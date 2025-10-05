Обзор Silent Hill f. Этот туман похож на обман!

Среди всех анонсов Konami в 2022 году именно Silent Hill f вызвала у фанатов «Тихого Холма» особый интерес. Смена места действия, уникальный визуальный дизайн и именитый сценарист пророчили что-то неординарное и свежее в давно покрывшейся плесенью франшизе. И вот критики захлёбываются от восторга, продажи бьют рекорды — а поклонники разделились на два лагеря. В чём причины столь смешанных отзывов и куда — к провалам или к успехам — причислить Silent Hill f? Разобраться не так-то просто!

Silent Hill f переносит действие далеко от американского городка из названия — в выдуманный шахтёрский посёлок Эбисугаока, японскую сельскую глушь образца 1960-х. Главная героиня, старшеклассница Хинако Симидзу, живёт в мире бесконечных семейных проблем, страдая от тиранящего отца-пьяницы и безропотной матери, которая не в силах защитить себя и дочь. В школе у девочки отношения тоже не клеятся: одна подружка эксплуатирует её, а другая тихо ревнует к другу детства Хинако по имени Сю. И вдруг в побег от домашнего насилия и школьные распри вторгается иная реальность — с жутким туманом, странными монстрами и потусторонними явлениями. Совсем всё запутывается, когда героиня попадает в Тёмное Святилище — альтернативный мир, где она встречает сущность в лисьей маске.

Главная заслуга Silent Hill f в том, что она логично связывает две основные темы всей серии игр: психологический хоррор и оккультизм. С одной стороны, чудовища, исчезающие в тумане напарники, загадочные головоломки и тревожность сигнализируют о психической нестабильности Хинако и её проблемах: страхах, психологических травмах, буллинге, подавленном гневе, чувстве вины и безысходности. С другой — синтоистский дух Инари рассказывает душераздирающую историю о цикле насилия, вплетая её в непростой семейный миф клана Симидзу. Silent Hill f заранее предупреждает, что затрагивает чувствительные и серьёзные темы, о которых не очень принято громко заявлять в массовой культуре. Это, правда, порождает две важных проблемы, и обе игра создаёт себе сама.

Для начала всё это не имеет никакого отношения к Silent Hill. Даже на уровне отсылок, не говоря о каком-то соответствии вселенной. Новую часть можно с натяжкой назвать Silent Hill по форме, но точно не по сути. К тому же игра попросту не даёт составить общую картину истории по первому или даже второму прохождению. Чтобы увидеть весь нарратив цельно, игру придётся пройти минимум трижды, а в идеале — пять (!) раз. Это займёт по меньшей мере часов сорок. Причём запускать «Новую игру+» приходится из-за нарочитой недосказанности, а не из искреннего интереса. А его Silent Hill f поддерживает с трудом.

Как и прежде в серии, геймплей строится на трёх столпах: исследовании локаций, головоломках и сражениях. И практически ко всем этим элементам хочется предъявить разной степени претензии. Создать интересное и загадочное окружение авторам во многом удалось. Клаустрофобная из-за плотной застройки и покрытая туманом Эбисугаока пугает, завораживает и удивляет. Тут чередуются узкие улочки, сельхозугодья, горные предместья и здания, которые периодически покрываются жуткими цветочно-плотскими наростами красного цвета. Менее впечатляющим, но пугающим и депрессивным вышло синтоистское Тёмное святилище, где царит вечный сумрак.

Погружению в местную хтонь способствует феноменальный музыкальный фон, который вновь переизобрёл маэстро серии, композитор Акира Ямаока. Он подружил традиционную японскую музыку для релаксации и нервический атональный шум, породив поистине свежий и притом вполне узнаваемый звуковой ландшафт. Помогают и новые технологии — Silent Hill f, созданная на знакомом всем Unreal Engine 5, выглядит не менее впечатляюще, чем ремейк второй части. Потрясающе детализированные монстры, богатое окружение, правдоподобное освещение и почти осязаемый клубящийся туман удивят не только вашу консоль или новую видеокарту. Хорош и дизайн монстров, созданный на сей раз не мастером Масахиро Ито, однако отражающий его подход — нечто чужеродное и иррациональное, но при этом узнаваемое и тесно связанное с двумя животрепещущими темами: эротикой и смертью.

