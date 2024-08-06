Туве Янссон: 110 лет маме муми-троллей... и не только их

В литературе, в том числе и фантастической, немало случаев, когда имя автора сразу же вызывает в читательской памяти конкретное произведение, ставшее его визитной карточкой. Или наоборот, название книги чётко ассоциируется с именем писателя. Джон Толкин — «Властелин колец», Джоан Роулинг — «Гарри Поттер». А если назвать Туве Янссон, то первой же ассоциацией будет — о, «Муми-тролли»!
И действительно, финская писательница вошла в золотой фонд мировой детской литературы как автор невероятно популярной серии про семейство милых сказочных существ. А что же другие книги Янссон? Не только же «Муми-троллями» она известна? Пользуясь 110-летним юбилеем писательницы, мы решили рассказать о её творчестве в целом, ну и о ней самой.
Туве Марика Янссон (Tove Marika Jansson) родилась 9 августа 1914 года в Гельсингфорсе, тогдашней столице Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Сейчас это главный город Финляндии Хельсинки. Гельсингфорс же название шведское, ведь финская земля очень долго находилась под властью шведов, которых там осталось немало, даже когда Страна озёр перешла под руку российских царей. В Финляндии и ранее, и даже сейчас два государственных языка — финский и шведский.
Семья Янссон как раз и была шведской, причём творческой — отец будущей писательницы Виктор с успехом занимался скульптурой, а мать, Сигне Хаммарстен, была художницей-иллюстратором. Туве росла с двумя братьями, конечно же, тоже творческими натурами. Старший, Пер Улов, стал известным фотографом, а самый младший, Ларс — комиксистом и аниматором.
Сама же Туве, окончив Колледж искусств в Стокгольме и Школу изобразительных искусств в Париже, довольно долго шла по пути мамы, с которой была очень близка. Рисовала карикатуры для газет и журналов, иллюстрировала книги, создавала дизайн почтовых открыток, делала настенные росписи (для детской больницы, отеля, церкви, даже заводской столовой).
Постепенно Туве начала и писать — поначалу путевые заметки и статьи для журналов, причём сама же их и иллюстрировала. Основной площадкой для её творчества, и как художника, и как писателя, очень долго был популярный сатирический журнал Garm, выходивший в Хельсинки на шведском языке. Именно там впервые появился Муми-тролль — поначалу в виде карикатуры, случилось это в 1940 году. Причём сам образ Янссон задумала ещё раньше, в начале 1930-х.
Забавное существо по имени Снорк появлялось во многих её карикатурах, она даже использовала его для подписи своих работ. И где-то в 1938 году Янссон написала иллюстрированную повесть про Снорка, назвав его троллем. Правда, повесть довольно долго пролежала в столе, была переделана и опубликована только в 1945-м под названием «Маленькие тролли и большое наводнение» — причём тогда особого внимания она не привлекла. А вот вторая повесть, «Муми-тролль и комета» (1946), завоевала большую популярность в Скандинавии. Следующая же книга серии, «Шляпа волшебника» (1949), принесла Янссон уже мировую известность. И понеслось…
Любопытно, что Туве Янссон жаждала позиционировать себя прежде всего как художницу — а свои литературные потуги считала чуть ли не баловством. Однако в истории мировой культуры она осталась именно как писательница — ирония судьбы…
Кроме повестей, рассказов и иллюстрированных книг о муми-троллях, приключениям забавных существ посвящён комикс, который пару лет создавала сама Туве Янссон, а затем почти 20 лет им занимался её брат Ларс. Ещё Туве Янссон написала несколько книг для взрослых, причём довольно разных. И поэтичных, лёгких, на грани со сказками, и далёких от сказочности — самый что ни на есть суровый скандинавский реализм.
Туве Янссон вместе с братом Ларсом, с которым они были очень близки (1963 год)
Однако именно детские книги ассоциируются в общем сознании с именем Туве Янссон: они переведены на десятки языков, многократно экранизированы в разных странах, переформатированы в песни, мюзиклы, спектакли, игры, тематические парки и аттракционы. За вклад в мировую литературу Туве Янссон получила многочисленные награды: Медаль Сельмы Лагерлёф, Международную золотую медаль Ханса Кристиана Андерсена, премию Шведской академии наук, польский Орден улыбки, целый ворох финских премий и много чего ещё.
Естественно, книги про муми-троллей принесли Янссон не только мировую славу, но и солидные деньги — благодаря им она купила целый остров Кловахарун в Финском заливе, где построила один большой дом и множество домиков поменьше. В большом жила сама, маленькие использовала для выставок.
