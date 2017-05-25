Заблуждения о пиратах

Морские сражения, охота за сокровищами, йо-хо-хо и бутылка рома — о романтике пиратской жизни написаны сотни историй. Их каноничный герой — неопрятный малый, одноногий и одноглазый, с саблей наперевес в одной руке и с бутылкой рома — в другой. Он неразлучен со своим напарником, огромным зелёным попугаем, который то и дело отпускает похабные шуточки. Мы решили выяснить, насколько далёк этот стереотипный персонаж от настоящего морского волка.

МИФ

Пират — одноглазый, с крюком вместо руки и деревянной ногой

Ампутация была хорошей «профилактикой» гангрены и инфекций, а потому пираты, недосчитавшиеся конечностей, и правда встречались. Но корабельные медики — а часто эту роль брал на себя кок, профессионально орудующий ножом, — не знали, как справиться с кровотечением, и раненый часто умирал от потери крови. Даже пережив операцию, пациент без ноги едва ли оставался ценным членом команды — морская карьера пирата заканчивалась, и он, получив компенсацию, отправлялся на берег. У пиратов с увечьями рук шанс остаться на корабле был выше. Впрочем, они обходились без крюков — исторических подтверждений такого бодимода нет.

Чёрная повязка на глаз действительно использовалась, но не чтобы скрыть увечье, а для того, чтобы один глаз был всегда приспособлен к темноте трюма. Да и золотые серьги, так полюбившиеся пиратам с рисунков Говарда Пайла и Ньюэлла Уайета, носили из прагматичных соображений: например, они могли гарантировать достойные похороны в случае внезапной смерти.

МИФ

Попугаи — пернатые компаньоны пиратов

Образ попугая, суфлёра каждого капитана, как и большинство других мифов, вырос из пиратских романов: пёстрая птица сопровождала капитана Флинта в его плаваниях, а в рассказах Артура Рэнсома попугай дядюшки Джека болтал «чуть больше симпатичной девушки».

В XVII — начале XVIII века в Европе началась повальная мода на экзотических зверушек, что тут же подметили предприимчивые мореплаватели, которые встречали немало тропических птиц на берегах Африки и Карибских островах. Но перевозили их в клетках, ведь держать попугая на плече рискованно — пернатый старпом не всегда успешно контролирует процессы жизнедеятельности.

Зато пираты охотно заводили кошек: считалось, что они приносят удачу. Особо ценились многопалые кошки (с лишними пальцами) — их необычайные способности к «скалолазанию» помогали разобраться с корабельными грызунами.

МИФ

Пиратство — удел белых головорезов и беглых преступников

Экипаж пиратского судна — это по большей части темнокожие мужчины, в прошлом рабы. Часто в пираты шли и честные моряки немного за двадцать: условия «трудового контракта» были привлекательнее, чем на государственной службе, не говоря уже о том, что во времена Золотого века пиратства (примерно 1650–1730 годы) в Британский флот вступали больше по принуждению, чем по доброй воле. Моряки, завербованные против желания, получали меньше, чем волонтёры, а в порту их даже привязывали к палубе, чтобы не сбежали. Вкупе с тропическими болезнями, голодом и неумолимой стихией три четверти матросов заканчивали жизнь на дне океана в течение первых двух лет. Неудивительно, что бесславной гибели они предпочитали полную приключений жизнь среди морских волков.

МИФ

Пираты — исключительно мужчины

Среди пиратов бывали и женщины: капитан Чжэн Ши собрала армию из нескольких сотен судов и стала китайской грозой морей, а Энн Бонни променяла спокойные будни дочурки богатого плантатора на пиратскую жизнь, полную приключений, сдружившись с другой пираткой, Мэри Рид. Впрочем, женщин на борту недолюбливали, а потому они нередко носили мужскую одежду.

МИФ

Пираты были одержимы золотом

Карта сокровищ с заветным красным крестиком — очередная фантазия, выросшая из «Острова сокровищ» Стивенсона. Реальные пираты высоко ценили мыло, провиант, навигационное оборудование и медикаменты, необходимые для выживания в море: золото золотом, но никто не хотел отправиться на корм рыбам. Если среди награбленного всё же попадалось пара песо, пираты сразу же спускали деньги в ближайшем порту на грог, напиток истинного корсара (а вовсе не чистый ром!), и безотказных барышень.

Если же удавалось скопить много золота, пираты не закапывали его на чёрный день: жизнь морского волка была слишком непредсказуема и коротка, чтобы грезить о беззаботной старости. Известно всего три случая, когда пираты прятали клады: капитан Уильям Кидд хотел использовать местонахождение своего сокровища как козырь в переговорах, но потерпел неудачу и был казнён; в 1573 году Фрэнсис Дрейк соорудил временное хранилище, не сумев за один раз унести всё награбленное; кровожадный корсар Роше Бразильяно раскололся во время пыток, рассказав о своём кладе. Остальные пираты если и прятали сокровища, то ненадолго, полагая, что жить и тратить деньги нужно здесь и сейчас.

