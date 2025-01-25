Какие настольные игры выйдут в 2025 году в России? Самые ожидаемые

В новом году любителям настолок будет некогда отдохнуть. Ведь потенциально интересных проектов очень много — только и успевай заказывать коробки и баррикадировать дверь, чтобы друзья не убежали раньше, чем попробуют очередную новинку. Впрочем, расстаться с ними в любом случае будет трудно — издательства готовят к выходу несколько масштабных и в прямом смысле долгоиграющих приключений. А ещё в грядущем сезоне игроков ждёт большое разнообразие тем и погружение в историю — от размышлений о Римской империи и разборок итальянской мафии до иллюминатов и бразильских разбойников.

Nova Aetas Renaissance

Издательство: Hobby World

В Nova Aetas: Renaissance игроки станут наёмниками эпохи Возрождения Ludus Magnus Studio, 2023

Италия, XVI век. Пока Венецианская республика воюет с Римом, четыре наёмника оказываются в эпицентре удивительных событий. Авторы обещают приключения в незаезженном сеттинге эпохи Возрождения, но с фантастическими существами (фавнами, химерами и прочими тварями), а также с «приглашёнными звёздами» вроде Леонардо да Винчи.

Nova Aetas Renaissance — это так называемый данжен-кроулер. Так называют тип игр, где воин, рейнджер и маг совместными усилиями сокращают популяцию враждебной нечисти в лабиринте. Игрокам постарше жанр знаком по Descent, а тем, кто помоложе, — по «Мрачной гавани» или «Кромешной тьме». Сами же создатели утверждают, что ориентировались на видеоигру Final Fantasy Tactics. Игрокам предстоит собирать из нескольких тайлов и картонных объектов небольшую карту, а затем вступать на ней в бой с численно превосходящими их силами противника.

Renaissance — улучшенная и переработанная версия Nova Aetas: Dark Renaissance Tactical Game 2016 года от тех же разработчиков. За это время авторы набили шишки, получили обратную связь, успели сделать «Войны Чёрной Розы» и завоевать народную любовь. Nova Aetas Renaissance хвалят за оформление, эргономичность и остроумную систему активации персонажей. В отличие от той же «Мрачной гавани» игра не требует месяцев — основной сюжет проходится довольно быстро. Упор сделан на реиграбельность: кампания ветвится, и возникают побочные миссии, на которые можно отвлечься, чтобы прокачаться или узнать что-то новое.

Middara: Unintentional Malum — Act 1

Издательство: Hobby World

По стилистике Middara тяготеет к аниме — герои здесь выразительные и яркие Succubus Publishing, 2019

А вот если вам кажется, что «Мрачная гавань» слишком стремительна, и душа просит хардкора, то Middara — ваш выбор. Авторы этого данжен-кроулера пытаются напугать игроков ещё до покупки, обещая сражения длительностью от 45 минут до 3 часов. Прохождение кампании займёт не меньше полугода — конечно, при условии, что вы еженедельно будете выделять хотя бы четыре часа на игру. А ещё здесь есть книга приключений, которую лучше не ронять, чтобы ненароком не вызвать землетрясение. 380 жетонов, жетончиков и жетончишек на все случаи жизни, 101 планшет с героями и монстрами и 390 карт предметов! В общем, Middara — это буквально воплощение шутки «зачем ему новая настольная игра, у него уже есть одна».

Тех, кого не отпугнуло такое описание, ждут тактические сражения с монстрами в мире, который представляет собой смесь фэнтези и нашей с вами реальности. Механически Middara ближе к классическим данжен-кроулерам вроде Descent: есть персонаж-болванка с минимумом базовых характеристик, которого в процессе игры обвешивают предметами, оружием и способностями, чтобы в бою кидать больше крутых кубов. Кастомизация героев — отдельная гордость создателей. Их класс не выбирается заранее, а создаётся в процессе прохождения в зависимости от снаряжения, надетого игроком.

