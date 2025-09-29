Умер писатель Александр Бушков

Печальные новости. Сообщают, что умер красноярский писатель Александр Александрович Бушков. Об этом сообщил писатель Дмитрий Иванов, лично знавший его, передав сообщение от бывшей жены Бушкова Елены.
Александр (Сан Саныч в кругу фанатов) был больше всего известен циклом романов «Сварог» — о майоре ВДВ, попавшем в параллельный фэнтезийный мир. Цикл насчитывал более 20 романов, включая ответвления. Другой его известный цикл — «Шантара», объединяющий целый ряд подциклов в жанре детективного боевика. Ещё в 1981 году он получил ряд премий за фантастическую повесть «Варяги без приглашения» и не раз номинировался на премии «Аэлита» и «Роскон». По его книге поставлен боевик «Охота на пиранью».
Писателю было 69 лет. Как писали он сам и его знакомые на стене его профиля ВК, в последние два месяца он лежал в больнице из-за ишемической болезни сердца, кроме того, заразился ковидом. Причиной смерти стала остановка сердца.
фото: Александр Бушков, автопортрет со страницы ВК