Умер писатель Александр Бушков

Александр (Сан Саныч в кругу фанатов) был больше всего известен циклом романов «Сварог» — о майоре ВДВ, попавшем в параллельный фэнтезийный мир. Цикл насчитывал более 20 романов, включая ответвления. Другой его известный цикл — «Шантара», объединяющий целый ряд подциклов в жанре детективного боевика. Ещё в 1981 году он получил ряд премий за фантастическую повесть «Варяги без приглашения» и не раз номинировался на премии «Аэлита» и «Роскон». По его книге поставлен боевик «Охота на пиранью».