Отчего умер писатель Василий Головачёв

Печальные новости. Сообщают, что сегодня умер писатель-фантаст Василий Головачёв, автор более сотни романов и повестей. Ему было 77 лет.
Известность Головачёв
у принесли фантастические боевики, в частности циклы «Запрещённая реальность», «Евангелие от Зверя», «Катарсис» и другие. По его книге снят фильм «Запрещённая реальность».
О смерти Головачёва сообщил на своей странице Вконтакте
переводчик и фантастиковед Владимир Баканов, а также писатель Эдуард
Геворкян в Живом Журнале
(он же назвал причину смерти — сердечный приступ). Евгений Харитонов сообщил
, что в последние месяцы Головачёв тяжело болел, перенёс несколько инсультов и передвигался на костылях, но продолжал писать.