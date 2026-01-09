Pathologic 3 про Бакалавра вышла в Steam

Сегодня в продажу вышла игра Pathologic 3 в версии для PC и PlayStation. Это продолжение ремейка артхаусной классики « Мор. Утопия » от всё той же российской студии Ice-Pick Lodge.

В этой, второй части обновлённой игры, мы играем за Бакалавра — доктора Даниила Данковского, который пытается спасти от загадочной эпидемии мистический город, полный аномалий и странных условностей.