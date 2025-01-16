Умер Дэвид Линч, самый загадочный режиссёр современности

С глубоким прискорбием мы, его семья, сообщаем об уходе человека и творца — Дэвида Линча. В такой момент мы будем благодарны, если нам позволят избежать лишней публичности. В мире образовалась огромная дыра с того момента, как его нет с нами. Но, как говорил он сам, «Смотреть надо на пончик, а не на дырку в нём». Это чудный день, светит золотое солнце, а вокруг голубые небеса.