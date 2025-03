Виктор Антонов: творец миров, в которых мы жили

После завершения Half-Life 2 и технодемки The Lost Coast Антонов покинул Valve в 2005-м, стремясь к независимости. Он вернулся в Париж и основал The Building Studios — компанию, которая консультировала студии в области дизайна игр, кино и рекламы. Он был художником и визуальным дизайнером киберпанк-мультфильма «Ренессанс» про Париж 2054 года и помогал лионской студии Arkane в разработке Dark Messiah of Might and Magic и отменённой The Crossing.