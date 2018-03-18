Мою историю достойно отражает изречение сэра Филиппа Сидни*: «Добро пожаловать всем! Надеюсь, что каждый найдет этот рассказ стоящим своего внимания». Филип Пулман

Название мира: Мультиверсум

Название цикла книг: «Темные начала»

Возникновение: 1995 год новой эры нашего мира

Создатель: Филип Пулман

Происхождение: Литература

Воплощения: Фильм, компьютерная игра, пьесы для театра и радио, путеводители

Персонажи цикла «Тёмные начала» живут в Мультиверсуме — вселенной с миллионами параллельных миров, где магия соседствует с технологией и наукой. Поначалу трилогия выглядит как авантюрное технофэнтези, но постепенно трансформируется в назидательную аллегорию, проникнутую философско-религиозными идеями и мотивами.

Суть вещей

Параллельные миры могут быть разительно непохожи друг на друга, однако в основе Мультиверсума «Темных начал» лежат несколько понятий, одинаково важных для всех объединенных им реальностей. Мультивселенная немыслима без Пыли — элементарных частиц, благодаря которым возможно само существование разумной жизни. Пыль появилась, когда обитатели Мультиверсума осознали себя, фактически это мыслящая квинтэссенция разума Вселенной. Однако Пыль не вечна, она может исчезнуть — и тогда испарятся мысли, чувства, воображение, останется только пустое существование без смысла и цели. Одни разумные существа жаждут исследовать Пыль, разобраться в механизме ее действия. Другие пытаются ее уничтожить, ибо не понимают природы Пыли, отчего испытывают ужас. Пыль в мире «Темных начал» ближе всего к понятию истинного Бога.

Другой важный элемент — деймон (dœmon), отображение души разумного существа, воплощенное в физической форме. Деймоны существуют в виде животного, причем у детей эти персонифицированные души обладают способностью принимать различные облики, что символизирует гибкость детского мышления и неустойчивость их душевных порывов. Деймоны взрослых людей обладают неизменной формой, которая многое может рассказать о характере человека и его истинной природе. Например, деймоны слуг имеют внешность собак, а деймон коварного негодяя лорда Бореала — ядовитой змеи.

В мирах вроде нашего деймоны тоже есть, но материальным телом они не обладают, и люди их не видят.

Деймоны обычно общаются только с хозяином, однако могут связываться со своими собратьями и другими людьми. Как правило, деймон и его хозяин не способны находиться на расстоянии друг от друга, максимум — с десяток шагов. Исключение — северные ведьмы и шаманы, чьи деймоны улетают на сотни километров.

Разделение человека и деймона приводит к катастрофе: деймоны исчезают, а люди умирают или впадают в кому. Однако с помощью особых технологий можно обойтись без смертоносных последствий: люди «всего лишь» превращаются в подобие зомби, полностью утрачивая личность и свободу воли. При Разделении выделяется огромное количество энергии, которая может быть преобразована в анбарическую (электрическую). С помощью серебряного Сепаратора зловещий Жертвенный совет добывает энергию и создает беспощадных солдат.

Книги о Мультиверсуме Трилогия «Темные начала» «Северное сияние» (Northern Lights, 1995)

«Чудесный нож» (The Subtle Knife, 1997)

«Янтарный телескоп» (The Amber Spyglass, 2000) К циклу примыкают повесть «Оксфорд Лиры» (Lyra’s Oxford, 2003), действие которой происходит через 2 года после конца трилогии;

повесть «Однажды на севере» (Once Upon a Time in the North, 2008) — приквел о знакомстве Йорека Бирнисона и Ли Скорсби;

аудиокнига «Коллекционеры» (The Collectors, 2014), которая рассказывает о двух коллекционерах произведений искусства;

роман «Прекрасная дикарка» (2017) — первая книга грядущей трилогии «Книга пыли». Это своего рода спин-офф, действие которого начинается ещё до событий основной трилогии, а завершится уже после. В центре окажется одиннадцатилетний мальчишка по имени Малкольм Полстед.

Почти живые…

«Темные начала» населяет немало ярких, неоднозначных персонажей. И очень сложно определить, кто из них хороший, а кто плохой. И что есть добро? А что — зло?

