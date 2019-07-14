Селефаис, Ултар, Кадат: путеводитель по Миру грёз Лавкрафта

Перед вами заключительная часть путеводителя по лавкрафтовским мирам. Напоследок речь пойдёт о загадочном Мире грёз, истории о котором настолько отличаются от основного цикла, что порой их даже не относят к «Мифам Ктулху». Но в этой безумной вселенной взаимосвязано всё — и сейчас мы попробуем понять, как именно!

Цикл о Мире грёз (или Стране снов) Лавкрафт начал писать ещё в 1918 году — и это не ужасы, а скорее сказки об ином мире, вдохновлённые произведениями лорда Дансени. Люди, наделённые богатым воображением, во снах порой попадают в этот мир и обнаруживают бескрайние континенты, по которым можно странствовать десятилетиями.

В этих землях блистает царственный город Сарнат из страны Мнар и город лютнистов Оонай; высится над облаками недоступная гора Нгранек, на которой высечен божественный лик; прячется на далёком севере древняя заледеневшая земля Ломар, а в стране Сона-Ниль нет ни горестей, ни времени, ни пространства — только бесконечные изумительные пейзажи и тысячи лет незамутнённого счастья.

Но временами в рассказах появляются знакомые жутковатые нотки. Сарнат погибает от возмездия древней нечеловеческой расы из разрушенного города Иб, поклоняющейся крокодилоподобному богу Бокругу. Упоминается зловещее Плато Ленг и лежащий за ним Неведомый Кадат. Наконец, речь заходит о Пнакотикских манускриптах и о «богах внеземного ада, что охраняют слабых богов Земли»…

Связующим звеном стала длинная повесть «Сомнамбулический поиск Неведомого Кадата» (1927) из цикла о Рэндольфе Картере — писателе, который не раз бывал в Аркхеме и сталкивался с его ужасами. В этой повести Рэндольф (подозрительно похожий на автора) оказывается сновидцем и странствует по всем краям, упомянутым в рассказах цикла. Появляются в «Сомнамбулическом поиске» и другие персонажи из вселенной Ктулху, а важную роль в сюжете играют Древние — Ньярлатхотеп и Азатот.

Увы, при жизни Лавкрафт написал эту повесть только начерно, и сейчас не до конца понятно, как именно приключения сновидцев перекликаются с основным циклом. Так, в этих историях описано соперничество земных богов (Great Ones) и Внешних, которых также называют Иными (Outer Gods или Other Gods). Вне Мира грёз такую концепцию использовал только Дерлет, искавший в «Мифах Ктулху» «добро» и «зло». Некоторые места и персонажи описаны иначе, чем в других произведениях. Есть противоречия и внутри цикла.

Впрочем, судите сами: в заключение нашей экскурсии мы прогуляемся по тем краям Мира грёз, в которых случается бывать игрокам в «Ужасе Аркхэма» и «Древнем Ужасе».

Зачарованный лес

Попадая в Мир грёз, путники первым делом преодолевают семьсот ступеней к Вратам Глубокого Сна, после чего оказываются в Зачарованном лесу. Это непроходимая чаща, где на стволах дубов растут фосфоресцирующие грибы. Порой можно встретить «деревья-привидения», семена которых падают с Луны, а из сока делают хмельное лунное вино.

На одной из полян Зачарованного леса стоит ритуальный круг из каменных дольменов, вздымающихся выше деревьев, — он остался здесь от одного из древних народов. Возле круга располагается деревня зугов: эти зверьки опасны для сновидцев, но с ними можно договориться, если выучить их стрекочущий язык. Зуги обитают в норах или дуплах и подчиняются Совету Мудрых, а периодически воюют с живущими неподалёку разумными кошками.

