«Тьма»: атмосферный триллер по-германски

2019 год. Тихий немецкий городок Винден. Единственная достопримечательность, атомная станция, готовится к закрытию. Хмурым осенним вечером после прогулки по лесу пропадает школьник. Поиски безуспешны, вместо живого мальчика спасатели находят обезображенный труп другого ребёнка… пропавшего в том же месте 33 года назад. Тем временем в городе появляется таинственный незнакомец.

Dark Жанр: драма, триллер, хроноопера

Шоураннеры: Баран бо Одар, Янтье Фризе

В ролях: Оливер Масуччи, Луис Хоффман, Майа Шёне

Премьерный показ: 1 декабря 2017, Netflix

Продолжительность: 8 серий по 60 минут

Похоже на: «На зов скорби»

Мало кто помнит, но Netflix начинал не с «Карточного домика». Ещё в 2012 году на сервисе вышел отличный сериал «Лиллехаммер», удачно игравший на разнице скандинавского и американского менталитетов. Недавно закрытый «Дирк Джентли» тоже снят на средства популярного сервиса. Ни один канал, даже кабельный, не может позволить себе выпускать столько непохожих друг на друга сериалов. «Тьма» расширяет и без того огромный каталог — это первый немецкий сериал на Netflix, и сервис настолько в него поверил, что просто дублировал на английском, а не снял ремейк, как это принято в США.

«Тьму» часто сравнивают со «Странными делами», хотя общего у двух сериалов мало. Оба начинаются с исчезновения ребёнка, но судьба потерявшегося Микеля открывается нам почти в самом начале, и не будет спойлером сказать, что связана она с путешествиями во времени. С этого момента вы либо втянетесь в сериал, либо захотите его бросить: он невероятно стильный, но очень камерный и мрачный. Тщательно воссозданные интерьеры впечатляют, кастинг — тем более. Дети-актёры невероятно похожи на взрослых, в которых они когда-то вырастут. Сценаристы ещё не раскрыли все карты, но, увидев двух персонажей, вы сразу можете догадаться, что это родственники или один и тот же человек с разницей в 33 года.

«Тьма» не боится временных парадоксов. Когда Марти Макфлай менял историю, вещи начинали исчезать. В немецком сериале каждое действие гостей из будущего приводит в одну и ту же точку — как ни старайся. Если судьба предназначила тебе быть убитым, расстаться с девушкой или сойти с ума в тщетных попытках изменить прошлое — так и случится. Никакой восточной философии, время в сериале не кольцо, а стрела. Стрела, которая попадает в самое сердце.

Возможность дважды пережить один миг оборачивается страданием для всех героев. Ни одной шутки за весь сезон, все предельно серьёзны и ведут себя по-немецки педантично. Если на конверте сказано «открыть в такой-то день после десяти вечера», будьте уверены: он переживёт падение Берлинской стены и будет открыт ровно в срок. «Тьма» идейно близка к сериалу «На зов скорби» (с саундтреком от группы Mogwai). Только у французов не могли найти себе места вернувшиеся с того света, а немцы сделали лишними самых обычных людей.

Манера повествования у сериала сложная, три временные линии сплетаются в узлы, но к концу сезона большая часть загадок находит ответ. К «Тьме» надо привыкнуть. В первой же серии нас знакомят с полутора десятком персонажей, не создав им запоминающиеся образы, и поначалу им трудно сопереживать. Пока вы запомните, кто на ком женат, с кем дружил в школе, а с кем ругался, пройдёт полсезона. Но в итоге сериал берёт своё отличной реализацией фантастического элемента, продуманным сценарием, атмосферными кадрами и музыкой.

Финал «Тьмы» лишь промежуточный: концовка выходит за границы созданной сериалом мифологии и оставляет много возможностей для продолжения. Успех сериала за пределами Германии позволяет надеяться на лучшее.

Грустная притча о неумолимом ходе времени. Недостаток действия компенсируется хорошо закрученной интригой. До которой, впрочем, доберутся не все — уж очень сериал неторопливый.

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