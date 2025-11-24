Умер актёр Удо Кир, гений эпизода и кинозлодейства

Red Alert 2.





Но, пожалуй, чаще всего он играл в артхаусных драмах Ларса фон Триера: «Догвиль», «Меланхолия», «Танцующая в темноте», сериал «Королевство».

Удо Кир редко играл главные роли, но его второстепенные персонажи, особенно злодеи, были запоминающимися. Он сыграл вампира Драгонетти в «Блейде», торговца Ральфи в «Джони-мнемонике», психолога в «Армагеддоне», Альбина Гару в «Тени вампира», доктора в «Суспирии», фашиста в «Железном небе», а в его сиквеле — самого Гитлера. А ещё он сыграл и озвучил злодея Юрия в игре