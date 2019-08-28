На канале Disney завершился четвёртый и финальный сезон «Звёздной принцессы и сил зла» (а на российском Disney он как раз идёт!). Мы уже рассказывали, почему смотреть это шоу рекомендуется всем и в любом возрасте. С тех пор прошло три года, за которые Звёздочка, её друзья и враги сильно изменились. Вместе с ними изменился и сам мультсериал, но причин познакомиться с ним поближе стало только больше. Мы не стали затрагивать самые основы — о них вы почитаете в прошлой статье. А вот концовке уделили особое внимание.

Что за сериал? Звёздная принцесса и силы зла Рассказываем про новый мультсериал Канала Disney — ещё один яркий представитель современной волны мультиков для детей и взрослых, начатой «Временем приключений» и «Гравити Фолз».

Жанр: фэнтези

Шоураннеры: Дарон Нэфси, Майк Маллен, Аарон Хаммерсли

Роли озвучивают: Иден Шер, Адам Макартур, Дженни Слэйт, Алан Тьюдик

Премьерный показ: январь 2015 — май 2019

Продолжительность: 154 эпизода по 11 минут (4 сезона)

Похоже на: «С приветом по планетам» (2013–2016)

Мультсериал «Звёздная принцесса и силы зла» начинался, как и любой другой, с филлеров. Он рассказывал историю Звёздочки Баттерфляй — принцессы королевства Мьюни. В первый день, когда Звёздочка получила в руки волшебную палочку, она чуть не угробила своё королевство. За что и была отправлена на Землю учиться уму-разуму и тому, как управлять всей этой магией.

Задорное шоу про ученицу по обмену из другого мира весь первый сезон напоминало разобранный разноцветный пазл. В течение 24 эпизодов Звёздочка обживалась на Земле, заводила новых друзей и лишь иногда давала отпор зловещему лорду Людо, который пытался похитить её волшебную палочку. Вместо глубоких конфликтов и сложных историй (вы о чём вообще?) создатели на старте подарили зрителям красивую картинку и много-много веселья. Только представьте задор, с которым главная героиня кастует направо и налево безумные заклинания, придуманные за секунду до этого!

Но у авторов сериала получилось заинтриговать зрителя. Звёздочка не вела себя как типичный попаданец. Она не бросалась помогать всем бедолагам городка, в котором оказалась, только потому что у неё есть магия. Более того, она и не думала скрывать, кто она такая на самом деле. В одном из начальных эпизодов избалованная принцесса умудрилась превратить свою математичку в огра, и никого это не удивило.

В конце первого сезона зрителей ждал эффектный сюжетный поворот, который намекнул на большие изменения в команде сил зла. Правда, оказалось, что и во втором сезоне авторы решили придерживаться формулы «капля сюжета на котёл монстров недели». Но ничего плохого в этом не было — получалось задорно и порой даже драматично. Лишь иногда между эпизодами, где Звёздочка учится кататься на велосипеде и пытается спасти от закрытия свой любимый ночной клуб, проскакивали серии, где показывали те самые затаённые силы зла.

Намёки на сквозной сюжет стали появляться только к концу второго сезона, когда авторы наконец взялись за развитие основного конфликта. Звёздочка сразу забыла про веселье и вечеринки. Правда, ненадолго: главного на тот момент злодея принцесса победила всего за семь эпизодов.

А после королевская семья столкнулась с другой проблемой — своим прошлым. С этого момента началась самая интересная часть мультсериала — история «злой» королевы Эклипсы.

Встречи с ней фанаты ждали ещё с первого сезона. Эклипса, известная как Королева Тьмы, на самом деле не сделала ничего плохого. Все её грехи — свадьба с королём монстров (между прочим, по любви) и глава про запрещённую тёмную магию в книге заклинаний. Запрещённую потому, что её чары не всегда безвредны для того, кто их накладывает.

Звёздочка не видела в этом ничего плохого, и в итоге Королева Тьмы оказалась для принцессы союзником, которого ей так не хватало. Именно Эклипса лучше всего понимала возмущения Звёздочки по поводу многолетней вражды между монстрами и мьюнианцами — обитателями родного мира принцессы.

Этот конфликт был одним из ключевых на протяжении всего мультсериала. Но хотя поначалу Звёздочка боролась с монстрами, постепенно она начала понимать, что те совершают плохие поступки не из-за своей природы, а от не очень хорошей жизни. Однако все её попытки сделать что-то для монстров упирались в традиции, диктуемые матерью, которая всегда-знает-как-лучше. Когда в мультсериале появилась Эклипса, имеющая не меньше прав на трон, чем королева Мун, этот конфликт встал ещё острее. Он-то и лёг в основу четвёртого и последнего сезона «Принцессы».

В финальной части создатели вернулись к излюбленной формуле, только теперь отсыпали всего поровну. Мультсериал наконец соединил в себе интересный сквозной сюжет и серии-филлеры. Звёздочке вместе с друзьями пришлось решать проблемы не только на Мьюни и на Земле, но и в других мирах. А ещё она ненадолго стала обычным подростком, которому не нужно думать, как спасти своё королевство от апокалипсиса. Именно поэтому в последнем сезоне нашлось место и небольшому любовному многоугольнику, и эпизоду про то, как лучший друг Звёздочки пытается съесть 50 тако за один день. В общем, на любой вкус и цвет!

Ломая стереотипы шоу для девочек с самого первого сезона, «Звёздная принцесса» всё равно к ним вернулась. В итоге победила та самая настоящая любовь, а главные герои получили свое «долго и счастливо». Последние серии вышли очень в духе типичного детского мультсериала — все проблемы решила магия из машины, расставившая всё по своим местам. Ну, или не совсем по своим.

Финал разделил фанатов мультсериала на два лагеря. Одним он показался вымученным и беспорядочным, а другим — таким классным, что «переплюнул “Гравити Фолз”». Финальный твист действительно получился спорным, зато очень в характере самой Звёздочки, любительницы поспешных решений. Даже то, что создатели решили добавить в это эпичное зелье чуть-чуть стереотипно-девчачьего, его совсем не испортило.