Вполне стандартные для жанра битвы разбавлены приключениями, занимающими почти 500 страниц специальной книги. Текста много, есть даже специальные «секретные» события, для чтения которых нужно использовать красный фильтр (как, например, в «Декодере» или «Немезиде»). Персонажи и враги в Middara гипертрофированно выразительные и пучеглазые — авторы клянутся, что они старались сделать что-то оригинальное, непохожее на монстров в стиле Dungeons & Dragons (правда, на обложке книги приключений всё же красуется нечто, подозрительно напоминающее злобоглаза).

Вечный город (Æterna)

Издательство: «Звезда»

В «Вечном городе» игрокам придётся снова задуматься о Римской империи Ergo Ludo Editions, 2025

Мартин Уоллес — один из главных авторов настольных игр современности. Иногда он изобретал целые жанры (A Few Acres of Snow или Lincoln), иногда халтурил («Хоббит: Карточная игра»), иногда оказывался замешан в грязных скандалах (Age of Steam), а иногда выпускал игры вроде Brass, одна из версий которой сейчас занимает первую строчку рейтинга на сайте Boardgamegeek. Любая игра мистера Уоллеса привлекает внимание — и что нового он придумает теперь?

В «Вечном городе» игроки становятся главами семей, которые борются за влияние на протяжении трёх эпох истории Рима: Царства, Республики и Империи. Механически ничего новаторского здесь не заметно: есть карты, дающие ресурсы, и выставление фишек на общее поле — впрочем, с любопытным твистом. Игрокам нужно расположить как можно больше фишек на каждом холме, чтобы получить вкусный бонус, но на забитых фишками холмах происходит кризис, снижающий ценность плюшек, а то и вовсе обнуляющий их.

Кангасейрос

Издательство: «Звезда»

В «Кангасейрос» можно почувствовать себя модным бразильским бандитом Ergo Ludo Editions, 2023

Специалистам «Звезды», отвечающим за выбор настольных игр для издания, надо отдать должное: периодически они отыскивают крепкие европейские проекты, которые у англоязычной публики проходят практически незамеченными. Так было, например, с «Властителями» — на Boardgamegeek за два года игре выставило оценки менее тысячи человек. Судя по всему, к тому же типажу относится и «Кангасейрос».

Кстати, титульные кангасейрос — бандиты, которые творили тёмные делишки в Бразилии XIX — начала XX века. Их отличительной особенностью была яркая расшитая одежда, шёлковые шарфы, пижонские шляпы, богато украшенные патронташи и ремни. За этими криминальными модниками с переменным успехом охотились правительственные войска — их противостоянию и посвящена игра.

Игроки, командуя бандами, стараются заработать как можно больше очков славы. Им нужно прокачиваться, добиваться жизненных целей, сражаться и освобождать из тюрьмы собратьев по опасному бизнесу. В «Кангасейрос» есть агрессивное взаимодействие — можно натравливать войска на соперников и даже грабить других игроков самому. Настолка постоянно увеличивает давление — число врагов растёт, на поле с каждым раундом становится всё теснее, и вот уже даже в лесу-каатинге нельзя скрыться. «Кангасейрос» почти ни на что не похожа — и здорово, что у нас издают такие необычные игры.

Дюна

Издательство: «Лавка игр»

Легендарная настольная «Дюна» вернулась к игрокам благодаря популярности фильмов Дени Вильнёва Gale Force Nine, LLC, 2019

История этой игры достойна отдельного рассказа: молодые амбициозные авторы сперва просили издательство позволить им сделать игру по любимой книге, но получили отказ — а затем издательство само пришло к ним за помощью. Юристы Фрэнка Герберта грозили им судом, но в дело вмешался сам писатель — и игра стала хитом, однако после экранизации Дэвида Линча всё пошло прахом. Настолку не могли переиздать почти четыре десятка лет, и она превратилась в священный Грааль сообщества. Спасибо фильму Дени Вильнёва — «Дюна» вернулась в 2019 году. В 2025-м она должна выйти на русском языке и присоединиться к двум другим выдающимся настолкам по мотивам книги — «Империи» и «Войне за Арракис».

