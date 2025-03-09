Как «Микки 17» превращает избитый сюжет в циничное безумие

Микки Барнс — «расходник». Его работа — умирать много раз. В космической экспедиции на далёкую планету его отправляют на опасные задания, ставят на нём смертельные опыты, а наутро воскрешают в теле клона, куда загружают воспоминания. Но однажды уже 17-й Микки чудом выживает — и обнаруживает, что его уже заменили клоном. А значит, уничтожение грозит обоим.

Жанр : научно-фантастическая чёрная трагикомедия Режиссёр : Пон Джун Хо В ролях : Роберт Паттинсон, Марк Руффало, Наоми Аки Премьера : 6 марта 2025 Похоже на : «Шестой день», «Луна 2112», « Грань будущего », « Навсикая из долины ветров « Грань будущего » или «Исходный код». Встреча клонов-двойников — « Ещё когда «Микки 17» анонсировали, многие, прочитав завязку, решили, что фильм копирует «Луну 2112». На самом деле сюжет с «дефективным бессмертием» был и прежде, он довольно расхожий. Бессмертие в виде клонов, загрузка памяти — «Шестой день». Умирающий и воскресающий герой —или «Исходный код». Встреча клонов-двойников — « Обливион »… То, что фильм снят по книге Эдварда Эштона, ничего не меняет — она вышла всего-то в 2022-м, позже этих картин.

Всё меняет само содержание. Ни книга, ни фильм и не пытаются подать эту идею как свежую мысль или неожиданный поворот. Они смеются над ней и обыгрывают её. Обратимая смерть — это жутко, но забавно, и гибели Микки показаны с изрядной долей чёрного юмора. Не хватает разве что голоса GLaDOS, который бы это с иронией комментировал. Причём фильм в смертоносности заходит ещё дальше — достаточно вспомнить, что первоисточник назывался «Микки 7 ». Пон Чжун Хо и раньше, в фильме « Сквозь снег », «Паразитах» (и не только), доводил жестокость и цинизм до абсурда, и такому сюжету его манера подошла как нельзя кстати.



Космонавты из «Микки» не забыли про вирусы на других планетах (и, конечно, испытали атмосферу на Микки). Учитесь, персонажи «Прометея» и «Завета»!

Благодаря лёгкой безуминке, а также постоянным перебивкам на флешбэки, фильм получился на удивление непредсказуемым. До третьего акта не возникает ощущения, что история движется к какой-то заранее определённой цели. Трудно угадать, что случится дальше, если герой может в любой момент умереть и это будет не конец!

Причём Пон и Эштон не просто потешаются над вечно дохнущим «Кенни», но и углубляют тему. Ну да, герой умирает и воскресает, а каково ему? Что заставило его согласиться на такую работу? Как устроено общество, в котором можно скопировать любого, какие в нём законы и ограничения? Нам рассказывают предысторию Микки, показывают, как коллеги и начальство очень скоро перестают воспринимать «расходника» как человека. Как он превращается для них в «бревно», словно подопытный Отряда 731. И как герой вдруг осознаёт ценность собственной жизни — что он, конкретный Микки 17, хочет жить дальше как живое существо, а не как набор воспоминаний покойника на флешке.

Эдвард после 20 лет стряпни Беллы

Всё держится на Микки, а значит — на Роберте Паттинсоне. Мы с вами давно убедились, что он отличный актёр, умеющий играть, а не только светить (буквально) красивым торсом в «Сумерках». Но всё-таки в своих самых известных ролях — в « Бэтмене », « Доводе », даже « Маяке » — он чаще всего оставался эффектным орлом-мужчиной. Роль Микки — совершенно иная, он напоминает скорее героев Джима Керри в «Шоу Трумана» или «Вечном сиянии чистого разума». Невозможно узнать готичного Бэтмена в этом милом и жалком обалдуе, в застенчивом растяпе, который всякую участь смиренно встречает кривой улыбкой идиота. Хорошая актёрская игра — это когда на экране видно персонажа, а не актёра, и это наш случай. Причём 18-й Микки явно отличается по характеру от предшественников — и сыграно это так, что перепутать его с 17-м почти нереально.

Паттинсону отлично удалось выдержать баланс комедии и драмы в своём герое. Он сделал Микки не только смешным, но и обаятельным, заставил жалеть, когда тому больно. Его партнёры по фильму на этом фоне в основном выглядят массовкой. Части из них просто достались скучные персонажи. Две подружки Микки оживают, только когда начинают ревниво делить парня. Беспринципные учёные сыграны неплохо, но это крохотные и чисто функциональные роли.

По-настоящему отжигают ещё только Марк Руффало и Тони Коллетт в ролях главных злодеев — эксцентричного политика-сектанта Маршалла и его властной жены Илфы, помешанной на соусах. Но их персонажи карикатурные и нарочито неадекватные. И если поначалу это забавно, то ближе к финалу их эскапады и идиотизм начинают прямо влиять на сюжет.

Маршалл к финалу меняется ещё и внешне — из буйного телеведущего со смешной причёской (Трамп?) превращается в… маршала

Супруга мужу-подкаблучнику под стать

Да, третий акт «Микки 17» — его самое слабое звено. Жанр начинает меняться на ходу, фильм почти теряет черты циничной комедии и вдруг превращается в драму о контакте с нечеловеческим разумом, практически « Навсикаю из долины ветров ». Причём, к сожалению, в довольно глупую её копию. Герои в лоб проговаривают избитые мысли или будто соревнуются со злодеями, кто полезет навстречу смерти как можно бессмысленнее. «Микки 17» — из тех фильмов, в которых финал может разочаровать после сильного начала. И винить в этом можно лишь одного человека: режиссёра и сценариста Пон Джун Хо.

До третьего акта фильм в целом следует сюжету романа «Микки 7». Не дословно, конечно — Пон добавил от себя несколько чёрноюморных сцен, опустил или поменял детали предыстории и вселенной (так, Алан Маникова у него не магнат-завоеватель, а простой маньяк). Но это нормальная практика с любой экранизацией, и лишняя порция безуминки фильм нисколько не портит. А вот в финале Пон пошёл вразнос и натворил такого, чего не простили бы фанаты более известной и популярной книги: радикально изменил концовку, пожертвовав логикой ради зрелищности. Книга кончалась хитрым поворотом: Микки смог сделать себя незаменимым и доказал, что «дурачок» не так прост, как кажется. Кульминация фильма — эффектный, но глупый замес, переходящий в затянутый эпилог и оставляющий чувство, что этот Микки заслуживал лучшего.

Пон Чжун Хо тщательно обманывает ожидания, чтобы ни в какой момент фильм не казался предсказуемым — даже для тех, кто читал книгу. И, как видно по концовке, это не всегда хорошо. Но кино состоит не только из неё. Отличная игра Паттинсона, чёрный юмор, оригинальное раскрытие, казалось бы, избитого сюжета, неустаревающая мораль о ценности человеческой жизни — ради всего этого стоит посмотреть «Микки 17».

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