Новинки

Умер актёр Удо Кир, гений эпизода и кинозлодейства

Кот-император
24 ноября 09:45
531
1 минута на чтение
Печальные новости. Умер немецкий актёр Удо Кир. Ему был 81 год. О его смерти в больнице в Калифорнии сообщила его семья.
Удо Кир редко играл главные роли, но его второстепенные персонажи, особенно злодеи, были запоминающимися. Он сыграл вампира Драгонетти в «Блейде», торговца Ральфи в «Джони-мнемонике», психолога в «Армагеддоне», Альбина Гару в «Тени вампира», доктора в «Суспирии», фашиста в «Железном небе», а в его сиквеле — самого Гитлера. А ещё он сыграл и озвучил злодея Юрия в игре Red Alert 2.

Но, пожалуй, чаще всего он играл в артхаусных драмах Ларса фон Триера: «Догвиль», «Меланхолия», «Танцующая в темноте», сериал «Королевство».
Удо Кир
Я люблю ужастики. Ведь если тебе приходится играть небольшие или гостевые роли в фильмах, лучше быть злодеем и пугать людей, чем играть парня, который работает на почте и уходит домой к жене и детям. Публика тебя лучше запомнит.

Удо Кир в «Блейде»

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