Чёрная метка Пираты, конечно, народ суеверный, но половина предзнаменований — фантазии писателей. Чёрную метку, перекочевавшую и в фильмы «Пираты Карибского моря», придумал Роберт Стивенсон. Метка предвещала скорое низложение капитана — её получали Билли Бонс и Джон Сильвер. Настоящие корсары, недовольные капитаном, решали проблему более оперативно: они вполне могли застрелить предводителя во сне или отправить за борт — возможность мирного переизбрания не всегда была в чести.

МИФ

Пиратский корабль — галеон под «Весёлым Роджером»

Красочные описания оснастки и парусов, резного штурвала и русалочьих барельефов встречаются почти в каждом пиратском романе. В фильмах на такие детали редко обращают внимание, потому киноделы берут размером — и на экранах появляются гигантские галеоны. К тому же на небольшом корабле крупногабаритную операторскую технику разместить непросто. Реальные пираты для своих плаваний предпочитали манёвренные шхуны и шлюпы — чтобы быстро появиться и быстро уйти с награбленным.

На вершине мачты обязательно развевался флаг — но не всегда каноничный «Весёлый Роджер». Изображения варьировались от песочных часов до руки с саблей. А на флаге Чёрной Бороды была изображена целая сцена: скелет, который в одной руке держал песочные часы как символ скоротечности времени, а другой сжимал копьё, готовый пронзить кровавое сердце.

МИФ

Пираты были кровожадными головорезами

Много легенд ходит о пиратских пытках и казнях. Самая известная пиратская казнь, «прогулка по доске», хотя и известна с XVIII века, не пользовалась у пиратов большой популярностью. Чаще пленников просто отправляли за борт на корм рыбам или пытали: заставляли бегать вокруг мачты до полного изнеможения или засовывали им между пальцев горящие свечи. Но всё это делали только при крайней необходимости, если, конечно, капитан не отличался особой жестокостью.

В морских сражениях джентльмены удачи тоже участвовали неохотно, ограничиваясь предупредительным выстрелом и поднятием пиратского флага — испугавшись, противник обычно сдавался. Пираты подходили к делу рационально: обстрел торгового судна мог уничтожить потенциальных союзников и ценный груз. Поэтому они предпочитали бескровные методы: предлагали поделиться четвертью добычи и заодно приглашали вступить в свои ряды — чем обеспечивали себе репутацию благородных и справедливых бандитов.

Мифы о Чёрной Бороде Больше всего легенд связано с пиратом Эдвардом Титчем по прозвищу Чёрная Борода. Несмотря на всемирную славу, его карьера морского разбойника была удивительно короткой — всего два года, с 1716 по 1718-й, — и не особо успешной. Вопреки легендам, он не отличался кровожадностью и безумцем не был. Считается, что Эвард Титч поджигал себе бороду, — на самом деле он просто вставлял в неё для устрашения кусочки дымящихся свечей. Говорят, у Чёрной Бороды было 14 жён. Отчасти это правда — на палубе «Мести королевы Анны» не раз проходили псевдобракосочетания. Но Мэри Ормонд была единственной его «настоящей» супругой — молодых обвенчали под покровительством самого губернатора Северной Каролины. Смерть Чёрной Бороды тоже приукрашена: по легендам, его тело трижды проплыло вокруг корабля, чего, однако, не было сказано в отчёте лейтенанта Мэйнарда, лишившего пирата головы. Да и с трудом верится, что после пяти пулевых и пары десятков ножевых ранений человек может плавать.

МИФ

Девиз пиратов — анархия и разбой

Драки, а в некоторых случаях азартные игры и даже спиртное на борту были запрещены. Пираты были довольно гуманны для своего времени: нередко заботились о пленниках, а добычу делили по строгим правилам — всё это предписывал Кодекс поведения, действующий на корабле. Да и на суше пираты тяготели к самоорганизации: археологи нашли следы небольших поселений на Мадагаскаре, Тортуге и Багамах — они не были пиратскими государствами, но гарантировали разбойникам защиту.

Много времени пираты проводили на суше, с семьями. Была от морских разбойников и польза: капитан Кидд помогал со строительством церкви Троицы в Нью-Йорке и даже заплатил за семейную скамью, а в города Северной Америки корсары поставляли золотые и серебряные монеты, а также экзотическую пищу и предметы роскоши, которые были в дефиците.

МИФ

Эпоха пиратов закончилась

Сегодня ущерб от пиратства оценивается в $13–16 миллиардов. Нынешние морские разбойники, как и их предшественники, грабят, похищают и калечат своих жертв. Самые горячие точки — Индийский океан, Восточная Африка и Дальний Восток; писали и о паре случаев на цивилизованном Дунае. Вместо повязок на глазу теперь очки ночного видения, а вместо сабель и крюков — автоматы Калашникова и ракетные установки. Существует даже пиратская биржа Сомали, где морские разбойники могут купить нужное снаряжение.

* * *

Всё, что мы знаем о пиратах, — плод фантазии Дефо, Стивенсона и Рэнсома. Придуманный ими образ вытеснил подлинную историю. Но кое-что роднило и настоящих, и вымышленных пиратов: любовь к морю и тяга к свободе. Правда, не стоит забывать, что эта тяга унесла немало жизней — и самих разбойников, и их жертв.