворяющие, потому что весь этот битемап построен вокруг механик QTE. За увороты, успешные атаки и отражения выстрелов накапливается заряд пистолета — без него некоторых врагов просто не одолеть. То есть главное не чёткий план на сражение, а своевременная реакция на атаки врагов. Из-за того, что их видов критически мало, сражения быстро становятся однотипными, даже при том, что авторы стараются подкидывать новые механики по ходу игры. Зачастую в творящемся на экране избиении ты вынужден просто уворачиваться от всего и спамить базовую атаку.
Зато квесты вызвали исключительно тёплые эмоции — они разнообразные и дополнительно раскрывают персонажей или мелкие детали вселенной. Даже сборка шести комиксов по локациям, и та оказывается увлекательной: ведь интересно узнать, как развиваются классические комиксные сюжеты в этом мире. Это, на мой вкус, самый оптимальный геймплей, чтобы наслаждаться окружающими красотами, но не скучать.
Пожалуй, больше всего геймплейно разочаровала концовка: она разворачивается в однотипных локациях, а вместо эпичной битвы с боссом нас ждёт череда абсолютно идентичных сражений. Возникает ощущение, что к концу разработчики выдохлись и заканчивали как получалось — лишь бы довести историю до логичного финала.
А финал прямо-таки напрашивается на вторую часть. Как и подобает хорошему киберпанку — мы решили локальную задачу, но система твёрдо стоит на ногах, а low life ни на йоту не улучшилась… Этот пиксельный мир хочется спасать дальше — до победного конца!
Эдакий киберпанк-рассказ на дюжину часов: неспешный, тягучий, богатый на детали и сногсшибательно атмосферный. Да, здешнему геймплею есть куда расти, но с этой вселенной не хочется расставаться, за персонажей переживаешь, а каждая крупица информации ощущается на вес золота.
Если вы любите красивую пиксельную картинку, мрачные антиутопии и киберпанк во всех его проявлениях — не проходите мимо. Replaced не идеальна, но своими сильными сторонами западает глубоко в душу.
