Луз Носеда — самоуверенная фриковатая девочка, чья непосредственность постоянно вызывает проблемы. Однажды в детском лагере она последовала за милой совушкой и попала в волшебный мир, населенный странными существами. Там девочка встретила Иду — могущественную ведьму, объявленную в розыск. У Луз появилась великолепная возможность стать настоящей ученицей волшебницы! Правда, неприятностей у ведьм намного больше, чем у обычных девочек в летнем лагере…

У «Дома Совы» непростая судьба. Запланированная на 2019 год премьера переехала на 2020-й, а теперь, после десятого — далеко не финального — эпизода, сериал ушёл на перерыв. В принципе, для мультсериалов это нормально. Но фанатам диснеевских сериалов 2010-х хорошо знакомы вынужденные паузы в выпуске сериалов, после которых те становились чуть-чуть хуже. А иногда и не чуть-чуть. Да, «Звёздная принцесса против Сил Зла»?

Дана Террас, создательница «Дома Совы», работала раскадровщицей «Гравити Фолз», а после его окончания предложила студии свой проект. Ещё она режиссёр первого сезона новых «Утиных историй», откуда к ней пришла сценаристка Рэйчел Вайн. «Дом Совы» — первый собственный проект Террас… и первая хоррор-комедия от студии Disney.

Студия всё чаще экспериментирует с форматами — до известного предела. Творческой команде каждого шоу даётся некоторая свобода в расширении границ дозволенного. Конечно, сами эти границы во многом искусственны и возведены самой студией. Но тем не менее что «Гравити Фолз», что некоторые эпизоды «Звёздной принцессы» многие воспринимают как рискованные проекты — с обилием мрачных сцен, чёрным юмором и порой даже демонстрацией насилия.

«Дом Совы» заходит в этом эксперименте ещё дальше — на территорию Викки и оккультных практик.

Источником вдохновения Террас называет средневековые маргиналии (рисунки в рукописных книгах) и картины Иеронима Босха. Ей хотелось сделать сериал, который бы воспроизводил его сюрреалистические миры и мрачную эстетику северного Возрождения, потому что она «никогда не видела подобных мультфильмов». Последние слова не более чем кокетство, но кое в чём Дана права: для семейных мультсериалов эстетика Босха была закрыта. Можно поспорить, насколько заметны его мотивы в «По ту сторону изгороди», но «Дом Совы» отрывается с ними на полную — кишки и отрубленные головы прилагаются.

Эстетика Босха сполна проявляется в мире сериала. Да, сочетание мрачного фэнтезийного средневековья, причудливых монстров и элементов современности уже знакомо «Диснею». Но Кипящие острова с их фантастическим костяным пейзажем и обилием непривычных пугающих демонов — уникальное место, не похожее на сумасшедшие миры «Звёздной принцессы». По колориту «Дом Совы» ближе к работам Джима Хенсона.

Но что насчёт сюжета?

У «Дома Совы» достаточно самобытности, чтобы отличаться от других диснеевских сериалов, но недостаточно, чтобы его с ними не сравнивали. Хотя сериал и обвиняют во вторичности по отношению к «Гравити Фолз», «Звёздной принцессе» и «Амфибии», эти обвинения не совсем справедливы. Проекты одной студии, выпущенные в одно и то же время и курируемые почти одними и теми же людьми, будут неизбежно похожи (кстати, Алекс Хирш участвовал в создании «Дома Совы» и даже озвучил одного персонажа). Особенно если они принадлежат одному жанру — в данном случае комедийному фэнтези с попаданцами.

Правда, некоторые проблемы с заимствованиями у «Совиного дома» всё-таки есть. Например, действительно ли сериалу нужна игра с шифрами, как в «Гравити Фолз»? Отношения Луз и её наставницы во многом уникальны, но заимствованный из того же «Гравити Фолз» троп «экстравертная юная чудачка и жуликоватый возрастной наставник» слишком бросается в глаза. Ида в прошлом драматично поссорилась с родной сестрой и владеет магазинчиком, где продаются всякие странные ветхие редкости. Знакомо?

Но надо отдать «Дому Совы» должное: несмотря на повтор некоторых приёмов и образов, ему удаётся создать оригинальные ситуации и приятных персонажей. Героини очень радуют, будь то крутая и раскрепощённая Ида, умненькая девочка-гордячка Эмити или холодная, но привязанная к сестре Лилит. Луз — чуть более типичная современная диснеевская героиня, активная жизнерадостная девочка-гик, но безмерно обаятельная и поставленная в совершенно иные условия, чем её предшественницы.

Персонажи-мужчины не то чтобы плохи, но явно находятся на втором плане и не сильно влияют на ход истории — даже Король, который скорее выступает в роли говорящего питомца-спутника. При этом герои сериала очаровательны и забавны — и не только те, что созданы как чисто комедийные персонажи. Вообще «Дом Совы» очень остроумен — сразу видно школу «Гравити Фолз».

А вот что действительно портит впечатление, так это звучащая в финале мораль. Конечно, этим грешат все диснеевские работы, но в «Доме Совы» дидактичность особенно заметна. Персонажи буквально поворачиваются лицом в камеру и в неестественных выражениях рассказывают зрителю, какой урок они вынесли из истории.

Сами же приключения разнообразны и интригующи. Некоторые зрители упрекают «Дом Совы» в обилии филлеров, но это вряд ли проблема. У сериала горизонтально-вертикальная структура, и естественно, что поначалу мы видим отдельные новеллы, не связанные с основным эпическим сюжетом. Именно благодаря им и возникает особенная сказочная атмосфера, которую внешний сюжет, может, и не разрушил бы, но уж точно бы ослабил. Герои живут в своём сумасшедшем босхианском мире, встревают в неприятности, всё глубже и глубже знакомятся с сеттингом и лором, и это здорово. Так погружение в невероятную жизнь Кипящих островов становится намного мягче и увлекательней.