Главная героиня — Лира Белаква, двенадцатилетняя девочка, хозяйка Алетиометра, дитя из Пророчества. Неглупая, диковатая, иногда излишне доверчивая, упорная, временами вздорная, по натуре добрая, но способная на опрометчивые поступки. Оставленная родителями, выросла в Оксфорде среди ученых Иордан-колледжа. Из-за способности «видеть сердцем» получила от Йорека Бирнисона прозвище Птица Сирин. Ее постоянный спутник — деймон Пантелеймон.

Второй центральный герой — Уилл Парри, ровесник Лиры и выходец из нашего мира. Познав с раннего детства трудности, вырос очень настойчивым, ответственным, независимым и отважным. В течение многих лет присматривал за полубезумной матерью и надеялся отыскать бесследно пропавшего отца. Стал спутником Лиры и носителем Чудесного ножа. Обрел деймона в виде кошки.

Лорд Азриэл — отец Лиры. Гениальный исследователь, невероятно отважный и настойчивый, но обуреваемый гордыней сродни безумию. Мечтает низвергнуть самого Бога-Властителя, для чего готов использовать любые средства. С помощью Пыли уничтожает барьер между мирами, чтобы собрать огромную армию Мультиверсума для войны со Властителем. Его деймон — снежный барс.

Холодная и ослепительно-прекрасная Мариса Колтер — мать Лиры и возлюбленная Азриэла. Невероятно амбициозна и властолюбива, прирожденная интриганка, которая не остановится ни перед чем ради достижения своих целей. Возглавляет Жертвенный совет, ответственный за изуверские эксперименты над детьми с целью познания природы Пыли. Однако, несмотря на изощренную жестокость и патологическую лживость, даже в ее черством сердце пробуждается материнский инстинкт. Деймон — золотошерстная обезьяна.

Ученый-физик из нашего мира Мэри Малоун — бывшая монахиня, которая предпочла вере знания и чувства. Занималась исследованием Пыли — наладить контакт с этой субстанцией Мэри удалось благодаря Лире. Создательница Янтарного телескопа, с помощью которого можно разгадать главную тайну Пыли. В отношениях Уилла и Лиры обречена сыграть роль змея-искусителя. Ее обычно невидимый деймон — альпийская галка.

Йорек Бирнисон — огромный панцербьёрн, изгнанный из своего королевства. Лира встретила его, когда Йорек томился в неволе у лапландцев, укравших его броню. После освобождения стал верным другом Лиры. Благодаря ее хитрости смог сойтись в поединке с повелителем панцербьёрнов Йофуром Ракнисоном. Став королем, вернул медведей к исконным традициям. Могучий воин и непревзойденный мастер по металлу, Йорек смог починить сломанный Чудесный нож. Как медведь деймона не имеет, но его душа содержится в броне — испытанной, крепкой и надежной.

Отважный и обычно невозмутимый Ли Скорсби — наполовину индеец-навахо, гражданин Техаса. Профессиональный аэронавт-наемник, давний боевой товарищ Йорека, помогает Лире и ее друзьям в походе на Север. Его героическая смерть в бою с императорскими гвардейцами Московии — одна из самых драматических сцен трилогии. Деймон — зайчиха Эстер, ничем не примечательная, но по-настоящему преданная.

Отец Уилла Джон Парри, известный также как Станислаус Грумман. Бывший морской пехотинец из нашего мира, авантюрист-исследователь. Попав в мир Лиры, стал ученым, а затем шаманом племени северных тартар. Встреча с сыном оказалась для него роковой. Деймон — скопа.

И это еще не все. Есть Властитель, который считается Богом-Творцом, но он лишь первый среди Ангелов — персонаж весьма неожиданный. Его злобный Лорд-регент Метатрон. Прекрасная Серафина Пеккала — королева клана северных ведьм. Главари цыган Джон Фаа и Фардер Корам. Ангелы Бальтамос и Барух. И много других персонажей, проходных и остающихся в памяти. Почти живых…

Это интересно Название трилогии, многие символы и термины связаны с эпической поэмой британского писателя Джона Милтона «Потерянный Рай». По словам Пулмана, источниками его вдохновения также были произведения Генриха фон Клейста и Уильяма Блейка.