«Дюна» — это асимметричное противостояние нескольких великих домов и группировок за власть над Арракисом. Игра уникальна тем, что каждая сторона конфликта выглядит совершенно сломанной и неправильной — но всё работает. Атрейдесы единственные видят карты, за которые другие игроки торгуются вслепую, но деньги за карты получает Император. У Харконненов везде есть спящие агенты, так что игрок не может быть до конца уверен ни в одном из своих людей. Тихие и дружелюбные Бене Гессерит способны увести победу из-под носа в последний момент. А ещё все эти прекрасные товарищи могут объединяться в коалиции прямо в процессе игры.

«Дюна» — это событие, пускай и для очень небольшой прослойки игроков. Она весьма требовательна: для нормальной партии необходимо пять-шесть игроков, а приключение может растянуться на четыре часа, а то и на все шесть. А ещё «Дюна» крайне агрессивна, ведь она то и дело вызывает желание вскочить и перевернуть стол. И всё же это легенда, которую, надеемся, вскоре смогут оценить и отечественные игроки.

La Famiglia

Издательство: «Лавка игр»

Игровой процесс La Famiglia может быть очень эмоциональным — а что вы хотите, всё-таки Италия! GateOnGames, 2017

Вторая война мафии — интереснейший период в истории Италии. В конце XX века мафиозные кланы устроили на Сицилии передел власти: на несколько десятилетий взрывы автомобилей, убийства судей, полицейских и представителей конкурирующих банд превратились в обыденность. Ситуация обострилась настолько, что высокопоставленные члены мафии впервые в истории пошли на нарушение омерты (кодекса молчания) и стали сотрудничать с органами власти.

Игра La Famiglia, посвящённая этому бурному времени, — одна из лучших за последние годы настолок «не для всех». Сложность в том, что играть в неё можно только вчетвером, два на два, и никак иначе. Основа у настолки простая: четыре раунда, в каждом из которых игроки сперва расставляют на поле своих мафиози и раскладывают взакрытую приказы, а затем вскрывают их и разыгрывают, атакуя соседей. Малейшая ошибка может оказаться фатальной: здесь нет «автоматических» ходов, и любое действие превращается в мучительный выбор между тем, что нужно тебе, твоему напарнику и вашим соперникам. Игра создаёт прекрасные драматические моменты: когда твоя машина заезжает во вражеский регион, взрывается и лишает соперников возможности разыграть задуманное — это бесценно.

Галактический круиз

Издательство: Crowd Games

Зарубежный релиз «Галактического круиза» должен был состояться в 2024 году, но издательство не успело с выпуском Kinson Key Games, 2025

Есть категория игроков, которых увлекают современные комплексные евроигры: те, где в первой партии просто пытаешься разобраться, как всё работает, потому что одна система цепляется за другую и обе влияют на третью, так что с наскока совершенно неочевидно, какое действие насколько ценно. А вот партии со второй, третьей, пятой начинается увлекательная схватка умов — стремление просчитать стратегию на много ходов вперёд, а в идеале ещё и подрезать соперника на повороте.

В 2024 году одной из самых ожидаемых игр такого рода среди англоязычных блогеров стал «Галактический круиз». Некоторые называли её потенциально лучшей евроигрой года (правда, затем релиз перенесли на 2025-й). Но что в ней такого особенного? Ведь авторский коллектив — новички, это их первая большая настолка.

В «Галактическом круизе» игроки становятся руководителями космических турфирм. Нужно спланировать межзвёздный маршрут, найти туристов и подготовить для них ракету. Всё в лучших традициях евро — действия цепляются одно за другое, игровые системы переплетаются, но при этом игра ухитряется сохранять тематичность. Ракеты составляются из компонентов, подходящих для определённых видов пассажиров: кому-то хочется во время круиза валяться в гамаке и смотреть в окно, а кто-то предпочитает вылазки на поверхность неосвоенных планет. Отдельный плюс — оформление художника Иэна О'Тула. Его чёткий, легко читаемый дизайн делает игру не только стильной, но ещё и очень понятной.

