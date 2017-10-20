Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчанинова «Эринеры Гипноса»

Над Полисом, жемчужиной западной цивилизации, городом, где процветают науки и искусство управления грёзами, нависает пока ещё незримая для большинства жителей, но ощутимая для Мастеров сна угроза. Покой мегаполиса нарушают создатели кошмаров дэймосы, оставаясь до поры в тени. Их долгоиграющие планы непонятны лидерам Полиса. След тянется в древний город Александрию, где царят совсем иные традиции и Мастера снов не пользуются особым почётом и уважением.

Роман

Жанр: приключенческая фантастика

Художник: В. Бондарь

Издательство: «Альфа-книга», 2017

Серия: «Фантастический боевик»

377 стр., 15 000 экз.

«Мастер Снов», часть 3

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Роман «Мастер снов», давший начало одноимённому циклу, был сосредоточен на одном герое — бывшем дэймосе Мэтте, который, искупая грехи прошлого, поставил свои способности на службу Полису. Пределы мегаполиса мы в первом романе практически не покидали, а главы книги походили на почти самостоятельные рассказы, так что магистральный сюжет вырисовывался далеко не сразу.

Во втором романе, «Создателе кошмаров», акценты заметно сместились. На первый план вышло несколько важных персонажей, часть действия развернулась в закоулках футуристического Бангкока, а из отдельных дел, которыми занимались Мэтт со товарищи, постепенно начало складываться масштабное полотно.

На страницах «Эринеров Гипноса» появляется новое место действия — Александрия. Здесь, в отличие от Полиса, Мастерам снов живётся очень неуютно, — так что, отправляясь в этот древний город вместе с героями, мы знакомимся с новым общественным устройством. Попутно стало меньше сцен, действие которых происходит в мире грёз. Но каждая при этом получилась по­настоящему яркой и запоминающейся.

Стало меньше сцен, действие которых происходит в мире грёз. Но каждая при этом получилась по­-настоящему яркой и запоминающейся

Конечно, Мэтт остаётся центральным героем, но соавторы уделяют много внимания и другим персонажам. Например, лидерам Полиса, которые силятся разобраться, откуда исходит угроза, нависшая над городом. Или александрийскому борцу с терроризмом Руфусу Калхасу — в юности он оказался в центре преступления, связанного с событиями дня сегодняшнего. Или экстремалу Антэю — он желает отомстить одному из самых могущественных семейств Александрии.

Некоторые сюжетные линии тесно переплетаются между собой. Другие, например главы Антэя, до поры кажутся оторванными от магистральной истории. Но на деле, конечно, это элементы единой мозаики. Они раскрывают перед нами новые грани мира, дают ответы на вопросы о прошлом героев и намёки на суть проблем, с которыми персонажи сталкиваются сегодня.

Предыдущие два романа напоминали телесериал, в котором общая история складывается из множества небольших эпизодов. Но прежде почти все «серии» были вполне самодостаточны, так что книги можно было воспринимать как сборники рассказов, объединённых лишь общим миром и сюжетом. А теперь это сериал вроде «Игры престолов», где все эпизоды неразрывно связаны друг с другом, пусть и не всегда очевидным образом. Сам же роман «Эринеры Гипноса» походит на сезон, который существенно раздвигает рамки мира и развивает героев, но сам по себе служит лишь переходным этапом.

Итог: в третьем романе цикла очень сильно ощущается его промежуточность. Зато авторы значительно расширили границы своего мира и изрядно накалили интригу.

Слово творцов Читая длинный цикл сразу целиком, большинство читателей пропускает множество нюансов мира, потому что мозг устаёт от одной и той же темы и уже с трудом воспринимает следующую, и следующую, и следующую книгу. Это как смотреть 25 серий подряд, не прерываясь, до полного физического изнеможения, потому что интересно, но кино никак не заканчивается, — и в момент, когда мозг очень устал, тебе просто начинает казаться глупостью всё, ты бросаешь это и засыпаешь. А когда просыпаешься, уже не возвращаешься к этой теме. Смотрите также Беседа с Алексеем Пеховым, Еленой Бычковой и Натальей Турчаниновой Алексей Пехов — один из наиболее популярных российских фантастов. Его романы, написанные как сольно, так и в соавторстве с Еленой Бычковой и Натальей Турчаниновой, постоянно занимают верхние строчки в топах. Скоро в издательстве «Альфа-Книга» выходит новый роман соавторов, и по этому случаю мы решили с ними поговорить.

— Это не очень просто объяснить. Представьте, что ваши мысли, ваш мозг — экспресс, несущийся вперёд. Он движется и днём и ночью.

— Такое я могу легко себе представить, — проворчал Фотис.

— Но если днём, во время бодрствования, вы перемещаетесь от одной станции до другой сознательно и часто эти станции — миражи… ошибки, которые замедляют действие… то во сне ваш мозг свободен от жёстких рамок и границ. Фантазия беспредельна.

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