Британское издание первого романа вышло под названием «Северное сияние», так он известен и в России. В США и ряде стран роман издан как «Золотой компас» (The Golden Compass). Это название использовали и голливудские кинематографисты.

Цикл вызвал жаркую дискуссию среди теологов. Многие обвиняли писателя в попытке ниспровержения христианских ценностей. Однако глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский заявил, что атака Пулмана направлена против религиозного догматизма.

Роман «Северное сияние» получил медаль Карнеги как лучшая английская детская книга 1995 года. В 2007-м роман был удостоен специальной медали Карнеги как один из десяти важнейших детских книг последних 70 лет. «Янтарный телескоп» — лауреат Whitbread Book Award, главной литературной премии Британии, причем впервые в истории «книгой года» стало произведение для детей. В 2005 году Пулман получил медаль Астрид Линдгрен — «детский» вариант Нобелевской премии.

В 2003 году на основе «Темных начал» созданы радиоспектакли ВВС и ирландского канала RTE, а также шестичасовая пьеса Лондонского королевского национального театра.

Летом 2018 года BBC начнёт съёмки сериала по мотивам трилогии. Лиру Белакву сыграет молодая актриса Дафни Кин («Логан»). А постановщиком сериала может стать Том Хупер («Король говорит!» и «Отверженные). Трилогия переведена на все основные языки

Места обитания

Родина Лиры и многих главных персонажей — альтернативно-историческая Земля, где специфическая магия соседствует с технологиями стимпанка. Хотя действие происходит в конце 20 века, родная героям Англия выглядит перенесенной на 100 назад, в викторианскую эпоху.

Реальная власть здесь , как и в других странах христианского мира, принадлежит Церкви. Фактически перед нами теократия. Дело в том, что в этом мире не было раскола церкви в эпоху Реформации. Идеолог протестантизма Жан Кальвин был избран Папой и реформировал католическую церковь изнутри. Как по сути, фактически объединив идеологии католицизма и протестантизма, так и внешне — например, перенеся церковную столицу из развращенного Рима в сурово-добродетельную Женеву. После смерти Кальвина институт Папства был упразднен. Место духовного лидера занял Магистериум — конгломерат различных церковных советов, комитетов и трибуналов, которые иногда действуют друг против друга. Магистериум контролирует практически все сферы жизни, беспощадно подавляя любые проявления свободомыслия. Наибольшим весом внутри Магистериума пользуется Дисциплинарный суд консистории, очень смахивающий на Инквизицию, — такую, какой ее обычно изображают в фэнтези.

Главный оплот разума в этом мире — университеты. В Британии это Оксфорд, где провела свое детство Лира. Ученые ставшего ей домом Иордан-колледжа прославились исследованиями в области экспериментальной теологии (нашей теоретической физики), особенно в изучении Пыли. Выпускником Иордана был и лорд Азриэл.

Одной Англией мир не ограничивается. Америка поделена на Новую Францию и Новую Данию, частично колонии своих метрополий, частично независимые государства вроде Республики Техас. Еще одна могущественная страна — Турецкая империя, а вот Катай и Ниппон не играют существенной роли. Московия — государство независимое и довольно могучее, однако порядком ослабленное многовековым противостоянием с тартарами. Поэтому московиты нуждаются в помощи Магистериума и вынуждены выполнять его волю. Тартары — воинственный союз азиатских племен, нечто вроде Золотой Орды, которая так не распалась и по-прежнему представляет опасность для всего цивилизованного мира. Кроме того, есть еще северные тартары, населяющие Сибирь, — наши эскимосы и другие арктические народы, которые живут племенами сами по себе. Есть скрелинги, известные у нас как индейцы. На европейском Севере немалый вес имеет Лапландия и кланы финских ведьм, умеющих летать с помощью ветвей облачной сосны. И, конечно, населяющие Свальбард панцербьёрны — раса разумных полярных медведей, которые носят специальную броню из небесного металла. Панцербьёрны известны как лучшие профессиональные наемники в мире. У них есть свое государство, на земли которого никто не может сунуться без приглашения.

Еще один мир известен по названию города Читтагацце, который населяют только дети. Взрослые этого мира стали жертвами Призраков — энергетических вампиров, высасывающих у человека душу. Однако детей Призраки не трогают — до поры. Призраки попали в этот мир из-за беспечности ученых Гильдии Читтагацце, проводивших бесконтрольные эксперименты по познанию сущности Вселенной. Именно гильдийцы создали Чудесный нож, но так и не смогли до конца понять его значение.