На потаённых тропинках этой непроходимой чащи, где низкие толстостволые дубы сплетают протянутые друг к другу ветви и диковинные грибы на их стволах испускают таинственное сияние, обитают хитрые и необщительные зуги, которым ведомо много тёмных тайн сонного мира и кое-какие тайны мира явного, ибо сей лес двумя опушками подступает к жилищам людей, хотя где именно — сказать нельзя. Там, куда пробираются зуги, множатся необъяснимые слухи, происходят непонятные события и исчезают люди, так что очень даже хорошо, что они не могут удаляться от пределов сновидческого мира. «Сомнамбулический поиск Неведомого Кадата»

Ултар

Окрестности Ултара являли приятное глазу зрелище: зелёные коттеджики и обнесённые аккуратными заборами фермерские угодья, — а ещё приятнее был вид тихого городка со старинными островерхими крышами и тяжёлыми вторыми этажами с массивными балконами и бесчисленными печными трубами и узкими улочками, где меж спинами отдыхающих кошек виднелись тёмные камни брусчатки. «Сомнамбулический поиск Неведомого Кадата»

За рекой Скай, на её берегу, находится одно из самых известных поселений Мира грёз. Хоть городок и невелик, сюда стекаются слухи, торговцы и путешественники. Впервые Лавкрафт описал его в рассказе «Кошки Ултара» (1920): оказывается, в Ултаре закон запрещает причинять вред кошкам. Некогда жители убили котёнка, принадлежавшего мальчику из заезжего египетского каравана. Мальчик воззвал к богам, все кошки города устроили церемониальное собрание — и виновников нашли съеденными. Учитывая, что в Мире грёз кошки умеют говорить и даже летать, такому исходу вряд ли стоит удивляться! В итоге кошачье племя облюбовало городок и живёт с людьми душа в душу, хотя, конечно, коты попадаются и в других краях.

На самом высоком холме Ултара стоит скромный каменный храм, увитый плющом. Возможно, он посвящён Старцам, но куда вероятнее, что земным богам: с термином Elder Ones, как уже говорилось, у Лавкрафта большая путаница. Жрецом храма уже триста лет бессменно служит Атал, герой рассказа «Иные боги» (1921). Учителем Атала был старик по имени Барзай Мудрый, который решил взглянуть на пляшущих на горе Хатег-Кла богов и жестоко за это поплатился, столкнувшись с Йог-Сототом и Ньярлатхотепом. Но сам Ултар безопасен и очень уютен — возможно, вам даже захочется остаться там навсегда!

Селефаис

Этот бессмертный город-мираж казался вечно юным, ибо время тут не имело власти старить и разрушать. Бирюзовые орнаменты Нат-Хортата были такие же, как и прежде, и восемьдесят жрецов в венках из орхидей те же самые, кто выстроил этот храм десять тысяч лет назад. И так же ярко сияла бронза огромных ворот, и ониксовые мостовые не выщерблены и ни единый камень не треснул. А колоссальные бронзовые статуи на стенах глядели вниз на купцов и погонщиков верблюдов, которые древнее древних преданий, но тем не менее в их двухвостых бородах не найти ни единого седого волоска. «Сомнамбулический поиск Неведомого Кадата»

Роскошный сказочный Селефаис — город с явным колоритом «Тысячи и одной ночи» — впервые появился в одноимённом рассказе в 1920 году. Расположен он на побережье Серенарианского моря в долине Оот-Наргая за алыми Танарианскими горами. Неопытному сновидцу найти его непросто, но местным жителям Селефаис хорошо знаком: в этот оживлённый морской порт стекаются купцы со всего Мира грёз, и среди них попадаются даже полубоги.

Обитатели Селефаиса торгуют на базарах нефритовыми поделками, золотой проволокой, пряностями и разводят красных певчих птиц, а местные моряки ходят на разноцветных галерах, на которых можно доплыть до края моря и взлететь в облака. Здесь почитают всех земных Великих богов, но покровителем города считается Нат-Хортат, которому посвящён главный городской храм. В центре Селефаиса высится дворец Семидесяти Радостей из розового хрусталя: царь Куранес проводит там по полгода, а в остальное время живёт в заоблачном городе Серанниан.

Селефаис, как и вся Оот-Наргая, родился из фантазий. Некий сновидец из современного Корнуолла, прозванный Куранесом, сначала создал Селефаис силой воображения, а затем долго скитался по Миру грёз в поисках своего города. В реальности он стал нищим бродягой и погиб где-то в окрестностях Инсмута, зато в Селефаисе будет править вечно. Впрочем, Куранес тоскует по родной Англии и потому создал неподалёку от города типичную корнуолльскую деревушку, в которой отдыхает от забот.

Надо сказать, назначать сновидцев правителями — общепринятый обычай в Мире Грёз: Рэндольфа Картера в итоге тоже провозгласили королём города Илек-Вад. Авторским альтер эго вечно везёт!