В какой-то момент Туве Янссон стала гордостью Финляндии. Неудивительно, что 27 июня 2001 года, когда писательница скончалась, в стране был объявлен национальный траур. Ведь, как сказала тогдашний президент страны Тарья Халонен, «творчество Туве Янссон — самый большой вклад Финляндии в мировую сокровищницу культуры после Калевалы и Сибелиуса».
Остров Кловахарун, где Туве Янссон построила дом
(Tappinen / Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0)
Прежде чем использовать слово «тролль» для обозначения сетевого жлоба, так называли существо из скандинавской мифологии. По внешности нечто вроде человекообразного медведя или йети. Тролли живут в горных пещерах, семьями, людей не любят, иногда ими питаются, в целом недружелюбные, здоровенные, очень сильные и столь же тупые. В общем, не лапочки.
Потому, создавая самых популярных своих героев, Туве Янссон фактически использовала только термин «тролль» и то, что эти существа, согласно большинству легенд, живут семейными кланами.
В остальном персонажи Янссон совершенно самостоятельны — милые пухлые существа, которые выглядят словно прямоходящие карликовые бегемотики. А первую половину их названия Янссон придумала, причём, как объясняла сама писательница, слово «муми» (по шведски mumin) в её понимании означало мягкость. Милые и мягкие муми-тролли, похожие на плюшевые игрушки, которых хочется пожамкать или погладить, — полный контраст с грубыми и жестокими троллями из легенд.
Живут герои Янссон в Муми-доле, уютной долине где-то на Севере. И там, в маленьком тёплом домике, обитает семья — Муми-папа, Муми-мама и, собственно, сам Муми-тролль, поначалу ребёнок, который понемногу взрослеет. В Муми-доле много и других существ самого причудливого вида. О разнообразных приключениях обитателей долины — весёлых, волшебных, опасных, а бывает, и грустноватых, и рассказывают книги Янссон.
Естественно, они не стали бы столь популярны, будь это просто сказочки для маленьких детишек. Книги Янссон, в первую очередь, — гимн семье, тем тёплым отношениям, которыми семья должна быть пропитана в идеале. Это сага о родном и уютном доме, куда так хочется вернуться, где бы ты ни был. А ещё это взгляд на большой мир глазами ребёнка — он далеко не всё понимает, но всё равно пропускает происходящее через себя, через душу и сердце, и тогда даже самые обыденные и скучные «взрослые» вещи превращаются в нечто волшебное. В цикле так или иначе в метафорической форме затронуты многие вполне серьёзные темы: Янссон их занимательно обыгрывает, потому некоторые из историй о муми-троллях могут читать даже взрослые. Особенно те, кто в душе ещё сохранил кусочек детства.
Всего в цикл входит восемь повестей, а также несколько сборников рассказов и комиксов.
Очень-очень редко завоевавшие невероятную популярность какой-нибудь книгой/циклом писатели не пытаются «выйти за флажки». То есть сочинить что-то другое, вне историй, которые возвели их на вершину. Это словно вызов самому себе — я могу, я же чертовски талантлив! Ведь писатели, как правило, люди честолюбивые и самоуверенные. Особенно если они уже добились большого успеха. Вот и Туве Янссон попыталась писать книги вне вселенной муми-троллей и детской литературы. Получилось… по-разному. Но в принципе очень даже неплохо.
Начала она с самого простого — с автобиографической повести «Дочь скульптора», вышедшей в 1968 году, когда Янссон уже завоевала мировую известность.
Правда, автобиография у Янссон получилась довольно своеобразная, ближе к сказке. Точнее, это попытка посмотреть на своё детство словно с позиции ребенка — как в историях про муми-троллей. И надо признать, попытка вполне удавшаяся. Хотя о самой биографии из повести узнать мудрено — книга скорее о настроениях и трепете души, нежели о фактах. Зато «Дочь скульптора» позволяет заглянуть во внутренний мир писательницы, проникнуться её детскими воспоминаниями и фантазиями. Это книга-эмоция, мимолётное виденье, далёкое от традиционных мемуаров «за жизнь». Тем и хороша. Впрочем, уже значительно позже, в 1993 году, Янссон выпустила полноценную автобиографию, «Записки с острова» (но тоже со своей спецификой и к тому же богато иллюстрированную).
В дальнейшем Туве Янссон продолжила забегать «за флажки». Так, в 1972 году вышла повесть «Летняя книга», которая считается лучшей взрослой историей Янссон. Причём повесть также отчасти автобиографична, ведь её главных героев Янссон списала с членов своей семьи.
Внешнего сюжета как такового в повести практически нет — это, скорее, нечто вроде зарисовок с натуры, переполненных переживаниями и настроением. Девочка София, недавно потерявшая мать, вместе с отцом приезжает на лето в гости к бабушке, которая живёт на маленьком островке в Финском заливе.