Иллюстрации к чешскому изданию «Темных начал»

Часть действия трилогии происходит в мире мулефа — разумных копытных существ, которые используют для передвижения особые колеса. Мулефа обладают способностью видеть Пыль и помогают Мэри Малоун в создании Янтарного Телескопа. Несколько миров показаны мельком, некоторое время герои проводят в нашей современной Англии. И, конечно, описана в книгах Страна смерти, где обитают души умерших, — здесь герои переживают серьезные испытания.

Алетиометр Песочные часы — Время — Смерть, изменения…

— — Смерть, изменения… Солнце — День — Власть, истина…

— — Власть, истина… Альфа и Омега — Завершенность — Процесс, неизбежное…

— — Процесс, неизбежное… Марионетка — Повиновение — Покорность, учтивость…

— — Покорность, учтивость… Змея — Зло — Вероломство, врожденная мудрость…

— — Вероломство, врожденная мудрость… Котел (тигель) — Алхимия — Ремесло, приобретенная мудрость…

— — Ремесло, приобретенная мудрость… Якорь — Надежда — Устойчивость, предотвращение…

— — Устойчивость, предотвращение… Ангел — Посланник — Иерархия, непослушание…

— — Иерархия, непослушание… Шлем — Война — Защита, узость взглядов…

— — Защита, узость взглядов… Улей — Плодотворный труд — Сладость, свет…

— — Сладость, свет… Луна — Целомудрие — Тайна, сверхъестественное…

— — Тайна, сверхъестественное… Богоматерь — Материнство — Женское, поклонение…

— — Женское, поклонение… Яблоко — Грех — Знание, тщета…

— — Знание, тщета… Птица — Душа (деймон) — Весна, брак…

— — Весна, брак… Хлеб — Пища — Христос, жертва…

— — Христос, жертва… Муравей — Однообразный труд — Прилежание, скука…

— — Прилежание, скука… Бык — Земля — Мощь, честность…

— — Мощь, честность… Свеча — Огонь — Вера, обучение…

— — Вера, обучение… Рог изобилия — Богатство — Осень, радушие…

— — Осень, радушие… Хамелеон — Воздух — Скупость, терпение…

— — Скупость, терпение… Молния — Вдохновение — Рок, случай…

— — Рок, случай… Дельфин — Вода — Возрождение, поддержка…

— — Возрождение, поддержка… Сад за стеной — Природа — Невинность, порядок…

— — Невинность, порядок… Глобус — Политика — Независимость, слава…

— — Независимость, слава… Меч — Правосудие — Сила духа, Церковь…

— — Сила духа, Церковь… Грифон — Сокровище — Бдительность, храбрость…

— — Бдительность, храбрость… Лошадь — Европа — Путешествия, верность…

— — Путешествия, верность… Верблюд — Азия — Лето, упорство…

— — Лето, упорство… Слон — Африка — Милосердие, сдержанность…

— — Милосердие, сдержанность… Крокодил (кайман) — Америка — Ненасытность, инициатива…

