В апреле 2016 года канал BBC объявил, что принимается за экранизацию фэнтезийной трилогии Филипа Пулмана «Тёмные начала» в виде сериала. Информации о проекте давно не было, но теперь издание Deadline поделилось важными подробностями.
Главную роль в сериале исполнит Дафни Кин («Логан»). Она сыграет девочку-сироту Лиру Белакву, вокруг которой развивается действие книг. Она отправляется на поиски похищенного друга и в результате раскрывает зловещий заговор, ведущий к свержению Властителя — первого ангела.
Постановщиком сериала может стать Том Хупер («Король говорит!» и «Отверженные), который уже давно присматривается к проекту. Сейчас руководство ведёт переговоры с режиссёром. Кроме того, к актёрскому составу присоединился актёр, продюсер и композитор бродвейских мюзиклов Лин-Мануэль Миранда (песни в «Моане»). Он сыграет техасского аэронавта Ли Скорсби.
Над сценарием сериальной адаптации работал Джек Торн, и в какой-то степени это вызывает опасения. С одной стороны, он — соавтор скандальной пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя». С другой, он писал сценарии для фильма «Чудо» и сериалов «Электрические сны Филипа Дика» и «Молокососы».
Планируется, что в первом сезоне выйдет 8 эпизодов. В ближайшее время продюсеры объявят кастинг, а к съёмкам приступят в течение года. Сериал уже называют самым дорогим проектом британского телевидения. Создатели ведут переговоры с международными стриминговыми сервисами типа Amazon и Netflix.
«Тёмные начала» Филипа Пулмана — это фэнтезийная трилогия, начавшая выходить в 1995 году. Цикл описывает множества параллельных миров, по которым путешествует Лира Белаква. Несмотря на то, что книги Пулмана традиционно относят к подростковому фэнтези, автор поднимает серьёзные вопросы о роли религии и церкви в жизни человека. Пулман — известный поборник идей учёного-атеиста Ричарда Докинза.
В 2007 году New Line Cinema выпустила экранизацию первой книги «Золотой компас» (в оригинале первая книга носит название «Северное сияние»). Фильм встретили прохладно как зрители, так и критики. Картина собрала пёстрый актёрский состав — в нём снялись Николь Кидман, Дэниел Крейг, Иэн МакКеллен и Ева Грин. Однако ни актёры, ни спецэффекты, принёсшие создателям «Оскар», не помогли проекту принести кассовую прибыль. Фильм окупился только благодаря мировому прокату.
Читайте также
BBC экранизирует «Тёмные начала» Пулмана
Над новым сериалом будут работать New Line Cinema (выпустившая «Золотой компас») и Bad Wolf.
Вышел новый роман Филипа Пулмана «Книга Пыли» — продолжение «Тёмных начал»
На русском языке книга должна появиться в следующем году.
Комментарии (Правила дискуссии)