С точки зрения событий в книге ничего не происходит. Обычные заботы и радости летних дней на уединённом островке. Вместе с тем в книге много внутренних переживаний и жизненных уроков, когда непоседливый ребенок под чуткой опекой мудрой бабушки постепенно взрослеет и учится принимать жизнь такой, как она есть, — со всеми её радостями и горестями. Образ бабушки — главная удача книги. Неудивительно, ведь Туве Янссон списала её со своей матери Сигне, которую горячо любила и уважала. А прототипами других героев стали племянница Янссон София и её отец, младший брат писательницы Ларс — с ним Туве была очень близка всю жизнь.
В начале 1970-х Янссон посетила Америку, и там, во Флориде, её поразили маленькие городки, почти сплошь населённые пенсионерами, которые, накопив деньжат, съезжались туда со всей страны, чтобы спокойно встретить старость в тёплом климате на берегу океана.
Это впечатление вылилось в единственный для Янссон роман «Город Солнца», вышедший в 1974 году. Роман противоречивый и неоднозначный, принятый публикой очень прохладно — и ставший первой откровенной неудачей Туве Янссон в литературе. Причём нельзя сказать, что роман плох, — возможно, автор просто не угадала с антуражем.
Действие книги происходит в США, во флоридском городке Сент-Питерсберг, в пансионате для пенсионеров. Обитатели его вспоминают минувшие годы и пытаются дожить их более-менее активно — ссорятся по пустякам, интригуют, иронизируют, влипают в неприятности. Или же просто сонно проводят время в креслах-качалках, в плену грёз о былом.
С одной стороны, проза Янссон, как обычно, хороша, и характеры персонажей отлично отработаны. С другой — чувствуется, что, изображая американцев и их быт, Янссон пишет о неких вымышленных образах, почерпнутых ею из книг и фильмов, — потому перипетии и антураж романа воспринимаются как искусственные конструкты. Скорее всего, именно поэтому роман фактически забыт.
После неудачи «Города Солнца» Туве Янссон пару лет не писала вообще ничего, но затем начали появляться её рассказы, как реалистические, так и имеющие характер притчи. Лучшие из них вошли в сборник «Игрушечный дом» (1978). Суммарно Янссон сочинила под сотню рассказов, причём некоторые из них были изданы уже в её посмертном сборнике 2017 года.
Впрочем, после перерыва Янссон всё же вернулась и к крупной форме, причём в виде скандинавского реализма, с оглядкой на традиции Кнута Гамсуна.
К работам позднего периода творчества Туве Янссон относятся четыре повести, вышедшие в 1980-х. Все они очень похожи. Это реалистичные истории о взаимоотношениях, о взгляде на мир, о принятии себя, о честности и предательстве — в общем, о простом и в то же время сложном внутреннем мире людей, часто далеко не самых симпатичных.
Повесть «Честный обман» (1982) — история взаимоотношений двух женщин из рыбачьего посёлка. Одна из них, Катри, из бедной семьи, другая, Анна, — обеспеченная художница, живущая в большом доме. Катри пытается стать подругой Анны, чтобы использовать её. Правда, Катри органически не способна лгать, потому, чтобы добиться своих целей, ей придётся научиться обманывать хотя бы саму себя. Повесть получилась тяжёлой, это история о внутреннем одиночестве, о самообмане, который, быть может, и позволяет выжить. Вместе с тем финал относительно оптимистичен, потому что люди способны измениться под воздействием жизненных обстоятельств или других людей.
Повести «Каменное поле» (1984) и «Райский сад» (1987) в чём-то похожи — это истории одиноких пожилых людей, которые подводят черту под своей жизнью. Одиноких в своём ментальном состоянии — у них могут быть близкие люди, но близкие лишь формально. Повести получились довольно унылые, особенно «Каменное поле», как будто Янссон писала их нехотя.
Другое дело её последнее крупное художественное произведение, повесть в рассказах «Честная игра» (1989) — истории о нежной дружбе двух женщин-художниц, совершенно разных по натуре и темпераменту. Именно эта разность делает их особенно близкими друг другу. Повесть получилась очень атмосферная, временами пронзительная и философская. Возможно, причина в том, что Янссон списала обеих героинь и их отношения с натуры: прототипами были она сама и её давняя подруга, художница Тууликки Пиетиля.
Как видим, Туве Янссон всё-таки сумела блеснуть не только в детской литературе. Конечно, были у неё взрослые книги и удачные, и не слишком, но везде она демонстрировала истинное мастерство и во владении словом, и в препарировании человеческих характеров, и в создании особой атмосферы.
Однако вот уже порядка 70 лет, когда мы слышим имя Туве Янссон, на ум сразу приходит — о, «Муми-тролли»! И так будет ещё очень-очень долго…
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