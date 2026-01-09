Слух: для «Ведьмака 3» делают дополнение про Зерриканию?

Польское подразделение сайта IGN опубликовало сенсационную статью. Если верить их источникам, CD Projekt Red разрабатывает не только «Ведьмака 4», но и дополнение к старому доброму «Ведьмаку 3».
По данным издания, действие дополнения должно было развернуться в Зеррикании — жаркой пустынной стране на юге вселенной «Ведьмака». Журналисты называют потенциальное DLC «Ведьмак в стиле Дюны» и предполагают, что в нём могли бы сыграть свою роль персонажи и элементы, связанные с Зерриканией: школа Мантикоры, происхождение Азара Яведа, уехавший туда Лето из Гулеты и, конечно, знаменитый зерриканский культ драконов.
Впрочем, авторы статьи признают, что подробностей они не знают, а последние новости о зерриканском дополнении получали давно. Они не исключают, что с тех пор проект DLC мог поменяться, чтобы лучше привязать его к «Ведьмаку 4» — например, показать, как Цири пройдёт испытание травами.