Pax Hispanica и Pax Illuminaten

Издательство: Crowd Games

Игры серии Pax определённо понравятся тем, кого интересует история Ion Game Design, 2024

Серия Pax весьма специфична — опыт предыдущих игр вовсе не гарантирует, что вы легко разберётесь в последующих. Каждая новая Pax — это вещь в себе, к ней поначалу непонятно как подступиться. Попробовал сыграть действие, посмотрел по подсказке и книге правил, как и что поменялось. Зачем? Там увидим.

В этом и заключается особая прелесть серии. Конечно, удовольствие получается не для всех, обычно «паксы» пробуют либо пресытившиеся настольщики, которые ищут новых впечатлений, либо наивные новички, которые повелись на завлекательный рекламный текст. Кто-то после первой партии с ужасом отправляет коробку на барахолку, а кто-то остаётся удовлетворённым.

Pax Hispanica рассказывает об эпохе, когда Испания старалась утвердиться на мировой арене, захватывая колонии. А Pax Illuminaten посвящена тайному обществу баварских иллюминатов. Обе игры красочно оформлены и щеголяют многочисленными историческими отсылками и комментариями. Hispanica разрабатывал сам отец серии Фил Эклунд, тогда как Illuminaten создал новичок Оливер Кайли (Hegemonic). Прекрасно, что когда-то «паксы» были коллекционной редкостью, а сегодня эти странные игры издают у нас практически одновременно со всем миром.

Unmatched: Witcher

Издательство: GaGa Games

В России одновременно выпустят обе «ведьмачьих» коробки — «Сталь и серебро» и «Падение королевств» Restoration Games, 2024

Серия Unmatched — огромный успех издательства Restoration Games. Несколько лет назад оно решило дать вторую жизнь давно позабытой настолке Star Wars: Epic Duels. Для этого издательство отбросило дорогой и проблемный для лицензирования сеттинг «Звёздных войн» и использовало персонажей книг, находящихся в общественном достоянии: Алису из Страны чудес, Синбада-морехода и короля Артура. Компания Mondo Tees, оформив игру, превратила её в произведение искусства. Затея выстрелила — серия вот уже пять лет прирастает новыми коробками и героями. Человек-невидимка и Робин Гуд, Царь обезьян и кровавая Мэри, персонажи «Парка юрского периода»… а теперь и «Ведьмак».

GaGa Games обещает издать две коробки: в одной будут сам Геральт из Ривии, Цири и зловещий Леший. Во второй комплект войдут Йеннифер, Трисс, Филиппа и Король Дикой Охоты. Мечты сбываются: можно будет отыгрывать бой Белого волка с тираннозавром, натравить Цири на Алису, или узнать, кто круче, — чародейка из Венгерберга или граф Дракула.

Ascendancy

Издательство: GaGa Games

Несмотря на сложность, Ascendancy пришлась западным игрокам по душе One More Turn Games, 2024

В Ascendancy игрокам предстоит возглавить семьи королевской крови в фэнтезийном мире и делать… кажется, всё. Ведь авторы настолки, похоже, решили создать симулятор вселенной в картонно-пластиковом исполнении.

Игру описывают как «4Х-воркерплейсмент»: в переводе с настольного на русский, здесь необходимо выставлять рабочих на поле, чтобы получать плюшки (как в «Агриколе» или «Каверне»), и таким образом исследовать мир, открывать новые территории, захватывать их, сражаться с монстрами и другими игроками. Количество механик даже в роликах, рассказывающих об игре, выглядит устрашающе, а оформлено всё это дорого: в пластиковые органайзеры и картонные жетоны, которые аккуратно сдвигаются и открывают прорези для кубиков. Как будто этого мало, создатели заявили, что в игру можно играть и в одиночку, и дуэльно, и командами, и в режиме кооператива. Отзывы первых игроков положительные — посмотрим, чем всё обернётся в итоге.