— — Ненасытность, инициатива… Ребенок — Будущее — Податливость, беспомощность…

— — Податливость, беспомощность… Циркуль — Измерение — Математика, наука…

— — Математика, наука… Лютня — Поэзия — Ораторство, философия…

— — Ораторство, философия… Дерево — Неколебимость — Укрытие, плодородие…

— — Укрытие, плодородие… Дикарь — Варвар — Мужское, похоть…

— — Мужское, похоть… Сова — Ночь — Зима, страх… У каждого символа есть основное значение и множество дополнительных, причем последних может быть неограниченное количество. При этом дополнительные значения так или иначе связаны с основным. Например, Солнце символизирует, во-первых, день, поскольку это дневное светило. Во-вторых, солнце, как самое значительное небесное тело, символизирует власть. Третье значение — истина, ибо в солнечном свете виден истинный облик вещей. Продолжая ряд ассоциаций, можно вывести следующие значения: 4) король (или другой глава государства), потому что он представляет собой солнце для двора и подданных; 5) какой-либо конкретный правитель — используется, когда задаешь алетиометру вопрос, касающийся того или иного человека у власти; 6) солнечный бог Аполлон, а следовательно, и разум как противопоставление чувствам; 7) стрельба из лука (подразумевая лук и стрелы Аполлона); 8) отсюда вытекает кара на расстоянии; 9) в том числе чума; 10) искусства (Аполлон — покровитель девяти муз); 11) лавр (вспомним любовь Аполлона к Дафне); 12) как следствие — почести, слава, награды (традиция награждать победителя лавровым венком); 13) пророчества и предсказания (Дельфийский оракул); 14) сельское хозяйство (стада Аполлона); 15) какое-либо конкретное угодье; 16) какое-либо конкретное животное; 17) гомосексуальная любовь (увлечение Аполлона Гиацинтом); 18) золото… И так далее — до бесконечности. Добраться до конца ассоциативной цепочки не удавалось никому, хотя некоторые исследователи находили тысячу и более значений каждого символа. Таким образом, каждый символ выражает бесконечное множество идей, однако каждое дополнительное значение обязательно так или иначе связано с остальным. Может случиться так, что дополнительные значения двух разных символов окажутся одинаковыми. Например, море — седьмое значение в цепочке Дельфина и одновременно четвертое — в цепочке Якоря, однако в разных последовательностях оно получает разную окраску. В первом случае это море как большой изобильный дом, а во втором — море как опасная и непредсказуемая стихия. Чтобы правильно читать алетиометр, необходимо принимать во внимание не просто то или иное значение, но и его связь с исходным символом.

Три предмета

Важную роль в цикле играют три магических предмета, по именам которых называются части трилогии (по крайней мере, в американском издании). Это Золотой компас, Чудесный нож и Янтарный телескоп.

Так случилось, что Лира оказалась владелицей Золотого компаса, который на самом деле является символическим устройством алетиометром — «измерителем истины» (от греческого «алетейя» — истина). Прибор внешне действительно похож на компас или часы — со стрелками и циферблатом, на котором находятся 36 символов, причем каждый имеет целый ряд значений. У алетиометра три заводные головки с насечкой, вращающие одну из трех стрелок, которые двигаются по циферблату. Стрелки можно установить на любой символ и задать вопрос. Имеется еще длинная стрелка — когда вопрос полностью сформирован, она указывает на символы, дающие ответ. Написано много книг с истолкованиями символов, ведь пользование алетиометром — тщательная и кропотливая наука, однако Лира овладела ей самостоятельно, благодаря особому Дару. Прибор способен предвидеть будущее — точнее, показывать его возможные варианты. Изобрел алетиометр некий ученый из Праги: скорее всего, имелся в виду творец Голема раввин Лёв.

Чудесный нож создали ученые Гильдии города Читтагацце. Это кинжал с рукоятью из красного дерева и обоюдоострым лезвием, грани которого отличаются. Одна — из чистой яркой стали, она способна уничтожить любой предмет и убить кого угодно, даже Бога-Властителя. Другая сторона лезвия — матового серебристого цвета, ей можно резать Вселенную, создавая окна в другие места Мультиверсума. Гильдийские ученые пользовались Ножом как отмычкой, обращаясь с артефактом весьма небрежно и оставив много дыр, через которые утекает Пыль. Хранителем Ножа становится Уилл Парри, которому придется заплатить за него своей плотью и кровью.

Третий предмет — Янтарный телескоп, пластинки-линзы которого с помощью особого лака, добытого из растущих в мире мулефа растений, сделала Мэри Малоун. С помощью этих линз можно наблюдать за Пылью. Так Мэри узнала, что Пыль потихоньку вытекает из Мультиверсума, и если процесс не остановить, разумная жизнь угаснет.

Золотой компас показывает будущее. Чудесный нож режет Вселенную. Янтарный телескоп видит Пыль

* * *

Мы упомянули лишь самые главные символы и образы цикла Пулмана, но уже по этому краткому описанию видно особое место, которое занимают «Темные начала» в современном фэнтези. Неудивительно, что трилогия была воспринята читателями очень по-разному. Одни видят в ней воспевание гуманизма и торжества разума, другие — бесстыдное глумление над христианскими ценностями. Что ж, каждый вправе сам оценить это произведение. Но сначала его нужно прочитать…