Дайлат-Лин (Дилет-Лин)

Вскоре путники увидали высокие чёрные башни Дайлат-Лина, сложенные по преимуществу из базальтовых глыб. Дайлат-Лин с его тонкими гранёными башнями издалека казался похожим на мост гигантов, и улицы его были мрачны и неприветливы. Там у многих пирсов теснилось немало печальных таверн, а в городе бродили диковинные моряки со всех концов света, а кое-кто, как поговаривали, прибыл даже из портов, коим нет места на земле. «Сомнамбулический поиск Неведомого Кадата»

Дайлат-Лин появлялся у Лавкрафта только в «Сомнамбулическом поиске» — он расположен в дельте реки Скай, на берегу Южного моря, и, в отличие от других портов Мира Грёз, у него скверная репутация. В местных тавернах полно подозрительных личностей, а на базаре бойко торгуют чернокожими рабами из соседнего Парга.

Впрочем, смущает обитателей Мира грёз не это, а зловещие купцы с загадочных чёрных галер, которые покупают в Дайлат-Лине рабов и золото в обмен на рубины. Картер даже упрашивал жителей порта прекратить торговлю с галерами, но городские ювелиры в ответ лишь жаловались, что рубинов во всём остальном Мире грёз не найти. Прислушаться к нему, впрочем, стоило: тайна чёрных галер оказалась связана с кошмарным Плато Ленг…

Продолжение истории Дайлат-Лина предложил писатель Брайан Ламли. В 1969 году он написал рассказ, впоследствии вошедший в состав романа «Часы мечтаний». По версии Ламли, горожане не вняли предостережениям Картера, и купцы со временем заполонили город, загипнотизировав жителей с помощью таинственного гигантского рубина. В итоге в Дайлат-Лине поселилось настолько древнее зло, что его жертвой пали даже сами купцы, и героям пришлось изолировать город от остального Мира грёз. Финал в духе самого Лавкрафта!

Подземный мир

В замке никогда не было света, и поэтому я любил зажечь свечу и, не отрываясь, глядеть на неё. Но света не было и снаружи, ибо ненавистные деревья намного превосходили высотой самую высокую из доступных мне башен. Лишь одна чёрная башня возносилась над лесом и уходила в неведомое наружное небо, но подходы к ней были разрушены, и на неё никак нельзя было взобраться, разве что сделать заведомо безнадёжную попытку вскарабкаться по голой стене, одолевая её камень за камнем. «Изгой»

Под поверхностью Страны снов располагается ещё один уровень мироздания, причём в «Сомнамбулическом поиске» говорится, что эти края находятся ближе всего к пределам явного мира, — возможно, они и вовсе относятся к реальности, а не к Миру грёз. Впервые Лавкрафт описал эти места ещё в 1921 году в рассказе «Изгой» («Чужак», Outsider), а в «Сомнамбулическом поиске» обитатели Подземного мира становятся союзниками Картера.

Подземный мир не похож на обычные пещеры: это целая страна с лесами, замками, кладбищами, высокими башнями и даже небом, где светит луна. Обитают в этих краях гули, они же упыри, — разумные трупоеды, которые в рассказе «Модель Пикмана» (1926) рыскали в подземельях Бостона. В «Сомнамбулическом поиске» оказывается, что и сам Ричард Пикман превратился в гуля и стал вожаком их народа.

С Миром грёз Подземный мир связывает высокая Башня Кот, потайная каменная дверь на вершине которой ведёт в Зачарованный лес. Но гули обычно не интересуются делами сновидцев, предпочитая промышлять на кладбищах реального мира. Кроме того, приближаться к башне для них небезопасно: у её подножия располагается царство гугов, чудовищных мохнатых великанов, изгнанных из Мира грёз за поклонение Ньярлатхотепу. Скорее всего, именно гугам принадлежали дольмены в Зачарованном лесу. Упыри не прочь при случае полакомиться гугом, но ловить его — всё равно что охотиться на медведя.

Кроме того, неподалёку в подземных склепах Зина обитают гасты — бледные твари, отдалённо похожие на кенгуру. Гуги охотятся на гастов, а гасты с удовольствием едят и гугов, и гулей. Настоящая идиллия!