Большое приключение: Башня Домианны

Издательство: «Пираты картонных морей»

Мультяшный стиль «Башни Домианны» явно рассчитан на юную аудиторию Letiman Games, 2021

Настолки бывают не только для суровых бородатых мужиков. Иногда их делают и для детей — чтобы подсадить юные умы на картонное хобби и вырастить из них суровых бородатых мужиков. Даже из девочек.

«Большое приключение: Башня Домианны» — это данжен-кроулер для семейного прохождения. В фантастической стране к власти пришла злая королева, и теперь герои должны положить конец её тирании. Игроки выбирают героев, их класс, собирают колоду — и отправляются сражаться с монстрами.

«Башня Домианны» примечательна тем, что развлекает не только детей, но и их родителей. В механиках нет ничего сложного: ходим, кидаем кубы, бьём монстров. Но после каждого сражения игроки получают новые карты, и, что важнее, новый уровень, и возможность выбрать новый класс. А это даёт доступ к более хитрым и эффективным классам. И вот уже воин превращается в ниндзя или в гладиатора, а волшебник становится некромантом или шаманом. В общем, пока ребёнок радуется удачному броску кубиков, папа размышляет над прокачкой. И все при деле.

Kinfire Chronicles: Night's Fall

Издательство: GaGa Games

Incredible Dream Studios Inc.

Фэнтезийный мир. Город, который осаждают беззвёздная ночь и чудовища. И лишь шестеро Искателей противостоят надвигающейся тьме. Громадная коробка с двумя десятками сценариев, объединённых в кампанию.

Kinfire Chronicles — проект молодого издательства Incredible Dream Studios, созданного несколькими приятелями из видеоигровой индустрии. Для работы над игрой они пригласили Кевина Уилсона, великого в прошлом автора, работавшего над главными настолками второй половины нулевых. Судя по отзывам, всё получилось. Kinfire Chronicles хвалят и англоязычные, и русскоязычные блогеры, отмечающие отличный баланс между сюжетом и собственно геймплеем. Вселенную игры уже расширяют: по ней вышла карточная игра Kinfire Delve, тоже очень тепло принятая, и на подходе новые проекты. Очень ждём локализацию.

А также: будущие отечественные разработки от Hobby World

Ещё несколько российских проектов, анонсированных на 2025 год. Иллюстрации в этой статье предоставлены эксклюзивно для «Мира фантастики».

Крестоносцы

Прошёл первый Крестовый поход. Крестоносцы начали осваивать восточное побережье Средиземного моря и отвоёвывать друг у друга территории, забыв спросить мнение местного населения. Разумеется, это вылилось в новый виток напряжённости. В эту увлекательную братоубийственную атмосферу и предстоит окунуться игрокам.

«Крестоносцы» — отечественная разработка в формате любимого настольщиками «гибрида»: когда с одной стороны у тебя евромеханики и «обменяй овцу на два камня», а с другой — рубилово за главенство на территориях. Обещают и свежий взгляд на евро-составляющую — интересный выбор действий на поле в форме креста, и качественно проработанные механики для оформления конфликтов — карточный боевой движок и несколько уровней контроля территорий.

Комитет

Игра опытного автора Юрия Журавлёва в сеттинге фантастического СССР. Игроки станут агентами специального комитета, занятого изучением и сокрытием аномалий. X-Files в красивой форме КГБ, «Экстра-НЛО», аномальные зоны, сасовский взрыв, местный фольклор. Тема неисчерпаемая и, к сожалению, мало используемая в отечественных играх и кино. Про игру пока почти ничего не известно, но заявленный сеттинг выглядит настолько интересно, что уже хочется сыграть.

Герои 2

Формат первой игры подразумевал, что к ней можно (и нужно) делать дополнения. Судя по всему, «Герои» попали в свою аудиторию, и теперь к ним выйдет набор из шести новых фракций. Очень ждём и надеемся, что под вывеской «Героев 3» нас будет ждать какой-нибудь сюрприз.

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