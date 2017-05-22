«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Генри Тёрнер рос без отца — тот стал капитаном проклятого корабля «Летучий голландец» и был обречён на вечные скитания по морям. Юноша полон решимости спасти Уилла Тёрнера от проклятия, но для этого надо отыскать легендарный трезубец Посейдона. И тут не обойтись без помощи старого знакомого — капитана Джека Воробья. Вот только знаменитый пират, кажется, утопил свою удачу на дне бутылки…

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales Жанр: приключенческое фэнтези

Режиссёры: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг

В ролях: Джонни Депп, Кая Скоделарио, Джеффри Раш, Брентон Туэйтс, Хавьер Бардем

Премьера в России: 25 мая 2017 года

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Одинокий рейнджер» (2013), «Остров головорезов» (1995)

«Пираты Карибского моря» — одна из самых успешных кинофраншиз XXI века, но после выхода четвёртой части студия Disney не торопилась с запуском пятой. Отчасти это связано с подмоченной репутацией главной звезды серии — Джонни Деппа. Ещё недавно его имя в титрах было гарантией успеха, но в последние годы его фильмы почти неизменно проваливаются — в том числе «Одинокий рейнджер», снятый той же студией Disney. Это, без сомнения, был для неё тревожный звоночек.

Долгое время у пятых «Пиратов» не было сценария и режиссёра — видимо, студия не могла решить, в каком направлении развивать серию. Фильм не вышел в 2015 году, на который изначально намечали премьеру, и был отложен до нынешней весны. А поставить его в итоге доверили норвежцам Хоакиму Роннингу и Эспену Сандбергу, известным по сериалу «Марко Поло» и отличной картине «Кон-Тики», но не имевшим опыта съёмки блокбастеров.

Режиссёры утверждали, что ориентиром для них служит прежде всего первый фильм серии. И это был бы достойный образец для подражания: незамысловатый, но увлекательный и цельный сюжет, отличные боевые сцены, масса юмора, запоминающихся эпизодов и колоритных персонажей во главе с великолепным Джеком Воробьём. Простите, капитаном Джеком Воробьём. Увы, в пятом фильме из всего этого есть только герой Деппа, по-прежнему яркий и обаятельный, но не способный тащить на себе весь фильм.

Кажется, создатели не вдохновлялись первой частью, а взяли худшие черты второй и третьей

Кажется, на деле создатели не вдохновлялись первой частью, а взяли худшие черты второй и третьей. Вместо цельной истории «Мертвецы» предлагают вереницу шитых белыми нитками событий, ключевые из которых выписаны на редкость бездарно. Экшен, как и прежде, снят с завидным размахом, но без выдумки и с явным злоупотреблением компьютерными эффектами.

Хуже того, в пятых «Пиратах» появились недостатки, которых прежде в серии не было. «Пираты » всегда отличались отличным юмором и обилием смешных эпизодов. В пятом фильме шуток тоже хватает, но словно позаимствованы из репертуара канала ТНТ — настолько они пошлые.

Предыдущие части неизменно знакомили нас с новыми яркими персонажами — например, с отцом Джека или с Чёрной Бородой и его лихой дочкой Анжеликой. В «Мертвецах » нет ни одного нового героя, достойного встать с ними в один ряд. Генри Тёрнер и помешанная на астрономии девушка Карина выглядят бледными копиями Уилла и Элизабет. А злодейский капитан Салазар по своей мотивации и роли в сюжете — двойник Дэйви Джонса.

Наконец, «Пираты » всегда радовали обилием запоминающихся моментов, которые можно пересматривать до бесконечности. А в «Мертвецах » на два с лишним часа такой всего один — небольшой флэшбек, из которого мы узнаём, как Джек перешёл дорогу Салазару и стал пиратским капитаном. Если бы не это, да ещё пара сцен с появлением старых героев, фильм оказался бы полным разочарованием.

Итог: вместо возрождения отличной серии мы получили проходной суррогат сродни «Терминатору: Генезис».

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