Великая Бездна (Абисс)

Властителем Великой Бездны (Great Abyss) у Лавкрафта названо кельтское божество Ноденс. Это один из главных персонажей ирландской мифологии — Нуаду, бог войны и король остальных богов. В римской Британии его имя стали произносить на латинский манер, вдобавок Ноденс стал покровителем вод и источников. У Лавкрафта в «Загадочном доме на туманном утёсе» Ноденс описан как седобородый охотник, разъезжающий по небесам на морской раковине.

В «Сомнамбулическом поиске» Великая Бездна, похоже, относится к Подземному миру, и попасть в неё можно через руины Саркоманда на Плато Ленг, — но подробностей о ней повесть не раскрывает. Подходы к Бездне охраняют слуги Ноденса — ночные призраки (они же ночные страдальцы), обитающие в горах вокруг Ленга. Соваться туда опасаются не только порождения Внешних богов, но и сами Великие боги: Ноденс не прочь поохотиться и на прислужников Ньярлатхотепа, и на своих коллег. Впрочем, порой он всё-таки помогает сновидцам — возможно, ради развлечения.

В произведениях основного цикла сказано, что неименуемые ужасы явились из краёв, что лежат за пределами Великой Бездны — это в очередной раз подтверждает, что Подземный мир связывает нашу реальность с Миром грёз.

Плато Ленг

Антарктическая экспедиция из «Хребтов безумия» считала, что обнаружила легендарное Плато Ленг, — но в «Сомнамбулическом поиске» это место описано совершенно иначе. Упоминание о Ленге, лежащем за непроходимыми горами, вызывает у обитателей Мира грёз суеверный трепет.

За горами, в которых гнездятся ночные призраки, начинается сам Ленг: равнина с каменными посёлками, где живёт народ рогатых и хвостатых полулюдей с широкими ртами. Каждую ночь они жгут костры и устраивают пляски под жуткие завывания флейт и грохот барабанов. Эти похожие на сатиров существа — выходцы из города Саркоманд, обратившегося в руины за миллионы лет до появления на Земле людей. Когда-то — неизвестно, до гибели города или после — ленгцев поработили чудовища, которых зовут лунными тварями.

В этих древних фресках запечатлелась летопись Ленга, и рогатые, и копытные, и широкоротые полулюди кружились в адской пляске посреди позабытых городов. Тут были сцены из старых войн, в которых полулюди Ленга сражались с жирными алыми пауками из соседних долин, были тут сцены прибытия чёрных галер с Луны, и сцены порабощения обитателей Ленга жабообразными тварями, которые выпрыгивали из прибывших галер. Этим скользким серо-белым исчадиям ленгцы поклонялись как богам и никогда не противились тому, что их лучших и самых здоровых мужчин увозили в чёрных трюмах чёрных кораблей. «Сомнамбулический поиск Неведомого Кадата»

Именно купцы из Ленга ходят на зловещих чёрных галерах в порт Дайлат-Лин, где скупают рабов и отвозят их на тёмную сторону Луны на прокорм своим склизким хозяевам. Кто бы сомневался: если у Лавкрафта что-то кажется зловещим, за этим стоят неземные твари!

За посёлком лежат руины Саркоманда: обломки старинных колонн, высохшие бассейны с каменными амфорами и статуи крылатых львов. Стоял этот город у подножия огромного базальтового утёса, который чаще всего имеют в виду, говоря о Плато Ленг. На плоскогорье высится старинный каменный монастырь без окон, но это лишь надземная часть: лабиринтом залов и коридоров пронизан весь утёс. В монастыре восседает на золотом троне «неописуемый верховный жрец» в жёлтых одеяниях с красными узорами, всегда скрывающий лицо жёлтой шёлковой маской.

А потом разрисованный шёлк чуть соскользнул с серо-белой лапы, и Картер понял, кто такой этот жуткий верховный жрец. И в ту же страшную секунду его объял несказанный страх и подвигнул к тому, что его разум никогда бы не приказал ему совершить, ибо в его потрясённом мозгу стучала лишь одна лихорадочная мысль — как можно скорее спастись от восседающего на золотом троне чудовища. «Сомнамбулический поиск Неведомого Кадата»

Увы, читателям Картер о своём озарении рассказать забыл — жрец мог оказаться и лунной тварью, и Хастуром, и Ньярлатхотепом, и какой-то иной сущностью. Очевидно одно: если в Антарктиде находятся те же самые Ленг и Кадат, дело не обошлось без наложенных реальностей. Но стоит ли этому удивляться в таком безумном мире?

