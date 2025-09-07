КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Классика

Кто такие Кайдзю: Годзилла и компания
«Люди Икс»: всё о фильмах серии
Новости

Отчего умер писатель Василий Головачёв

Кот-император
7 сентября 20:23
301
1 минута на чтение
Печальные новости. Сообщают, что сегодня умер писатель-фантаст Василий Головачёв, автор более сотни романов и повестей. Ему было 77 лет.

Известность Головачёву принесли фантастические боевики, в частности циклы «Запрещённая реальность», «Евангелие от Зверя», «Катарсис» и другие. По его книге снят фильм «Запрещённая реальность». О смерти Головачёва сообщил на своей странице Вконтакте переводчик и фантастиковед Владимир Баканов, а также писатель Эдуард Геворкян в Живом Журнале (он же назвал причину смерти — сердечный приступ). Евгений Харитонов сообщил, что в последние месяцы Головачёв тяжело болел, перенёс несколько инсультов и передвигался на костылях, но продолжал писать.

фото: Дмитрий Рожков, CC BY-SA 3.0

