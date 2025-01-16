Умер Дэвид Линч, самый загадочный режиссёр современности

Режиссёр, актёр и просто эксцентричный мудрец Дэвид Линч умер сегодня, 16 января 2025 года. Ему было 78 лет. О смерти Линча сообщила его семья в социальной сети. Причина смерти не названа, но в последние годы Дэвид страдал от эмфиземы лёгких.
С глубоким прискорбием мы, его семья, сообщаем об уходе человека и творца — Дэвида Линча. В такой момент мы будем благодарны, если нам позволят избежать лишней публичности. В мире образовалась огромная дыра с того момента, как его нет с нами. Но, как говорил он сам, «Смотреть надо на пончик, а не на дырку в нём». Это чудный день, светит золотое солнце, а вокруг голубые небеса.
Многие фильмы Линча отличал уникальный стиль, полный сюрреализма, абсурда и парадоксальной философии. Он перевернул понятия о телевидении в сериале «Твин Пикс», мистическом детективе, где разгадка тайны — не главное. Он снял целый ряд мистических триллеров с загадочными сюжетами, не всегда поддающимися расшифровке, и ярким визуальным стилем, таких как «Малхолланд Драйв», «Синий бархат» и «Шоссе в никуда». Он поставил первую экранизацию «Дюны» Фрэнка Херберта, абсурдистский фильм ужасов «Голова-ластик» и биографическую драму «Человек-слон», и ещё многое другое.
Сегодня лучший вечер, чтобы пересмотреть какой-нибудь его фильм.
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