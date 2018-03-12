В апреле 2016 года канал BBC объявил, что принимается за экранизацию фэнтезийной трилогии Филипа Пулмана «Тёмные начала» в виде сериала. Информации о проекте давно не было, но теперь издание Deadline поделилось важными подробностями.

Главную роль в сериале исполнит Дафни Кин («Логан»). Она сыграет девочку-сироту Лиру Белакву, вокруг которой развивается действие книг. Она отправляется на поиски похищенного друга и в результате раскрывает зловещий заговор, ведущий к свержению Властителя — первого ангела.

Постановщиком сериала может стать Том Хупер («Король говорит!» и «Отверженные), который уже давно присматривается к проекту. Сейчас руководство ведёт переговоры с режиссёром. Кроме того, к актёрскому составу присоединился актёр, продюсер и композитор бродвейских мюзиклов Лин-Мануэль Миранда (песни в «Моане»). Он сыграет техасского аэронавта Ли Скорсби.

Над сценарием сериальной адаптации работал Джек Торн, и в какой-то степени это вызывает опасения. С одной стороны, он — соавтор скандальной пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя». С другой, он писал сценарии для фильма «Чудо» и сериалов «Электрические сны Филипа Дика» и «Молокососы».

Планируется, что в первом сезоне выйдет 8 эпизодов. В ближайшее время продюсеры объявят кастинг, а к съёмкам приступят в течение года. Сериал уже называют самым дорогим проектом британского телевидения. Создатели ведут переговоры с международными стриминговыми сервисами типа Amazon и Netflix.

«Тёмные начала» Филипа Пулмана — это фэнтезийная трилогия, начавшая выходить в 1995 году. Цикл описывает множества параллельных миров, по которым путешествует Лира Белаква. Несмотря на то, что книги Пулмана традиционно относят к подростковому фэнтези, автор поднимает серьёзные вопросы о роли религии и церкви в жизни человека. Пулман — известный поборник идей учёного-атеиста Ричарда Докинза.

В 2007 году New Line Cinema выпустила экранизацию первой книги «Золотой компас» (в оригинале первая книга носит название «Северное сияние»). Фильм встретили прохладно как зрители, так и критики. Картина собрала пёстрый актёрский состав — в нём снялись Николь Кидман, Дэниел Крейг, Иэн МакКеллен и Ева Грин. Однако ни актёры, ни спецэффекты, принёсшие создателям «Оскар», не помогли проекту принести кассовую прибыль. Фильм окупился только благодаря мировому прокату.