Похвалить можно и загадки, которые действительно отличаются при выборе уровня сложности. Им явно не хватает безумной изобретательности из оригинальной трилогии, но они заставляют крепко задуматься, а главное, удивляют разнообразием. Где-то по подсказкам нужно найти ключи, где-то — расставить верные подношения на алтаре, где-то — достать важный предмет из хитроумной коробки или даже выбрать действие на своё усмотрение ради другой концовки! По сравнению с ремейком Silent Hill 2 головоломки в f стали заметно сложнее, но интереснее и изощрённее, хотя не превращаются в пытку разума.

Увы, неправильное решение многих задачек приводит к возрождению врагов и лишним боям, которых в игре и так порядочно. Бои в Silent Hill были кривыми и неуклюжими примерно всегда, но именно в Silent Hill f они превратились из тревожных в омерзительно-неприятные. Хинако, как и положено уязвимой школьнице, использует только импровизированные предметы — серпы, ножи, трубы, но машет ими настолько вяло, что это вызывает раздражение. Враги двигаются быстро и хаотично, нападают из засады и нередко действуют группами, что превращает почти любую стычку в изматывающий бой на истощение.

Шкала выносливости и разваливающееся оружие усиливают раздражение многократно. Каждый удар или неловкое уклонение не только оставляет героиню на несколько мгновений уязвимой, но ещё и расходует хилый запас сил, а попадание — запас прочности. Совсем уж в Dark Souls новая Silent Hill не скатывается, хотя в определённый момент в арсенале героини даже появляется настоящая «ульта», накапливающаяся от вражеских смертей. Но и тогда игра не даёт главного — ощущения осмысленного прогресса. В предыдущих частях гибель противника давала доступ к ресурсам, безопасный тыл или хотя бы чувство преодоления препятствия. Здесь же драки хочется избежать любой ценой, а сделать это можно далеко не везде.

Так же глупо рассыпается и идея с прокачкой и местной валютой, названной верой , на которую можно покупать улучшения здоровья, выносливости и рассудка или амулеты-омори с различными бонусами у святилищ. Авторы подразумевали, что игрок будет либо тратить расходники на веру, либо пользоваться ими для выживания. Но как минимум на уровне сложности «Сюжет» такой выбор вообще не стоит — гораздо проще и выгоднее продавать почти всё. На Hard ситуация обратная: если не рядовые враги, то боссы рано или поздно заставят носить чай для выносливости и тофу для концентрации.

И в этих странных контрастах — вся Silent Hill f. В одно мгновение она завораживает образами, увлекает атмосферой и очаровывает гипнотической музыкой, а в другой — вызывает истерику идиотски навязанным неуклюжим боем. В следующую минуту получаешь невероятное удовольствие от разгаданной загадки — и сразу за этим проклинаешь авторов, потому что приходится бежать обратно полкилометра по туманному городу. Потрясающие открытия идут рука об руку с нудной рутиной, а интрига — с постоянным ощущением, что ты не идёшь путём первооткрывателя, а выполняешь домашнее задание по геометрии.

Когда плачут цикады? Когда выходит очередная неоднозначная Silent Hill. Амбициозность, уникальность и смелые идеи Silent Hill f жёстко спотыкаются о дурной менеджмент ресурсов, странные дизайнерские решения, неловкие бои и, главное, необходимость повторить всё это от начала до конца несколько раз, чтобы оценить весь замысел истории. Ветеранам серии стоит подходить к игре с непредвзятым желанием понять и простить. А новичкам — с великой осторожностью и готовностью вместо страха испытать разочарование.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.