Неведомый Кадат

Никто из людей ещё не видывал подобной исполинской горы, что темнела прямо перед ними. Тяжёлые облака внизу окаймляли лишь её подножие, а головокружительные вихри верхних слоёв воздуха служили лишь поясом на её чреслах. Мрачным призраком вздымался этот мост между землёй и небом, чёрный в вечной ночи, увенчанный венцом неведомых звёзд, и его устрашающие и могучие очертания с каждым мгновением становились всё чётче и чётче. «Сомнамбулический поиск Неведомого Кадата»

«Неведомый Кадат посреди холодной пустыни» — это гора, которая считается самым сакральным местом во всём Мире грёз. Путь туда лежит через Плато Ленг, но к сам Кадат вызывает ещё больше страха и благоговения. На этой горе высится замок из оникса, где живут Великие — то есть земные боги. Смертным запрещено нарушать их покой — но когда запреты кого-нибудь останавливали?

Подступы к Кадату охраняют стаи чешуйчатых слоноподобных птиц шантак и двуглавые каменные стражи — чудовища с жуткими мордами, каждое из которых размером и обликом напоминает гранитную гору. За их заставой царит вечная ночь, а далее пространство искривляется, и созвездия складываются в завораживающий узор, который приковывает взгляд и служит путеводной нитью. Вблизи самого Кадата искажается даже гравитация — путников начинает притягивать к бастионам и куполам замка. Цитадель столь огромна, что нижняя её ступень достигает стратосферы, а из окна самой высокой башни пробивается луч света, который издали можно принять за маяк или звезду.

Здесь в тронном зале восседают земные боги — но если смертному и удастся сюда добраться, то обратиться к Великим у него всё равно не выйдет. Их покой охраняют, как ни странно, Внешние боги — те самые, из лавкрафтовского пантеона! В Сновидческом цикле, в отличие от рассказов Дерлета, отношения богов скорее напоминают симбиоз: несмотря на кажущуюся вражду, каждый из них выполняет свою функцию в мироздании. Ползучий Хаос Ньярлатхотеп чувствует себя в ониксовом замке как дома — и не упускает случая пожурить Великих, когда те надолго покидают свою обитель, забыв о божественных обязанностях.

* * *

Сложно сказать, какое место занимает Мир грёз во вселенной Лавкрафта. Порой кажется, что речь действительно об ином мире, — ведь Селефаис в буквальном смысле соткан из фантазий. Но Ломар и Сарнат упоминаются как реальные царства из древности, наряду с Египтом и Вавилоном, — Ломар даже описан в Пнакотикских рукописях. Соседний с ними город колонн Ирем и вовсе взят из арабских легенд — по слухам, там доводилось бывать автору «Некрономикона» Абдулу Альхазреду. Что уж говорить про Ленг и Кадат, которые обнаруживаются то в Антарктиде, то рядом с совершенно фантастическими городами! От пояснений Лавкрафта легче не становится:

Ни один человек никогда не был на Кадате и никто даже не догадывался, в какой части мироздания он находится, — то ли в мире грёз, обнимающем наш зримый мир, то ли в тех далёких мирах, что окружают какой-нибудь загадочный спутник Фомальгаута или Альдебарана. «Сомнамбулический поиск Неведомого Кадата»

Можно решить, что циклы стыкуются плохо, и считать Сновидческий цикл мифами и легендами, где обитатели лавкрафтовского мира иносказательно описывают свою первобытную историю. Можно, вслед за австралийскими аборигенами (и Аланом Муром, который проанализировал мир Лавкрафта в комиксе «Провиденс»), заключить, что в древности грёзы ещё не отделились от реальности, поэтому сны и прошлое — одно и то же.

А можно просто постановить, что метафизика у Лавкрафта как раз и должна быть недоступной человеческому пониманию. Поэтому Мир грёз органично вписывается в его вселенную, но как именно — остаётся только гадать. Главное, что в играх бродить по этим сказочным землям — одно удовольствие: великолепная передышка после беспросветного кошмара!