Туве Янссон: 110 лет маме муми-троллей... и не только их

Туве Марика Янссон (Tove Marika Jansson) родилась 9 августа 1914 года в Гельсингфорсе, тогдашней столице Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Сейчас это главный город Финляндии Хельсинки. Гельсингфорс же название шведское, ведь финская земля очень долго находилась под властью шведов, которых там осталось немало, даже когда Страна озёр перешла под руку российских царей. В Финляндии и ранее, и даже сейчас два государственных языка — финский и шведский.

Семья Янссон как раз и была шведской, причём творческой — отец будущей писательницы Виктор с успехом занимался скульптурой, а мать, Сигне Хаммарстен, была художницей-иллюстратором. Туве росла с двумя братьями, конечно же, тоже творческими натурами. Старший, Пер Улов, стал известным фотографом, а самый младший, Ларс — комиксистом и аниматором.

Сама же Туве, окончив Колледж искусств в Стокгольме и Школу изобразительных искусств в Париже, довольно долго шла по пути мамы, с которой была очень близка. Рисовала карикатуры для газет и журналов, иллюстрировала книги, создавала дизайн почтовых открыток, делала настенные росписи (для детской больницы, отеля, церкви, даже заводской столовой).

Постепенно Туве начала и писать — поначалу путевые заметки и статьи для журналов, причём сама же их и иллюстрировала. Основной площадкой для её творчества, и как художника, и как писателя, очень долго был популярный сатирический журнал Garm, выходивший в Хельсинки на шведском языке. Именно там впервые появился Муми-тролль — поначалу в виде карикатуры, случилось это в 1940 году. Причём сам образ Янссон задумала ещё раньше, в начале 1930-х.